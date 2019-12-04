«Он был нужен еще позавчера» — через два года в Казани откроют детский онкоцентр за 2 миллиарда

В одном только Татарстане с раком борются восемь тысяч детей
Фото: Максим Платонов
В 2020 году в Казани начнется строительство детского центра онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек при Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Об этом «Реальному времени» сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. По мнению экспертов, в таком центре регион нуждается уже давно — каждый год количество заболевших раком детей растет на 18—20%. Тем временем существующее в ДРКБ отделение рассчитано всего на 30 коек, при этом там постоянно находятся 60—70 детей.
Заболеваемость раком среди детей растет
— На строительство детского центра онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ выделено 2 миллиарда 152 миллиона рублей, — сообщил «Реальному времени» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. — Финансирование будет осуществляться, как обычно, в рамках Федеральной адресной программы, в соотношении 52% — из федерального бюджета, 48% — из татарстанского. Строительство будет вестись в 2020—2021 годах, в конце 2021 года центр должен открыться и принять первых пациентов
Здание центра будет построено рядом с ДРКБ, где уже работает онкогематологическое отделение.
Напомним, о планах строительства детского онкоцентра Марат Садыков говорил еще в июле. Тогда министр сообщил, что заболеваемость раком среди детей растет и сейчас в республике проживают восемь тысяч детей с этим диагнозом.
«Этот центр был нужен еще позавчера»
По мнению руководителя благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, необходимость строительства детского онкоцентра в Татарстане назрела уже давно: существующее в ДРКБ онкогематологическое отделение не справляется с имеющимся потоком пациентов.
С кадровой проблемой новый центр не столкнется
Председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов тоже позитивно оценивает инициативу строительства центра, поскольку новое учреждение позволит повысить доступность онкогематологической помощи. При этом опасаться того, что в новом центре будет некому работать, не приходится.
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