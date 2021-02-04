Какой была медицина Волжской Булгарии и Казанского ханства?

Главы из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Татарстанский Минздрав издал книгу, посвященную истории развития системы здравоохранения республики. Издание, над которым трудились 14 месяцев, презентовали в канун Нового года. Большой объемный труд «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы» не ограничивается указанным временным периодом, в него вошли материалы об истории развития медицины на территории современного Татарстана начиная со средних веков. Автором проекта выступил министр Марат Садыков, составители-координаторы — Ильдар Фатихов, Диляра Швецова, Рафик Батыршин, Ростислав Туишев и Наиль Садыков. Сегодня «Реальное время» публикует первую главу книги о развитии медицины во времена Волжской Булгарии и Казанского ханства.

У истоков медицины Татарстана: Волжская Булгария и Казанское ханство

Какой была медицина Волжской Булгарии и Казанского ханства? Ответ дает изучение не только письменных источников, позволяющих увидеть уровень естественно-научных и технических знаний булгар и населения Казанского ханства, но и археологических находок — остатков средневековых сооружений, инструментов, ювелирных украшений, посуды и т. п.

Изучение гидротехнических сооружений — водопровода, колодцев, реконструкция жилых и общественных зданий позволяют представить санитарное состояние древних городов, а исследование человеческих останков, найденных в погребениях, — определить среднюю продолжительность жизни и характер некоторых болезней далеких предков. Археологический материал, имеющий отношение к медицине, помогает охарактеризовать уровень медицинской культуры Булгарии и Казанского ханства.

В Волжской Булгарии и Казанском ханстве получили развитие различные отрасли знаний: математика, астрономия, химия, медицина, география, история. Знание вычислительной математики было необходимо в торговле, строительстве, канцелярском деле, астрономии, знание химии — для приготовления лекарств. Археологические материалы свидетельствуют о том, что булгары умели добывать и обрабатывать металлы и металлоиды (железо, медь, свинец, олово, ртуть, серебро, золото, сера). Для хранения ртути и жидкой амальгамы никеля применялись сфероконические сосуды (сфероконусы), изготовленные из огнеупорной глины. В сочинении Абу-л-Фазил Тифлиси (XII в., «Описание ремесел») рассказывается о получении и содержании в таких сосудах различных препаратов и снадобий, в том числе лекарств.

Этнографические материалы свидетельствуют о том, что задолго до IX в. в булгарских городах и селах табибы, жрецы — служители языческих культов занимались врачеванием. У русов (русских людей), проживавших на территории Булгарии, лекарями были жрецы, кудесники.

Врачеванием занимались разные «специалисты»: повивальные бабки, резаки, трепанаторы, костоправы, зубодеры, бандажисты, банщики, массажисты, кровопускатели, раноприжигатели, травники, корнекопальщики. В их практике было много и рационального, полезного. Народные лекари домонгольской Булгарии знали лечебные свойства многих растений, минералов, пчелиного меда и т. д.



С древних времен для лечебных целей на территории Булгарии использовались различные травы. Не случайно Кошгари Махмуд, составитель словаря тюркских наречий «Двану лугатит тюрк», отметил в слове «от» два значения — трава и лекарство, а в слове «отачи» (лекарь) одно — травник. Дунайские болгары до сих пор называют популярную лекарственную траву билка, а народных врачевателей — билери ( от глагола «знать, ведать»).

Посетивший в 1135 г. город Биляр мавританский путешественник Абу Хамид аль-Андалуси аль-Гарнати сообщал, что местные жители используют пчелиный мед в лечении простудных заболеваний. Камни из почек и мочевого пузыря они удаляли с помощью кусочков вяленого мяса клеста, птицы семейства снегиревых, обитающей в сосновых и еловых лесах. Известно, что тело клеста, питающегося в основном семенами хвойных деревьев, до такой степени пропитывается смолой, что после смерти долго не подвергается гниению.

