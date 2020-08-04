Марат Садыков о борьбе с COVID: «Мы ожидаем отсроченные негативные результаты»

До 15 августа в госпиталях и клиниках Татарстана стартуют приостановленные плановые виды медпомощи и осмотров

Фото: Максим Платонов

Принять скорейшие меры для восстановления планового порядка оказания всех видов медицинской помощи потребовал на коллегии татарстанского Минздрава премьер-министр республики Алексей Песошин. О главных темах совещания — возвращении медучреждений Татарстана к докоронавирусному режиму, «осложнениях», которые получила от пандемии коронавируса республиканская медицина, и сокращении и без того стремительных сроков строительства нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова — в материале «Реального времени».

Доля пневмоний выросла в 3,7 раза

Повальное оснащение медучреждений в связи с пандемией коронавируса аппаратами компьютерной томографии и последовавший затем вал обследований поспособствовал… росту заболеваемости или выявляемости внебольничных пневмоний в Татарстане. Как доложила главный санитарный врач республики Марина Патяшина, их доля в первом полугодии 2020 года выросла вдвое по сравнению с 2019-м, а доля легких форм пневмоний — в 3,7 раза.

— Их почти в четыре раза больше, чем в прошлом году, каждую неделю почти 600 случаев пневмонии ставится только лишь по наличию изменения на компьютерной томографии, — подчеркнула она. — В связи с введением диагностики методом компьютерной томографии отмечен рост заболеваемости в республике в 2 раза, как и в целом по стране. В условиях настороженности по коронавирусной инфекции практически все пневмонии исследуются только на новый коронавирус, а про других возбудителей пневмонии (бактерии, грибы и другие вирусы) мы просто забываем. Как результат, доля пневмоний бактериальной природы в текущем году уменьшилась в 2 раза и составила 12 процентов, тогда как в 2019 году этот показатель был более 24 процентов.

При этом в первом полугодии 2020 года резко (по сравнению с 2019-м) упали показатели заболеваемости опасными инфекциями: хроническим гепатитом на 39%, туберкулезом на 12%, ВИЧ — на 11%, а также другими инфекционными заболеваниями — в целом на 21%. Глава ведомства связала это не с улучшением эпидемиологической обстановки, а с тем, что в условиях пандемии резко снизился объем многих плановых обследований.

Как доложила главный санитарный врач республики Марина Патяшина, доля внебольничных пневмоний в первом полугодии 2020 года выросла вдвое по сравнению с 2019-м, а доля легких форм пневмоний — в 3,7 раза

Патяшина отметила, что уже три недели темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в РТ остаются стабильно низкими — всего 0,65%, а республика занимает 81-е место по заболеваемости COVID среди регионов России и последнее в ПФО. На 2 августа, по ее словам, в республике было зарегистрировано 5 694 случая заболевания, среди заболевших всего 5% детей, но стабильно высока доля пожилых граждан — 24%.

Позднее министр здравоохранения Марат Садыков сообщил, что в республике 355 врачей и медработников среднего и младшего звена, непосредственно работающих с коронавирусными пациентами, заразились опасной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, 9 заболеваний закончилось летальным исходом.

— В отличие от других регионов нам удалось избежать дефицита реанимационной помощи, — подчеркнул он. — Тестирование на коронавирус сейчас проводится 19 лабораториями, в том числе шестью частными, ежедневно исследуется около 5 тыс. проб. За счет средств бюджета были закуплены 5 портативных мини-лабораторий для проведения экспресс-диагностики COVID-19. Ими обеспечены ковидные госпитали в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Было не до диагностики?

Тревожная новость для тех, кто не хочет заболеть туберкулезом: охват флюорографией населения от 15 лет и старше упал на 10% — с 49% в 2019 году до 39% в 2020-м, а подростков — и вовсе на 16%, с 46% до 30%. При этом, сообщила Патяшина, в Нурлатском районе обследовано всего 15,9% населения от 15 и старше, в Апастовском — 21%, в Атнинском и Дрожжановском — по 27%, в Новошешмиском, Балтасинском и Мамадышском — 30-31%. А что касается подростков, то флюорографию в Рыбно-Слободском районе прошли лишь 7,4%, Атнинском — 7,5%, Дрожжановском — 7,9% прикрепленного детского населения, а в Казани — 13,5%.

