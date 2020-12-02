Главное о коронавирусе на 2 декабря: «аптечные челноки» в Татарстане, заниженная статистика Китая

Фото: Максим Платонов

Новые автомобили для врачей



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случаев коронавируса, все контактные. 17 человек госпитализированы, 73 получают лечение на дому. Всего на 2 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 514 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 215 человек, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли 138 человек.

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева сообщила, что пул добровольцев для клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» будет сформирован из групп риска — это сотрудники сферы образования и сотрудники системы Роспотребнадзора, которые задействованы в исследовании биологического материала. Всего в испытаниях будут участвовать 650 человек.

В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека. Мужчина 1941 года рождения попал в больницу с коронавирусной инфекцией и осложнениями в виде хронических заболеваний. Также скончался госпитализированный с пневмонией мужчина 1956 года рождения. Его состояние ухудшалось на фоне обострения сопутствующих заболеваний.

Фото: Максим Платонов

707 студентов и 106 ординаторов КГМУ отправили в медучреждения Татарстана на помощь больным коронавирусом. Еще 187 устроены врачами-специалистами в медучреждения Казани, Татарстана и в соседних регионах (Чувашия и Марий Эл).

Сотрудники 15-го инфекционного отделения Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева Минздрава РТ пожаловались на то, что главврач принял решение расформировать их отделение. По их словам, это произошло после того, как они обратились за выплатой положенных им надбавок за работу с больными COVID-19. С медиками встретился глава Минздрава Татарстана Марат Садыков. Министр распорядился проверить, правильно ли начислялись сотрудникам «ковидные» выплаты, сообщает пресс-служба министерства. Также Минздрав рассмотрит возможность сохранить коллектив отделения, поскольку в здании запланирован ремонт и руководство РКПБ планировало распределить сотрудников по другим отделениям больницы.



В Татарстане увеличилось количество обращений на горячую линию по COVID-19: за последние выходные в контакт-центр обратились 1 200 жителей Татарстана, а всего на линию поступило более 5 600 звонков. Среднее время ожидания не превышает 25 секунд, а разговор с оператором длится около 4 минут.

Фото: Максим Платонов

В приграничных районах Татарстана стали появляться «аптечные челноки». Жители соседних регионов приезжают в республику, чтобы закупиться дефицитными лекарствами. Эти покупатели — не «оптовики», но они стараются взять максимальное количество противовирусных и других препаратов. Среди таких челноков явно есть и перекупщики, они предлагают купить с рук различные препараты в соцсетях.

На 2 декабря в образовательных учреждениях зарегистрировано 206 случаев заражения коронавирусом среди школьников (47), студентов (52) и педагогов (107). Из них закрыты уже 176 случаев, активных — 28 случаев.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что прямой зависимости распространения коронавируса от холода не существует. Разве что во время морозов население меньше выходит на улицу, меньше общается, тогда погода даже приводит к снижению распространения коронавируса.

Фото: kazanreporter.ru

Сокращение расходов россиян

За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 882 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 347 401 человека, а выздоровевших — до 1 830 349 человек.



Зафиксировано 589 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 41 053 человека. В России на сегодняшний день проведено более 77,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 444 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 515 тыс. человек.



Министр просвещения Сергей Кравцов высказался по поводу дистанционного обучения и сообщил, что планов перехода школьников на дистант ни в Москве, ни в других регионах нет.

Потребительские расходы россиян на последней неделе ноября сократились на 11,4%. Это рекордные темпы начиная с весны, когда в стране были введены карантинные меры.

Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с коронавирусом увеличиваются, а ситуация становится более напряженной.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп распространения коронавируса в России замедляется. Ситуация определяется заболеваемостью в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых случаев.

Власти Башкирии продлили обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 31 декабря 2020 года. Обязательный режим самоизоляции продолжит действовать в республике для больных коронавирусом, для лиц, у которых есть подозрения на COVID-19, и тех, кто контактировал с инфицированными.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусом. Он уже ушел на самоизоляцию.

Фото: Роман Хасаев

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин заразился коронавирусом. Сейчас он проходит лечение, болезнь протекает в легкой форме. Володин сообщил о хорошем состоянии. Его обязанности сейчас исполняет зампред Виктор Тестов.

Испытания «Спутник V» в Индии



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 63 876 767 человек, 1 480 516 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 721 645). На второй строчке — Индия (9 499 413), на третьей — Бразилия (6 386 787). Россия на четвертом месте (2 302 062), на пятом — Франция (2 275 429).



Больше всего смертей зафиксировано в США (270 645). За ними следуют Бразилия (173 817), Индия (138 122), Мексика (106 765) и Великобритания (59 148).

В Индии стартовали вторая и третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщили в компании, это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать изучение безопасности и иммуногенности.

Фото: mos.ru

Кандидат в министры финансов США Джанет Йеллен заявила, что от новой администрации незамедлительно потребуются решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. По ее словам, из-за пандемии страна столкнулась с кризисом исторического масштаба в социально-экономической сфере.

Китай уличили в существенном занижении статистики о пациентах с COVID-19 на начальной стадии пандемии. Так, 10 февраля сообщалось о 2 478 новых случаях по всей стране, в то время как лишь в провинции Хубэй их было зарегистрировано 5 918. Также на ранних этапах эпидемии выявляемость инфекции была крайне низкой, а процесс занимал много времени — в начале марта между проявлением первых симптомов и подтверждением диагноза проходило около 23 дней. Информацию об этом опубликовал американский канал CNN.

Европейские и сингапурские молекулярные биологи под руководством профессора Национального университета Сингапура Антонио Бертолетти сравнили работу иммунитета людей, которые переболели COVID-19 в явной и неявной форме. Оказалось, что иммунитет последних реагировал на инфекцию необычно сильно. Исследователи при анализе образцов крови перенесших инфекцию без видимых симптомов могли наблюдать, что Т-клетки асимптоматических больных реагировали на вирус активнее, чем иммунитет госпитализированных пациентов.

Фото: vnukovo.ru

Группа ученых из США, Австралии и Канады пришла к выводу, что семидневный карантин с обязательным тестированием на выходе может быть достаточно эффективным, поскольку за неделю у зараженного накопится уже такое количество коронавируса, которое способен зафиксировать тест. Человека можно считать здоровым, если тест покажет отрицательный результат. Если результат положительный — нужно выждать 14 дней с момента последнего отрицательного ПЦР-мазка болеющего родственника или того, кто живет с ним рядом. Причина в том, что при контакте с ковид-положительным пациентом можно заразиться от него в любой момент, хотя инвазивность вируса не стопроцентная.

Маргарита Головатенко