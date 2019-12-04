«Он был нужен еще позавчера» — через два года в Казани откроют детский онкоцентр за 2 миллиарда

В одном только Татарстане с раком борются восемь тысяч детей

Фото: Максим Платонов

В 2020 году в Казани начнется строительство детского центра онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек при Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Об этом «Реальному времени» сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. По мнению экспертов, в таком центре регион нуждается уже давно — каждый год количество заболевших раком детей растет на 18—20%. Тем временем существующее в ДРКБ отделение рассчитано всего на 30 коек, при этом там постоянно находятся 60—70 детей.

Заболеваемость раком среди детей растет

— На строительство детского центра онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ выделено 2 миллиарда 152 миллиона рублей, — сообщил «Реальному времени» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. — Финансирование будет осуществляться, как обычно, в рамках Федеральной адресной программы, в соотношении 52% — из федерального бюджета, 48% — из татарстанского. Строительство будет вестись в 2020—2021 годах, в конце 2021 года центр должен открыться и принять первых пациентов

По словам министра, лечить в новом медицинском центре будут не только маленьких татарстанцев — принимать пациентов планируется со всего Приволжского федерального округа.

Здание центра будет построено рядом с ДРКБ, где уже работает онкогематологическое отделение.

Напомним, о планах строительства детского онкоцентра Марат Садыков говорил еще в июле. Тогда министр сообщил, что заболеваемость раком среди детей растет и сейчас в республике проживают восемь тысяч детей с этим диагнозом.

«Этот центр был нужен еще позавчера»

По мнению руководителя благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, необходимость строительства детского онкоцентра в Татарстане назрела уже давно: существующее в ДРКБ онкогематологическое отделение не справляется с имеющимся потоком пациентов.

— Этот центр нужен был еще вчера. Даже позавчера. Онкология, к сожалению, стремительно молодеет. Каждый год количество заболевших деток растет минимум на 18—20%. По данным ВЦИОМ, только в Питере с 2014 года до сегодняшнего дня детская смертность от онкологии увеличилась в 700 раз! Представьте, сколько деток нуждается в лечении. Во всем мире в 80—90% случаев врачам удается добиться полной ремиссии, то есть излечения от рака, — говорит Владимир Вавилин. — Надеюсь, в новом центре, который построят в Казани, будет отделение пересадки костного мозга, потому что это важное направление, позволяющее победить эту коварную болезнь. Надеюсь, там будет оборудование, которое позволит не возить наших детей на диагностические процедуры в Москву и Питер. Существующее в ДРКБ отделение рассчитано всего на 30 коек, при этом там постоянно находятся 60—70 детей. Новый центр будет вмещать сто пациентов, это число просчитано с учетом перспективы роста заболеваемости.

С кадровой проблемой новый центр не столкнется

Председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов тоже позитивно оценивает инициативу строительства центра, поскольку новое учреждение позволит повысить доступность онкогематологической помощи. При этом опасаться того, что в новом центре будет некому работать, не приходится.

— Очень здорово, что в Татарстане появится такой центр. Об этом давно говорили и мечтали. К сожалению, больные дети есть, и важно, чтобы центр для их лечения был здесь, на территории РТ, потому что пациентам и их родителям не придется ездить в Москву, нести дополнительные транспортные расходы, оплачивать проживание и т. д. Да, у нас есть отделение онкологии в ДРКБ, но, насколько мне известно, наблюдается определенный рост заболеваемости, поэтому хорошо, что появится еще и центр. Наличие центра повышает и сам уровень помощи, и эффективность борьбы с болезнью, — уверен Чингис Махмутов. — Что касается кадрового обеспечения, то, думаю, проблем в этой части не возникнет. Во-первых, центр создается не на пустом месте, и у нас уже есть специалисты, которые сейчас работают в отделении онкологии. Во-вторых, в высокотехнологичных клиниках проблем с кадрами, как правило, не бывает, потому что для врачей это возможность профессионального роста, и они охотно идут работать в такие учреждения. Проблемы с кадрами у нас, к сожалению, возникают в первичном звене, особенно в сельской местности.