Главное о коронавирусе на 8 апреля: эстафета по вакцинации в Елабуге, в Японии после COVID-19 пересадили легкие

Фото: Максим Платонов

Лейла Фазлеева — о восстановлении после COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 8 апреля в республике зафиксировали 19 698 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 786 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 4 394 человека. По данным на 7 апреля, в республике вакцинировался 157 181 житель. Второй компонент вакцины получили уже 97 595 татарстанцев.

Заместитель главы Елабужского района РТ Олег Колпаков сделал прививку от коронавируса. Он принял эстафету по вакцинации, которую запустил руководитель муниципалитета Рустем Нуриев. Колпаков передал ее заместителю главы исполкома Елабужского района по социальным вопросам Лилии Ягудиной.

За год с начала пандемии коронавируса, с марта 2020 по март текущего года, банки, которые работают в Татарстане, реструктурировали почти 50 тыс. кредитов: 46,5 тыс. кредитов граждан и 2,2 тыс. — представителей малого и среднего бизнеса. Люди смогли изменить условия по кредитным договорам на общую сумму 21,1 млрд рублей.

Фото tatar-inform.ru

Переболевшим коронавирусом следует задуматься о том, чтобы сделать прививку через 5-6 месяцев после болезни. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА, доктор медицинских наук Резеда Бодрова.

Руководитель оперштаба и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева в прямом эфире в «Инстаграме» рассказала, что после перенесенного COVID-19 восстановление для нее стало «длительным и непростым».



В России задолженность перед медиками, работающими с COVID, составляет 33 млн рублей

За последние сутки в России выявили 8 672 новых случая коронавируса, выздоровело 9 558 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 614 834 человек, а выздоровевших — до 4 239 038.



За сутки болезнь унесла жизни 365 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 101 845 человек.



Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в России возможен в середине апреля. Он может быть связан с циркуляцией новых штаммов инфекции на территории РФ.

Случаи заражения COVID-19 после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» есть, однако большинство из них произошли до формирования полноценного иммунитета организма. Об этом рассказал генеральный директор разработавшего «ЭпиВакКорону» центра «Вектор» Ринат Максютов.

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Гостей из зарубежных стран не будут приглашать на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всемирная организация здравоохранения высоко оценила стратегию развития здравоохранения в России, а также выразила надежду на включение российских вакцин от коронавируса в систему организации. Об этом заявила в среду представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев рассказал, что в ведомстве не видят необходимости вакцинировать от коронавируса домашних хомяков, мышей и других мелких животных.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко усомнилась в том, что к лету допустимый процент заполняемости кинозалов увеличится до 75%. «Прогнозы не сбываются с точки зрения цифр, которые сейчас идут по коронавирусу», — сказала она.

Фото: tatarstan.ru

Задолженность перед медиками, работающими с пациентами, у которых выявили COVID-19, составляет 33 млн рублей. Роструд контролирует ситуацию с выплатами.

Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от коронавируса к загранпаспорту — он будет сформирован в формате QR-кода с указанием данных загранпаспорта, если гражданин указал эти данные на портале госуслуг в личном кабинете.



В России коэффициент распространения коронавируса в среду впервые с 2 апреля опустился ниже единицы и составил 0,97.

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил возможности того, что на территории страны будет производиться индийская вакцина от коронавируса.

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В Японии впервые пересадили легкие после пневмонии из-за COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 133 131 285 человек, 2 887 888 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 922 759). На второй строчке — Бразилия (13 193 205), на третьей — Индия (12 928 574), на четвертой — Франция (4 902 985). На пятой строчке Россия (4 554 481, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (559 116). За ними следуют Бразилия (340 776), Мексика (205 598), Индия (166 862) и Великобритания (127 171).

В Японии врачи больницы при Киотском университете провели успешную операцию по пересадке легких от живого донора пациенту, страдающему от тяжелой формы пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Ожидается, что первая в мире пересадка легких станет способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких.

Бразильские ученые выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, которая имеет комбинацию мутаций, характерных для выявленных штаммов. Разновидность инфекции имеет сразу 18 мутаций. Отдельные из них свойственны для британского и южноафриканского штаммов, а также для двух других бразильских штаммов из Манауса и Рио-де-Жанейро.

Фото: Максим Платонов

В Италии министр по вопросам здравоохранения столичной области Лацио Алессио Д'Амато допустил, что для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Риме нужно будет сдавать анализ на коронавирус. В особенности это касается иностранных граждан. Сейчас матчи в Италии проходят при пустых стадионах.

Страны должны обеспечить для беженцев и лиц без гражданства равноправный доступ к иммунизации от коронавируса. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выступило с таким призывом, напомнив, что «пандемия не знает границ».

Японские спортсмены, которые войдут в состав олимпийской и паралимпийской сборных на предстоящих этим летом Играх в Токио, получат вакцины от коронавируса в приоритетном порядке.

Папа Римский Франциск высказался в поддержку вакцин от коронавируса и назвал их «основным орудием борьбы с пандемией». «Все, особенно наиболее слабые люди, нуждаются в помощи. Только все вместе мы сможем построить более справедливый и здоровый мир. Мы все призваны сражаться с пандемией, и вакцины представляются основным орудием в этой борьбе», — написал понтифик в Twitter.

Everyone needs assistance, especially the most vulnerable. Only together can we build a more just and health world. All of us are called to combat the pandemic and vaccines are an essential tool in this fight. #worldhealthday — Pope Francis (@Pontifex) April 7, 2021

Американские медики выяснили, что при заражении COVID-19 у человека может частично разрушиться барьер между кишечником и кровеносной системой. В связи с этим часто возникают проблемы с пищеварением и микрофлора кишечника попадает в другие части организма.

Татьяна Леухина