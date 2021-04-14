«Мы же видим, в Татарстане достаточно много людей стали умирать до «своего срока»

Как пандемийный год повлиял на среднюю продолжительность жизни в регионах России

Фото: Максим Платонов

Впервые за последние 17 лет в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни — важнейший демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения. На фоне пандемии коронавируса он сократился почти на два года до 71,5 года, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата за 2020 год. Такого резкого снижения средней продолжительности жизни россиян в нашей стране не наблюдали с 1993 года. Говоря чиновничьим языком, мы откатились далеко назад по целевым показателям нацпроектов, но главное, за сухой статистикой вырисовывается печальная картина. «Реальное время» уже писало об антирекорде смертности в минувшем году — естественная убыль в Татарстане равнялась потере населения целого города — 8 252 человека. Тем не менее в масштабах Приволжского округа республика остается лидером по долгожительству.

Рекордное снижение продолжительности жизни россиян

Впервые за последние 17 лет в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни до 71,5 года, сократившись за минувший год почти на два года (1,8 года). Такого сильного снижения не было с 1993 года.

В целом можно выделить два периода, когда ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране резко снижалась: с 1991 по 1994 год и с 1999 по 2003 год. По абсолютной величине страна откатилась на пять лет назад, к показателю 2015 и 2016 года, тогда продолжительность жизни была около 72 лет.

Все это идет вразрез с задачами, которые поставил в своем указе президент России Владимир Путин «О национальных целях развития РФ до 2030 года»: «Постановляю установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: (…) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

Говоря о возможных причинах, Артур Уразманов, генеральный директор многопрофильного медицинского центра «Звезда», в первую очередь отметил коронавирус, который унес большое количество жизней молодых людей. Среди основных причин он также выделил обострение хронических болезней, когда многие умирали не от самого вируса, а от сопутствующих заболеваний, обострений и патологий:

— Мы же видим, в частности в Татарстане, достаточно много людей стали умирать до «своего срока», — с сожалением отметил Артур Уразбаев.

Ожидаемая продолжительность жизни, 2020 год



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019-2020 гг Российская Федерация 69,2 68,9 67,8 65 63,9 64,5 65,8 66,7 67,1 65,9 65,3 65,2 65 64,9 65,3 65,4 66,7 67,6 68 68,8 68,9 69,83 70,24 70,76 70,93 71,39 71,87 72,7 72,91 73,34 71,5 -1,8 Центральный федеральный округ 69,5 69,2 68,3 65,6 64,2 64,9 66,5 67,4 67,6 66,4 66,1 65,8 65,6 65,7 66,3 66,5 67,6 68,4 68,8 69,7 69,9 71,19 71,43 71,93 72,1 72,72 73,07 73,89 74,01 74,54 72,6 -1,9 Белгородская область 70,2 69,8 69,1 67,4 67,2 68 68,7 69 69,3 68,3 68,1 67,5 67,6 68 68,2 68,4 69,3 70,4 70,5 71,1 71,3 71,71 71,91 72,16 72,25 72,61 72,87 73,67 73,67 74,21 72,4 -1,8 Брянская область 69,6 69,3 68,6 66,2 65,1 66,3 66,8 66,2 66,3 65,1 64,7 64,9 63,8 64,3 64,2 63,4 65,3 66,1 66,5 67,8 67,9 68,83 69,06 69,75 69,42 70,36 70,92 71,27 71,71 72,31 70,6 -1,7 Владимирская область 69,5 69,3 68,1 65,8 64,4 64,9 66,1 66,5 66,6 64,3 63,4 63,1 62,2 62,7 63 63,5 64,7 65,6 65,8 66,6 67,1 68,08 68,6 69,13 69,25 69,82 70,28 71,15 71,23 71,87 70 -1,9 Воронежская область 70,4 69,7 69,4 67,4 66,6 67,1 67,6 67,9 68,2 66,8 66,5 66,2 65,9 66,1 66,3 66,5 67,5 67,9 68,3 69,4 69,5 70,41 70,84 70,89 70,82 71,67 72,08 73,03 73,15 73,63 71,9 -1,7 Ивановская область 68,8 68,1 66,7 65 63,5 64,1 64,8 65,4 65,8 63,3 62,6 62,8 61,9 62,2 62,4 62,2 64,6 65,6 66 66,8 67,1 68,56 69,3 69,84 69,88 70,62 70,77 71,47 71,29 71,84 70,7 -1,1 Калужская область 68,9 69,3 68,2 65,9 64 64,8 66,1 66,6 66,4 65 64,3 64,3 64,1 64,3 64,5 64,4 66,2 66,8 67 67,8 68,1 69,49 69,39 70,02 69,93 70,73 71,18 71,87 71,89 72,35 70,4 -1,9 Костромская область 68,7 68,2 67,2 65,2 63,7 64,4 65,1 65,9 65,9 64,7 64 63,2 62,7 62,1 62,6 62,6 64,5 66,1 66,2 67 67,5 68,45 69,5 69,86 70,05 70,38 70,87 71,81 71,87 72,35 70,9 -1,4 Курская область 69 68,3 68,1 66,3 64,9 66 66 66,8 66,9 65,7 65,3 65,5 64,9 65 65 65 66,1 66,7 66,9 68,1 68,5 69,27 69,66 70,14 70,11 70,8 70,94 71,74 71,91 72,27 70,5 -1,8 Липецкая область 70 69,3 68,7 66,4 65,5 66,1 67,2 67,7 68,1 67,3 66,8 66,3 66,2 65,6 65,8 66,2 66,9 67,5 67,7 68,7 68,6 69,87 70,03 70,66 70,6 71,07 71,62 72,46 72,62 73,34 70,6 -2,7 Московская область 69,6 69,4 68,3 65,4 63,1 63,4 65,6 67,2 67,2 65,8 65,4 64,9 64,9 65,2 65,8 66 66,9 67,5 67,8 68,8 69,1 70,36 70,4 70,78 70,94 72,26 72,5 73,34 73,52 73,86 71,7 -2,2 Орловская область 69,6 68,8 68,2 66 65,1 65,6 66,6 67,1 67,5 66,7 65,6 65,2 65,1 65 65 65 66,2 67 67,5 68,5 68,4 69,48 69,51 70,22 69,88 70,38 70,73 71,63 71,56 72,56 70,1 -2,5 Рязанская область 69,3 69,2 68,5 65,9 64,1 64,9 65,8 66,3 66,8 65,4 64,9 64,5 64,1 63,4 64,2 64,1 65,3 65,7 66,5 67,8 67,8 69,34 69,86 70,74 70,8 71,46 71,87 72,7 72,84 73,2 71 -2,2 Смоленская область 69,3 68,5 68,1 65,2 63,9 64,8 65,4 65,1 65,5 63,6 62,9 62,3 61,6 62 62,4 62,2 63,4 64,9 65 66 66,6 68,12 68,49 68,9 69,44 69,74 69,98 71,14 71,16 71,89 70,1 -1,8 Тамбовская область 68,8 68,2 68 66,2 65 65,7 66,5 66,8 67,3 65,4 65 65,5 65 65 65,6 65,6 67 68,1 68,4 69 69,2 70,18 70,67 70,93 71,11 71,67 72,11 73,21 72,95 73,56 71,8 -1,8 Тверская область 68,3 68,1 66,5 63,1 61,8 63 64,4 65,1 65 63,2 62,5 61,6 61 61,1 61,7 61,6 63 64,2 65 65,5 65,9 67,02 67,86 68,13 68,43 69,1 69,24 70,45 70,47 71,24 69,8 -1,4 Тульская область 68,6 68,5 67,4 64,6 62,7 63,6 64,8 65,5 65,9 64,2 63,1 63 62,9 62,7 63,1 63 64,4 65,2 65,6 66,9 67,1 68,63 68,86 69,41 69,63 70,06 70,56 71,18 71,77 72,21 70,2 -2,0 Ярославская область 69,2 69 67,5 65,1 63,4 64,9 65,8 66,9 67,2 65,2 65,2 64 63,3 63 63,8 63,9 66,1 66,9 67,5 68,5 68,4 69,95 69,87 70,45 70,64 70,98 71,21 71,85 72,25 72,92 70,9 -2,0 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 69,7 69,8 68,8 65,6 64,4 65,4 68,1 69,5 69,8 69,8 69,8 69,6 69,9 70 70,9 71,6 72,2 72,9 73,3 74,1 74,2 75,79 75,74 76,37 76,7 76,77 77,08 77,87 77,84 78,36 76,2 -2,2 Сибирский федеральный округ























































