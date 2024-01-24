День в истории 24 января: 170 лет общественному транспорту в Казани, родился Шакир Ягудин, коллегия МЧС
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 января 2024 года
24 января пройдут коллегии республиканских Минздрава и Минкульта, а также ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ. В мире отмечают Международный день образования и Международный день эскимо. Пять лет назад генерального директора телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшата Аминова избрали председателем Союза журналистов Татарстана, 40 лет назад выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. 170 лет назад в Казани впервые открыли общественный городской транспорт. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Татарстана по итогам работы в 2023-м и планах на 2024-й с участием раиса Татарстана. Также Рустам Минниханов вручит медикам ключи от новых служебных автомобилей, посетит перинатальный центр на базе Горбольницы №7 имени Марата Садыкова и медцентр КМДЦ.
- Расширенное заседание коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ об итогах деятельности в 2023 году и задачах на 2024-й. Принимает участие глава кабмина Татарстана — премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Также он передаст пожарную и спасательную технику подразделениями ГУ МЧС России по РТ и поучаствует в открытии Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Татарстана.
- Итоговая коллегия Министерства культуры республики с участие вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой.
- Торжественный прием Рустамом Миннихановым многодетных семей, посвященный Году семьи.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Кто родился: Василий Суриков и Викторин Груздев
- 1732 — французский драматург и публицист Пьер Бомарше (скончался 18 мая 1799 года). Известен комедийными пьесами «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».
- 1848 — русский исторический живописец Василий Суриков (скончался 19 марта 1916 года). Главные картины — «Утро стрелецкой казни при Петре Великом», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка, из сибирского быта», «Ермак» и т.д.
- 1866 — врач, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Казанского университета организатор Государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ) Викторин Груздев (скончался 7 февраля 1938 года). В честь него в Казани названы улица и роддом-клиника на ул. Толстого.
- 1873 — русский филолог Дмитрий Ушаков (скончался 17 апреля 1942 года). Организатор реформы русской орфографии и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка.
- 1907 — министр авиационной промышленности СССР, дважды Герой Социалистического Труда уроженец нынешнего Дрожжановского района Петр Дементьев (скончался 14 мая 1977 года).
- 1947 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва, председатель комитета ГС РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.
- 1953 — советский и российский альтист, дирижер, педагог, Герой Труда России, народный артист СССР Юрий Башмет.
- 1962 — директор УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России» Регина Кузнецова.
- 1973 — начальник обособленного структурного подразделения «Институт археологии им. А.Х. Халикова» ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», вице-президент Научного комитета по управлению археологическим наследием Национального комитета ИКОМОС (Россия) Айрат Ситдиков.
Кто скончался: Калигула и Уинстон Черчилль
- 41 — древнеримский император Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный как Калигула (родился 31 августа 12 года). Погиб в результате заговора.
- 1792 — французский скульптор Этьен Фальконе (родился 1 декабря 1716 года). Автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге, известного как «Медный всадник».
- 1965 — премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах Уинстон Черчилль (родился 30 ноября 1874 года).
- 1986 — американский писатель и философ Рон Хаббард (родился 13 марта 1911 года). Известен как создатель дианетики и сайентологии.
- 2012 — татарский поэт, писатель и драматург Равиль Бухараев. Среди его книг — «Азан. Исламская поэзия поволжских татар», «Историческая антология татарской поэзии», «Президент Минтимер Шаймиев и модель Татарстана», «Бесконечный поезд», «Казанские снега».
Праздники: День образования и чиновников
- Международный день образования. Его провозгласила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций (ООН) от 3 декабря 2018 года. Проект резолюции предложила Нигерия на Глобальной конференции по вопросам образования, его поддержали 58 государств-членов.
- Международный день эскимо. Неофициальный праздник. Его дата связана с тем, что 24 января 1922 года владелец магазина сладостей из американского штата Айова Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
- День государственного служащего, или День чиновника. Неофициальный праздник, отмечаемый в ряде регионов России. Инициатором выступил губернатор Пензенской области Василий Бочкарев в 2013 году. Дата выбрана не случайно — 24 января 1722 года Петр I утвердил Закон о порядке государственной службы в Российской империи. Речь о знаменитом «Табеле о рангах», который установил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.
События в истории: 40 лет назад выпустили первый компьютер Apple, пять лет назад Ильшат Аминов стал председателем Союза журналистов
- 1606 — король Испании Филипп III Благочестивый (1578—1621) объявил о переносе столицы из Вальядолида в Мадрид. Последний стал столицей второй раз за свою историю.
- 1720 — Петр I утвердил Морской устав Российской империи.
- 1848 — началась калифорнийская золотая лихорадка, неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии.
- 1854 — в Казани впервые открыли общественный городской транспорт. Речь об омнибусном сообщении.
- 1865 — основана Казанская городская публичная библиотека. Она находилась в здании нынешней мэрии города и считается родоначальницей современной Национальной библиотеки РТ.
- 1874 — революционерка Вера Засулич, пришедшая на прием к петербургскому градоначальнику Федору Трепову, выстрелила в него из револьвера типа «бульдог». Тот, вопреки закону о запрете телесных наказаний, приказал выпороть политзаключенного народника А.С. Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Ситуация вызвала широкое возмущение в российском обществе.
- 1931 — в Москве был основан старейший и на сегодня самый известный в мире цыганский театр «Ромэн».
- 1935 — в продаже появилось первое баночное пиво.
- 1939 — землетрясение в Чили магнитудой 8,3 балла. Погибли около 28 тысяч человек.
- 1961 — стратегический бомбардировщик ВВС США B-52G с двумя ядерными бомбами Mark 39 на борту разрушился в воздухе над Северной Каролиной.
- 1984 — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
- 1996 — вышло постановление Совфеда об избрании председателя Госсовета Татарстана Василия Лихачева заместителем председателя.
- 2003 — по поручению президента России Владимира Путина Министерством культуры РФ был издан приказ о создании Национального филармонического оркестра России (НФОР).
- 2011 — в зале международных прилетов московского аэропорта «Домодедово» террорист-cмертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли 37 человек, еще 180 пострадали.
- 2019 — генерального директора телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшата Аминова избрали председателем Союза журналистов Татарстана на XIX съезде организации. Он сменил Римму Ратникову, которая занимала пост председателя Союза журналистов Татарстана с 1995 года.
- 2020 — тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.
- 2020 — Лаишевский райсуд прекратил за истечением шестилетнего срока давности уголовное дело о крушении Boeing под Казанью в ноябре 2013-го. Тогда погибли все 44 пассажира рейса Москва — Казань и шестеро членов экипажа.
- 2023 — стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд ближе к ядерной полуночи. Глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон заявила, что так близко к этой отметке они еще не были — остается 90 секунд до полуночи». Это время символизирует напряженность обстановки в мире.
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