При изготовлении лечебных препаратов древние врачеватели использовали «бобровую струю», получаемую из мускусной железы самца речного бобра. Это снадобье пользовалось большим спросом в Средней Азии. Мускус — сильно пахнущее вещество, содержащееся и в некоторых растениях, и вырабатываемое железами ондатры, кабарги и некоторых других животных.

При лечении кожных заболеваний и тяжелых ран с давних времен врачи Афганистана, Северной Индии и Ирана использовали мазь «чирме» и «булсхар» («булгарская кожа»). Мазь готовили на основе золы, получаемой при сжигании старой кожи. При этом зольный порошок смешивался с костным мозгом свежезаколотого животного. В лечебных целях применялся особый красный порошок, в татарских диалектах — кызыл сыр, или красный стрептоцид, используемый и сегодня при лечении некоторых воспалительных заболеваний.

В X—XI вв. в Булгарии происходит постепенный переход от народной медицины к активно развивающейся профессиональной, научной. Медицинские знания булгар достигли определенного уровня, появились люди, основным занятием которых стало лечение больных, поиск способов лечения заболеваний, а также систематизация научных медицинских знаний. Принятие булгарами ислама и переход письменности на арабскую графику открыли доступ к трудам восточных медиков.



Универсальным средством лечения еще с древнейших пор было кровопускание. Кровь пускали из вены левой руки. При этом вены вскрывали небольшим ножом (пэке) с двусторонним лезвием. Кровопусканием занимались цирюльники. [Цирюльник (уст.) — парикмахер, владеющий также элементарными приемами врачевания, поэтому в русском переводе вместо слова врач (табиб) или лекарь — цирюльник.] Маленькие медицинские ножички-ланцеты с двусторонними лезвиями встречаются и в билярской коллекции. Кроме того, во врачебной практике использовались пинцеты. В Танкеевском могильнике найдены флакончики-тюбики из тонкого листового серебра, один из них — с деревянной пробкой, рядом с ним — бронзовый пинцет с расширяющимися концами.

Большой интерес представляют дошедшие до нас сообщения о булгарских ученых-медиках. Их труды были популярны на Востоке. Уже в конце XI в. арабский врач Серапион-младший (по прозвищу ибн Сераби), написавший «Учение о лекарственных веществах», упоминал в своих работах о булгарских врачах. О них писал арабский ученый ибн аль-Байтар Дхия, а Ходжа Хальфа в «Энциклопедическом лексиконе» уделил особое место врачу, ученому, уроженцу Булгарии Бурхану ад-дину Ибрагиму ибн Йусуфу аль-Булгари.

К XI в. столица Булгарии город Биляр (на реке Черемшан) насчитывал около 150 тыс. жителей. В городе практиковали профессиональные врачи, которые пользовались у жителей и даже у царя большим уважением. Ахмед ибн Фадлан писал в путевых заметках, что «есть среди них врачи, имеющие такое влияние на царя, как будто они начальники ему».

Большой интерес представляют сообщения о двух булгарских ученых-медиках, труды которых были популярны на Востоке. Это братья Гадж ад-дин ибн Йунус аль-Булгари (старший) и Хасан ибн Йунус аль-Булгари (младший). Старший брат, врач-фармаколог, учился и жил в Мосуле (Ирак). Известны его труды по фармакологии: «Ат-тирйакъ ал-кабир» («Лучшее лекарство от отравления») и «Филадвий-этелмафридст» («Возможности лекарственных трав»). Младший брат по просьбе известного врача того времени Бадр-ад-дина Махмуда ибн Усмана переписал трактат «Лучшее лекарство от отравления». Копия этого трактата хранится в библиотеке Меджлиса в Иране. Сочинение о противоядиях написано очень обстоятельно, его высоко ценили не только булгарские врачи. В мусульманском мире пользовался популярностью еще один медицинский трактат по фармакологии — «О простых лекарствах» Бурхана ад-дина Ибрагима ибн Йусуфа аль-Булгари.

