Минздрав Татарстана протестирует на антитела к COVID-19 каждого сотого татарстанца
Вслед за москвичами многим жителям республики в ближайшее время предстоит сдать тесты на антитела к коронавирусу
Как выяснило «Реальное время», в ближайшее время в Татарстане начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. При этом тестирование все же будет не по московскому образцу: проверять будут не поголовно и всех желающих, но под тестирование попадет очень широкий круг людей. Уже сейчас Минздрав региона располагает 50 тысячами тестов. Тестирование поможет понять, когда в действительности коронавирус попал на территорию Татарстана, а также может повлиять на снятие ограничительных мер в республике.
Переболел ОРВИ — проверься на COVID
О том, что татарстанский Минздрав планирует уже в ближайшее время начать широкомасштабное обследование населения республики на напряженность иммунитета к COVID-19, «Реальному времени» рассказал первый замминистра здравоохранения Альмир Абашев:
— У нас в резерве сейчас имеется 50 тысяч тестов, и мы будем их получать еще. Мы создаем концепцию обследования пациентов и планируем сделать следующее. Всех, у кого в эпидсезон с осени по весну 2019—2020 года были зарегистрированы случаи ОРВИ, мы постараемся обследовать на напряженность иммунитета к коронавирусу. Если он циркулировал уже давно, значит нам, возможно, не стоит так уж опасаться.
Обследование будет проходить в три этапа: вначале тестирование пройдут врачи, работавшие с пациентами, потом пациенты, которые переболели ОРВИ недавно, затем все остальные — в порядке обратного отсчета.
Начать масштабное обследование на напряженность иммунитета к вирусу планируется в течение ближайших десяти дней.
«Тестирование будет, но не сплошное»
Ранее на вопрос «Реального времени», планируется ли в Татарстане провести бесплатное массовое тестирование на антитела к COVID-19, руководитель оперативного штаба по противодействию COVID-19 Лейла Фазлеева ответила отрицательно. Однако тогда речь шла именно о поголовном тестировании, подобном тому, которое объявили в Москве.
Вместе с тем противоречий между грядущим тестированием и заявлениями вице-премьера РТ нет: тестирование откроют не сразу для всех желающих. Сейчас Фазлеева прокомментировала инициативу Минздрава: «Мне задали вопрос по тестированию ВСЕХ граждан! А само тестирование, конечно, будет, но не сплошное».
«Определим степень защищенности населения»
По словам Лопушова, запланированное обследование позволит определить степень защищенности населения. Условно говоря, если бы иммуноглобулины были бы обнаружены у 95 процентов населения, ограничительные меры можно было бы снимать.
Пока, по словам главного специалиста Минздрава РТ по эпидемиологии, будут в первую очередь обследованы врачи, затем — призывники. Это те группы, степень защищенности которых перед коронавирусом на сегодня особенно важна.
Платные клиники тоже хотят участвовать
Сейчас в Казани доступно только тестирование на наличие инфекции — и только платное. Его в республике выполняют только две лаборатории, еще одна, KDL, готовится запустить тестирование с 27 мая.
— ПЦР и ИФА — две разных методики, — подчеркнула она. — Человек может не болеть на момент сдачи анализа на ПЦР, однако переболеть ранее и быть носителем вируса, распространять инфекцию. Тесты ИФА выявят тех, кто в этом сезоне переболел коронавирусом, а получил диагноз ОРВИ.
«Чем больше информации — тем лучше»
Римма Гизатуллина считает, что обследование, которое запланировано Минздравом Татарстана, очень важно — его результаты помогут правильно оценить опасность инфекции:
— Победить пандемию можно, когда процентов 70—80 населения переболеет, и эту статистику — сколько реально переболело — можно получить только тестированием.
Того же мнения придерживается председатель правления Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан Ростислав Туишев:
Туишев допускает все варианты развития событий, вплоть до того, что опасный коронавирус «побуйствует пару месяцев и исчезнет» или останется с нами надолго. А пока прогноз неясен, он рекомендует выполнять все рекомендации и требования врачей, Роспотребнадзора, правительства.
Цена вопроса
В какую сумму обойдется бюджету бесплатное обследование татарстанцев на иммунный ответ к COVID-19, в Минздраве не сообщают — возможно, расходы еще и не оценили. А стоимость платного теста для пациентов, сказала «Реальному времени» Римма Гизатуллина, она пока назвать не готова — клиника не определилась с поставщиком. Однако там рассчитывают, что она не будет превышать стоимость теста ПЦР, который делается сейчас (1800 рублей, включая стоимость забора крови), а возможно, будет соответствовать московским ценам (порядка 1100 рублей).
— Чтобы не получить ложноположительный результат, сдавать тест надо, соблюдая все требования — строго натощак, не употреблять накануне жирную пищу и так далее, — предупредила Гизатуллина тех, кто не хочет бросать деньги на ветер.
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