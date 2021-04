Главное о коронавирусе на 8 апреля: эстафета по вакцинации в Елабуге, в Японии после COVID-19 пересадили легкие

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 8 апреля в республике зафиксировали 19 698 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 786 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.

За последние сутки в России выявили 8 672 новых случая коронавируса, выздоровело 9 558 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 614 834 человек, а выздоровевших — до 4 239 038.



За сутки болезнь унесла жизни 365 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 101 845 человек.



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 133 131 285 человек, 2 887 888 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 922 759). На второй строчке — Бразилия (13 193 205), на третьей — Индия (12 928 574), на четвертой — Франция (4 902 985). На пятой строчке Россия (4 554 481, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (559 116). За ними следуют Бразилия (340 776), Мексика (205 598), Индия (166 862) и Великобритания (127 171).

