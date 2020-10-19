Итоги дня: удаленка пожилым в Татарстане, параметры бюджета-2021 и новые ограничения в Башкирии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 19 октября:
- Роспотребнадзор Татарстана предложил работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина напомнила, что в республике действует постановление Кабинета министров РТ №208, рекомендующее пожилым людям уйти на самоизоляцию.
- В Казани планируется утвердить правила землепользования и застройки до конца этого года. Из всей градостроительной документации именно правила определяют, что можно строить, в каких объемах и как использовать участки и объекты.
- Российский предприниматель, миллиардер, основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка. «Провалили фондовый рынок, как, впрочем, и долговой. Сравните с теми же показателями по Китаю. Вывод очевиден», — заявил он.
- В Татарстане Минздрав засекретил данные о том, в каких больницах и городах произошли летальные случаи от коронавирусной инфекции. Это объяснили многочисленными жалобами родных покойных, которые опасаются, что их родственник будет идентифицирован. Также сегодня число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 100 человек.
- В Башкирии ввели новые ограничения. Глава республики Радий Хабиров запретил банкеты, отправил беременных на удаленку и ввел должность «мединспектора» на предприятиях. Кроме того, Хабиров порекомендовал Минздраву ввести ограничительные меры в отношении лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
- Правительство Татарстана создало рабочую группу по сопровождению проектирования и строительства скоростной автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Рабочая группа призвана обеспечить учет мнения населения, своевременное и полное рассмотрение вопросов, возникающих при прокладывании трассы на территории Татарстана. Помимо чиновников, в нее вошли также жители тех мест, по которым в существующем варианте должна пройти трасса, — кто выступает против ее текущей трассировки.
- Сегодня сотрудникам Следкома по РТ официально представили первого заместителя руководителя — полковника юстиции Павла Олейника. В Казань он прибыл из Нижнего Новгорода по указу президента РФ.
- Сегодня были озвучены основные параметры бюджета-2021, средства по которым направят на образование, культуру, СМИ и науку. В бюджете решено не трогать расходы на «социалку». В частности, на образование в 2021 году будет выделено 101,7 млрд рублей. Расходы на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета составят 14,6 млрд рублей. На научные исследования, содержание научных институтов, гранты ученым, премии в области науки и т.д. будет потрачено 536,6 млн рублей.
- Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал имамов ограничить пятничную проповедь с молитвой 10—15 минутами. Также он напомнил, что мечети следует посещать строго в масках и с личными молитвенными ковриками.
- Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю. Ожидается ухудшение погоды: дожди, мокрый снег и сильный ветер. Под влиянием глубокого атлантического антициклона в республику придет небольшой дождь и мокрый снег.
- В декабре в Казани появится седьмой снегоплавильный пункт, который сократит вывоз и утилизацию снега из Советского, Вахитовского и Приволжского районов. Таким образом, планируется увеличение объема производительности снегоплавильных пунктов города до 15 600 кубов снега в сутки.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанСледственное управление следственного комитета РФ по РТУправление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанСамигуллин Камиль ИскандеровичАвдонина Любовь Геннадьевна
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