70,73 71,12 69,6 -1,5 Республика Алтай 64,4 65,3 63,5 61,4 59,7 61 62,1 62,6 63,8 63,2 62,8 61,7 60,7 60 61,1 60,4 62,4 64,3 65 65,7 65,7 65,4 66,8 67,34 67,76 68,44 70,13 71,15 70,59 70,29 69,2 -1,1 Республика Тыва 62,5 60,9 60,2 57,4 54,7 55,1 54,8 55,3 57,3 55 55,2 55,3 53,8 54,2 56,4 55,8 58,2 58,8 60,1 59,6 60,5 61,39 61,09 61,79 61,79 63,13 64,21 66,29 66,47 67,57 66,3 -1,3 Республика Хакасия 66,7 66,7 64,9 61,1 59,6 61,7 62,2 63,2 63 62,7 62,8 62,2 61,2 60,5 62,3 61,1 64,4 66,1 66,4 67,1 67,1 67,75 67,64 68,57 68,83 68,68 69,33 70,21 71,15 71,05 70,1 -1,0 Алтайский край 68,9 68,4 67,7 65 64 64,3 65,3 66 67,8 66,8 66,6 66,3 65,6 65,7 65,5 64,6 66,5 67,1 67,4 68,4 68,4 68,97 69,11 69,77 70,01 70,44 70,74 71,1 71,11 71,61 70,2 -1,4 Красноярский край 67,9 68 66,1 62,9 61,1 62,3 63,5 64,4 63,9 63,1 62,5 63 63 62,6 63,5 63 65,5 66,4 66,8 67,5 67,6 68,27 68,42 69,06 69,23 69,69 70,01 70,61 70,71 71,16 69,8 -1,4 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (Красноярский край)





59 56,5 56,4 58,7 61,2 60,8 60,5 58,3 58,7 60,8



































н/д Эвенкийский автономный округ (Красноярский край)





56,7 57,3 58,9 58,1 59 58,9 59,3 58,7 56,8 56,5



































н/д Иркутская область 66,5 66,2 64,5 61,4 60 60,6 62,4 63,6 63,7 61,7 61,2 61,1 60,7 60,4 60,8 60,3 62,9 64,7 64,8 65,2 65,3 65,93 66,32 66,72 66,87 67,37 68,2 69,19 69,31 69,55 68,3 -1,3 Усть-Ордынский Бурятский округ





