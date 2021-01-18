Минздрав и Роспотребнадзор сочли «нецелесообразным» вводить в Татарстане «ковидные паспорта»

Ни одна прививка не защищает от инфекции на 100%

В Татарстане не планируется вводить «антиковидные паспорта» для переболевших коронавирусом и вакцинированных по примеру Башкирии. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сегодня назвал это нецелесообразным, по крайней мере на данном этапе борьбы с пандемией.

— На данном этапе нам важно эту вакцинацию провести. Сделать так, чтобы она была доступна, чтобы она была сделана качественно. Остальная история на предмет выделения когорты вакцинированных и невакцинированных, я думаю, что вот здесь и сейчас это нецелесообразная история. Но в будущем посмотрим, может, федеральные рекомендации придут. Сейчас такие вопросы не обсуждаются, — заявил Жаворонков.

Это подтвердила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и отметила, что ни одна прививка не защищает от инфекции на 100%: «То есть нельзя сказать, что мы привились от коронавирусной инфекции, забыли маски и пошли в народ. Поэтому на сегодня вакцинация защищает однозначно от тяжелых форм, от летальных форм, от осложнений, как и любая другая прививка».

— На сегодня ничего дополнительного в части каких-либо привилегий для привитых вводить не планируется. По поводу каких-то региональных паспортов вакцинации — на сегодня есть сертификат профилактических прививок, и он действует с 2005 года как минимум. Это официальный документ, он приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации утвержден, и в него вносятся все прививки, не только от коронавирусной инфекции. Поэтому данный сертификат, у кого он он есть, он действующий, в него прививка будет внесена. Если будет что-то другое на уровне федеральном разработано в части QR-кода какого-то в личном кабинете — этот вопрос тоже прорабатывается, — добавила Авдонина.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров сегодня объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также сделавшие прививку от коронавируса. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, в Татарстане такие «паспорта» вводить не планируют.

Пока есть только «Спутник V», но скоро прибудет «ЭпиВакКорона»

Сегодня в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса в 57 пунктах. Что касается вакцины от коронавируса, то ее дефицита, по словам Жаворонкова, нет. На сегодня поступило порядка 13 тысяч комплектов доз. Вакцинировано 5 178 человек, из которых 1 348 — это медработники.

«Сами видите по этим цифрам, что никакого дефицита нет. Действительно люди проявляют такую сознательность, активно идут на вакцинацию. Несмотря на то, что она массовый характер приобретает, это не экстренная ситуация. Лист ожидания есть... Те, кто хочет пройти вакцинацию, они ее пройдут. Есть небольшая оттяжка по времени, но это не говорит о том, что подобного не будет сделано. В любом случае пройдут в тот день, на который записаны», — отметил замглавы Минздрава РТ.

Сегодня в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса в 57 пунктах. Фото mos.ru

Сейчас в Татарстане увеличивается количество пунктов и сокращается количество времени на вакцинацию за счет усовершенствования процесса.

На данный момент в Татарстане массово прививают только вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» ожидают в конце января — начале февраля.



«Пока на сегодня она ушла в те субъекты, где логистически трудно доставить вакцину «Спутник V», поскольку все-таки температуры хранения более такие определенные, или при -18 градусов и ниже», — сообщила Любовь Авдонина.

Жаворонков напомнил, что вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день и антитела появляются после второго этапа. Сейчас для того, чтобы сделать вакцину «Спутник V», достаточно разговора с врачом.

«Наличие антител не является препятствием к вакцинации. Поэтому ничего страшного в этом нет... Если есть антитела, прививка просто подстегнет выработку более напряженного иммунитета, поэтому этого бояться не надо. И не надо думать о том, что будет после этого заболевание. Сама прививка заболевание не вызывает и вызвать не может. Вполне возможна такая ситуация, когда антитела еще не выработались, организм еще не ответил защитой, попадает вирус, и в этом случае заболевание может произойти. Но это ни в коем случае не связано с прививкой», — добавила Авдонина.

Дарья Пинегина