Потеряли население целого города: Татарстан побил антирекорд смертности, обогнав Москву и Питер
Впервые за долгие годы естественная убыль населения в республике составила 8 252 человека
Татарстан поставил антирекорд смертности населения, выдав один из худших результатов в России. В республике в 2020 году умерло на 18,7% больше людей — в относительном выражении ситуация хуже, чем даже в Москве (плюс 17,4%) и Санкт-Петербурге (плюс 16,1%). Сильнее пострадали только в Чечне, Ингушетии и Дагестане. И это еще только официальные данные Росстата за январь — октябрь текущего года. Если опустить бездушные проценты, Татарстан потерял на 6 407 человек больше, чем годом ранее. Естественная убыль населения (разница между количеством родившихся и умерших) впервые за долгое время достигла значения в минус 8 252 жителя — это больше, чем население Рыбной Слободы и почти столько же, сколько официально живет в Лаишево. Печальную статистику изучила аналитическая служба «Реального времени».
Прирост по смертности — 6 407 человек
За десять месяцев года в Татарстане умерло больше, чем когда либо за последние десять лет — 42 605 человек. Это на 6 407 (!) умерших больше, чем в 2019 году, или на 4 747 скончавшихся больше, чем в 2018-м. Показатели смертности по регионам России пока обнародованы лишь с января по октябрь.
Изучив данные Росстата и Татарстанстата, аналитическая служба «Реального времени» зафиксировала и повышение коэффициента смертности за год — с 11,0 до 12,7 (январь — сентябрь).
Любопытно, что в начале 2020 года (январь — февраль), как писала наша интернет-газета, показатели смертности были ниже прошлогодних на 5%. Основными причинами указывались болезни системы кровообращения (почти половина, 145 тыс. случаев), новообразования (48 тыс. смертей), внешние причины смерти (21,3 тыс. смертей), болезни нервной системы и органов пищеварения (примерно по 17 тыс. смертей). Что касается конкретных заболеваний, ставших причинами смертей, первое место занимала ишемическая болезнь сердца с 75,4 тысячи случаев смерти. Второе место — у злокачественных новообразований (47 тысяч), за ними — цереброваскулярные болезни с 44 тысячами случаев.
К слову, причины смертности населения Росстат в последний раз называл лишь в первом квартале 2020 года. С апреля эти данные перестали публиковать, сейчас можно наблюдать лишь общую статистику скончавшихся без отсылок к болезням. Именно в марте в России ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и с конца месяца в стране начали вводить меры по предотвращению распространения COVID-19, отправляя граждан на самоизоляцию.
Вместе с тем, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в РТ, в январе — сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости гриппом (133,9%) и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (112,9%).
Причина в коронавирусе?
По официальным данным, на сегодня в республике от коронавируса умерли 174 человека с начала пандемии и введения антиковидных мер. Однако статистику смертности в Татарстане (42 605 человек) могли пополнить и те люди, которые скончались от сопутствующих причин, считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
Третьим фактором собеседник издания назвал сокращение объемов оказания плановой медицинской помощи во время пандемии. Таким образом, население не получало в полной мере медицинские услуги, что привело к обострению хронических заболеваний.
Как писало «Реальное время», с введением особого режима повышенной готовности (с конца марта по начало июня) медучреждения принимали только тех, кому требовалась неотложная, экстренная помощь. А во время приоткрывшегося окна для «плановых» пациентов в татарстанских больницах столкнулись с большим наплывом посетителей — очереди начинались уже на улице. Пожилые люди часами ждали визита к своему врачу. Больницы с трудом справлялись с обслуживанием всех пациентов.
— Отсутствие в полном объеме медицинской помощи внесло свой «вклад» и будет еще долгие годы вносить его в показатели смертности, — добавляет Ризванов. — Запустив ситуацию сейчас, она будет аукаться еще долгие годы.
Четвертой причиной профессор назвал стресс.
— Нужно учитывать стресс людей из-за изоляции, постоянного негатива в средствах массовой информации. А стресс влияет как напрямую на здоровье (психическое и физическое), так и на снижение иммунитета, что приводит к снижению защищенности населения от разных инфекций. Все эти факторы привели к наблюдаемому нами увеличению смертности, — резюмировал Альберт Ризванов.
