Автопоезд здоровья поехал по селам Татарстана

Мобильная поликлиника в РТ начала свою работу с Тетюшского района

Фото: пресс-служба "Единой России"

В Татарстане стартовал новый проект партии «Единая Россия» — «Мобильная поликлиника». Теперь в удаленные малые села врачи будут приезжать сами. Четыре автопоезда с узкими специалистами и современной медицинской аппаратурой будут колесить по районам республики. И начали они свой рейд с Тетюшского района. «Реальное время» выясняло подробности.

Чудо-поезд от всех болезней

В населенных пунктах Татарстана, где отсутствуют даже фельдшерско-акушерские пункты, медицинскую помощь оказывают так называемые домовые хозяйства, в которых имеются сумки-укладки для оказания первой помощи. В Татарстане 1 359 таких деревень, где проживает менее 100 человек. На прием к фельдшеру или врачу центральной районной больницы сельчане не могут попасть в любое удобное для них время. Медики приезжают к ним по определенному графику. В экстренных случаях жители деревень вызывают медицинскую помощь, но, сами понимаете, далеко не всегда она бывает скорой.

После того, как председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с предложением сделать более доступной медицинскую помощь на селе, Министерство здравоохранения республики сформировало программу «Мобильная поликлиника». Ее разработали для диспансеризации сельского населения в рамках проектов партии «Единая Россия» и нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

— Мы понимаем, что в труднодоступных районах республики сложно обстоят дела с медицинской помощью. Именно по инициативе партии «Единая Россия», поддержанной президентом Татарстана, появилась идея мобильных поликлиник, которые будут работать для населения бесплатно и постоянно, — отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев.

Министерство здравоохранения республики сформировало программу «Мобильная поликлиника»

Минздрав закупил четыре мобильных комплекса на базе КамАЗа. У такого изотермического фургона есть генераторный отсек, поэтому внутри машины, в секциях со стационарными перегородками, поддерживается комфортная температура. В автомобиле располагается регистратура и шесть изолированных кабинетов, оснащенных современным переносным диагностическим и лабораторным оборудованием. К мобильному комплексу прилагается пневмокаркасный (надувной) модуль для пациентов. Не в каждой городской поликлинике найдется сразу столько квалифицированных специалистов. Кардиологи, терапевты, эндокринологи, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи, гинекологи, урологи и хирурги будут объезжать в первую очередь малые села.

Один автопоезд уже приехал в Тетюшский район. Еще три мобильных поликлиники планируют получить до 30 августа 2019 года. Комплексы закрепят по зонам обслуживания районов Татарстана за Республиканской клинической больницей, Городской клинической больницей №7 Казани, Больницей скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, Альметьевской центральной районной больницей.

Медицинская помощь вовремя и для каждого

С самого утра в деревне Бакрчи было оживленно. Огромный автопоезд для ее жителей в диковинку. На площадь шли люди и съезжались машины. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков, прибывший на запуск мобильной поликлиники, подчеркнул, что в республике полным ходом идет реализация национального проекта «Здравоохранение»:

— Основой реализации всех национальных проектов является именно проект по первичной медико-санитарной помощи. Основная цель мобильных поликлиник — стопроцентный охват сельского населения профилактическими осмотрами и раннее выявление заболеваний. Автопоезда здоровья сконцентрируются на северо-востоке, юго-востоке и в центральной части республики. Мобильные поликлиники будут проводить второй этап диспансеризации. Здесь представлены все специалисты и большой спектр оборудования: от флюорографов, аппаратов УЗИ до микроскопов для офтальмологии и гинекологических кресел — профосмотр должен быть комплексным и качественным. Результаты обследований при нахождении патологий с помощью телемедицины передадут в специализированные медицинские центры, жителям не нужно ездить за десятки километров. При необходимости пациента будут направлять в ЦРБ. В этом году и до середины 2020 года все ФАПы оснастят скоростным интернетом.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков, прибывший на запуск мобильной поликлиники, подчеркнул, что в республике полным ходом идет реализация национального проекта «Здравоохранение»

Кроме того, Марат Садыков сообщил, что в рамках национального проекта «Демография» Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ приобретет автомобили «Ларгус», которые будут подвозить людей старшего поколения к мобильным комплексам и к райбольницам.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов не скрывал своей радости:

— Меня переполняют эмоции от того, что сегодня увидел. Увидел довольные лица людей. В ближайшие дни все 700 местных жителей, 100 процентов населения, пройдут медосмотр. Никогда у них не было такой возможности посетить сразу такое количество специалистов, не выезжая из села — мы давно мечтали об этом. Не каждый может себе позволить проехать 70 километров в райцентр, потратить время на ожидание в очереди. Сельчане не обращаются вовремя к докторам, потому что живут своими заботами о подсобном хозяйстве: у кого корова, теленок, да и трудности с транспортом тоже бывают. Мобильные поликлиники помогут им решить часть проблем.

Все врачи — рядом с домом

Исполняющая обязанности заведующей отделом кардиологии №1 Городской больницы №7 Гузель Сафина рассказала:

— Сегодня к нам обращались в основном пациенты с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. Часть пациентов приходили уже с результатами обследования, но мы выяснили, что некоторые не совсем правильно принимают препараты. Поэтому скорректировали им лечение, подобрали дозировки, дали рекомендации, кого-то направили на дополнительное обследование.

Рузина Галимянова, 19 лет проработавшая в детском саду, пришла на УЗИ сердца:

— Здоровье в последнее время подводит. До Тетюшей далеко, 45 км. На обследование туда не езжу. Подскакивает давление, регулярно обращаюсь в больницу в Тарханах и хожу в наш медпункт к Гульсине, которая приходит и днем, и ночью. Очень довольны, что к нам приехали врачи. Если бы нас все время так проверяли, мы бы болели реже.

В селах района уже прошла весть о мобильной поликлинике. Ждут ее теперь в Кильдюшево, Больших Тарханах, Алабердино

Калимулла Бурганиев решил проверить глаза. После того, как ему измерили глазное давление, он поделился впечатлениями:

— Хорошие врачи и медсестры. Всем спасибо! Ездить в Тетюши тяжеловато. Не у всех есть машина. Поэтому очень рад, что доктора приехали к нам сюда сами. Мне посоветовали сделать операцию от катаракты.

А пенсионер Дамир Ибрагимов не жалуется на здоровье, но записался в мобильную поликлинику заранее, как только узнал о ней:

— Взяли анализы крови, обследовали. Прошел флюорографию. Жду результатов. Чувствую себя хорошо, но лучше вовремя проверяться. Спасибо за такую возможность!

В селах района уже прошла весть о мобильной поликлинике. Ждут ее теперь в Кильдюшево, Больших Тарханах, Алабердино.

— Людям нужны сосудистые хирурги, кардиологи, эндокринологи, — делится жительница Льяшево Зоя Адайкина. — И мы уже составили список. Каждый из жителей записался к пяти—шести специалистам, ждем графика работы мобильной поликлиники. Наше село расположено в 10 километрах от Алабердино. Как только автопоезд прибудет туда, мы тоже отправимся на прием к врачам. Тетюши, например, находятся не намного дальше, чем Алабердино. Но в райцентре нет всех специалистов.