В Булгарии, Средней Азии и на Востоке был известен такой врачеватель, как Ходжа Булгари из Газни. О нем ходили буквально легенды. Персидский поэт мистической школы Суфи Хаким Санаи (Абу-ль-Маджд Махмуд ибн Адам Санаи) взял Ходжу Булгари под свое покровительство и даже усыновил его. Ходжа Булгари умер очень рано, в 39-летнем возрасте. Суфи Хаким Санаи установил на его могиле надгробие с надписью: «Упокойся, самый уважаемый преподобный юноша, избранный среди ученых, благочестивый юноша шейх Хезер сын Магфура, свободного шейха Мухаммеда из Рауды». Известно, что Суфи Хаким Санаи воспел Ходжу Булгари в своих стихах.

В городе Газни работал еще один «пришелец из Волжской Булгарии» — народный врачеватель Ходжа Абу Бакер Балхи бин Булгари. По свидетельству афганского историка Устад Галам Джа- лани, он был очень религиозным, всю жизнь искал истину. Умер в 964 г., похоронен в городе Газни на кладбище Сардарат-лиз.

Согласно народным преданиям и записям булгарского ученого Шерафа ад-дина Хусама ад-дина Булгари, жителя города Биляр, два врачевателя — Ходжа Шаам и Ходжа Шебели когда-то получили образование в Багдаде. Вернувшись в Булгарию, они успешно лечили больных минеральной водой из целебного источника. После их смерти этот источник стал местом паломничества. И в наши дни к нему приезжают за целебной водой («шифалы су») не только жители Татарстана, но и из других республик.

Поскольку в Казанском ханстве отсутствовали лечебные учреждения, простые люди при заболеваниях широко пользовались средствами народной медицины. Народные лекари (табибы) знали и умели многое: когда, как и какие лекарственные травы нужно собирать, каковы их свойства, как готовить из них снадобья и т. д. Они знали много способов лечения болезней и по мере своих возможностей боролись против возникновения и распространения различных заболеваний. Некоторым, наиболее образованным из них, в этом деле помогало знание восточных трудов по медицине, в частности произведений таких выдающихся мыслителей прошлого, как Ибн Сина (Авиценна) и аль-Бируни.

Так, гнойные образования на теле табибы лечили, накладывая на больные места куски шкуры свежезаколотого животного; бельмо на глазу устраняли, используя кровь белого петуха (Габди-вахид ибн Сулейман) или сахарный порошок; излишки густых волос на теле убирали с помощью свежей крови медведя, волка или конского пота; при зубных болях советовали полоскание рта теплым уксусом; при ревматизме и других суставных болезнях — принимать теплые ванны, настоянные на различных травах, цветах, листьях, коре молодого дуба и т. д. При лечении использовали методы психологического воздействия на организм человека: самовнушение, гипноз и т. д. Воспаление паховых лимфатических желез («кыярак») лечили огуречным семенем, а при ангине применяли высушенную кожу жабы («гоберле бака тиресе»).

Народной медициной доказаны целебные свойства множества растений, которые и сейчас используются официальной медициной (например, душица — мэтрyшкэ, можжевельник — артыш агачы и т. д.). Этот опыт народной медицины нашел подробное описание в работах К. Насыри (Шарафутдинова Р.М., Хайруллин А.Н., 1976). К. Насыри (1880) настаивал на том, что «нужно хорошо знать и использовать лекарственные травы...» При этом подчеркивал, что растения, растущие на родной земле, лучше действуют, чем привозные из-за границы. Например, растущая у нас белая полынь не менее эффективна при малярии, нежели привозимая из Америки хина.

Безусловно, после падения Казанского ханства огромную роль в сохранении здоровья татарского населения сыграли исламские традиции, которые включали в себя достаточно большое количество форм и методов здорового образа жизни.

Использованы иллюстрации из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»