59,1 57,4 58,8 61 60,6 62,1 59,8 59,3 59,8 60,1



































н/д Кемеровская область - Кузбасс 67,5 67,1 65,2 62 60,8 61,3 62,2 63,3 64,5 63,2 62,7 62,6 62,1 61,5 62,2 61,4 62,9 63,8 64,4 65,1 65,4 66,18 66,76 67,72 67,8 68,31 68,72 69,35 69,32 69,78 68,5 -1,3 Новосибирская область 68,9 68,9 68,1 64,6 63 65,1 65,8 66,9 67,6 66,8 66,3 66,1 65,6 65,5 65,6 65,1 66,4 67,5 68,1 69 69,3 69,68 69,72 70,19 70,28 70,86 71,2 71,57 71,83 72,25 70,3 -2,0 Омская область 69,7 69,4 68,9 66,3 65,4 66,2 66,8 67 68 66,7 66,2 66,4 65,8 65,7 65,6 65,2 66,1 66,5 67,5 68,7 68,8 69,5 69,25 69,74 70,13 70,41 70,78 71,49 71,96 72,32 70,3 -2,0 Томская область 69,1 69,2 67,9 64,1 64,2 63,9 64 65,3 66,3 65,7 64,9 65,3 64,4 64,4 65,4 65,1 66,7 67,9 67,9 68,2 68,8 69,53 70,07 70,33 70,67 71,25 71,66 72,02 72,84 72,85 71,2 -1,7 Дальневосточный федеральный округ























































70,2 70,22 69,2 -1,0 Республика Бурятия 67 66,8 65,7 62,9 61,4 62,9 63,3 64 64,9 62,7 62,7 62 61,3 60,9 61,2 61 62,5 64,3 64,5 65,4 66,1 66,09 66,79 67,67 68,54 69,15 69,61 70,69 70,84 70,77 70,3 -0,5 Забайкальский край 66,8 67 65,5 61,5 59,7 61,5 62,3 63,3 64,2 61,7 61,5 60,3 59,8 59,7 59,4 59,3 61,5 63,1 63,9 64,8 64,8 65,75 66,24 67,11 67,38 67,34 68,33 69,64 68,99 68,88 68,2 -0,7 Агинский Бурятский округ (Забайкальский край)





62,4 59,9 62,7 62,3 63,9 63,5 62,8 61,9 61,3 62,2



































н/д Республика Саха (Якутия) 66,2 66,3 64,4 63,3 61,9 62,2 63 64 64,2 63,4 63,7 63,2 63,5 64 64,2 64,7 65,5 66,1 65,8 66,4 66,8 67,67 67,93 69,13 69,81 70,29 70,84 71,68 72,72 73 71,1 -1,9 Камчатский край 65,9 66,9 64,9 61,6 60,4 61 62,3 63,8 64 63,5 63,3 62,9 63,4 63 63,4 63,2 64,8 65,7 65,9 65,5 65,8 66,57 67,29 67,98 68,06 68,56 68,66 70,06 70,09 70,57 69,3 -1,3 Приморский край 67,8 66,8 65,5 62,6 62,2 63,1 63,4 64,6 65,5 64,6 63,7 63,9 63,7 62,8 63 62,8 64,4 65,1 65,5 66,7 66,6 67,17 67,79 68,19 68,74 69,21 69,66 70,36 70,48 70,54 69,6 -0,9 Хабаровский край 67 67,2 65,6 62,8 62,1 62,7 63,6 64,7 64,4 63,7 63 62,5 62,1 61,7 62,1 61,7 63,4 64,5 65 66,1 65,7 66 67,13 67,92 68,01 68,72 69,13 69,74 70,19 70,05 68,6 -1,5 Амурская область 67,8 67,4 65,8 62,8 62,1 63 62,9 63,6 64,5 63,1 62,2 61,3 61,1 60,9 60,3 60,2 62,1 63,8 63,4 64,2 64,4 64,82 65,12 66,38 67 67,27 68,28 69,06 69,11 68,66 67,4 -1,3 Магаданская область 66,2 66,8 63,7 60 59,5 60,1 60,3 63,8 64,4 62,9 62 61,9 62,2 63,1 62,4 62,5 63,3 63,4 63,6 63,9 65,1 65,99 66,15 67,12 67,19 68,11 69 69,37 69,62 69,66 69,2 -0,5 Сахалинская область 66,8 66,3 65,7 62 60,1 54,6 61,8 63,1 63,7 63,7 63,3 62 62 61,3 61,5 60,6 62,8 64,4 64,3 64,7 64,9 65,68 66,63 67,7 67,89 67,99 68,66 70,19 69,92 70,28 69,7 -0,6 Еврейская автономная область 66,2 65,9 63,3 61,1 60,6 61 61,3 63,1 64,2 62,1 61,8 61,6 60,6 60,6 59,3 59,2 61,1 61,7 62,4 63 63,7 63,35 64,14 64,94 65,2 65,04 65,88 68,83 68,6 68,08 67,5 -0,6 Чукотский автономный округ 68 67,2 64,2 60,5 60,8 59,8 58,4 61,6 60,3 61,6 60,2 55,3 58 59,1 57,7 58,5 59,6 59,4 60,3 58,8 57,5 61,58 60,79 62,11 62,32 64,16 64,42 66,1 63,58 68,09 65,8 -2,3 Северо-Западный федеральный округ 69,1 68,9 67 63,5 62,5 63,7 65,6 67,1 67,2 65,5 64,5 64,2 63,8 63,3 63,9 64,2 65,8 67,2 67,6 68,5 68,9 70,07 70,57 71,25 71,42 71,7 72,16 72,97 73,3 73,72 72 -1,7 Республика Карелия 68,8 68,2 65,5 62,7 61 60,8 63,8 65,2 65,4 63,4 62,9 62,4 61,5 60,5 61,5 61,8 63,5 64,8 65,1 66,2 66,4 67,95 68 69,19 69,36 69,16 69,78 70,65 70,56 71,46 69,6 -1,9 Республика Коми 68,2 67,9 65,5 62 60,4 61 62,9 64,9 65,5 64,9 63,5 63,4 62,2 61,5 62,1 62,1 64 65,6 65,9 66,3 66,9 67,95 68,33 69,27 69,05 69,4 69,45 71,05 71,06 71,3 70,3 -1,0 Архангельская область 69,1 69,1 66,4 63,2 61,7 62,8 64,2 65,7 65,8 63,3 62,8 63,1 62,2 62 62,4 63 64,9 66,3 67 67,7 67,9 68,75 69,65 70,16 70,23 70,71 70,82 71,94 72,1 72,34 71,4 -0,9 Ненецкий автономный округ (Архангельская область)





