Главное о коронавирусе на 10 ноября: быстрое распространение новой волны, вопрос обязательной вакцинации

Коллективный иммунитет в Татарстане может появиться к январю 2022 года

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 242 новых случая COVID-19. Всего на 10 ноября в республике зарегистрировано 32 898 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 26 241 человек, в том числе 165 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 078 человек.

Вчера в Казани в вечерний час пик прошла проверка соблюдения масочного режима в троллейбусах: было проверено 20 транспортных средств, без средств индивидуальной защиты были порядка 50 пассажиров.



Девять новых случаев смерти от COVID-19 зарегистрировали в Татарстане. От коронавируса умерли: женщины 1938, 1941, 1947, 1949 годов рождения и мужчины 1930, 1936, 1941, 1945, 1961 годов рождения.



В Челнах депутата Горсовета Татьяну Гурьеву оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за пикета против обязательной вакцинации от COVID-19. Изначально его проведение согласовали с властями, однако позднее пикет отменили в связи с новыми коронавирусными ограничениями в республике, в частности запретом массовых мероприятий.



Фото: Ринат Назметдинов

Новые сертификаты о вакцинации против коронавируса будут действовать год, о перенесенном заболевании — шесть месяцев. Срок сертификата не зависит от вакцины. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов допустил, что срок действия QR-кодов могут сократить в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Минздрав Татарстана прогнозирует, что коллективный иммунитет в республике будет достигнут к январю 2022 года в случае сохранения высоких темпов вакцинации. Сейчас в Татарстане фиксируется небольшой спад: если ранее в день прививку делали и 33 тысячи, и 34 тысячи, то сейчас это порядка 25 тысяч.



В Набережных Челнах от COVID-19 привились 84% сотрудников в образовательных организациях. Фактов отстранения педагогов от работы нет. Все образовательные организации продолжают работу в штатном режиме, с учетом всех антиковидных мер, рассказала пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова.



Фото: Максим Платонов

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснил, чем отличается первый компонент вакцины «Спутник V» от второго. В первом и во втором уколе разные типы аденовируса, 5-й и 26-й типы соответственно. По объему обе дозы одинаковы. Заразиться непосредственно от прививки невозможно — препарат не содержит живого вируса. То есть методом ПЦР COVID-19 после вакцинации выявить нельзя.



Особенность подъема заболеваемости из-за штамма «дельта» в том, что дети стали чаще болеть COVID-19. Это может быть связано с особенностями функционирования рецепторов, через которые вирус проникает в клетки. У детей их немного, поэтому раньше вирус с трудом проникал в их организмы, рассказал Лопушов.

В Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до 10 заведений общепита из-за финансовых потерь на фоне введения ограничений, сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. В период нерабочих дней отельеры фиксировали приток туристов, но это никак не отразилось на сфере общепита.

Фото: Максим Платонов

По прогнозам Шарафутдиновой, рестораны Казани могут потерять в декабре треть выручки из-за отсутствия броней на новогодние банкеты. А у заведений общепита выручка от корпоративов составляет около 30% всей декабрьской выручки.

В возрасте 36 лет умер настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Красная Горка города Казани иерей Валерий Карпухин. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.



С сегодняшнего дня Роспотребнадзор Татарстана начнет проверять, отстранены ли от работы непривитые работники на предприятиях. Согласно постановлению главного санитарного врача республики, подлежащие вакцинации сотрудники до 9 ноября должны получить хотя бы первую прививку, иначе они должны быть отстранены от работы. С 7 декабря окажутся отстранены не получившие второй компонент вакцины.

Фото: Максим Платонов

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев вчера сообщил, что жителей города, привитых иностранными вакцинами от коронавируса, такими как Pfizer, AsrtaZeneca, допустят до работы. По его данным, за рубежом привились 20 челнинцев.

В Татарстане за минувшие сутки привились 18 143 человека. Всего прививку сделал 1 710 821 житель республики. Двумя компонентами вакцины полностью привились 1 137 552 татарстанца. Уровень коллективного иммунитета в республике достигает 32,9%.



4,5 млн россиян ревакцинировались от COVID-19

За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса, выздоровели 34 565 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 911 713 человек, а выздоровевших — до 7 654 161 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 1 239 россиян — новый максимум с начала пандемии. За весь период в России от коронавируса умерли 250 454 человек.



За последние сутки в России проведено более 495 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 989 101 человек.

В России повторно от COVID-19 вакцинировались около 4,5 миллиона граждан. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он напомнил, что в связи с распространением нового штамма коронавируса россиянам необходимо повторно вакцинироваться. Это позволит обеспечить высокий уровень антител.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а саму процедуру сделать обязательной. Он отметил, что пандемия завершится только тогда, когда вакцинацию пройдет 70–75% населения Земли. Если же люди не будут прививаться, то новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца.



