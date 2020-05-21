Минздрав Татарстана протестирует на антитела к COVID-19 каждого сотого татарстанца

Вслед за москвичами многим жителям республики в ближайшее время предстоит сдать тесты на антитела к коронавирусу

Как выяснило «Реальное время», в ближайшее время в Татарстане начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. При этом тестирование все же будет не по московскому образцу: проверять будут не поголовно и всех желающих, но под тестирование попадет очень широкий круг людей. Уже сейчас Минздрав региона располагает 50 тысячами тестов. Тестирование поможет понять, когда в действительности коронавирус попал на территорию Татарстана, а также может повлиять на снятие ограничительных мер в республике.

Переболел ОРВИ — проверься на COVID



О том, что татарстанский Минздрав планирует уже в ближайшее время начать широкомасштабное обследование населения республики на напряженность иммунитета к COVID-19, «Реальному времени» рассказал первый замминистра здравоохранения Альмир Абашев:

— У нас в резерве сейчас имеется 50 тысяч тестов, и мы будем их получать еще. Мы создаем концепцию обследования пациентов и планируем сделать следующее. Всех, у кого в эпидсезон с осени по весну 2019—2020 года были зарегистрированы случаи ОРВИ, мы постараемся обследовать на напряженность иммунитета к коронавирусу. Если он циркулировал уже давно, значит нам, возможно, не стоит так уж опасаться.

Обследование будет проходить в три этапа: вначале тестирование пройдут врачи, работавшие с пациентами, потом пациенты, которые переболели ОРВИ недавно, затем все остальные — в порядке обратного отсчета.

Начать масштабное обследование на напряженность иммунитета к вирусу планируется в течение ближайших десяти дней.

— СМИ могут очень помочь нам в этой работе, — подчеркнул Альмир Абашев. — Надо донести до жителей, что очень важно откликнуться, когда поступит звонок из поликлиники, прийти и сдать кровь на тестирование.

«Тестирование будет, но не сплошное»

Ранее на вопрос «Реального времени», планируется ли в Татарстане провести бесплатное массовое тестирование на антитела к COVID-19, руководитель оперативного штаба по противодействию COVID-19 Лейла Фазлеева ответила отрицательно. Однако тогда речь шла именно о поголовном тестировании, подобном тому, которое объявили в Москве.

Вместе с тем противоречий между грядущим тестированием и заявлениями вице-премьера РТ нет: тестирование откроют не сразу для всех желающих. Сейчас Фазлеева прокомментировала инициативу Минздрава: «Мне задали вопрос по тестированию ВСЕХ граждан! А само тестирование, конечно, будет, но не сплошное».

«Определим степень защищенности населения»

— Сейчас мы лабораторно определяем антиген, то есть сам вирус в биологических жидкостях человека, и для этого используется метод ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), — рассказал «Реальному времени» главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов. — Другой метод диагностики — это определение антител. По законам иммунологии при попадании любого патогенного агента — бактерии, вируса — организм начинает отвечать, вырабатывать антитела. Это и подразумевается под словом «иммунитет». В итоге начинают вырабатываться иммуноглобулины M, которые говорят об острой фазе заболевания, а потом G, которые свидетельствуют о перенесенном заболевании и сохраняются в организме навсегда. И когда человек повторно сталкивается с этим возбудителем, клетки иммунной системы его распознают, и иммуноглобулины его инактивируют, заболевание не развивается.

По словам Лопушова, запланированное обследование позволит определить степень защищенности населения. Условно говоря, если бы иммуноглобулины были бы обнаружены у 95 процентов населения, ограничительные меры можно было бы снимать.

Пока, по словам главного специалиста Минздрава РТ по эпидемиологии, будут в первую очередь обследованы врачи, затем — призывники. Это те группы, степень защищенности которых перед коронавирусом на сегодня особенно важна.

Платные клиники тоже хотят участвовать

Сейчас в Казани доступно только тестирование на наличие инфекции — и только платное. Его в республике выполняют только две лаборатории, еще одна, KDL, готовится запустить тестирование с 27 мая.

— Мы делаем тесты ПЦР, которые выявляют наличие инфекции у бессимптомных носителей инфекции, то есть позволяют диагностировать коронавирус здесь и сейчас, — рассказала нашему изданию гендиректор одной из клиник — лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина. — Их чувствительность оценивается в 95 процентов. Мы тестируем тех, у кого нет кашля, температуры и других симптомов ОРВИ. Но сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы нам разрешили проводить также и тесты на антитела — проводить иммуноферментный анализ (ИФА, — прим. ред.). У них чувствительность ниже — где-то на уровне 70 процентов.

— ПЦР и ИФА — две разных методики, — подчеркнула она. — Человек может не болеть на момент сдачи анализа на ПЦР, однако переболеть ранее и быть носителем вируса, распространять инфекцию. Тесты ИФА выявят тех, кто в этом сезоне переболел коронавирусом, а получил диагноз ОРВИ.

«Чем больше информации — тем лучше»

Римма Гизатуллина считает, что обследование, которое запланировано Минздравом Татарстана, очень важно — его результаты помогут правильно оценить опасность инфекции:

— Победить пандемию можно, когда процентов 70—80 населения переболеет, и эту статистику — сколько реально переболело — можно получить только тестированием.

Того же мнения придерживается председатель правления Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан Ростислав Туишев:

— На сегодняшний день идет тотальное изучение проблемы, и я могу сказать только, что любое количество данных, а чем больше, тем лучше, приближает нас к истине. Многое, конечно, будет зависеть от качества материалов, из которых сделаны тесты. К тому же важно понять, почему у одного человека вирус развивается, а у другого погибает, что это за иммунитет — врожденный или приобретенный, или связанный с какими-то предыдущими прививками.

Туишев допускает все варианты развития событий, вплоть до того, что опасный коронавирус «побуйствует пару месяцев и исчезнет» или останется с нами надолго. А пока прогноз неясен, он рекомендует выполнять все рекомендации и требования врачей, Роспотребнадзора, правительства.

Цена вопроса

В какую сумму обойдется бюджету бесплатное обследование татарстанцев на иммунный ответ к COVID-19, в Минздраве не сообщают — возможно, расходы еще и не оценили. А стоимость платного теста для пациентов, сказала «Реальному времени» Римма Гизатуллина, она пока назвать не готова — клиника не определилась с поставщиком. Однако там рассчитывают, что она не будет превышать стоимость теста ПЦР, который делается сейчас (1800 рублей, включая стоимость забора крови), а возможно, будет соответствовать московским ценам (порядка 1100 рублей).

— Чтобы не получить ложноположительный результат, сдавать тест надо, соблюдая все требования — строго натощак, не употреблять накануне жирную пищу и так далее, — предупредила Гизатуллина тех, кто не хочет бросать деньги на ветер.