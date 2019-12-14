События недели: Путин на КАМАЗе, уход Лужкова и перспективы спортивных форумов в Казани после решения WADA

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе президент России Владимир Путин побывал в Набережных Челнах на 50-летии КАМАЗа. На заводе он пообщался с рабочими и встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым. 10 декабря скончался Юрий Лужков, мэр Москвы с 1992 по 2010 год. WADA наложило на Россию санкции, но двум чемпионатам в Казани это, похоже, не угрожает. Об этом, а также о перестановках в «Татмедиа», понижении ставки ЦБ и продолжении дела Роберта Мусина — в традиционном обзоре «Реального времени».

Путин на КАМАЗе

В пятницу президент РФ Владимир Путин посетил Набережные Челны. Он поздравил камазовцев и жителей города с 50-летием завода. Перед праздничным митингом главе государства показали кабину и двигатель для новой модели грузовиков.

На встрече с рабочими Путин пообещал доработать маткапитал и взяться за снижение ставки по ипотеке. Он также рассказал о том, что Фонд поддержки моногородов получит около 5,5 млрд рублей в течение трех лет — на часть этих средств, очевидно, смогут рассчитывать и Челны.



Ушел Юрий Лужков

Во вторник скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, руководивший столицей 18 лет. Позже стало известно, что причиной его смерти стал инфаркт.

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев поделился с «Реальным временем» своими воспоминаниями о Лужкове, с которым они вместе создавали блок «Отечество — Вся Россия». Также в память об ушедшем титане российской политики высказались бывший мэр Казани Камиль Исхаков и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.



Юрий Лужков в Казани в 1999 году. Фото Михаила Козловского

Что означает вердикт WADA для Казани?

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило на 4 года отстранить Россию от участия в мировых чемпионатах и лишить страну права проведения некоторых соревнований после допинг-скандала.

На период «бана» в Казани были запланированы чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (2021 год) и чемпионат Европы по водным видам спорта (2024 год). Однако в Татарстане уверяют, что запрет не распространится на эти события. Подготовка к соревнованиям продолжается.



Коррупция в школах Татарстана

Власти РТ обсудили ситуацию с коррупцией в сферах медицины и образования. Прокурор республики Илдус Нафиков рассказал о поборах на 50 млн рублей в казанской гимназии №19. На эти деньги работники школы даже выезжали в ОАЭ.



Также надзорное ведомство обнаружило множество проявлений конфликта интересов в медицинской сфере. В медучреждениях и в университете регулярно встречаются династии, работающие в одном коллективе. Также были затронуты случаи продажи инвалидности. Рустам Минниханов остался недоволен докладом главы Минздрава РТ Марата Садыкова о борьбе с коррупционными проявлениями.



Власти РТ обсудили ситуацию с коррупцией в сферах медицины и образования. Фото Олега Тихонова

Новый глава АО «Татмедиа»

На неделе стало известно, что АО «Татмедиа» возглавит Шамиль Садыков, занимавший пост гендиректора ИА «Татар-информ». До этого республиканским медиахолдингом руководил Андрей Кузьмин, который стал советником руководителя аппарата президента РТ Асгата Сафарова. Кузьмин рассказал «Реальному времени» о своих планах, в частности, он планирует плотнее заняться телевизионными и интернет-проектами.



Засекреченный судебный процесс

В Казани стартовал судебный процесс над федеральным судьей Мариной Фирсовой, обвиняемой в мошенничестве. Ущерб по делу оценивается в 50 тысяч рублей.

Суд перевел процесс в закрытый режим. При этом, по данным Следкома и прокуратуры, сведений, составляющих гостайну, в деле Фирсовой нет. Сама обвиняемая также не подавала в суд ходатайства о засекречивании.



Земли КВЗ в Адмиралтейке отпугивают застройщиков



Застройщики считают слишком высокой цену в 1,9 млрд за территорию в 19,9 га. Фото kazned.ru

Выставленные на продажу земли Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе пока не привлекают девелоперов. Они считают слишком высокой цену в 1,9 млрд за территорию в 19,9 га. После перехода на проектное финансирование застройщики не могут выделить такую сумму на разовый платеж. При этом масштабных проектов по возведению жилья в этом районе Казани еще не было.

Казанский зоопарк в одном шаге от открытия

Казанский зоопарк «Река Замбези» получит разрешение на ввод в эксплуатацию через несколько дней. После этого будет объявлена официальная дата открытия.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев рассказал о ходе работ на объекте, а также о работе над второй очередью зооботсада. В частности, специалисты «Казметростроя» уже думают над укреплением железнодорожной рампы для сооружения тоннеля.



«Река Замбези» получит разрешение на ввод в эксплуатацию через несколько дней. Фото Ильи Репина

Основатель DOMO о Мусине

На процессе по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина в качестве свидетеля выступил сооснователь сети бытовой электроники DOMO Антон Сайфутдинов. Из его показаний следует, что Мусин стал главным акционером компании в 2005 году и с тех пор проводил в ней политику активной экспансии.

Для покупки активов брались кредиты, внутри группы постоянно плодились компании для получения еще больших кредитов и вскоре обслуживание долгов DOMO превысило прибыль сети.



Фаррахов о законе «О защите инвестиций»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов написал для «Реального времени» колонку о законопроекте «О защите инвестиций», принятом Госдумой в первом чтении. Теперь он должен быть доработан и еще дважды одобрен в нижней палате парламента.

Согласно проекту, условия налогообложения и надзора для крупных инвесторов не должны меняться на протяжении нескольких лет. Предположительно закон поможет привлечь в экономику страны 30 триллионов рублей.



Айрат Фаррахов рассказал о сути законопроекта «О защите инвестиций». Фото Рината Назметдинова

ЦБ понизил ключевую ставку

Центробанк решил снова понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 6,25% годовых. Аналитики предположили, что к концу будущего года ключевая ставка ЦБ может упасть до 5,5% годовых.



План реконструкции казанского ЦУМа

Руководство казанского ЦУМа раскрыло подробности проекта реконструкции торгового комплекса. На втором этаже разместится фуд-холл, в котором будут представлены кухни народов мира. Также в ТЦ откроются круглосуточная подземная парковка, автомойка и небольшой сервисный центр. Помимо этого, рядом с торговым центром появится благоустроенная территория.

В ЦУМЕ появятся круглосуточная подземная парковка, автомойка и небольшой сервисный центр. Фото Екатерины Аблаевой