Фото: Максим Платонов

В России профильные министерства и транспортные компании обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах. В частности, идет речь о проработке технических возможностей запуска такой системы в случае введения QR-кодов в транспорте. В данный момент собираются предложения от различных ведомств, Госдумы и Совфеда. Решение могут принять после 15 ноября.

Власти Санкт-Петербурга вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Прививку сделать должны работники промышленного производства, строительства, транспорта, транспортной инфраструктуры и др. Первым компонентом необходимо привиться до 15 декабря, вторым — до 15 января 2022 года.



Премьер-министр России Михаил Мишустин вчера объявил, что в МФЦ с 16 ноября можно будет получить бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Минцифры поручено предусмотреть все технические возможности для того, чтобы люди получили такую услугу быстро и без сбоев.

Фото: Максим Платонов

Гинцбург рассказал, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» не заменит повсеместно применяемую сейчас внутримышечную инъекцию. Ее планируется использовать в качестве дополнительной защиты.

Также Гинцбург сообщил о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Ориентировочно испытания лекарства начнутся в январе. «Надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», — сказал он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. По его словам, «последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения».

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов спрогнозировал выход на плато и снижение заболеваемости COVID-19 через две-три недели. Но о значительном снижении заболеваемости можно будет говорить только после того, когда достаточное количество людей будет иметь иммунитет к штамму «дельта».

Фото pixnio.com

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что вещество пиперин, содержащееся в черном перце, способно блокировать распространение коронавируса. Дело в том, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В итоге она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, и вирус не может проникнуть внутрь клеток.

Российские университеты могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Ведомство напомнило, что с 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

Поле вакцинации или болезни уровень антител к коронавирусу в крови максимален, позже он начинает падать. Иногда высокий скачок антител говорит о встрече с инфекцией. В половине случаев COVID-19 протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет, рассказал иммунолог Николай Крючков.

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Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» уже завершает вторую фазу клинических исследований, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 62 млн человек. Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись на хорошем уровне, прививки сделали 3,7 млн человек. Наиболее высокие темпы вакцинации от коронавируса отмечаются в восьми регионах: Калмыкия и Приморье, Тюменская, Пензенская, Липецкая области, Чукотский и Ханты-Мансийский АО.



Глава Роспотребнадзора России Анна Попова вчера доложила, что в трех российских регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, а еще в 32 — наблюдается превышение среднего уровня. На невысоких цифрах сохраняется рост заболеваемости в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики наблюдается в 18 субъектах, явное снижение заболеваемости — в 6. Она призвала сохранять контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах.



Фото mos.ru

Россияне начали чаще делать прививки от коронавируса за рубежом из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ВОЗ рассказали, когда пандемия может закончиться

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 250 852 421 человек, 5 064 443 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 693 151). На второй строчке — Индия (34 388 579), на третьей — Бразилия (21 897 025), на четвертой — Великобритания (9 412 331), на пятой — Россия (8 727 817, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (757 309). За ними следуют Бразилия (609 756), Индия (461 849), Мексика (290 110), Россия (244 588), Перу (200 502) и Великобритания (142 557).



Исследователи из Университета Брауна выяснили, почему люди старше 60 лет наиболее уязвимы к COVID-19. Авторы научной работы сосредоточились на изучении ферментов и ферментоподобных молекул. Особый интерес для ученых представлял белок хитиназа 3-подобный белок. Выяснилось, что уровень данного элемента повышается с возрастом, сопутствующими заболеваниями и инфекцией. Этот белок — мощный стимулятор рецептора, который SARS-CoV-2 использует для заражения клеток.

Фото realnoevremya.ru

Привитые от COVID-19 распространяют вирус реже, чем не прошедшие процедуру иммунизации, пишет американское издание The Atlantic. По данным Центра контроля и профилактики заболеваемости США, на каждого зараженного COVID-19 привитого американца приходится шестеро непривитых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии нового коронавируса, когда не будет перегружена система здравоохранения. Согласно «довольно надежным оценкам», к февралю будущего года в Европейском регионе из-за COVID-19 могут умереть еще полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Американская компания Pfizer попросила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США расширить применение бустерной дозы вакцины от коронавируса на всех жителей страны старше 18 лет. Сейчас она одобрена только для людей старше 65 лет и совершеннолетних со сниженным иммунитетом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера объявил, что дополнительная доза вакцины станет обязательной для продления санитарного пропуска во Франции с 15 декабря для тех, кто прививался до начала массовой вакцинации в конце 2020 и начале 2021 года. С середины декабря власти запустят кампанию по ревакцинации среди людей от 50 до 64 лет.

Татьяна Леухина