60,7 59,8 59,3 60,7 63,3 63,3 63,4 60,6 59,2 61,5 59,3 62,2 63 62,3 61,9 63,2 65 64,9 66,71 68,21 65,76 70,65 71 71,08 71,52 71,85 73,19 70,5 -2,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)









































68,84 69,71 70,27 70,2 70,7 70,8 71,96 72,09 72,3 71,4 -0,9 Вологодская область 69,3 69 67,1 65 63,6 64 65,1 66,4 66,9 65,4 65,7 64,2 63,7 62,2 62,8 63,2 65,4 67,1 67 67,4 67,1 68,36 69,21 69,35 69,74 70,4 70,24 71,26 71,43 71,82 70,7 -1,1 Калининградская область 68,7 68,5 67,2 64,2 62,9 64,7 65,7 65,9 65,8 64,9 63,6 63 62,2 61,4 61,4 61,5 64,1 65,8 66,5 67,7 68,8 69,9 70,12 70,51 70,28 70,58 71,92 72,62 72,92 73,56 72,9 -0,7 Ленинградская область 68,3 67,9 66 62,5 61,3 62,3 65 66,4 66,7 64,2 63 62 61,9 61,5 62,3 62,4 63,7 65,3 65,9 67,5 68,1 69,44 69,77 70,36 70,28 71,23 71,7 72,54 73,07 73,64 71,5 -2,1 Мурманская область 70,2 70,4 67,8 64,5 62,5 63 64,7 66,9 67,6 66 64,5 64 63,5 63 63,6 63,8 65,2 66,8 66,7 67,2 68,4 68,93 69,81 70,46 69,97 70,24 70,94 71,67 71,68 71,75 69,8 -2,0 Новгородская область 67,6 67,2 65,5 62,6 61,2 62 63,8 65,1 65,2 63,7 62,8 62,4 61,9 60,6 61,5 61,8 62,8 64,1 63,8 64,6 65 66,46 67,55 67,67 68,41 68,7 69,15 69,68 70,26 70,52 69,6 -0,9 Псковская область 68,1 67,6 65,7 62,5 60,4 62 63,4 64,4 64,3 62,5 61,9 61,5 61,1 60,2 60,7 60,2 61,2 64,1 63,6 64,5 64,6 66,47 66,53 67,82 68,07 68,48 69,25 69,95 70,16 70,65 69,2 -1,5 Город Санкт-Петербург город федерального значения 69,7 69,5 68,2 64 64,2 66 68,3 69,8 69,6 67,9 66,7 66,9 67,1 67,1 67,5 68 69,3 70,3 71 71,7 72,1 73,06 73,43 74,22 74,57 74,42 74,9 75,45 75,93 76,31 74 -2,3 Южный федеральный округ 69,7 69,3 69 66,9 66,1 66,5 67,2 67,8 68 67,5 67,3 67,4 67,2 66,6 67,1 67,1 68,1 68,8 69,3 70 70,1 70,65 71,26 71,76 71,74 72,13 72,29 73,16 73,54 73,73 72,1 -1,6 Республика Адыгея (Адыгея) 69,8 68,3 68,5 66,9 66,7 66,9 67,6 68 68,5 68,6 67,6 68,1 67,9 67,4 67,8 68,1 68,3 68,8 68,6 69,9 70 70,99 71,68 71,8 72,01 72,22 72,59 73,25 73,56 73,85 73,3 -0,5 Республика Калмыкия 68,2 68 67,8 65,9 65,8 65 66,3 66,8 66,3 65,9 65,4 66,3 65,1 65,9 67,5 67,2 67,9 68,7 69,4 69 69,4 70,8 71,22 71,35 72,03 72,15 73,35 73,54 73,84 74,84 72,9 -1,9 Республика Крым















































70,74 70,52 70,74 72 72,22 72,71 71,2 -1,5 Краснодарский край 68,7 68,3 67,8 65,5 65 65,7 66,9 67,5 68 67,7 67,1 67,2 67 67,2 67,5 67,6 68,8 69,3 69,8 70,8 71 71,15 71,74 72,29 72,28 72,53 72,83 73,42 74,3 73,91 72,2 -1,7 Астраханская область 69,6 69,1 68,6 66,3 65 65,9 66,3 66,9 66,4 65,9 65,3 65 64,9 65,1 65,7 65,4 66,8 67,7 68,6 68,9 69,1 69,84 70,36 71,34 70,76 71,36 72,2 73,35 73,48 73,86 72 -1,9 Волгоградская область 70,4 70,4 69,6 67,5 65,9 66,6 67,3 67,7 67,8 66,3 66,4 66,1 66,3 66,2 66,9 67 67,9 68,9 69 69,5 69,7 70,5 70,99 71,42 71,62 71,98 72,49 73,54 73,47 74,07 72 -2,1 Ростовская область 69,4 69 68,6 66,3 65,3 65,4 66,6 67,3 67,6 66,9 66,5 66,5 66,5 66,3 66,8 67 67,7 68,5 69 69,6 69,7 70,28 71,02 71,39 71,3 71,9 72,2 73,03 73,21 73,69 72 -1,7 Город федерального значения Севастополь















































