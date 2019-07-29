Нацпроект «Здравоохранение»: как в Татарстане потратят 6 миллиардов по линии медицины

Медики хотят сосредоточиться на борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часть 3

Фото: Максим Платонов

«Здравоохранение» — в числе наиболее дорогих нацпроектов Татарстана: его бюджет на ближайшие 3 года составит не менее 6 млрд рублей с учетом последнего увеличения финансирования. На эти деньги в республике будут бороться с раком и заболеваниями сосудистой системы, улучшать детское здравоохранение и доступность медицинской помощи. Кроме того, после реализации нацпроекта в медучреждения должна прийти «новая система» оказания медпомощи — обещают вежливую регистратуру и уменьшение бумажной волокиты. В очередной серии сюжета «Нацпроекты в Татарстане» «Реальное время» также раскрывает подробности экспорта медицинских услуг — в качестве медтуристов выступают в основном пациенты из стран ближнего зарубежья.

По раку и сердечно-сосудистым заболеваниям ударят новым оборудованием

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» — в числе первых региональных проектов «Здравоохранения», и это неудивительно. Главный внештатный онколог Минздрава РТ Владимир Жаворонков недавно рассказывал, что ежегодно в Татарстане впервые выявляют порядка 16 300 пациентов с диагнозом «злокачественное новообразование». В канцер-регистре, то есть в перечне живых пациентов со злокачественными образованиями, числятся 112 тыс. жителей республики. Инфаркт миокарда и инсульт и вовсе являются первым и вторым по частоте «убийцей» как в Татарстане, так и во всем мире. В рамках нацпроекта планируется существенно уменьшить смертность от этих категорий заболеваний.

Уже к концу года ожидается снижение смертности от болезней системы кровообращения до 600 случаев на 100 тыс. населения, а к 2024 году — до 450 случаев на те же 100 тысяч. Базовый показатель — 639 случаев на 100 тысяч населения в середине 2018 года, то есть ожидается снижение смертности от болезней кровеносной системы более чем на треть. Пока план удается перевыполнить: по итогам 5 месяцев 2019 года показатель составил 585,5 случая на 100 тыс. населения.

По онкозаболеваниям Татарстан также движется с опережением графика. Целевой показатель по 2019 году — снижение до 196 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году и до 185 случаев на те же 100 тысяч — в 2024-м. По итогам 5 месяцев 2019 года показатель составил 191,1 на 100 тыс. населения.

Владимир Жаворонков недавно рассказывал, что ежегодно в Татарстане впервые выявляют порядка 16 300 пациентов с диагнозом «злокачественное новообразование». Фото kazanfirst.ru

Основной способ борьбы с этими заболеваниями — работа над материальным оснащением медучреждений республики. Чтобы справиться с онокозаболеваниями, в 2019 году уже проходит переоснащение 129 единиц медицинского оборудования в Республиканском клиническом онкологическом диспансере в Казани и его филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске. Сейчас в плане-графике закупок размещено задание на приобретение медицинского оборудования на сумму 301,3 млн рублей, объявлены торги на сумму 106,9 млн рублей.

Для борьбы с заболеваниями кровеносной системы в 2019 году предусмотрено финансирование на сумму 219,5 млн рублей только на переоснащение существующих сосудистых центров. Планируется приобретение 67 единиц медицинского оборудования для регионального сосудистого центра МКДЦ и первичных сосудистых отделений в РКБ, казанской ГКБ №7 и Нижнекамской ЦРМБ. В настоящее время в плане-графике закупок размещено задание на приобретение медицинского оборудования на сумму 147,5 млн рублей, объявлены торги на сумму 61,2 млн рублей.

Детское здравоохранение — самое дорогое

Отдельно нацпроект «Здравоохранение» обращает внимание на медицинскую помощь детям, и это направление — наиболее затратное. В 2019 году на развитие детского здравоохранения потратят 2,48 млрд рублей, большинство из них — из фонда ОМС.

Основное направление этой части нацпроекта также связано с развитием материальной базы медучреждений Татарстана. В 2019 году запланировано оснащение медоборудованием детских поликлиник в 12 муниципальных образованиях республики на сумму 291 млн рублей, еще 28,2 млн рублей будут направлены на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлиниках Казани.

В 2019 году запланировано оснащение медоборудованием детских поликлиник в 12 муниципальных образованиях республики на сумму в размере 291 млн рублей, еще 28,2 млн рублей будут направлены на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлиниках Казани. Фото Олега Тихонова

Также по нацпроекту планируется увеличение охвата до 60% профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15—17 лет (затраты на это составят 18,7 млн рублей за счет бюджета ОМС). Кроме того, проект предусматривает оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, в том числе за счет средств родовых сертификатов — это затронет 40,6 тысячи человек.

Первичную медпомощь улучшит санавиация и «мобильная поликлиника»

Однако основой нацпроекта здравоохранение все же является регпроект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Изначально его финансирование в 2019 году составляло 137,5 млн рублей, но недавно Минэкономики РТ (ведомство во главе с Фаридом Абдулганиевым координирует реализацию нацпроектов в республике) сообщило, что на развитие первичной медпомощи добавят еще 260 млн рублей — то есть увеличат почти втрое.

Пока известна только часть мероприятий по этому направлению. Об одном мы уже писали — речь идет о развитии санавиации республики, чтобы оказывать квалифицированную помощь в отдаленных районах и доставлять сложных пациентов оттуда в РКБ. На выделенные средства санитарные вертолеты смогут летать практически без оглядки на бюджет, более того, до 2024 года парк санавиации пополнят еще две машины.