Татарстанские антирекорды
В этом году по коэффициенту смертности в республике лидирует Атнинский район — 19,2, в то время как в среднем по Татарстану он составляет 12,7. Также свои антирекорды показали Муслюмовский (18,9), Тетюшский (18,8), Ютазинский (18,2), Апастовский (18,2) и Рыбно-Слободский (18,1) районы.
Менее удручающая картина наблюдается в Нижнекамском (10,7), Лаишевском (10,6), Пестречинском (10,1) районах и в Набережных Челнах (10,2). Более того, Лаишево и Пестрецы по сравнению с прошлым годом улучшили свои показатели — в 2019-м году было 10,9 и 10,4 соответственно. Также смертность снизилась в Новошешминском (с 17,5 до 14,1) и Менделеевском (с 12,9 до 12,4) районах. В Казани смертность в этом году составила 11,6 (в 2019-м — 9,8).
|Муниципальные образования
|январь-декабрь 2019 г.
|январь-сентябрь 2020 г.
|Республика Татарстан
|11,00
|12,70
|Атнинский
|12,60
|19,20
|Муслюмовский
|15,00
|18,90
|Тетюшский
|17,20
|18,80
|Ютазинский
|12,80
|18,20
|Апастовский
|14,50
|18,20
|Рыбно-Слободский
|16,90
|18,10
|Спасский
|15,40
|17,90
|Алькеевский
|14,10
|17,80
|Верхнеуслонский
|14,60
|17,60
|Кайбицкий
|16,60
|17,50
|Чистопольский
|15,70
|17,40
|Камско-Устьинский
|17,40
|17,40
|Аксубаевский
|14,60
|17,10
|Актанышский
|16,40
|17,00
|Буинский
|14,60
|16,90
|Черемшанский
|15,70
|16,80
|Азнакаевский
|13,70
|16,80
|Мензелинский
|15,00
|16,70
|Дрожжановский
|17,80
|16,50
|Мамадышский
|13,70
|16,30
|Нурлатский
|12,40
|16,00
|Алексеевский
|15,80
|15,70
|Агрызский
|13,40
|15,40
|Лениногорский
|13,10
|14,90
|Арский
|12,10
|14,80
|Тюлячинский
|12,80
|14,80
|Сармановский
|13,90
|14,70
|Зеленодольский
|13,00
|14,70
|Бавлинский
|13,80
|14,70
|Заинский
|13,20
|14,50
|Сабинский
|12,50
|14,40
|Кукморский
|11,60
|14,30
|Новошешминский
|17,50
|14,10
|Тукаевский
|13,20
|13,70
|Бугульминский
|13,20
|13,40
|Балтасинский
|10,70
|12,90
|Высокогорский
|10,70
|12,70
|Менделеевский
|12,90
|12,40
|г.Казань
|9,80
|11,60
|Альметьевский
|10,70
|11,40
|Елабужский
|9,50
|11,20
|Нижнекамский
|8,90
|10,70
|Лаишевский
|10,90
|10,60
|г.Набережные Челны
|8,20
|10,20
|Пестречинский
|10,40
|10,10
Коэффициент смертности — отношение числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляется в промилле (на 1 000 человек населения).
В разрезе Приволжского федерального округа Татарстан показал самую высокую смертность относительно прошлого года — 118,7% (разница — 6 704 человека, на период с января по октябрь 2020 года). Всего по ПФО она составила 113% (41 460 человек). Собственно, ни один регион Поволжья не порадовал низкой смертностью — везде она превышает прошлогодние результаты. Меньше всего в Поволжье умирают в Кировской области (105,9%, 898 человек), Пермском крае (108,9%, 2 566 человек) и Нижегородской области (109,1%, 3 576 человек). В соседнем Башкортостане — 114,1% (число смертей увеличилось на 5 810 человек).
А в целом по стране смертность составила 110% (151 191 человек). Лишь два субъекта РФ продемонстрировали снижение смертности — Бурятия (96,9%, число умерших сократилось на 285 человек) и город Севастополь (99,1, 44 человека). Хуже, чем у Татарстана, дела обстоят только в трех кавказских республиках — Чечне (136,7%, 1 932 человека), Ингушетии (131,9%, 365 человек) и Дагестане (131,4%, 3 756 человек).
|Субъект
|Родившихся
|прирост, снижение
|2020 г. в % к 2019 г.
|Умерших
|прирост, снижение
|2020 г. в % к 2019 г.
