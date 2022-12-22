«Нелепая идея»: в Татарстане раскритиковали планы объединить медпомощь по ОМС и ДМС

В республике обсуждают варианты симбиоза: переложить на граждан затраты на медицину или взять под контроль государства средства ДМС

Фото: Максим Платонов

Минфин России в рамках стратегии развития отечественного финансового рынка поставил задачу объединить системы ОМС и ДМС в ближайшие 8 лет — к 2030 году. Объединение обосновывается стремлением повысить эффективность системы обязательного медицинского страхования, которую в прошлом году крайне низко оценили эксперты Счетной палаты РФ. В плюсах и минусах такого объединения для татарстанцев, перспективах страховщиков и мнениях врачей разбиралось «Реальное время».



Новая стратегия



Как угрозу «бесплатной» медицине восприняли многие граждане инициативу Минфина России — объединить системы обязательного и добровольного медицинского страхования. Ведомство представило эту идею в «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».

В силу разной природы формирования бюджета Фонда обязательного медицинского страхования и запаса средств, которые тратятся на оплату медицинских услуг обладателей полисов дополнительного медицинского страхования, идея такого объединения смущает как пациентов, так и медиков. И даже глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что дискуссия на эту тему «требует серьезного взвешивания всех плюсов и минусов». А еще она высказала мысль, которую можно расценить как намек либо на возможность отказа от намеченного плана, либо на перспективу полного отказа от ОМС в ближайшем будущем: «Но на наш взгляд, рынок добровольного медицинского страхования очень активно развивается».

Желание что-то поменять в системе ОМС, в принципе, объяснимо. Год назад Счетная палата России оценила ее эффективность крайне низко. «Анализ устойчивости финансовой системы ОМС выявил неполную обеспеченность потребности в финансовых ресурсах на оплату сверхплановых объемов медицинской помощи по ОМС, — говорится в докладе и.о. председателя Счетной палаты Галины Изотовой. — Средства нормированного страхового запаса используются на нестраховые цели. Неурегулированность отдельных аспектов в части тарифной политики приводит к значительной дифференциации тарифов на идентичные медицинские услуги в субъектах Российской Федерации. При отсутствии достаточного уровня финансового обеспечения отдельных тарифов на оплату оказанной медицинской помощи применяемые способы оплаты не могут проявить все заложенные в них мотивационные инструменты повышения эффективности работы медицинских организаций».

Фото: realnoevremya.ru

Это означает, что «бесплатная» медпомощь оказывается в большем объеме, чем оплачено государством, а тарифы ОМС на некоторые виды медицинских обследований и манипуляций так низки, что государственным клиникам дешевле, что называется, не убиваться и вовсе не оказывать эти услуги. А еще в докладе было указано на то, что возможность участия частных медицинских организаций в программе ОМС сильно ограничена недостаточно прозрачным порядком распределения объемов медицинской помощи.

И вот на этом фоне предлагается объединить платную и «бесплатную» страховки…

«Непонятно и маловероятно»

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования РТ вопросы о том, как может работать предлагаемая российским Минфином система предпочли оставить без комментариев. И «Реальное время» зашло с другой стороны — поинтересовалось перспективами реализации этой идеи у медиков.

— Я пока не понимаю, как объединить эти два вида медицинского страхования, у которых абсолютно разные принципы, — рассуждает гендиректор городской клинической больницы №12 г. Казани Рамиль Ахметов. — Люди, покупая полисы ДМС, исходят из того, что смогут, например, без очереди, быстро пройти какое-то обследование, но при этом всегда будут иметь возможность также обратиться за помощью и по полису ОМС.

— Зачастую полисы ДМС оплачивают своим сотрудникам в рамках соцпакета крупные промышленные предприятия. Добровольное медицинское страхование — это также удел иностранцев, желающих получать медпомощь на территории России. И как все это будет работать, если объединить с ОМС? — вопрошает он.

