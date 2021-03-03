Главное о коронавирусе на 3 марта: письмо рестораторов к Минниханову, скачок заболеваемости в Петербурге

Фото: Максим Платонов

Говорить о «третьей волне» — некорректно

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 3 марта в Татарстане зарегистрировано 18 131 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 14 783 человека, в том числе 91 за минувшие сутки. Умерли за весь период 343 человека.

Больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам. В письме рестораторы отметили, что ограничения в период пандемии нанесли серьезный ущерб, приведя к закрытию заведений, резкому и масштабному сокращению на рынке труда и недополученной прибыли. Авторы обращения указывают, что 20% предприятий закрылись, более половины находятся на грани банкротства, 80% лишились 70% выручки. Из-за этого предпринимателям пришлось уволить тысячи людей. По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуши Замалиевой, президент республики дал поручение проработать этот вопрос, и «в настоящее время он в проработке».



Также Миляуша Замалиева сообщила, что в ходе санитарного контроля за минувшие сутки в аэропорту выявили гражданина с симптомами заболевания и температурой. Турист был госпитализирован в РКИБ, предварительный диагноз — внебольничная пневмония. Он прилетел из Занзибара, по малярии результат отрицательный. Все контакты переданы в Министерство здравоохранения. Всего контактов — 329 человек, из них 137 человек — жители иных субъектов РФ.



Фото: Максим Платонов

Замалиева рассказала, что не совсем корректно употреблять термины «первая, вторая, третья волна». Для того, чтобы началась «вторая волна» нужно, чтобы случаи заболевания упали до нуля. По ее словам, в прошлом году Управление Роспотребнадзора по РТ отмечало фазы подъема, которые приходились на конец весны — начало лета, и вторая — которая началась с октября и завершилась к Новому году. Сегодня Татарстан находится в фазе снижения, но говорить о третьей волне на сегодня не совсем корректно.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что с момента пандемии в Татарстане умерли 27 человек из числа медицинских работников. Смерть десяти из них не связана с профессиональной деятельностью, у восьми — связана, еще по девяти случаям продолжаются процессы для верификации связи с профессиональной деятельностью.



Отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли у Минздрава инициативы рекомендовать работодателям предоставлять отгул после вакцинации, Жаворонков ответил, что вопрос можно обсуждать, но на данный момент таких планов нет: «В любом случае, вакцинация — вопрос настолько щепетильный, что каждая такая инициатива идет не только через регион, но и через федеральный центр. на данный момент такой директивы от федерального центра нет».

Фото tatar-inform.ru

Жаворонков сообщил, что сейчас обсуждается вопрос об организации новых пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Казани, помимо «Меги». Он отметил, что у ТЦ «Мега» хорошая пропускная способность, и там прививается ежедневно порядка 40 человек. В ТЦ с с меньшей пропускной способностью будет еще меньше.

В Татарстане провакцинировано 84 484 человека, вторую дозу из них получили 20 385 человек.

В феврале в общественном транспорте Казани выявили 8 439 пассажиров, нарушивших требование соблюдать масочный режим. Всего в прошлом месяце в столице Татарстана проверяли автобусы, трамваи троллейбусы и поезда на станциях метро — всего 11 692 единицы. Проверки прошли на 342 контрольных точках.

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. Жертвами коронавируса стали четверо мужчин 1933, 1948, 1952 и 1980 годов рождения и женщина 1951 года рождения.

Фото: Ринат Назметдинов

189% рост заболеваемости в Санкт-Петербурге



За последние сутки в России выявили 10 535 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 694 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 278 750 человек, а выздоровевших — до 3 853 734 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 452 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 87 348 человек.



За последние сутки в России проведено более 285 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 549,8 тыс. человек.



В России эпидемия коронавируса может завершиться ближе к середине этого года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. По его словам, коллективный иммунитет накапливается в том числе и за счет тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно.



Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России еще не закончилась первая волна коронавируса. Горелов отметил, что сейчас в России наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19, инфекционные процессы замедляются. Однако он обратил внимание на существование осенних и весенних подъемов заболеваемости коронавирусом среди населения.

Фото: Максим Платонов

Горелов объяснил отсутствие антител у некоторых людей после вакцинации у них иной иммунологической активности. Специалист добавил, что у некоторых бывает быстрый иммунологический ответ, а у других иммунологической ответ запаздывает, поэтому после вакцинации не появляется достаточное количество антител. При этом Горелов отметил, что у организма остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в последние недели в России наблюдается снижение заболеваемости, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от вакцинопрофилактики и других действий. Он призвал проходить вакцинацию, чтобы избежать появления в стране третьей волны коронавируса.

В Петербурге за неделю количество зарегистрированных новых случаев COVID-19 выросло на 189,08%. Число госпитализаций по сравнению с 23 февраля увеличилось на 2,26%. В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса объяснили такой рост тем, что 23 февраля было нерабочим. Остальные показатели — количество активно больных COVID-19, а также количество случаев выздоровления — продемонстрировали спад.

Фото gov.spb.ru

Зеленский привился AstraZeneca



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 114 751 575 человек, 2 549 260 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 719 624). На второй строчке — Индия (11 139 516), на третьей — Бразилия (10 646 926), на четвертой — Россия (4 220 291, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 200 700).



Больше всего смертей зафиксировано в США (516 608). За ними следуют Бразилия (257 361), Мексика (187 187) Индия (157 346) и Великобритания (123 530).



На севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.

В Австрии после прививки от коронавируса умер 41 человек. Погибшим ввели вакцину Pfizer и BioNtech. Врачи утверждают, что наступление смерти у вакцинировавшихся не связано с введением препарата в организме. В случае с тремя пациентами это подтвердило вскрытие. Отмечается, что 11 пациентов прошли вакцинацию в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого они и умерли. Еще 19 умерших имели болезни, которые, по версии врачей, и стали причиной их смерти. Обстоятельства смерти еще восьми австрийцев выясняются.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство решением правительства использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», доставленной в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Президент заявила, что использование вакцины «Спутник V» не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) — «не является доказательством дипломатического успеха», это «скорее отказ от принятых в медицины правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield) из Индии вместе с украинскими силовиками на линии соприкосновения в Донбассе.

Фото facebook.com/zelenskiy95

Германии следует начать переговоры с Россией по поводу поставок вакцины «Спутник V», чтобы ускорить темпы иммунизации населения. Об этом заявил глава германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. По его словам, в ГДР десятилетиями широко применяли советские вакцины от полиомиелита еще до того, как аналогичные препараты появились на Западе. При этом немецкий политик напомнил, что российская вакцина еще не получила сертификацию со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), поэтому ее применение в Германии невозможно.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том числе на Балканском полуострове. По его словам, признаки возобновления заболеваемости появились в начале февраля. По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.

Бразильские чиновники здравоохранения призывают к общенациональным блокировкам и комендантскому часу из-за обострившейся ситуации с COVID-19 в стране, где вирус ежедневно уносит жизни более 1 тыс. человек. Секретари Национального совета здравоохранения Бразилии заявили, что возвращение пандемии в нескольких штатах приводит к краху их частных и государственных сетей помощи и несет неминуемый риск распространения пандемии во все регионы Бразилии.

Маргарита Головатенко