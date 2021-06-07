Прооперировать за 48 часов: Минздрав Татарстана представил новую систему работы с переломами шейки бедра

Фото: Максим Платонов

Направления в высокотехнологичные центры можно (и нужно) требовать

Ежегодно порядка тысячи жителей Татарстана страдают от последствий переломов проксимального отдела (шейки) бедра, рассказал сегодня первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«По разным причинам несвоевременное оказание медицинской помощи этим пациентам приводит к глубокой инвалидизации, а зачастую и к смерти», — сказал он.

Но высокотехнологичные операции, выполненные в течение двух суток с момента получения травмы, способны вернуть человека к привычному образу жизни.

Ежегодно порядка тысячи жителей Татарстана страдают от последствий переломов проксимального отдела (шейки) бедра, рассказал Альмир Абашев. Фото: inkazan.ru

В Татарстане появилась возможность делать такие операции, объявил сегодня Минздрав республики. Подобные операции в срок до 48 часов будут проводиться в пяти лечебных учреждениях. Вот их перечень (три в Казани, одно в Челнах, одно в Альметьевске):

Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан;

Городская клиническая больница №7, Казань;

Больница скорой медицинской помощи, Набережные Челны;

Медсанчасть ПАО «Татнефть», Альметьевск;

Городская клиническая больница №12, Казань.

В основном речь идет о пожилых людях, и ухаживать за ними нужно с учетом возможности провести такую операцию, пояснил Абашев. Если пожилой человек получает травму в результате падения, то после вызова скорой помощи нужно настаивать на проведении операции в одном из этих центров в течение 48 часов. Решение о проведении операции должны принимать в самом центре, задача первичного звена — выявить перелом и доставить пациента.

Приказ Минздрава устанавливает: при вызове к пожилому пациенту в случае наличия хотя бы одного диагностического критерия врач или фельдшер сразу ставят предварительный диагноз «перелом шейки бедра», а это абсолютное показание для неотложной госпитализации. В этом случае бригада скорой доставляет пострадавшего в ближайшее подходящее травмотделение. В нем в течение двух часов подтверждают диагноз.

Если это возможно, бригада скорой помощи может отвезти пациента сразу в одну из организаций из списка выше, если нет — пациента должны отправить туда в кратчайший срок (как добавил сегодня главный травматолог Минздрава Татарстана Владимир Беляков, не более чем за 12 часов), если только нет противопоказаний к транспортировке. В любом случае пациента должны прооперировать в высокотехнологичном медцентре в течение 48 часов.

Пациента должны отправить в один из пяти центров не более чем за 12 часов, если только нет противопоказаний к транспортировке, пояснил Владимир Беляков. Фото: tatar-inform.ru

Сама операция не является новшеством — в зависимости от подготовки хирурга ее проводят за час-полтора. Новшество — в организации, сделать так, чтобы пациенту делали операцию в течение 48 часов.

— Мы установили ответственных на каждом этапе оказания медпомощи. Главные врачи — извините за простоту — теперь головой отвечают за то, что у них в зоне ответственности находится пациент без оказания своевременной медицинской помощи, — рассказал Абашев.

Он подчеркнул: знать о возможности и необходимости такой операции должны не только работники медучреждений, но и те, у кого есть пожилые родственники, чтобы вовремя потребовать направления в высокотехнологичный центр. Если вдруг врач не дает такого направления, то можно позвонить на горячую линию Минздрава Татарстана или даже просто на номер 122, рекомендовал Альмир Абашев.

Представители Минздрава затруднились ответить, насколько уникальной является такая система для России. Новости о схожих инициативах можно найти в Москве и Московской области, Хабаровском крае, Магаданской области, однако о столь жестко закрепленных рамках и нормах речи там не идет.

Знать о возможности и необходимости такой операции должны не только работники медучреждений, но и те, у кого есть пожилые родственники, чтобы вовремя потребовать направления в высокотехнологичный центр. Фото: Максим Платонов

Каждые пять минут в России происходит один перелом шейки бедра

Как объяснил сегодня журналистам Владимир Беляков, пожилому человеку получить такой перелом несложно — просто при падении с высоты собственного роста, а иногда даже просто при переворачивании в постели. Число пациентов с такими переломами будет расти примерно на 5% в год — потому что растет средняя продолжительность жизни.

Если пациента не прооперировать и оставить дома — смертность в течение года у таких пациентов составляет 72%. Если прооперировать в течение двух недель после перелома — смертность снижается до 10%. Если прооперировать в течение 48 часов — смертность составляет 1,25%.

Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РТ Резеда Бодрова рассказала: после операции пациента ждет несколько этапов реабилитации. Первый проводится в том же учреждении, где проводилась операция, на второй этап могут оставить там же или направить еще в некоторые учреждения: ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в Казани и в Набережных Челнах, Республиканский клинический неврологический центр, санаторий «Нехама». Эти учреждения работают в системе обязательного медстрахования, так что реабилитация в них будет бесплатной. Третий этап — амбулаторный, пациенты на этом этапе уже могут перемещаться самостоятельно.

Если реабилитация начата вовремя, качество жизни у 85—90% пациентов сохраняется, рассказала Резеда Бодрова.

— Падение — проблема не только медицинская, но и социальная, — добавил главный гериатр Минздрава Татарстана Рамиль Мухаматдинов. — Многое в профилактике падений зависит от обустройства быта, домашней обстановки, приспособления городской среды к потребностям пожилых людей. По оценкам экспертов, 33% лиц 60 лет и старше имеют падения в своем анамнезе. Непреднамеренные падения являются пятой причиной смерти у людей пожилого возраста.

Если реабилитация начата вовремя, качество жизни у 85—90% пациентов сохраняется, утверждает Резеда Бодрова. Фото: tatar-inform.ru

В этом свете в учреждениях здравоохранения Татарстана также происходят изменения, рассказал Альмир Абашев. В качестве эксперимента внедряют различные стандарты качества для профилактики падений в медорганизациях. Наиболее успешный опыт затем планируют распространить и за пределами учреждений здравоохранения.

В России каждые пять минут происходит перелом шейки бедра, добавил Мухаматдинов. Среди тех, кто остается в живых, 64% в течение года перестают выходить из дома, половина остаются прикованными к постели.

Для профилактики падения пожилым людям рекомендуются постоянные физические упражнения, консультации с физиотерапевтами, тренировка ходьбы, ношение подходящей обуви как на улице, так и дома. Одну руку рекомендуется всегда держать свободной, чтобы помочь себе при падении.

Владимир Беляков рассказал: если перелом произошел в кровати — лучше оставить пациента так, как есть, до приезда скорой, если на полу — то пациенту лучше зафиксировать конечность до приезда скорой. Если попытаться перенести самостоятельно, тем более в одиночку, можно нанести дополнительные травмы.

Александр Артемьев