Также на средства регпроекта будут открывать новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), к примеру, в поселке Александровский Лаишевского района. Кроме того, запланировано приобретение передвижных флюорографов. Изначально речь шла о шести единицах, но с увеличением финансирования количество передвижных флюорографов может возрасти. Кроме того, за счет средств бюджета республики в 2019 году запланировано приобретение четырех передвижных медицинских комплексов «Мобильная поликлиника» для проведения диспансеризации граждан Республики Татарстан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек, на сумму 126,0 млн рублей. Один такой комплекс стоит не менее 9,9 млн рублей.

Ключевым показателем регионального проекта, к слову, является количество граждан, прошедших профилактические осмотры: в 2019 году этот показатель должен составить 1,8 млн человек при базовом значении 2017 года в 1,74 млн человек, а к 2024 году — 2,75 млн человек. А от профилактического осмотра уже и до реализации остальных целей «Здравоохранения» недалеко.

Санитарные вертолеты смогут летать практически без оглядки на бюджет, более того: до 2024 года парк санавиации пополнят еще две машины. Фото Максима Платонова

«Новая модель» здравоохранения и стопроцентный онлайн

Развитие первичной медпомощи предусматривает еще и внедрение некой «Новой модели» медицинской организации. Известно, что эта «новая модель» предполагает использование бережливых технологий с использованием процессного подхода к организации работы, а также «пациентоориентированного» подхода. Как говорится в документах регионального проекта, отличительными чертами «Новой модели» станут «открытая и вежливая регистратура», сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, сокращение бумажной документации, комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, понятная навигация.

Подробности внедрения этой «Новой модели» в пресс-службе Минздрава РТ пока не раскрыли, но сообщили, что улучшений уже внедряются во всех медучреждениях республики.

На сервис повлияет и другой региональный проект — по цифровизации здравоохранения.В его рамках через 5 лет будет создан сервис — личный кабинет пациента «Мое здоровье» в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря ему можно будет записаться на прием к специалистам онлайн во всех клиниках республики. Кроме того, пациенты получат доступ к электронной карте и смогут посмотреть назначение врача онлайн.

В прошлом году 83% медицинских учреждений Татарстана использовали сервис ЕГИСЗ, в этом году — уже 85%. К 2024 году планируется, что все татарстанские клиники будут использовать данную систему. И только в 2019 году на эти цели потратят 156,7 млн рублей на обеспечение медучреждений компьютерами.

В прошлом году 83% медицинских учреждений Татарстана использовали сервис ЕГИСЗ, в этом году — уже 85%. Фото Максима Платонова

Врачей заманят субсидиями

«Здравоохранение», разумеется, не может обойтись без врачей. В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами» планируется увеличить количество врачей в государственных и муниципальных организациях до 32,3 человека на 10 тысяч населения в 2019 году и 36,2 человека на те же 10 тысяч — в 2024 году. В настоящее время в подведомственных Минздраву РТ медицинских организациях работает 12 089 врачей и 33 281 средних медицинских работника.

При этом именно о повышении зарплат всем медработникам речи в нацпроекте пока не идет. Вместо этого им предоставят многочисленные гранты и субсидии. Так, регпроект предусматривает предоставление единовременных компенсационных выплат 84 врачам и 10 фельдшерам (размер единовременной выплаты на одного медицинского работника составляет 1,0 млн рублей — врач и 500,0 тыс. рублей — фельдшер). Кроме того, по этому проекту выделят 200 грантов от имени правительства РТ (размер гранта 500,0 тыс. рублей). Также проект предусматривает предоставление социальных мер поддержки молодым специалистам (ежемесячная надбавка в размере 1 794,5 рубля, выплачиваемая в течение первых 3 лет непрерывной работы; единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21,5 тыс. рублей).

К слову, бюджет этого проекта также недавно вырос: дополнительно на него потратят 114,7 млн рублей.

Экспорт медуслуг ориентирован на страны ближнего зарубежья

Меньше всего информации доступно по региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг». Федеральное финансирование по нему не предусмотрено вовсе, но есть целевые показатели: пролечить 420 человек в 2019 году, 610 человек — к 2021 году, 920 человек — к 2024 году. Базовое значение 2017 года — 270 пролеченных в Татарстане иностранцев.

Среди основных направлений оказания медуслуг иностранцам Рафаэль Шавалиев назвал ортопедию, урологию, кардиологию и болезни почек. Фото Максима Платонова

В Минздраве РТ сообщили «Реальному времени», что сейчас над экспортом медицинских услуг работают 15 медучреждений в Татарстане — первой в списке вполне ожидаемо оказалась РКБ. Главный врач больницы Рафаэль Шавалиев рассказал, как именно устроен экспорт медуслуг и на кого он ориентируется.

— У нас достаточно высокий потенциал. Мы интересны в первую очередь пациентам ближнего зарубежья. К нам обращаются пациенты из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Мы привлекательны не только потому, что знаем особенности менталитета жителей этих стран. И они знают нас как специалистов высокого уровня.

Среди основных направлений оказания медуслуг иностранцам Шавалиев назвал ортопедию, урологию, кардиологию и болезни почек. Главврач РКБ добавил, что медицинские услуги в Татарстане иностранцам достаточно доступны в финансовом плане. Положительно играет и логистический фактор — к примеру, хороший аэропорт.

Шавалиев подчеркнул, что речь идет именно о пациентах, которые целенаправленно едут в Казань лечиться. Статистика за счет иностранцев, которые постоянно проживают в Казани, не «набивается»: у такой категории пациентов, как правило, есть медстраховка.