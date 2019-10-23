«Неформальный» подход: татарстанцев просят определить ближайшие задачи Минздрава

Голосование за приоритеты в медицине стартует на этой неделе

Минздрав обсудит с татарстанцами цели работы на будущий год. Ответственную работу возложили на Общественный совет при министерстве, который сегодня озвучил список из 20 вопросов и задач для вынесения на публичное обсуждение. Например, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение бригад неотложек, профилактика и лечение онкологии и т.д. К обсуждению проблем здравоохранения приглашают всех жителей республики. Возможность проголосовать предоставляется на портале госуслуг. Подробнее — в материале «Реального времени».

Люди должны голосовать за понятные им вопросы

С сегодняшнего дня эксперты общественных советов начали формировать предложения по приоритетным сферам работы министерств социального сектора. Состав групп для каждого министерства определила Общественная палата РТ. Среди экспертов — представители профессионального, академического сообществ и НКО, профессионалы своего дела.

Подобную форму работы Общественный совет при Минздраве практикует уже с 2018 года. Тогда 6 тыс. татарстанцев проголосовали за насущные вопросы для медицины на 2019 год. Нужно было выбрать пять пунктов, но большой интерес вызвали у жителей республики еще две повестки, поэтому решено было расширить программу целей и задач до семи пунктов. Подобным образом эксперты решили выстроить работу и в этом году, они предложили 20 вопросов, которые и обсудили сегодня на заседании Общественного совета. Все заявленные задачи присутствующие на встрече одобрили, но с оговоркой, что нужно доработать формулировки.

— Мы всегда вызываем недовольство людей, когда сами используем формальную подачу. Что такое «новая модель»? — высказался по первой повестке директор Диспетчерского центра Минздрава РТ Ростислав Туишев.

Совет поддержал его — надо, чтобы людям была понятна суть проблем, которым татарстанская медицина уделит особое внимание в ближайшее время. Этот пункт предусматривает увеличение с 18 до 64 пациентоориентированных медицинских организаций («новой модели»), так называемых «дружелюбных».

Ростислав Туишев высказался за поправку во втором вопросе: заставить пациентов записываться на прием к врачу с помощью электронной регистратуры нельзя, но создать условия, чтобы до 70 процентов населения пользовались современной услугой, — нужно.

Скорые должны приезжать быстрее, и смертность от заболеваний надо сокращать



О привлечении жителей республики к работе министерств объявил в 2018 году президент Татарстана.

— Население нужно привлекать к определению задач Минздрава — это витало в воздухе. А чтобы сформировать перечень основных, важных вопросов, собрали группу экспертов для этого пилотного проекта. В прошлом году, когда цели и задачи выложили на сайте для обсуждения, увидели, что у людей есть интерес к такому взаимодействию, 6 тыс. человек откликнулись, — рассказал председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов.

С тем, что показатель охваченного профосмотром населения должен вырасти с 1,8 млн человек до 1,861 млн человек, а также что надо больше детей охватить профосмотром, никто не спорил, как и с четвертым вопросом, который предлагает увеличить количество посещений мобильных медицинских бригад на выезде с 10 тыс. до 27 тысяч. Общественный совет одобрил и пятый вопрос — доля отремонтированных стационарных объектов в Татарстане должна превысить 35 процентов. Необходимо продолжать снижать смертность от болезней системы кровообращения и от новообразований соответственно на 3,3 процента (580 человек на 100 тыс. населения) и на 1,2 процента (193 человека на 100 тыс. населения). А смертность населения трудоспособного возраста необходимо снизить на 0,7 процента (до 416 человек на 100 тыс. населения).

Эксперты согласились с тем, что нужно увеличить укомплектованность поликлиник врачами до 84 процентов, а средним медперсоналом — до 88,9 процента при коэффициенте совместительства 1,2. Медики отметили, что этот коэффициент сейчас значительно снизился, раньше он достигал уровня 1,8. В планах — увеличение числа врачей с квалификационной категорией. По мнению экспертов, требуется сделать более доступным для населения УЗИ — обследования и эндоскопические обследования, сократив срок планового ожидания пациентов в районах республики до 14 дней. Общественный совет считает важным сократить срок ожидания врача-специалиста при оказании плановой амбулаторной помощи — он не должен превышать 14 дней. А число бригад скорой медицинской помощи, которые прибывают к больному меньше чем за 20 минут, должно вырасти до 89,5 процента.

Эксперты предложили обеспечить маммографическим обследованием 12 тыс. женщин в возрасте 50—69 лет, сделать более доступной санавиацию, а также повысить удовлетворенность населения качеством медицинских услуг.

Общественный совет считает важным сократить срок ожидания врача-специалиста при оказании плановой амбулаторной помощи — он не должен превышать 14 дней. Фото Олега Тихонова

В течение ближайших дней эксперты доработают свои предложения, и уже в конце недели все 20 вопросов появятся на сервисе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ. Онлайн-голосование продлится месяц. Население может предложить свои варианты задач для исполнительной власти. После голосования Общественный совет при Минздраве РТ утвердит к исполнению от 5 до 7 вопросов, набравших наибольшее количество голосов, как программу к действию для министерства.



Проект предусматривает и публичную отчетность перед населением. Ежеквартально Минздрав РТ на сайте размещает отчеты. По окончании первого полугодия сотрудники министерства с экспертами Общественного совета обсудили промежуточные итоги выполнения задач в отрасли. В начале следующего года они оценят выполнение программы 2019 года.

