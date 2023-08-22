В Казани строительство детской горбольницы на улице Гаврилова планируют начать в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани к строительству нового здания детской городской больницы на ул. Гаврилова планируется приступить в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на брифинге в кабмине.

— Крайне необходимый проект, крайне необходимая больница <...> для Казани, конечно, в лице первой детской больницы это крайне необходимое по значимости мероприятие. Поэтому абсолютно ничто не заморожено. Проект в работе. И мы с огромной надеждой, даже уверенность, что строительство начнутся в следующем году, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, под больницу выделен участок площадью около 6 гектаров. Для подъезда к зданиям создадут удобные объездные пути, по соседству появится остановка общественного транспорта, говорилось в планах по организации двухуровневой гостевой автостоянки.



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Татьяна Демина