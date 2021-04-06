«Туберкулезные больные будут болтаться по Казани»
За 107-летнюю историю противотуберкулезный санаторий татарстанской столицы ни разу капитально не ремонтировали и могут вовсе закрыть
Знаменитый противотуберкулезный диспансер в Каменке закрывается навсегда — убеждают «Реальное время» сотрудники клиники. Медики распространили открытое письмо о помощи, предупреждая об угрозе для жителей Казани: в связи с закрытием «Каменки» на улице могут оказаться больные открытой формой туберкулеза бездомные люди. Персонал учреждения также переживает за свою судьбу. О мнимых и реальных угрозах, истории «Каменки» и проблеме тубдиспансера, которая в столице Татарстана не решается уже много десятилетий, — в нашем репортаже.
Без паллиатива
Сотрудники противотуберкулезного диспансера в Каменке сообщили о ликвидации своей клиники. «Решением чиновников республики Татарстан закрывается самый крупный филиал ГАУЗ «РКПД» — Казанская туберкулезная больница на 201 койку, — говорится в открытом письме медиков (в распоряжении «Реального времени»). — Закрывают больницу, имеющую вековой опыт борьбы с туберкулезом... В связи с ликвидацией нашей больницы коллектив будет уволен». В письме говорится, что решение о закрытии принято, несмотря на многочисленные обращения пациентов и сотрудников в Минздрав по вопросу острой необходимости в капремонте больницы — здесь его не было более 50 лет.
Авторы обращения упоминают, что били во все колокола, что о плачевном состоянии больницы знал еще экс-министр здравоохранения РТ Адель Вафин (и посещал ее), но мер принято не было. Разработанный в 2019—2020 годах по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова проект новой больницы так и не был реализован — стройке помешала пандемия COVID-19.
В письме говорится, что с закрытием «Каменки» без помощи останутся неизлечимые туберкулезные больные в последней — безнадежной стадии. Для них тут работает отделение паллиативной помощи. «Отделение полностью обеспечено новым дорогостоящим оборудованием, — сообщается в письме. — Медицинский персонал сертифицирован по паллиативной помощи и по работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. В связи с ликвидацией больницы полуторамиллионный город окажется без оказания паллиативной туберкулезной помощи».
Приводят медики еще один важный довод в пользу сохранения «Каменки» на историческом месте: она стоит в сосновом лесу (именно так и принято было еще в дореволюционные и советские времена располагать туберкулезные больницы и санатории, потому что насыщенный фитонцидами воздух сам по себе является лечебным средством). При этом рядом проходят дороги, есть остановки общественного транспорта, то есть имеется удобная для пациентов и сотрудников инфраструктура.
«Они не долечиваться отправятся, а бродяжничать»
На месте, в самой больнице, ее сотрудники рассказали «Реальному времени», что информацию о грядущем закрытии «Каменки» им сообщили после того, как примерно неделю назад в диспансер с проверкой пришел Роспотребнадзор — и обнаружил нарушения.
Персонал диспансера состоит из 230 работников (два десятка врачей, медсестры, младший и технический персонал), а на лечении находятся около 100 пациентов. Медики изложили две версии относительно судьбы больных и сотрудников.
Представитель администрации заверила, что всех пациентов переведут на свободные койки в другие туберкулезные клиники, в частности на имеющиеся свободные койки в филиал тубдиспансера на улице Прибольничной — в Дербышки, а сотрудников, сказала она, трудоустроят в других больницах.
Однако работники диспансера, которых мы встретили в больничном парке, на анонимных условиях рассказали, что многие неизлечимо больные уже написали заявления на долечивание по месту жительства, которого у них де факто нет:
— Среди наших пациентов большинство — асоциальные, у них нет жилья, многие приехали из других регионов — со всей России. Есть из Зеленодольска, Оренбурга... Они попали к нам из социальных приютов, идти, ехать им некуда, в семьях их не ждут. Они не долечиваться отправятся, а бродяжничать. Они будут болтаться по Казани, а это значит, они будут заражать других.
Веские причины опасаться за свою судьбу и у больничного персонала:
— Понятно, что врачей трудоустроят. Но для всех нас в Казани и на Высокой Горе рабочих мест нет. А, значит, нам формально предложат работу — в другом районе Татарстана. Мы на переезд в Бугульму, Азнакаево или куда-то еще, где есть туберкулезные больницы, не согласимся — не бросать же дома и семьи в Калинино, на Высокой Горе и в Казани. Мы останемся без работы, а у многих до пенсии — несколько месяцев или год-два.
«Вопрос не решен»
— Вопрос о закрытии противотуберкулезного диспансера в Каменке не решен, и о закрытии в данный момент речи не идет, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. — В данный момент решается вопрос о строительстве нового корпуса туберкулезного диспансера в Дербышках, в медицинском городке на улице Прибольничной.
— В настоящее время проводится плановая проверка, — ответили на запрос «Реального времени» о проверке в диспансере в Каменке. И пообещали проинформировать об итогах проверки по ее завершении.
Менее двух недель назад — 23 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом Роспотребнадзор РТ отчитывался о результатах борьбы с туберкулезом в республике (и отметил, что связанные с пандемией COVID-19 меры способствовали снижению заболеваемости в 2020 году по сравнению с предыдущим на целых 19%). При этом выяснилось, что 64% заболевших — городские жители. Если после закрытия «Каменки» ее бездомные пациенты ринутся в Казань, заболевших горожан станет намного больше.
Долгая история
Казанскому клиническому противотуберкулезному диспансеру как-то патологически не везет. В центре Казани — на улице Шаляпина прием пациентов ведется в отметившей 116-летие трущобе, которая за свой век так и не дождалась капитального ремонта и реконструкции. Полтора года назад Минздрав РТ прокомментировал ситуацию следующим образом: «В рамках модернизации противотуберкулезной службы, на уровне Правительства Республики Татарстан и Министерства здравоохранения РТ прорабатывается вопрос строительства нового здания поликлиники с учетом вспомогательных служб, в т. ч. флюорографических кабинетов, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям».
Были планы построить новый тубдиспансер и в Каменке — сотрудники говорят, что пару лет назад сюда приезжали чиновники, выбирали место для нового корпуса:
— Потом переиграли и решили его строить в Дербышках, хотя именно тут, в сосновом лесу, в отдалении от города ему самое место.
К тому же исторически именно «Каменка» является знаковым местом, где в Татарстане начиналась борьба с туберкулезом более ста лет назад. Как рассказали сотрудники диспансера, в 1914 году здесь заложили фундамент первого лечебного корпуса — еще деревянного. Участвовал в церемонии инициатор строительства бесплатного противотуберкулезного санатория «Каменка» — председатель Казанского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом профессор Казанского университета Алексей Казем-Бек. Этот деревянный корпус не сохранился, а два современных были построены в 1963 году, открыты в 1964-м и ни разу капитально не ремонтировались.
Справедливости ради следует добавить, что «Каменка» знаменита не только славной историей. Учреждение, в которое традиционно стекались пациенты с криминальным прошлым — из тюрем и колоний, собрало множество негативных отзывов в интернете — о специфической атмосфере с налетом «тюремной романтики» и жутких бытовых условиях.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым