В Татарстане ожирением страдают более 17 тысяч несовершеннолетних

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане ожирение есть более чем у 17 тысяч детей и подростков. Об этом сообщила главный внештатный детский эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

— На 1 января 2023 года среди детей и подростков было зарегистрировано более 17 тысяч пациентов с ожирением. Медицинское сообщество уверено в том, что цифры официальные очень далеки от реальной картины, и истинное количество пациентов с проблемами веса очень отличается от того количества, которое дает нам медицинская статистика, — рассказала она.

Среди пациентов с ожирением есть и дети «первых лет жизни». С возрастом «риски приобрести эту патологию» серьезно увеличиваются, предупредила специалист.

— Ожирение — это не только косметическая проблема. Это состояние, которое очень серьезно ухудшает качество жизни пациента, сокращает ее продолжительность, — обратила внимание Мария Шайдуллина, уточнив, что чаще всего лица с этим заболеванием страдают сахарным диабетом.

У подростков ожирение может грозить серьезными проблемами с репродуктивной функцией. У них могут нарушаться процессы созревания.

Напомним, в Татарстане почти каждый пятый подросток наблюдается у врача-эндокринолога. Среди детей до 14 лет — это 6%.

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Татьяна Демина