72,28 70,67 71,64 73,37 73,63 73,53 73,6 0,1 Северо-Кавказский федеральный округ

























68,9 69,7 69,9 70,4 71,4 71,8 71,8 72,2 72,62 73,22 73,95 74,11 74,63 75,13 75,86 76,25 76,64 74,6 -2,0 Республика Дагестан 73,1 72,6 72,1 70,5 70,5 70,4 70,3 70,5 70,5 70,6 71 71,9 71,9 72,3 72,6 73,1 73,2 74 74,1 73,7 73,9 74,26 74,9 75,63 75,83 76,39 77,23 77,79 78,69 79,1 76,4 -2,7 Республика Ингушетия









68,8 68,8 69,5 67,9 70,2 72 74,8 74,4 74,4 74,6 73,5 73 75,2 76,1 74,1 74,7 76,29 77,8 78,84 79,42 80,05 80,82 81,59 82,41 83,4 81,2 -2,2 Кабардино-Балкарская Республика 71 70,5 70,6 68,9 68,7 68,8 68,8 69,6 69,5 69,2 69,1 69,2 69,1 68,8 69,6 68,9 69,6 70,6 71,9 71,4 72,1 72,44 73,27 73,71 74,16 74,61 75,12 75,81 76,28 76,46 74,4 -2,1 Карачаево-Черкесская Республика 72,3 71,9 71,4 69,9 69,1 69,5 69 69 69,3 68,7 68,4 69,1 68,7 68,2 69,8 69,6 70,7 71,9 72,2 72,3 72,4 72,85 73,38 73,94 73,91 74,44 74,72 75,94 76,09 76,21 74,8 -1,4 Республика Северная Осетия-Алания 71,3 70,5 69,7 67,9 67,2 66,5 67,1 67,4 68 67,9 68,4 69,4 68,8 68,6 68,4 69,6 70,7 71,7 71,4 71,9 72,7 72,59 73,41 73,94 73,82 74,2 75,05 75,51 75,68 75,75 74,1 -1,7 Чеченская Республика 69,7 69,8 70,4



















