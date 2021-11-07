Главное о коронавирусе на 7 ноября: перевозчики не готовы к QR-кодам, новые поставки «Спутника Лайта»
Более 1,1 миллиона привитых татарстанцев
- В Татарстане полный курс вакцинации прошли более 1,1 млн жителей. Сообщили об этом в республиканском Минздраве. Итого в республике провакцинировались 1 676 358 граждан.
- В республике подтвердилось 9 случаев смерти от COVID-19. По данным регионального Минздрава, от вируса скончались женщины 1957, 1954, 1952, 1971, 1953 годов рождения и мужчины 1948, 1930, 1936, 1951 годов рождения. За весь период пандемии в РТ умерли от инфекции больше тысячи человек.
- Татарстанские перевозчики оценили введение QR-кодов на проезд в транспорте. По словам председателя Ассоциации транспортных предприятий РТ Сергея Темлякова, введение QR-кодов в автобусах Казани руководство Минтранспорта Татарстана не обсудило ни с перевозчиками, ни с АТП РТ. Перевозчики ждут постановления правительства, в котором будет прописано, кто будет проверять QR-коды и как будут проверяться сертификаты о вакцинации.
- В Набережных Челнах в ковидном госпитале скончался мануальный терапевт, врач-невролог Александр Яшин. 20 ноября ему могло бы исполниться 55 лет. Яшин много лет проработал в городской поликлинике №3.
- Согласно исследованиям, лишь 20% казанцев хотят продления нерабочих дней. 53% жителей города не видят в этом необходимости, а еще 27% опрошенных затруднились с ответом.
Новые поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации с советами, как подготовиться к прививке от коронавируса. Отмечается, что медикаментозная подготовка не нужна, поскольку прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации.
- Вакцину «Спутник Лайт» начнут поставлять в регионы с 8 ноября. В некоторых регионах возник ее дефицит в виду высокой востребованности. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил что дополнительные объемы вакцины уже заказаны.
- Тем временем экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутник V» близка к завершению. Об этом также заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Сейчас в России растет детская заболеваемость COVID-19. Под наблюдением находятся 3 тысячи детей.
- Число вакцинирующихся от коронавируса россиян увеличилось почти в четыре-пять раз. При этом доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%.
- Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой на введение системы QR-кодов в транспорте и направило ей соответствующее письмо. По мнению главы ассоциации Ильи Зотова, это лишь создаст проблемы и не позволит остановить распространение вируса.
- В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19. Этого нельзя сделать без лабораторных исследований, поскольку инфекция не имеет специфических симптомов, которые присущи только ей.
- Врачи «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке сообщили про новый симптом ковида. Это ложное обморожение пальцев. Он наблюдается у 20% заболевших.
- В Роспотребнадзоре рассказали, почему может быть отрицательный ПЦР-тест при заболевании COVID-19. Дело в том, что вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается на четвертый-пятый день болезни.
- В России военные врачи помогли более 10 тысячам больных COVID-19. Заболевшим оказали экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства РФ.
- Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал мнение, что пандемия COVID-19 показала неготовность мировых систем здравоохранения и социальной поддержки к глобальным потрясениям. Потери мировой экономики от пандемии составили от 4 до 10 трлн долларов и их значительная часть придется теперь на бюджеты регионов и муниципалитетов. Поэтому власти должны выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от COVOD-19. Розыгрыш продлится до 31 декабря 2021 года.
Первая страна с обязательной вакцинацией для детей
- В Австрии привитые российской вакциной «Спутник V» могут получить COVID-сертификат. При наличии достаточного количества нейтрализующих антител к коронавирусу можно сделать дополнительную прививку одной дозой РНК-вакцины и получить действительный в стране COVID-сертификат. Об этом рассказали в Минздраве Австрии.
- Коста-Рика стала первой страной в мире с введенной обязательной вакцинацией от коронавируса для детей. Вакцинация введена для тех детей, кому уже исполнилось 12 лет.
- Куба отменила обязательный карантин для иностранных туристов. С 15 ноября местные власти планируют отменить тесты на коронавирус для въезда в страну.
- В Словении с 8 ноября ужесточат ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Временно закроют ночные клубы, рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.
- Япония смягчит въездные ограничения для полностью привитых бизнесменов. Карантин для них с 8 ноября будет сокращен с десяти до трех дней. Смягчение пока не затронет туристические поездки.
- Во Франции рассматривают введение обязательной ревакцинации от COVID-19. Мера может коснуться в первую очередь наиболее уязвимой части населения.
Дарья АкимоваОбществоМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика Татарстан
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