|Естественный прирост, убыль (-)
|Число умерших в % к числу родившихся
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|Российская Федерация
|1.193.445
|1.250.608
|-57.163
|95,4
|1.661.372
|1.510.181
|151.191
|110,0
|-467.927
|-259.573
|139,2
|120,8
|Центральный федеральный округ
|295.410
|311.557
|-16.147
|94,8
|464.011
|416.617
|47.394
|111,4
|-168.601
|-105.060
|157,1
|133,7
|Белгородская область
|10.348
|11.104
|-756
|93,2
|18.631
|17.453
|1.178
|106,7
|-8.283
|-6.349
|180,0
|157,2
|Брянская область
|7.880
|8.447
|-567
|93,3
|15.838
|14.785
|1.053
|107,1
|-7.958
|-6.338
|201,0
|175,0
|Владимирская область
|8.402
|9.607
|-1.205
|87,5
|19.289
|17.802
|1.487
|108,4
|-10.887
|-8.195
|229,6
|185,3
|Воронежская область
|15.880
|16.664
|-784
|95,3
|29.801
|27.559
|2.242
|108,1
|-13.921
|-10.895
|187,7
|165,4
|Ивановская область
|6.300
|6.686
|-386
|94,2
|13.694
|13.144
|550
|104,2
|-7.394
|-6.458
|217,4
|196,6
|Калужская область
|7.452
|7.625
|-173
|97,7
|13.366
|12.371
|995
|108,0
|-5.914
|-4.746
|179,4
|162,2
|Костромская область
|4.547
|4.859
|-312
|93,6
|8.215
|7.845
|370
|104,7
|-3.668
|-2.986
|180,7
|161,5
|Курская область
|7.504
|7.778
|-274
|96,5
|14.824
|13.920
|904
|106,5
|-7.320
|-6.142
|197,5
|179,0
|Липецкая область
|7.832
|8.344
|-512
|93,9
|15.689
|13.693
|1.996
|114,6
|-7.857
|-5.349
|200,3
|164,1
|Московская область
|66.848
|60.860
|5.988
|109,8
|88.004
|76.293
|11.711
|115,4
|-21.156
|-15.433
|131,6
|125,4
|Орловская область
|4.836
|5.069
|-233
|95,4
|10.202
|9.573
|629
|106,6
|-5.366
|-4.504
|211,0
|188,9
|Рязанская область
|7.331
|7.862
|-531
|93,2
|15.493
|14.274
|1.219
|108,5
|-8.162
|-6.412
|211,3
|181,6
|Смоленская область
|5.431
|6.008
|-577
|90,4
|12.468
|11.932
|536
|104,5
|-7.037
|-5.924
|229,6
|198,6
|Тамбовская область
|6.269
|6.557
|-288
|95,6
|13.870
|12.823
|1.047
|108,2
|-7.601
|-6.266
|221,2
|195,6
|Тверская область
|8.452
|9.183
|-731
|92,0
|18.424
|17.245
|1.179
|106,8
|-9.972
|-8.062
|218,0
|187,8
|Тульская область
|8.983
|9.531
|-548
|94,3
|21.403
|19.573
|1.830
|109,3
|-12.420
|-10.042
|238,3
|205,4
|Ярославская область
|8.790
|9.625
|-835
|91,3
|16.521
|15.568
|953
|106,1
|-7.731
|-5.943
|188,0
|161,7
|г. Москва
|102.325
|115.748
|-13.423
|88,4
|118.279
|100.764
|17.515
|117,4
|-15.954
|14.984
|115,6
|87,1
|Северо-Западный федеральный округ
|106.367
|112.847
|-6.480
|94,3
|158.711
|145.536
|13.175
|109,1
|-52.344
|-32.689
|149,2
|129,0
|Республика Карелия
|4.301
|4.667
|-366
|92,2
|7.714
|7.422
|292
|103,9
|-3.413
|-2.755
|179,4
|159,0
|Республика Коми
|6.260
|6.672
|-412
|93,8
|8.465
|8.330
|135
|101,6
|-2.205
|-1.658
|135,2
|124,9
|Архангельская область
|7.959
|8.698
|-739
|91,5
|12.988
|12.560
|428
|103,4
|-5.029
|-3.862
|163,2
|144,4
|Hенецкий авт.округ
|497
|514
|-17
|96,7
|354
|315
|39
|112,4
|143
|199
|71,2
|61,3
|Архангельская область без автономии
|7.462
|8.184
|-722
|91,2
|12.634
|12.245
|389
