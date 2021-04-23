В Татарстане за борьбу с COVID-19 трое главврачей получили медали Следкома
Почетными гостями квартальной коллегии Следкома по РТ стали сегодня главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов и его коллеги — руководители казанского и челнинского госпиталей для ветеранов войн Ильдар Фархутдинов и Резеда Мавзютова.
Всем троим руководитель следственного управления Валерий Липский сегодня вручил медали СКР «За содействие» с благодарностью за самоотверженность и профессиональный риск в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также оказание экстренной помощи детям и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
На самой коллегии констатировали рост нагрузки на следователей — в первом квартале в их производстве находилось 2814 уголовных дел, что на четверть больше показателей 2019 года за тот же период.ОбществоВластьМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанСледственное управление следственного комитета РФ по РТЛипский Валерий Андреевич
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