«Туберкулезные больные будут болтаться по Казани»

За 107-летнюю историю противотуберкулезный санаторий татарстанской столицы ни разу капитально не ремонтировали и могут вовсе закрыть

Фото: Максим Платонов

Знаменитый противотуберкулезный диспансер в Каменке закрывается навсегда — убеждают «Реальное время» сотрудники клиники. Медики распространили открытое письмо о помощи, предупреждая об угрозе для жителей Казани: в связи с закрытием «Каменки» на улице могут оказаться больные открытой формой туберкулеза бездомные люди. Персонал учреждения также переживает за свою судьбу. О мнимых и реальных угрозах, истории «Каменки» и проблеме тубдиспансера, которая в столице Татарстана не решается уже много десятилетий, — в нашем репортаже.

Без паллиатива



Сотрудники противотуберкулезного диспансера в Каменке сообщили о ликвидации своей клиники. «Решением чиновников республики Татарстан закрывается самый крупный филиал ГАУЗ «РКПД» — Казанская туберкулезная больница на 201 койку, — говорится в открытом письме медиков (в распоряжении «Реального времени»). — Закрывают больницу, имеющую вековой опыт борьбы с туберкулезом... В связи с ликвидацией нашей больницы коллектив будет уволен». В письме говорится, что решение о закрытии принято, несмотря на многочисленные обращения пациентов и сотрудников в Минздрав по вопросу острой необходимости в капремонте больницы — здесь его не было более 50 лет.

Авторы обращения упоминают, что били во все колокола, что о плачевном состоянии больницы знал еще экс-министр здравоохранения РТ Адель Вафин (и посещал ее), но мер принято не было. Разработанный в 2019—2020 годах по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова проект новой больницы так и не был реализован — стройке помешала пандемия COVID-19.

В письме говорится, что решение о закрытии принято, несмотря на многочисленные обращения пациентов и сотрудников в Минздрав по вопросу острой необходимости в капремонте больницы — здесь его не было более 50 лет

В письме говорится, что с закрытием «Каменки» без помощи останутся неизлечимые туберкулезные больные в последней — безнадежной стадии. Для них тут работает отделение паллиативной помощи. «Отделение полностью обеспечено новым дорогостоящим оборудованием, — сообщается в письме. — Медицинский персонал сертифицирован по паллиативной помощи и по работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. В связи с ликвидацией больницы полуторамиллионный город окажется без оказания паллиативной туберкулезной помощи».

Приводят медики еще один важный довод в пользу сохранения «Каменки» на историческом месте: она стоит в сосновом лесу (именно так и принято было еще в дореволюционные и советские времена располагать туберкулезные больницы и санатории, потому что насыщенный фитонцидами воздух сам по себе является лечебным средством). При этом рядом проходят дороги, есть остановки общественного транспорта, то есть имеется удобная для пациентов и сотрудников инфраструктура.

«Они не долечиваться отправятся, а бродяжничать»

На месте, в самой больнице, ее сотрудники рассказали «Реальному времени», что информацию о грядущем закрытии «Каменки» им сообщили после того, как примерно неделю назад в диспансер с проверкой пришел Роспотребнадзор — и обнаружил нарушения.

Персонал диспансера состоит из 230 работников (два десятка врачей, медсестры, младший и технический персонал), а на лечении находятся около 100 пациентов. Медики изложили две версии относительно судьбы больных и сотрудников.

Примерно неделю назад в диспансер с проверкой пришел Роспотребнадзор — и обнаружил нарушения

Представитель администрации заверила, что всех пациентов переведут на свободные койки в другие туберкулезные клиники, в частности на имеющиеся свободные койки в филиал тубдиспансера на улице Прибольничной — в Дербышки, а сотрудников, сказала она, трудоустроят в других больницах.