|103,2
|-5.172
|-4.061
|169,3
|149,6
|Вологодская область
|8.957
|9.587
|-630
|93,4
|13.923
|13.768
|155
|101,1
|-4.966
|-4.181
|155,4
|143,6
|Калининградская область
|7.793
|7.902
|-109
|98,6
|10.159
|10.027
|132
|101,3
|-2.366
|-2.125
|130,4
|126,9
|Ленинградская область
|11.048
|11.319
|-271
|97,6
|22.293
|19.581
|2.712
|113,9
|-11.245
|-8.262
|201,8
|173,0
|Мурманская область
|5.409
|5.634
|-225
|96,0
|7.824
|7.117
|707
|109,9
|-2.415
|-1.483
|144,6
|126,3
|Новгородская область
|4.067
|4.338
|-271
|93,8
|8.476
|8.196
|280
|103,4
|-4.409
|-3.858
|208,4
|188,9
|Псковская область
|4.189
|4.507
|-318
|92,9
|9.228
|8.882
|346
|103,9
|-5.039
|-4.375
|220,3
|197,1
|г. Санкт-Петербург
|46.384
|49.523
|-3.139
|93,7
|57.641
|49.653
|7.988
|116,1
|-11.257
|-130
|124,3
|100,3
|Южный федеральный округ
|129.816
|135.525
|-5.709
|95,8
|190.776
|176.637
|14.139
|108,0
|-60.960
|-41.112
|147,0
|130,3
|Республика Адыгея
|3.625
|3.454
|171
|105,0
|4.757
|4.722
|35
|100,7
|-1.132
|-1.268
|131,2
|136,7
|Республика Калмыкия
|2.312
|2.337
|-25
|98,9
|2.387
|2.177
|210
|109,6
|-75
|160
|103,2
|93,2
|Республика Крым
|15.621
|16.133
|-512
|96,8
|23.730
|22.590
|1.140
|105,0
|-8.109
|-6.457
|151,9
|140,0
|Краснодарский край
|49.273
|51.126
|-1.853
|96,4
|62.816
|58.190
|4.626
|107,9
|-13.543
|-7.064
|127,5
|113,8
|Астраханская область
|8.973
|9.196
|-223
|97,6
|10.777
|9.661
|1.116
|111,6
|-1.804
|-465
|120,1
|105,1
|Волгоградская область
|16.266
|17.852
|-1.586
|91,1
|30.635
|27.514
|3.121
|111,3
|-14.369
|-9.662
|188,3
|154,1
|Ростовская область
|30.325
|31.841
|-1.516
|95,2
|50.831
|46.896
|3.935
|108,4
|-20.506
|-15.055
|167,6
|147,3
|г. Севастополь
|3.421
|3.586
|-165
|95,4
|4.843
|4.887
|-44
|99,1
|-1.422
|-1.301
|141,6
|136,3
|Северо-Кавказский федеральный округ
|112.027
|111.476
|551
|100,5
|70.015
|60.338
|9.677
|116,0
|42.012
|51.138
|62,5
|54,1
|Республика Дагестан
|37.636
|37.996
|-360
|99,1
|15.727
|11.971
|3.756
|131,4
|21.909
|26.025
|41,8
|31,5
|Республика Ингушетия
|6.885
|6.623
|262
|104,0
|1.509
|1.144
|365
|131,9
|5.376
|5.479
|21,9
|17,3
|Кабардино-Балкарская Республика
|8.737
|8.376
|361
|104,3
|6.696
|5.990
|706
|111,8
|2.041
|2.386
|76,6
|71,5
|Карачаево-Черкесская Республика
|4.295
|4.349
|-54
|98,8
|3.853
|3.469
|384
|111,1
|442
|880
|89,7
|79,8
|Республика Северная Осетия- Алания
|6.874
|7.218
|-344
|95,2
|6.610
|6.046
|564
|109,3
|264
|1.172
|96,2
|83,8
|Чеченская Республика
|24.754
|23.320
|1.434
|106,1
|7.202
|5.270
|1.932
|136,7
|17.552
|18.050
|29,1
|22,6
|Ставропольский край
|22.846
|23.594
|-748
|96,8
|28.418
|26.448
|1.970
|107,4
|-5.572
|-2.854
|124,4
|112,1
|Приволжский федеральный округ
|224.598
|237.302
|-12.704
|94,6
|360.524
|319.064
|41.460
|113,0
|-135.926
|-81.762
|160,5
|134,5
|Республика Башкортостан
|34.408
|35.421
|-1.013
|97,1
|47.137
|41.327
|5.810
|114,1
|-12.729
|-5.906
|137,0
|116,7
|Республика Марий Эл
|5.542
|5.673
|-131
|97,7
|7.604
|6.865
|739
|110,8
|-2.062
|-1.192
|137,2
|121,0
|Республика Мордовия
|4.647
|5.056
|-409
|91,9
|10.029
|8.822
|1.207
|113,7
|-5.382
|-3.766
|215,8
|174,5
|Республика Татарстан(Татарстан)
|34.353
|35.939
|-1.586
|95,6
|42.605
|35.901
|6.704
|118,7
|-8.252
|38
|124,0
|99,9
|Удмуртская Республика
|12.043
|12.361
|-318
|97,4
|16.898
|15.055
|1.843
|112,2
|-4.855
|-2.694
|140,3
|121,8
|Чувашская Республика(Чувашия)
|9.394
|9.774
|-380
|96,1
|14.880
|12.797
|2.083
|116,3
|-5.486
|-3.023
|158,4
|130,9
|Пермский край
|21.207
|22.646
|-1.439
|93,6
|31.494
|28.928
|2.566
|108,9
|-10.287
|-6.282
|148,5
|127,7
|Кировская область
|8.822
|9.549
|-727
|92,4
|16.127
|15.229
|898
|105,9
|-7.305
|-5.680
|182,8
|159,5
|Hижегородская область
|22.896
|24.457
|-1.561
|93,6
|42.958
|39.382
|3.576
|109,1
|-20.062
|-14.925
|187,6
|161,0
|Оренбургская область
|15.656
|16.577
|-921
|94,4
|24.445
|21.631
|2.814
|113,0
|-8.789
|-5.054
|156,1
|130,5
|Пензенская область
|8.098
|8.782
|-684
|92,2
|18.076
|15.370
|2.706
|117,6
|-9.978
|-6.588
|223,2
|175,0
|Самарская область
|23.317
|24.874
|-1.557
|93,7
|41.030
|35.274
|5.756
|116,3
|-17.713
|-10.400
|176,0
|141,8
|Саратовская область
|15.579
|16.991
|-1.412
|91,7
|31.041
|28.083
|2.958
|110,5
|-15.462
|-11.092
|199,2
|165,3
|Ульяновская область
|8.636
|9.202
|-566
|93,8
|16.200
|14.400
|1.800
|112,5
|-7.564
|-5.198
|187,6
|156,5
|Уральский федеральный округ
|109.010
|114.435
|-5.425
|95,3
|133.069
|121.742
|11.327
|109,3
|-24.059
|-7.307
|122,1
|106,4
|Курганская область
|6.143
|6.541
|-398
|93,9
|11.153
|10.779
|374
|103,5
|-5.010
|-4.238
|181,6
|164,8
|Свердловская область
|36.722
|39.278
|-2.556
|93,5
|52.202
|48.512
|3.690
|107,6
|-15.480
|-9.234
|142,2
|123,5
|Тюменская область
|38.429
|39.616
|-1.187
|97,0
|27.126
|24.051
|3.075
|112,8
|11.303
|15.565
|70,6
|60,7
|Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
|17.066
|17.560
|-494
|97,2
|9.834
|8.424
|1.410
|116,7
|7.232
|9.136
|57,6
|48,0
|Ямало-Hенецкий авт.округ
|5.897
|5.735
|162
|102,8
|2.516
|2.116
|400
|118,9
|3.381
|3.619
|42,7
|36,9
|Тюменская область без автономии
|15.466
|16.321
|-855
|94,8
|14.776
|13.511
|1.265
|109,4
|690
|2.810
|95,5
|82,8
|Челябинская область
|27.716
|29.000
|-1.284
|95,6
|42.588
|38.400
|4.188
|110,9
|-14.872
|-9.400
|153,7
|132,4
|Сибирский федеральный округ
|141.772
|150.788
|-9.016
|94,0
|198.642
|186.306
|12.336
|106,6
|-56.870
|-35.518
|140,1
|123,6
|Республика Алтай
|2.444
|2.521
|-77
|96,9
|1.985
|1.890
|95
|105,0
|459
|631
|81,2
|75,0
|Республика Тыва
|5.389
|5.177
|212
|104,1
|2.491
|2.314
|177
|107,6
|2.898
|2.863
|46,2
|44,7
|Республика Хакасия
|4.455
|4.717
|-262
|94,4
|5.676
|5.533
|143
|102,6
|-1.221
|-816
|127,4
|117,3
|Алтайский край
|16.604
|17.978
|-1.374
|92,4
|28.912
|27.573
|1.339
|104,9
|-12.308
|-9.595
|174,1
|153,4
|Красноярский край
|24.255
|25.705
|-1.450
|94,4
|30.918
|29.646
|1.272
|104,3
|-6.663
|-3.941
|127,5
|115,3
|Иркутская область
|22.734
|23.877
|-1.143
|95,2
|27.571
|26.496
|1.075
|104,1
|-4.837
|-2.619
|121,3
|111,0
|Кемеровская область
|18.851
|20.408
|-1.557
|92,4
|33.759
|32.015
|1.744
|105,4
|-14.908
|-11.607
|179,1
|156,9
|Новосибирская область
|24.029
|25.512
|-1.483
|94,2
|33.076
|30.061
|3.015
|110,0
|-9.047
|-4.549
|137,7
|117,8
|Омская область
|14.735
|16.084
|-1.349
|91,6
|23.322
|20.657
|2.665
|112,9
|-8.587
|-4.573
|158,3
|128,4
|Томская область
|8.276
|8.809
|-533
|93,9
|10.932
|10.121
|811
|108,0
|-2.656
|-1.312
|132,1
|114,9
|Дальневосточный федеральный округ
|74.445
|76.678
|-2.233
|97,1
|85.624
|83.941
|1.683
|102,0
|-11.179
|-7.263
|115,0
|109,5
|Республика Бурятия
|10.481
|10.530
|-49
|99,5
|8.851
|9.136
|-285
|96,9
|1.630
|1.394
|84,4
|86,8
|Республика Саха (Якутия)
|10.566
|10.774
|-208
|98,1
|6.968
|6.427
|541
|108,4
|3.598
|4.347
|65,9
|59,7
|Забайкальский край
|10.267
|10.596
|-329
|96,9
|11.152
|11.017
|135
|101,2
|-885
|-421
|108,6
|104,0
|Камчатский край
|2.717
|2.783
|-66
|97,6
|3.141
|2.901
|240
|108,3
|-424
|-118
|115,6
|104,2
|Приморский край
|14.991
|15.425
|-434
|97,2
|21.766
|21.582
|184
|100,9
|-6.775
|-6.157
|145,2
|139,9
|Хабаровский край
|11.369
|12.146
|-777
|93,6
|15.222
|14.849
|373
|102,5
|-3.853
|-2.703
|133,9
|122,3
|Амурская область
|6.526
|6.660
|-134
|98,0
|9.563
|9.295
|268
|102,9
|-3.037
|-2.635
|146,5
|139,6
|Магаданская область
|1.099
|1.117
|-18
|98,4
|1.380
|1.367
|13
|101,0
|-281
|-250
|125,6
|122,4
|Сахалинская область
|4.650
|4.778
|-128
|97,3
|5.228
|5.108
|120
|102,3
|-578
|-330
|112,4
|106,9
|Еврейская автономная область
|1.334
|1.439
|-105
|92,7
|1.925
|1.866
|59
|103,2
|-591
|-427
|144,3
|129,7
|Чукотский авт.округ
|445
|430
|15
|103,5
|428
|393
|35
|108,9
|17
|37
|96,2
|91,4
Татарский «русский крест»
На печальную ситуацию накладывается и низкая рождаемость в регионе. Так, год назад (январь — октябрь) в республике появились на свет 35 939 новорожденных, а в 2020-м — уже 34 353 человека. За последний десяток лет пик рождаемости приходился на 2014 год (47 762).
Таким образом, прирост населения год назад составил всего 38 человек. В рекордном 2016-м — 9413. А в 2020-м году, выражаясь новоязом, наблюдался «отрицательный рост»: убыль составила 8 252 человека.
До прошлого года графики рождаемости и смертности шли параллельно друг другу, а в 2019 году они пересеклись, образовав демографический «русский крест». И в 2020 году линия смертности поползла вверх, рождаемости — вниз.
Естественное движение населения Республики Татарстан, январь-октябрь 2020 г.
«Реальное время» также направило запрос в Минздрав Татарстана с просьбой прокомментировать возросшие показатели смертности в республике и поинтересовалось как в перспективе ближайших лет медики намерены выправлять ситуацию с демографическим феноменом.
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