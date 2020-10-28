Минздрав Татарстана призвал заболевших COVID-19 не заниматься самолечением

Это прямой путь в «красную зону» ковид-госпиталя, а выписавшихся пациентов ждет длительная реабилитация

Фото: Илья Репин

Кто из татарстанцев наиболее подвержен тяжелым формам коронавируса, какие факторы осложняют течение болезни, и что готовы предложить на реабилитации ковид-пациентов после выписки? На самые частые вопросы о «популярном» заболевании ответили на брифинге в Казани специалисты министерства здравоохранения Татарстана.



Заболел ковидом — обратись к врачу

— Девиз «помоги себе сам» — это не про случай с ковидом. Чаще всего, начитавшись и наслушавшись в различных соцсетях рекомендаций от лже-докторов, люди начинают сами назначать себе лечение, — посетовала на пресс-конференции главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.



Причем нередки случаи, когда главным препаратом самолечения становится антибиотик. Как следствие после его приема, иммунитет человека снижается и перестает бороться с вирусом, после чего и возникают острые осложнения, которые затем сложнее поддаются лечению, предупреждают медики.

В первую очередь, рекомендовала специалист, если симптоматика указывает на коронавирус: слабость, температрура, ломота в суставах, сильная головная боль, потеря обоняния и вкуса (последнее — необязательно), то не стоит ждать, когда само все пройдет или бежать в аптеку за лекарствами. Для начала необходимо вызвать врача, который и назначит лечение в соответствии с симптомами.

— Да, нагрузка у врачей сегодня катастрофически высокая. Но если у вас не критическое состояние — это высокая температура, сильная одышка, то можно прийти на прием в поликлинику или дождаться врача. С учетом нагрузки он может прийти, не в день вызова, а на следующий день.

По данным Фейсхановой, чаще всего в зоне риска люди старше 65 лет, граждане, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом второго типа и ожирением, курильщики. И медлить с лечением таким больным никак нельзя, подчеркнула специалист минздрава.

От побочных явлений поможет реабилитация

Тем же, кто перенес заболевание в тяжелой форме, минздрав предлагает пройти реабилитацию. Выбор — за пациентом, и он вправе отказаться от восстановительной терапии. Хотя, такие случаи, уточнила завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова, по всей республике единичны.

Сегодня курсы реабилитации после коронавируса действуют в 52-х лечебно-профилактических учреждениях Татарстана. Их прошли уже 2,2 тыс. человек из 7 тыс., переболевших COVID-19. Такие физиотерапевтические курсы открыты, например, в 7-й, 8-й, 16-й и 21-й поликлиниках Казани, в Нижнекамске — на базе центральной горбольницы, в Альметьевске — в поликлинике №3. Также под реабилитацию для постковидников перепрофилировали санаторий «Нехама» в поселке Петровский. По полисам ОМС здесь выделили 100 квот, из которых треть уже использована.

— Татарстан, пожалуй, единственный в стране, где на базе ФАПов тоже имеется оборудование для физиотерапии, — подчеркнула Резеда Бодрова.

Поводом обратиться к врачу за дальнейшим терапевтическим восстановлением после лечения коронавируса Бодрова назвала общую слабость, нарушения памяти, кашель при физнагрузке, нарушения в работе нервной системы, панические атаки, общий депрессивный фон и потерю сна. Бороться с ними, по ее словам, помогает специальная восстановительная система, разработанная врачами-физиотерапевтами. В нее входит лечебная дыхательная техника, озонотерапия, занятия с психологом и многое другое.

Справятся с вирусом антикоагулянты, витамины и ЗОЖ

Как выяснили ученые, главный удар COVID-19 наносит кровеносной системе — кровь становится густой, а это, в свою очередь приводит к образованию тромбов в сосудах и легких. «Обычно микротромбозы в легких начинают образовываться на 7-10 сутки после того, как вредоносный вирус попал в организм человека», рассказала на пресс-конференции врач-гематолог, ассистент кафедры фундаментальных основ клинической медицины ИФМиБ КФУ, кандидат медицинских наук Светлана Сафиуллина.

Справиться с этим побочным явлением коронавируса, исходя из мировой практики лечения коронавируса, помогают антикоагулянты. «И это не аспирин! Есть доказанные эффективные медпрепараты. Существует специальный комплекс медикаментов для лечения этого вируса», — особо подчеркнула Светлана Сафиуллина.

— Многие пытаются сбить температуру обычным аспирином. Но он тут малоэффективен. Поможет лишь парацетамол.

Причем их дозировку может назначить только врач, изучив анализ крови пациента. Антисвертывающие препараты не только высоки в цене, но в большинстве требуют уверенной руки медиков в стационарных условиях, поскольку вводятся подкожно в живот, за исключением таблетированных форм. Именно поэтому, важно своевременно обратиться к врачу, посоветовала гематолог.

Но и после стационарного лечения антикоагулянтную терапию стоит продолжать от 2-х недель до 40 дней — все зависит от тяжести перенесенного заболевания и сопутствующих болезней (сахарный диабет, высокое артериальное давление и беременность). По словам врача, «именно столько времени требуется организму, чтобы полностью восстановиться». На помощь приходит и компрессионный трикотаж, напомнила Сафиуллина, колготы или чулки помогают избегать венозных застоев в ногах и не дают образовываться тромбам.

Чтобы избежать сложного течения болезни, и в целом для профилактики врачи посоветовали принимать не только витаминный комплекс: витамины D — поскольку на территории республики мало солнечных дней, C — если в пище мало цитрусовых и других продуктов богатых им, и Omega-3, если в рационе питания 2-3 раза не присутствует пища, богатая полиненасыщенными жирными кислотами. А вот препараты железа, наоборот, опасны при коронавирусе, поскольку повышают уровень ферритина в крови. Соблюдение питьевого режима — еще один метод борьбы с густой кровью — это 30 мл воды на 1 кг веса (например, для человека весом 80 кг — это 2,5 литра воды в стуки). Третий способ убежать от тяжелого недуга — высокая двигательная активность, заметила врач-гематолог. Это не лежание на диване под телевизор, встаньте походите по квартире, по лестнице в подъезде или во дворе дома, если это частный сектор. Главное в день проходить не менее 10 тысяч шагов.