69,1 70,9 72,1 72,1 73 74 71,9 71,6 72,13 71,88 73,2 73,06 73,45 74,2 74,84 75,43 75,88 72,1 -3,8 Ставропольский край 69,6 69,3 69 67,3 66,7 66,7 67,4 68,2 68,5 68,1 68 67,8 67,1 66,9 67,8 67,8 68,3 69,6 69,8 70,4 71 71,57 72,15 72,75 72,75 73,36 73,4 74,19 74,18 74,66 73,2 -1,5 Приволжский федеральный округ 69,9 69,6 68,5 66 64,8 65,3 66,5 67,1 67,6 66,4 65,5 65,5 65,2 65 65,2 65,3 66,5 67,2 67,6 68,5 68,4 69,24 69,79 70,06 70,2 70,71 71,39 72,26 72,41 72,94 70,8 -2,1 Республика Башкортостан 70,5 70 68,6 66,1 65,3 66,2 67 67,6 68 67 66,7 66,6 66,1 66,1 66,3 66,6 67,5 67,9 68,1 69,1 68,9 69,04 69,32 69,63 69,76 70,08 71 71,73 72,06 72,64 70,4 -2,2 Республика Марий Эл 68,8 68,7 67,6 65,7 64,2 65,2 66,8 67,1 66,9 65,1 64,6 64,2 63,7 63,8 63,5 63,5 65 66,3 66,6 67,3 67,3 68,31 69,04 69,3 69,42 69,8 70,75 72,24 71,99 72,9 71,1 -1,8 Республика Мордовия 70,4 70,3 69,4 67,7 66,5 67,5 68 67,8 68,6 67,3 66,9 67,1 66,4 66,1 66,6 66,7 67,9 68,5 68,9 69,2 69,3 70,11 70,72 70,56 71,38 72,06 72,25 73,4 73,66 73,95 71,6 -2,4 Республика Татарстан (Татарстан) 70,9 70,6 69,8 68 66,7 66,7 68 68,2 68,9 68,5 67,6 67,5 67,5 67,6 67,6 67,9 69 69,4 70 70,8 70,4 71,3 71,8 72,12 72,17 72,81 73,64 74,2 74,35 75,03 72,6 -2,4 Удмуртская Республика 69,4 69,3 67 63,9 62,8 63,8 65,7 66,8 67,5 66,5 65,8 65 64,1 64,1 64,3 64,4 66,1 66,7 67,3 68,4 68,1 68,88 69,73 69,92 70,03 70,46 70,86 72,06 72,45 72,8 71 -1,8 Чувашская Республика - Чувашия 70,3 70 69,3 66,9 66,2 66,2 67,2 67,6 68,7 66,9 66,4 66 65,8 65,9 66,3 66,3 66,9 67,3 67,8 68,9 68,5 69,66 70,31 70,79 70,62 71,35 71,52 72,73 72,95 73,44 71 -2,4 Пермский край 68,5 68,1 66,6 63,4 61,6 62,7 64 65,3 65,9 64,4 63,4 63,5 62,4 62 62,5 62,3 63,9 65,2 65,7 66,5 66,6 67,52 68,28 68,75 69,04 69,09 69,74 70,79 70,72 71,32 69,6 -1,7 Кировская область 69,5 69 68 65,7 64,7 64,6 66,2 66,8 67,6 66,3 65,7 65,4 63,9 63,5 63,9 64,1 65,7 66,9 66,8 67,8 68,2 69,32 69,79 70,26 70,59 71,11 71,71 72,72 72,47 72,96 71,4 -1,6 Нижегородская область 69,8 69,8 68,7 66,1 64,4 64,2 66,2 66,9 67,2 66,1 65,1 64,7 64,3 63,6 63,8 63,4 64,6 65,6 66,1 67,1 67 68,48 68,98 69,42 69,53 70,17 70,75 71,88 71,69 72,32 70,3 -2,0 Оренбургская область 70,3 69,5 68,4 65,9 64,8 65,2 66,1 66,5 66,7 65,7 65 65 65,1 65 65,3 64,9 66 66,4 66,5 67,6 68 68,31 68,64 68,9 68,73 69,63 70,57 70,94 71,45 72,04 69,7 -2,3 Пензенская область 70,5 70,5 69,8 67,4 66 66,9 67,4 67,5 68,1 66,4 66,2 66,1 65,7 65,4 65,8 65,6 67,4 68,5 68,8 69,6 69,3 70,23 70,87 71,54 71,63 72,12 72,53 73,34 73,21 73,61 71,4 -2,2 Самарская область 69,7 69,5 68,7 66,3 65 65,3 65,9 67,4 67,3 65,9 64,5 64,7 65,5 65,5 65,8 66,1 66,9 67,5 67,9 68,6 68,1 69,02 69,65 69,4 69,63 70,35 71,08 71,73 72,31 72,77 70,5 -2,3 Саратовская область 69,5 69,5 68,6 65,7 64,7 66 66,5 67,5 67,7 66,1 65 65,4 65,7 65,3 65,6 65,9 67,3 67,9 68,3 69 68,9 69,86 70,27 70,67 70,95 71,4 72,07 72,88 72,95 73,07 71,1 -2,0 Ульяновская область 69,6 69,5 69,1 66,7 66 66,5 67,7 67,4 68,2 66,9 65,9 65,7 65 64,9 65,4 65,4 66,5 67,1 68,1 68,9 68,5 69,5 70,62 70,5 70,37 70,46 70,97 72,34 72,17 72,96 71 -2,0 Уральский федеральный округ 69,4 69 67,6 64,8 63,6 64 65,2 66,6 67 65,7 64,6 65 64,6 64,5 65 65,2 66,7 67,5 67,7 68,5 68,8 69,42 69,65 70,06 70,2 70,38 70,82 71,85 72,01 72,52 70,8 -1,7 Курганская область 69,2 68,8 68,1 65 64,3 65 65,9 66,8 67 65,6 64,5 64,7 64,1 63,6 63,8 64,1 65,4 66,5 66,5 67,2 67,7 68,36 68,35 68,27 68,75 69,03 69,43 70,8 70,78 71,14 69,9 -1,2 Свердловская область 69,2 68,8 67,2 64,6 62,9 63,8 64,8 66,4 66,5 64,9 63,7 64,4 63,8 63,7 64,4 64,5 66,3 67,4 67,6 68,3 68,8 69,29 69,5 69,81 69,76 69,83 70,02 71,23 71,29 71,81 70,2 -1,6 Тюменская область 69,2 68,5 67 63,9 63,4 63,7 64,9 66,4 67,2 67,1 65,9 65,9 66 66,1 66,6 66,7 67,8 68,4 68,7 69,3 69,5 70,45 70,8 71,35 71,5 71,76 72,33 73,1 73,4 74,04 72,3 -1,7 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)





61,2 61,4 61,7 63,4 65,3 66,5 66,7 65,9 66,2 66,9 67,3 68,1 67,8 68,7 69,2 69,7 70,2 70,3 70,91 71,79 72,23 72,27 72,58 73,5 73,87 74,28 75,04 72,9 -2,1 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)





63,7 63,4 63,5 64 65,8 67,2 67 66,7 65,8 66,8 66,5 67,5 67,6 68 69,1 69,1 69,8 70,1 70,16 70,66 71,23 71,92 71,7 72,13 73,53 74,07 74,18 71,9 -2,3 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)









































69,41 69,45 70,14 70,32 70,58 71,03 72,06 72,08 72,75 71,3 -1,5 Челябинская область 70 69,8 68,7 66 64,7 64,4 65,9 67,1 67,5 65,9 64,7 64,9 64,5 64,4 64,6 64,8 66,2 67,1 67,2 68,2 68,4 68,79 68,97 69,52 69,71 69,9 70,5 71,53 71,64 72,08 70,3 -1,8 Сибирский федеральный округ 67,9 67,7 66,3 63,2 61,8 62,8 63,7 64,7 65,4 64,1 63,7 63,6 63,1 62,8 63,2 62,7 64,6 65,7 66,1 66,9 67,1 67,72 67,99 68,63 68,85 69,31 69,81 70,5





н/д Дальневосточный федеральный округ 67,2 66,9 65,3 62,5 61,7 61,8 62,9 64,2 64,6 63,8 63,2 62,8 62,6 62,3 62,3 62,2 63,8 64,8 64,9 65,7 65,8 66,36 67 67,81 68,21 68,68 69,22 70,09





н/д

Как пояснили в Федеральной службе государственной статистики, данные по гендерному различию перестали публиковаться с 2020 года. Но по уже раскрытым цифрам можно сделать выводы, что в последнем десятилетии мужчины живут на 10,7 года меньше женщин. По последним отчетным данным, разница сократилась до 9,9 года, а в 2011 году она составляла 11,6 года.



