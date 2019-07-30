Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане возрос до 7 млрд

Бюджет национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане вырос до 7 млрд рублей в 2024 году.

Как отметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, 72% средств поступают из федерального бюджета. Финансирование проекта увеличилось и за счет средств ОМС.

В рамках нацпроекта к 2024 году планируется снизить смертность, в том числе и от новообразований, и увеличить продолжительность жизни населения.

«Реальное время» ранее уже сообщило о том, что из 7 млрд рублей выделенных средств в Татарстане более 600 млн направят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 1,7 млрд рублей — на борьбу с раком, более 2,1 млрд рублей потратят на развитие детского здравоохранения. В рамках проекта в 2020 году в республике будет открыт центр детской онкологии.