Еще хуже обстоят дела с диагностикой туберкулеза — по сравнению с прошлым годом охват детей до 7 лет пробой Манту упал с 50% до 31%, а подростков диаскинтестом — с 48% до 25%.

Пробу Манту в Новошешминском районе сделали лишь 9,1% детей, прикрепленных к ЦРБ, в Пестречинском — 10,9%, в Сабинском — 14,3%, Апастовском — 14,5%, Менделеевском — 18,6%. Со сдачей диаскинтеста хуже всего обстоят дела в набережночелнинской детской городской поликлинике №3 — его сделали 0,3% прикрепленных к ней детей, далее в отстающих — Пестречинская ЦРБ (1,2%), Тетюшская и Менделеевская ЦРБ (1,9%), Апастовская ЦРБ (2,6%). Казань тоже не в передовиках — в студенческой поликлинике № 4 диаскинтест сдали лишь 12% прикрепленных.

Марат Садыков сообщил, что в первом полугодии 2020 года план диспансеризации и профилактических осмотров населения был исполнен по деньгам на 27,6%

Приостановки госпитализаций



Обеспокоенность последствиями коронавирусного перекоса в оказании медпомощи высказал и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков:

— Были временно приостановлены плановые госпитализации. Учитывая это, мы ожидаем отсроченные негативные результаты в состоянии здоровья пациентов с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной, нервной, пищеварительной системы.

Марат Садыков сообщил, что в первом полугодии 2020 года план диспансеризации и профилактических осмотров населения был исполнен по деньгам на 27,6% (вместо 2,9 млрд рублей — 0,8 млрд). Это означает, что плановые осмотры и обследования прошли 0,4 млн человек вместо 1,6 млн.

Центры здоровья в государственных медучреждениях республики должны были охватить осмотрами 90,9 тысячи человек, сказал министр, а приняли всего 21,8 тысячи, периодическими осмотрами работников предприятий должно было быть охвачено 140 тысяч человек, а осмотрели 46,7 тысячи.

Поэтому главными задачами, считает Садыков, сейчас для медиков должны стать реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», поэтапное восстановление плановой помощи, возобновление диспансеризации, вакцинация групп риска против гриппа и пневмококковой инфекции. Реализовать эти задачи он поручил своему первому заместителю Альмиру Абашеву. По окончании коллегии Абашев сообщил «Реальному времени», что план мероприятий «уже практически готов»:

— Я надеюсь, что уже к 10—15 августа мы в часть госпиталей вернем плановые виды работы, в поликлиниках стартуют полномасштабные мероприятия по диспансеризации и профосмотрам. План вакцинации от гриппа стартует, как только вакцина поступит на территорию республики. Нам предстоит привить более 60 процентов населения республики. Но все мероприятия будут реализовываться с учетом мер по предотвращения распространения коронавируса.

В заключение премьер-министр потребовал срочно утвердить план прививочной кампании

«Задача стоит серьезно»

Выступление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина также было по большей части посвящено задаче восстановления плановой помощи и вакцинации:

— Задача полного выполнения плана диспансеризации к концу года стоит очень серьезно. Запланировано было 677 с лишним тысяч диспансеризаций, на сегодняшнюю дату проведена 171 тысяча.

Алексей Песошин подчеркнул, что из-за противоковидных мер «почти 1 600 человек не получили запланированную помощь»:

— Приостановление плановой медицинской помощи, реабилитации и диспансеризации были необходимыми мерами по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в республике... Но уже сегодня министерству здравоохранения требуются незамедлительные меры по поэтапному возобновлению плановой медицинской помощи и диспансеризации, восстановлению реабилитационных услуг... Наряду с количественными критериями важен также критерий качества проводимой работы. Итогом работы должны стать сохраненные жизни людей.

В заключение премьер-министр потребовал срочно утвердить план прививочной кампании , а возвратившись к теме COVID-19, назвал дату завершения работ на построенном в рекордные сроки втором корпусе инфекционной больницы — 10 августа:

— Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнений эпидситуации.



1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов