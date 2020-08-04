Марат Садыков о борьбе с COVID: «Мы ожидаем отсроченные негативные результаты»
До 15 августа в госпиталях и клиниках Татарстана стартуют приостановленные плановые виды медпомощи и осмотров
Принять скорейшие меры для восстановления планового порядка оказания всех видов медицинской помощи потребовал на коллегии татарстанского Минздрава премьер-министр республики Алексей Песошин. О главных темах совещания — возвращении медучреждений Татарстана к докоронавирусному режиму, «осложнениях», которые получила от пандемии коронавируса республиканская медицина, и сокращении и без того стремительных сроков строительства нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова — в материале «Реального времени».
Доля пневмоний выросла в 3,7 раза
Повальное оснащение медучреждений в связи с пандемией коронавируса аппаратами компьютерной томографии и последовавший затем вал обследований поспособствовал… росту заболеваемости или выявляемости внебольничных пневмоний в Татарстане. Как доложила главный санитарный врач республики Марина Патяшина, их доля в первом полугодии 2020 года выросла вдвое по сравнению с 2019-м, а доля легких форм пневмоний — в 3,7 раза.
— Их почти в четыре раза больше, чем в прошлом году, каждую неделю почти 600 случаев пневмонии ставится только лишь по наличию изменения на компьютерной томографии, — подчеркнула она. — В связи с введением диагностики методом компьютерной томографии отмечен рост заболеваемости в республике в 2 раза, как и в целом по стране. В условиях настороженности по коронавирусной инфекции практически все пневмонии исследуются только на новый коронавирус, а про других возбудителей пневмонии (бактерии, грибы и другие вирусы) мы просто забываем. Как результат, доля пневмоний бактериальной природы в текущем году уменьшилась в 2 раза и составила 12 процентов, тогда как в 2019 году этот показатель был более 24 процентов.
При этом в первом полугодии 2020 года резко (по сравнению с 2019-м) упали показатели заболеваемости опасными инфекциями: хроническим гепатитом на 39%, туберкулезом на 12%, ВИЧ — на 11%, а также другими инфекционными заболеваниями — в целом на 21%. Глава ведомства связала это не с улучшением эпидемиологической обстановки, а с тем, что в условиях пандемии резко снизился объем многих плановых обследований.
Патяшина отметила, что уже три недели темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в РТ остаются стабильно низкими — всего 0,65%, а республика занимает 81-е место по заболеваемости COVID среди регионов России и последнее в ПФО. На 2 августа, по ее словам, в республике было зарегистрировано 5 694 случая заболевания, среди заболевших всего 5% детей, но стабильно высока доля пожилых граждан — 24%.
Позднее министр здравоохранения Марат Садыков сообщил, что в республике 355 врачей и медработников среднего и младшего звена, непосредственно работающих с коронавирусными пациентами, заразились опасной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, 9 заболеваний закончилось летальным исходом.
— В отличие от других регионов нам удалось избежать дефицита реанимационной помощи, — подчеркнул он. — Тестирование на коронавирус сейчас проводится 19 лабораториями, в том числе шестью частными, ежедневно исследуется около 5 тыс. проб. За счет средств бюджета были закуплены 5 портативных мини-лабораторий для проведения экспресс-диагностики COVID-19. Ими обеспечены ковидные госпитали в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
Было не до диагностики?
Тревожная новость для тех, кто не хочет заболеть туберкулезом: охват флюорографией населения от 15 лет и старше упал на 10% — с 49% в 2019 году до 39% в 2020-м, а подростков — и вовсе на 16%, с 46% до 30%. При этом, сообщила Патяшина, в Нурлатском районе обследовано всего 15,9% населения от 15 и старше, в Апастовском — 21%, в Атнинском и Дрожжановском — по 27%, в Новошешмиском, Балтасинском и Мамадышском — 30-31%. А что касается подростков, то флюорографию в Рыбно-Слободском районе прошли лишь 7,4%, Атнинском — 7,5%, Дрожжановском — 7,9% прикрепленного детского населения, а в Казани — 13,5%.
Еще хуже обстоят дела с диагностикой туберкулеза — по сравнению с прошлым годом охват детей до 7 лет пробой Манту упал с 50% до 31%, а подростков диаскинтестом — с 48% до 25%.
Пробу Манту в Новошешминском районе сделали лишь 9,1% детей, прикрепленных к ЦРБ, в Пестречинском — 10,9%, в Сабинском — 14,3%, Апастовском — 14,5%, Менделеевском — 18,6%. Со сдачей диаскинтеста хуже всего обстоят дела в набережночелнинской детской городской поликлинике №3 — его сделали 0,3% прикрепленных к ней детей, далее в отстающих — Пестречинская ЦРБ (1,2%), Тетюшская и Менделеевская ЦРБ (1,9%), Апастовская ЦРБ (2,6%). Казань тоже не в передовиках — в студенческой поликлинике № 4 диаскинтест сдали лишь 12% прикрепленных.
Приостановки госпитализаций
Обеспокоенность последствиями коронавирусного перекоса в оказании медпомощи высказал и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков:
— Были временно приостановлены плановые госпитализации. Учитывая это, мы ожидаем отсроченные негативные результаты в состоянии здоровья пациентов с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной, нервной, пищеварительной системы.
Марат Садыков сообщил, что в первом полугодии 2020 года план диспансеризации и профилактических осмотров населения был исполнен по деньгам на 27,6% (вместо 2,9 млрд рублей — 0,8 млрд). Это означает, что плановые осмотры и обследования прошли 0,4 млн человек вместо 1,6 млн.
Центры здоровья в государственных медучреждениях республики должны были охватить осмотрами 90,9 тысячи человек, сказал министр, а приняли всего 21,8 тысячи, периодическими осмотрами работников предприятий должно было быть охвачено 140 тысяч человек, а осмотрели 46,7 тысячи.
Поэтому главными задачами, считает Садыков, сейчас для медиков должны стать реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», поэтапное восстановление плановой помощи, возобновление диспансеризации, вакцинация групп риска против гриппа и пневмококковой инфекции. Реализовать эти задачи он поручил своему первому заместителю Альмиру Абашеву. По окончании коллегии Абашев сообщил «Реальному времени», что план мероприятий «уже практически готов»:
— Я надеюсь, что уже к 10—15 августа мы в часть госпиталей вернем плановые виды работы, в поликлиниках стартуют полномасштабные мероприятия по диспансеризации и профосмотрам. План вакцинации от гриппа стартует, как только вакцина поступит на территорию республики. Нам предстоит привить более 60 процентов населения республики. Но все мероприятия будут реализовываться с учетом мер по предотвращения распространения коронавируса.
«Задача стоит серьезно»
Выступление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина также было по большей части посвящено задаче восстановления плановой помощи и вакцинации:
— Задача полного выполнения плана диспансеризации к концу года стоит очень серьезно. Запланировано было 677 с лишним тысяч диспансеризаций, на сегодняшнюю дату проведена 171 тысяча.
Алексей Песошин подчеркнул, что из-за противоковидных мер «почти 1 600 человек не получили запланированную помощь»:
— Приостановление плановой медицинской помощи, реабилитации и диспансеризации были необходимыми мерами по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в республике... Но уже сегодня министерству здравоохранения требуются незамедлительные меры по поэтапному возобновлению плановой медицинской помощи и диспансеризации, восстановлению реабилитационных услуг... Наряду с количественными критериями важен также критерий качества проводимой работы. Итогом работы должны стать сохраненные жизни людей.
В заключение премьер-министр потребовал срочно утвердить план прививочной кампании , а возвратившись к теме COVID-19, назвал дату завершения работ на построенном в рекордные сроки втором корпусе инфекционной больницы — 10 августа:
— Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнений эпидситуации.
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