В 2019 году российские мужчины доживали в среднем до 68,24 года, а женщины — до 78,17 года. Наименьшая за последние 30 лет продолжительность жизни мужчин была в 1994 году — всего 57,4 года, у женщин — 71 год.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин, 2020 год



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Российская Федерация (женщины) 74,3 74,2 73,7 71,8 71,1 71,6 72,4 72,8 73,1 72,4 72,3 72,2 71,9 71,9 72,4 72,5 73,3 74 74,3 74,8 74,9 75,61 75,86 76,3 76,47 76,71 77,06 77,64 77,82 78,17 н/д Российская Федерация (мужчины) 63,7 63,4 61,9 58,8 57,4 58,1 59,6 60,9 61,2 59,9 59 58,9 58,7 58,6 58,9 58,9 60,4 61,5 61,9 62,9 63,1 64,04 64,56 65,13 65,29 65,92 66,5 67,51 67,75 68,24 н/д Разница между мужчинами и женщинами в России 10,6 10,8 11,8 13 13,7 13,5 12,8 11,9 11,9 12,5 13,3 13,3 13,2 13,3 13,5 13,6 12,9 12,5 12,4 11,9 11,8 11,57 11,3 11,17 11,18 10,79 10,56 10,13 10,07 9,93 н/д































































Республика Татарстан (женщины) 76 75,8 75,6 74,4 73,6 73,9 74,6 74,5 75,2 74,8 74,5 74,6 74,5 74,6 74,9 75 75,6 75,8 76,2 76,6 76,5 77,18 77,53 77,73 77,83 78,38 78,83 79,17 79,44 79,92 н/д Республика Татарстан (мужчины) 65,1 64,7 63,7 61,6 60,1 60 61,5 62 62,5 62,3 61,1 60,9 61 61,1 60,8 61,3 62,7 63,2 64 65 64,4 65,38 65,95 66,35 66,39 67,05 68,15 68,86 68,93 69,74 н/д Разница между мужчинами и женщинами в Татарстане 10,9 11,1 11,9 12,8 13,5 13,9 13,1 12,5 12,7 12,5 13,4 13,7 13,5 13,5 14,1 13,7 12,9 12,6 12,2 11,6 12,1 11,8 11,58 11,38 11,44 11,33 10,68 10,31 10,51 10,18 н/д































































Разница между мужчинами в среднем по России и в Татарстане 1,4 1,3 1,8 2,8 2,7 1,9 1,9 1,1 1,3 2,4 2,1 2 2,3 2,5 1,9 2,4 2,3 1,7 2,1 2,1 1,3 1,34 1,39 1,22 1,1 1,13 1,65 1,35 1,18 1,5 н/д Разница между женщинами в среднем по России и в Татарстан 1,7 1,6 1,9 2,6 2,5 2,3 2,2 1,7 2,1 2,4 2,2 2,4 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 1,8 1,9 1,8 1,6 1,57 1,67 1,43 1,36 1,67 1,77 1,53 1,62 1,75 н/д

Главные долгожители России



Лидерами среди долгожителей в России являются регионы Северо-Кавказского федерального округа. Первое место принадлежит Ингушетии, где ожидаемая продолжительность жизни людей (в 2020 году) — более 81 года. Но кризисный год сказался и на этом регионе, здесь продолжительность жизни снизилась так же , как и в целом по России. В наилучший 2019 год она составляла 83,4 года — это максимум для нашей страны за последние 30 лет.

Второе место по продолжительности жизни занимает Дагестан — 76,4 года. Как сказал Артур Уразманов: «Они всегда были лидерами. Там всегда люди жили долго». По его мнению, это связано с генетическими предрасположенностями и с очень хорошей «экологической составляющей»:

— Там практически нет производств, чистая питьевая вода, что немаловажно, «стрессовая составляющая» там другая. Уклад жизни очень важен, чем мы ближе к мегаполисам, тем больше падает средняя продолжительность жизни, несмотря на рост качества оказания медицинской помощи.

Диана Абдулганиева, главный терапевт Минздрава РТ, шеф терапевтической службы РКБ сказала, что этот феномен подробно изучался в научной, научно-популярной среде. О нем известно давно и было выявлено ряд факторов: образ и характер жизни жителей СКФО:

— В этих республиках горная местность, определенный тип питания. В горной местности большое количество сырных, мясных продуктов, большое количество молока.

Считается, что большие физические нагрузки, горный воздух и чистая экология — это традиционные факторы, влияющие на высокую продолжительность жизни. Однако, по словам Дианы Абдулганиевой, не следует списывать со счетов генетику. Долгожительство жителей Северного Кавказа было известно еще во времена Российской империи, когда средняя продолжительность жизни была не более 50—55 лет.

Считается, что большие физические нагрузки, горный воздух и чистая экология — это традиционные факторы, влияющие на высокую продолжительность жизни. Фото wikipedia.org

На третьем месте по уровню продолжительности жизни — Москва — 76,2 года. «Никаких исследований, на которые можно было бы сослаться не проводилось. Наверное, можно сделать предположение, что здесь играет большую роль медицинская обеспеченность и качество медицинской помощи, оказываемой населению», предположила Абдулганиева.

Примерно такого же мнения и Артур Уразманов. Он считает, что причины долгожительства москвичей — в высоком качестве оказания медпомощи: здесь вовремя выявляют патологии и быстро на них реагируют.

— Москва — это регион-лидер по оказанию медицинской помощи. По сосредоточению центров высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) столица лидирует. На ранних стадиях патологии можно предотвратить, либо вылечить. Регионы отстают, к сожалению. Чем дальше от центра, тем с этим сложнее, — признал Артур Уразманов.

Почти все субъекты СКФО характеризуются большими перспективами по продолжительности жизни: Карачаево-Черкесская Республика — 74,8 года, Кабардино-Балкарская Республика — 74,4 года, Республика Северная Осетия-Алания — 74,1.

Данные по Чечне отличаются — здесь ожидаемая продолжительность жизни снизилась больше всего в России — почти на 4 года (на 3,8 года, если точно) с 75,88 года в 2019 до 72,1 года в 2020 году.

Меньше всего по расчетам Федеральной службы государственной статистики отпущено людям в Чукотском автономном округе, а именно 65,8 года. Это самый худший показатель в России.



Республика в течение многих лет относится к субъекту с максимальной продолжительностью жизни в ПФО. Фото: Максим Платонов

Татарстанцы — долгожители в Поволжье

В нашей республике ожидаемая продолжительность жизни в 2020 г. составила 72,6 лет. Это максимальный возраст среди всех субъектов Приволжского федерального округа. Однако, и снижение срока жизни земляков в минувшем году было одним из максимальных — на 2,4 года (с 75 лет в 2019 г.).

Диана Абдулганиева также отметила, что республика в течение многих лет относится к субъекту с максимальной продолжительностью жизни в ПФО. Среди причин, она выделила то, что в Татарстане в одном из первых регионов в Приволжском федеральном округе была разработана маршрутизация пациентов с угрожающей для жизни человека заболеваниями, такими как острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда. Эта маршрутизация, которая охватила все города, районы, населенные пункты нашей республики, началась более 10 лет назад:

— Если говорить простым языком, проживающие в Татарстане люди гораздо реже умирают в стационарах от инсульта и инфаркта, чем в других субъектах ПФО, — резюмировала медик.

Аналогичная ситуация в республике у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые занимают второе место среди причин смертности в структуре смертности. Здесь созданы филиал онкодиспансера, первичные онкокабинеты, что тоже отражается на увеличении продолжительности жизни.

Артур Уразманов видит лидерство Татарстана по продолжительности жизни в ПФО в очень высоком качестве оказания медицинской помощи. В республике сосредоточены центры высокотехнологичной медицинской помощи, работают высокопрофессиональные врачи. В систему здравоохранения Татарстана направляются большие инвестиции.

— Поэтому у нас Татарстан — один из лидеров по оказанию медицинской помощи, надо отдать должное, — отметил он.

Женщины в республике в среднем за последнее десятилетие живут на 11 лет дольше мужчин. При этом, наблюдается сокращение разницы этой величины к последним расчетам. Так, если в 2011 году для мужчин был установлен возраст 65,38 лет, а для женщин 77,18, то к 2019 году цифры были 69,74 и 79,92 соответственно.

Как пояснила Диана Абдулганиева, тому есть вполне научные обоснования. Двумя основными причинами смертности являются болезни системы кровообращения и онкологические заболевания.

— Хорошо известно, что у мужчин факторы риска, прогрессирования и развития, как мы говорим, фатальных сердечно-сосудистых катастроф развиваются раньше. Уже начиная с возраста 45-47 лет, у мужчины может быть гиперхолестеринемия, повышенное артериальное давление, снижение физических нагрузок, избыточная масса тела. У женщин, те же самые факторы риска начинают проявляться позже, после того как женщина достигает 55-57 лет. И эти физиологические причины очень хорошо известны. Кроме того, частота курения, как фактор, который вызывает поражение сердечно-сосудистой системы (у мужчин) гораздо выше, чем у женщин, — заключила собеседница издания.

С этим утверждением согласен и Артур Уразманов, отметив, что у мужчин был всегда более тяжелый труд: «Сейчас ситуация меняется. Женщины стали наравне с мужчинами и работать, и попадать в стрессовые ситуации».

«Культуры здоровья еще нет»

Конечно, до московских показателей нам еще далеко, но среднероссийские цифры мы уже обгоняем. Последние десятилетие показало, что мужчины Татарстана живут на 1,3 года дольше, чем в среднем по России, а женщины — на 1,6 года дольше.

Основными угрозами для долгожительства человека Артур Уразманов считает онкологические и сердечно-сосудистые заболевания — патологии, которые у нас лидируют по смертности. Это две группы, в которых самое большое количество смертей. Уже сейчас мы далеко продвинулись в профилактике, диагностике и лечении, но важны и другие аспекты.

— Культуры здоровья еще нет. Ее надо закладывать с детского сада, со школы, с семьи. Здоровье надо беречь. За ним надо следить с раннего детства. Надо понимать, что здоровье — это актив. Здоровье стоит денег, больших денег, если монетизировать его, — убежден врач, — Нужен ежегодный контроль. Если в родне были какие-то сердечно-сосудистые патологии или онкологические заболевания, то после определенного возраста частота прохождения медосмотра должна увеличиваться. Когда мы научим наших людей вот этому, тогда все будет хорошо, количество смертей будет существенно меньше.

*Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. Это важнейший интегральный демографический показатель, который используется применительно к ныне живущим поколениям.