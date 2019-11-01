«Практически ни у кого» — полиция не нашла наркотиков в ночных клубах Татарстана

С начала 2019 года в республике изъяли свыше 500 килограммов «запрещенки», а самыми «наркоманскими» остаются Бугульминский и Лениногорский районы

Ночные развлекательные заведения Казани и других городов республики перестали быть местом, где всегда можно приобрести наркотики, в Татарстане наконец сформировалась культура посещения клубов, заявил сегодня врио замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых. В качестве доказательства привел результаты экспериментальных рейдов и сухую статистику. Из 13 тысяч татарстанцев, направленных полицией на медосвидетельствование, наркотики в крови обнаружены были только у двух тысяч, а осенняя проверка по барам вообще не дала результатов. Татарстан с изъятыми за год из оборота 500 кг наркотиков и двумя выявленными «крупными продавцами» сейчас находится на 34-м месте среди российских регионов, в топе относительно контролируемой наркоситуации.

Осенью МВД проверило порядка 300 «подозрительных» татарстанцев на наркотики в клубах

В ночных развлекательных заведениях Казани и Татарстана за последние годы существенно изменилась ситуация с оборотом наркотиков. Сегодня можно говорить о том, что в республике складывается положительно культура посещения клубов, подчеркнул врио заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Павел Фоминых, отвечая на вопрос «Реального времени». Для того чтобы убедиться в хорошей динамике ухода наркотиков с городских развлекательных площадок, осенью этого года специальные службы провели эксперимент.

— В порядке апробации у нас в сентябре-октябре довольно-таки крупные мероприятия были посвящены выявлению наркопотребителей на территории клубов. Было проверено порядка 300 подозрительных посетителей — практически ни у кого не было выявлено. В настоящее время с положительной стороны можно охарактеризовать все наши клубы, ночные и развлекательные заведения, — заключил специалист.

Всего с начала 2019 года специалисты ОВД республики направили на медосвидетельствование порядка 13 тысяч человек по всему Татарстану, факт употребления наркотических средств подтвердился лишь у 2386. По оценке Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, работа татарстанского подразделения заняла 34-е место из 85 в рейтинге российских регионов, республика входит в число регионов с относительно стабильной и контролируемой наркоситуацией, хотя и не без исключений.

— Есть ряд районов, которые исторически у нас, условно говоря, были «наркоманскими», где на 100 тысяч населения показатель довольно высокий. Это преимущественно Бугульминский и Лениногорский районы — там проблемы есть, — признал Фоминых. — Но на сегодняшний день можно говорить об определенной стабилизации ситуации и там.

Немного сухой статистики: полтонны изъятых наркотиков и две выявленные группировки

За первые девять месяцев 2019 года в результате спецопераций на территории Татарстана из оборота было изъято свыше 500 килограммов запрещенных веществ, большая часть из них — так называемая «синтетика». Силовикам удалось перекрыть 40 каналов поставки наркотиков в города и районы республики. Из них 20 — это прямые поставки в Татарстан, четыре — посылки посредством почтовых отправлений. Еще 16 каналов — это межрегиональные поставки транзитом через территорию республики на автомобиле.

— Два уголовных дела организованных преступных сообществ уже были направлены в суд. Представляете объем работы — это по 1,5-2 года расследования, доказывалась вина всех участников, в том числе и организаторов. По одному уголовному делу было привлечено пять крупных участников, по второму — семь, — отчитался на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» врио замначальника управления.

Как пояснил Фоминых, речь идет не просто о рядовых мелких ячейках, а о преступных сообществах, действующих не только на территории конкретного города или региона, выходящих на межрегиональный и международный уровень. Поставки наркотических веществ осуществлялись и за рубеж. Помимо этого, с начала года были возбуждены еще четыре подобных уголовных дела, идет расследование.

На учете и под наблюдением в наркодиспансере Татарстана остаются 17,5 тысячи человек

Не такие однозначные новости озвучила во время брифинга главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главврача по медчасти Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева. Хотя с начала года число впервые зарегистрированных с диагнозом «наркомания» татарстанцев снизилось на 2,5%, на сегодняшний день на учете в наркодиспансере под постоянным наблюдением находятся 9 тысяч 308 жителей республики, еще 8 тысяч 206 человек — под профилактическим наблюдением, то есть сумели справиться с зависимостью и находятся в стадии ремиссии.

— В структуре зарегистрированных больных наркоманией в последние годы произошли значительные изменения, — заметила Хаева. — Если в 2014 году более 81% составляли потребители опия и его производных, сейчас их доля составляет порядка 55%. Однако в разы увеличилось число лиц, потребляющих психостимуляторы и «синтетику».

К сожалению, среди молодежи новые наркотики позиционируются как «легкие». Считается, что раз это «просто покурить», не внутривенно, ничего от этого не будет. На самом деле, новые виды синтетических наркотиков вызывают появление зависимости нередко «с первой пробы». Чаще всего нам приходится работать с пациентами, считающими, что легальные наркотики не приносят вреда. На самом деле, они даже более опасны, разрушающе действуют на психику, вызывают привыкание. Такие пациенты часто становятся не только клиентами наркологической службы, но и психиатрических клиник, — отметила нарколог.

— Согласно исследованиям, в Татарстане первая проба «легких наркотиков» происходит в возрасте от 15 до 18 лет. Бытует мнение, что вовлекается определенный социально-неблагополучный контингент, это не так, — поддержал Хаеву Фоминых.

Массово привлекают потребителей через интернет-контент, телеграм-рассылки. Дети думают, что это приобретение безопасно: бесконтактным способом, мол, «меня никто не видит». На самом деле, технологии выявления данных преступлений на сегодняшний день находятся на довольно высоком уровне, и попадаются именно мелкие наркосбытчики. Организаторы у нас не всегда привлекаются к уголовной ответственности — это не так быстро, как хотелось бы, подчеркнул представитель МВД.