— Маловероятно, что это будет реализовано, — считает министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. — Именно через ОМС, а не через ДМС проходят основные средства на развитие российской медицины, и количество услуг, которые оказываются в рамках полисов ОМС, с каждым годом увеличивается. Ну а если говорить о крупных промышленных предприятиях, то их участие в системе ДМС, безусловно, нужно, но лишь как дополнительный инструмент.

Параллельные прямые пересекаются в «кошельке»?



Вопрос о том, как может быть реализовано предложение российского Минфина на практике, «Реальное время» задало представителям одного из самых крупных игроков на татарстанском рынке ОМС — страховой компании «Ак Барс Мед», но там отказались дать комментарий, сославшись на отсутствие подробной информации и нормативов: «Пока это только инициатива…»

Во Всероссийском же союзе страховщиков журналистам ранее заявляли, что «регуляторы в настоящее время считают логичным в России развивать вариант, при котором ДМС является ОМС-дополняющей системой (в настоящее время ОМС и ДМС являются «параллельно существующими»)». Но при этом указали, что, по мнению страховщиков, администрировать новую, общую систему ДМС и ОМС должны не чиновники, а страховые компании.

А вот клиенты страховщиков из числа опрошенных корреспондентом «Реального времени» считают, что отсутствие нормативов и четкой программы перехода на «смешанное» страхование здоровья вряд ли помешает чиновникам осуществить задуманное в сжатые сроки.

Фото: kzn.ru

— Возможно, нас, пациентов, сейчас просто подводят к необходимости платить если не за все, то за большинство медицинских манипуляций, — выразила мнение многих граждан о предлагаемом новшестве жительница Казани Ирина Белова. — Когда-то лекарства льготникам по бесплатным рецептам выдавали все аптеки, но это быстро привело к дефициту лекарств именно для льготников. Помните времена, когда один и тот же препарат в свободной продаже был, а конкретно для льготников — в обмен на рецепт — месяцами «отсутствовал»? Это же просто объяснялось: у государства не было средств компенсировать аптекам стоимость всех выписанных врачами препаратов. Количество и список «бесплатных» лекарств резко сократили — и они в аптеках появились. А все, что необходимо им, но в список не входит, льготники покупают без всяких льгот — по полной стоимости. Думаю, и с ОМС так же будет: что подешевле — получим по бесплатному полису, а что подороже — только за деньги.

«Хотят возглавить процесс распределения»

Противоположные мысли — о том, что чиновники планируют атаку не на карманы пациентов, а на деньги страховщиков, высказал «Реальному времени» вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. «У нас очень много рождается предложений, которые потом бурно обсуждаются, однако не воплощаются», — заметил он.

— В свое время обсуждался, например, такой вариант — объединить каско с ОСАГО, добровольный вид страхования с обязательным. Сотрясали воздух, извели много бумаги — все обернулось пшиком. А здесь еще более нелепая идея — ОМС фактически находится в руках государства, и к этим средствам ни у кого доступа нет, а ДМС — это исключительно добровольный вид страхования: хочу — страхуюсь, хочу — нет. И в основном своих работников страхуют крупные предприятия в качестве социальной защиты — какой-никакой способ удержать сотрудника. Тех, кто сам покупает полис ДМС, у нас, к сожалению, единицы: наши люди живут, как правило, одним днем. Я думаю, что сегодня это задача несвоевременная — у нас много более важных задач в сфере управления и финансов!



Фото: Тимур Рахматуллин

— А не может эта инициатива связана с желанием чиновников максимально переложить оплату лечения на плечи самих пациентов? — поинтересовался корреспондент «Реального времени». — Не будут ли нас подталкивать в сторону добровольного страхования, сокращая объем услуг по ОМС?

— Мое мнение — затея связана с желанием возглавить процесс распределения этих денег, включая средства от ДМС. Иначе к чему дополнительные хлопоты, которые добавят работы чиновникам и увеличат расходы государства? Сейчас это делают страховые компании, но вполне естественно, что там, где есть деньги, государство хочет их распределять, — резюмировал собеседник издания.