Однако работники диспансера, которых мы встретили в больничном парке, на анонимных условиях рассказали, что многие неизлечимо больные уже написали заявления на долечивание по месту жительства, которого у них де факто нет:

— Среди наших пациентов большинство — асоциальные, у них нет жилья, многие приехали из других регионов — со всей России. Есть из Зеленодольска, Оренбурга... Они попали к нам из социальных приютов, идти, ехать им некуда, в семьях их не ждут. Они не долечиваться отправятся, а бродяжничать. Они будут болтаться по Казани, а это значит, они будут заражать других.

Веские причины опасаться за свою судьбу и у больничного персонала:

— Понятно, что врачей трудоустроят. Но для всех нас в Казани и на Высокой Горе рабочих мест нет. А, значит, нам формально предложат работу — в другом районе Татарстана. Мы на переезд в Бугульму, Азнакаево или куда-то еще, где есть туберкулезные больницы, не согласимся — не бросать же дома и семьи в Калинино, на Высокой Горе и в Казани. Мы останемся без работы, а у многих до пенсии — несколько месяцев или год-два.

Веские причины опасаться за свою судьбу и у больничного персонала

«Вопрос не решен»

— Вопрос о закрытии противотуберкулезного диспансера в Каменке не решен, и о закрытии в данный момент речи не идет, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. — В данный момент решается вопрос о строительстве нового корпуса туберкулезного диспансера в Дербышках, в медицинском городке на улице Прибольничной.

— В настоящее время проводится плановая проверка, — ответили на запрос «Реального времени» о проверке в диспансере в Каменке. И пообещали проинформировать об итогах проверки по ее завершении.

Менее двух недель назад — 23 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом Роспотребнадзор РТ отчитывался о результатах борьбы с туберкулезом в республике (и отметил, что связанные с пандемией COVID-19 меры способствовали снижению заболеваемости в 2020 году по сравнению с предыдущим на целых 19%). При этом выяснилось, что 64% заболевших — городские жители. Если после закрытия «Каменки» ее бездомные пациенты ринутся в Казань, заболевших горожан станет намного больше.

Деревянный корпус не сохранился, а два современных были построены в 1963 году, открыты в 1964-м и ни разу капитально не ремонтировались

Долгая история



Казанскому клиническому противотуберкулезному диспансеру как-то патологически не везет. В центре Казани — на улице Шаляпина прием пациентов ведется в отметившей 116-летие трущобе, которая за свой век так и не дождалась капитального ремонта и реконструкции. Полтора года назад Минздрав РТ прокомментировал ситуацию следующим образом: «В рамках модернизации противотуберкулезной службы, на уровне Правительства Республики Татарстан и Министерства здравоохранения РТ прорабатывается вопрос строительства нового здания поликлиники с учетом вспомогательных служб, в т. ч. флюорографических кабинетов, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям».

Были планы построить новый тубдиспансер и в Каменке — сотрудники говорят, что пару лет назад сюда приезжали чиновники, выбирали место для нового корпуса:

— Потом переиграли и решили его строить в Дербышках, хотя именно тут, в сосновом лесу, в отдалении от города ему самое место.

К тому же исторически именно «Каменка» является знаковым местом, где в Татарстане начиналась борьба с туберкулезом более ста лет назад. Как рассказали сотрудники диспансера, в 1914 году здесь заложили фундамент первого лечебного корпуса — еще деревянного. Участвовал в церемонии инициатор строительства бесплатного противотуберкулезного санатория «Каменка» — председатель Казанского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом профессор Казанского университета Алексей Казем-Бек. Этот деревянный корпус не сохранился, а два современных были построены в 1963 году, открыты в 1964-м и ни разу капитально не ремонтировались.

Справедливости ради следует добавить, что «Каменка» знаменита не только славной историей. Учреждение, в которое традиционно стекались пациенты с криминальным прошлым — из тюрем и колоний, собрало множество негативных отзывов в интернете — о специфической атмосфере с налетом «тюремной романтики» и жутких бытовых условиях.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов