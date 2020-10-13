Плановые пациенты устроили новую волну многочасовых очередей в клиниках

Смещение сроков оказания плановой медпомощи татарстанцам в условиях COVID-19 привело к ажиотажу и недовольству пациентов

Фото: Тимур Рахматуллин

Десятки пожилых людей в ожидании на крыльце больниц, большие очереди в поликлиниках — такую картину можно наблюдать в эти дни во многих медучреждениях Казани. На фоне набирающей обороты пандемии коронавируса ситуация выглядит особенно тревожно: скученность стариков с ослабленным здоровьем не сулит ничего хорошего. Как выяснил корреспондент «Реального времени», причиной ажиотажа стал накопившийся спрос на оказание плановой медпомощи и госпитализации пациентов. После снятия ограничений, как признаются медики, словно плотину прорвало. Врачи, взяв на себя дополнительную нагрузку, с трудом справляются с таким наплывом. К слову, частичную ответственность в ситуации менеджмент медучреждений перекладывает и на самих посетителей.

«Были здесь пять часов или больше»

Очереди в медучреждениях Казани — дело обыденное, но в эти дни по своим масштабам превзошли все ожидания. Пациенты стали чаще жаловаться на огромные многочасовые столпотворения перед кабинетами врачей или регистратурой. В соцсетях казанцы выкладывают фото длинных очередей, сопровождая их гневными комментариями. Речи о социальной дистанции уже не идет.

Так, скопления людей зафиксированы в поликлинике №10 на улице Бондаренко и в Республиканской клинической офтальмологической больнице им. профессора Е.В. Адамюка на Бутлерова. Как говорят очевидцы, в глазном госпитале очередь начинается еще на улице.

Корреспондент «Реального времени», побывавший накануне в указанной клинике в районе 11 часов дня, уже не застал такой большой давки во дворе больницы и насчитал в очереди перед входом в здание 10 человек. Каждые 4-5 минут из-за двери появлялся охранник и запускал посетителей по два человека.

Скопления людей зафиксированы в Республиканской клинической офтальмологической больнице им. профессора Е.В. Адамюка на Бутлерова

Большинство из ожидающих — люди преклонного возраста, некоторые — в сопровождении более молодых близких. У одного катаракта, у другого — глаукома или иная болезнь глаз. Один старик в черных очках совсем ничего не видит, его за руку держит девушка и предупреждает о каждой преграде — лестница, дверь, колонна, человек.

— Мы где-то месяц назад сюда приходили, здесь народу еще больше было, — рассказывает нашему журналисту женщина средних лет, сопровождающая пожилую мать. — Мы в прошлый раз были здесь 5 часов или больше: сначала документы проверяют, потом принимает врач. Тогда нам назначили к восьми утра, уехали где-то в три.

— Из-за чего такие очереди, не говорят? — спрашивает стоящий рядом дедушка.

— Не успевают, — отвечает собеседница. — А когда поднимешься наверх, где делают операции, — никого. И так по двое пропускают. В прошлый раз и сопровождающих не впускали. Здесь на свежем воздухе стоять — полбеды, а вот там внутри…

Каждые 4-5 минут из-за двери появлялся охранник и запускал посетителей по два человека

«Вы, корреспондентишки, все раздуваете»

Через 10 минут очередь дошла и до корреспондента «Реального времени». В «предбаннике» мужчина в форме с нашивкой ЧОП «Скиф» строго требует надеть на лицо маску и бахилы. Длинный узкий коридор, вдоль стен сидят более 50 ожидающих пациентов — опять же, большинство пенсионеры. Из разных дверей выходят медработники, выкрикивают фамилии и уводят в разных направлениях откликнувшихся.

Попытки корреспондента сфотографировать внутреннее пространство вызвали протест со стороны охранника.

— На каком праве вы снимаете? Давайте выходите отсюда! — ЧОПовец попытался рукой прикрыть объектив камеры и выпроводить неожиданного гостя на улицу. Журналист представился и попросил не мешать законной деятельности представителя СМИ.

Старший медбрат Ильнар Хабибуллин тут же одернул охранника, корреспонденту запретил выходить за пределы «предбанника», а сам начал куда-то срочно звонить.

— А вы, значит, Буканин Владимир Александрович из ЧОП «Скиф», — корреспондент «Реального времени» прочитал имя на форме охранника, после чего тот курткой прикрыл надпись и опознавательные знаки своей организации.

Длинный узкий коридор, вдоль стен сидят более 50 ожидающих пациентов — опять же, большинство пенсионеры

— Вы, корреспондентишки, фотографируете все, раздуваете все, — начал высказывать, видимо, наболевшее Буканин. — Это все из-за вас. Вон, с ковидом как раздули…

Тем временем женщина в сиреневом платке попросилась выйти подышать свежим воздухом, поскольку в коридоре ей душно. Охранник не выпустил, только разрешил постоять у входной двери. Узнав, что в больницу пришел «репортер», дама отметила, что, несмотря на долгие ожидания, она благодарна заботливым врачам.

Разговор прервал подошедший начальник службы безопасности учреждения Сергей Горшенев. Вежливо, попросив корреспондента вместе выйти на улицу, дабы не мешать работе врачей, он пояснил, что «согласно внутренним документам» любая фото- и видеосъемка без согласия руководства больницы «неэтична». Журналист возразил, что находится в общественном месте, внутренние установки организаций не должны противоречить федеральным законам, а понятия «этичности» для каждого человека могут быть разными.

Еще через минуту подошла пресс-секретарь офтальмологической больницы Рида Бурганова и провела корреспондента к начмеду больницы. К слову, у второго входа внутри здания и на втором этаже было значительно свободнее.

У второго входа внутри здания и на втором этаже было значительно свободнее

«Пациенты не всегда соблюдают график вызовов»

Заместитель главного врача офтальмологической больницы по организационно-методической работе Елена Жиденко объяснила, что во время пандемии коронавируса в России медики не принимали пациентов на плановую госпитализацию. С введением особого режима повышенной готовности (с конца марта по начало июня) медучреждение принимало только тех, кому требовалась неотложная, экстренная помощь.

— К сожалению, наши пациенты на тот момент не могли решить свои офтальмологические проблемы, — говорит замглавврача. — Теперь Министерство здравоохранения, учитывая потребности нашего населения, выделило достаточные объемы медицинской помощи по профилю офтальмологии. И мы сейчас приглашаем пациентов, у кого были показания на офтальмологические операции. Учитывая эпидситуацию, мы приглашаем пациентов в несколько потоков: в 8.00, 10.00, 12.00 и ряд пациентов — к 14.00.

Приемы офтальмологами, проводящими хирургическое лечение, в больнице тоже назначают в разное время, разведя потоки территориально — на первом и третьем этажах (на территории дневного стационара).

Кроме того, в Набережных Челнах и Чистополе офтальмологические больницы перепрофилировали в ковид-госпитали. И их плановых пациентов теперь направляют в Казань.

Елена Жиденко объяснила, что во время пандемии коронавируса в России медики не принимали пациентов на плановую госпитализацию

— Получается как получается, — признается Жиденко. — К сожалению, пациенты не всегда соблюдают график наших вызовов. Бывает, что сопровождающие привозят своих родственников ко времени, когда они могут это сделать — утром перед работой, а пациенту, допустим, нужно в 12. И они вынуждены ожидать. Пытаемся максимально разруливать эту ситуацию, разгружать по мере поступления. Действительно, у нас есть определенные проблемы. Составлены графики, схемы, куда проходят у нас пациенты. Мы прикладываем усилия для того, чтобы не было такой скученности.

Если раньше врачи работали с 8.00 до 16.00, то теперь их перевели на «удлиненку». Специалисты работают больше своей обычной нормы, и, по словам начмеда, такая нагрузка финансово компенсируется.

— Мы ежедневно принимаем, оперируем, выписываем порядка 130—150 пациентов, — продолжает Елена Александровна. — В доковидный период мы принимали значительно меньше — 80—90 человек. Сейчас в полтора раза больше, это отражается на нашем графике работы.

По ее ожиданиям, высокий поток продержится еще пару недель, а к ноябрю уже больница перейдет в нормальный режим.

Также она прокомментировала фотографии, где запечатлена внушительная очередь из пожилых людей на крыльце больницы.

По ее ожиданиям, высокий поток продержится еще пару недель, а к ноябрю уже больница перейдет в нормальный режим

— Это, наверное, было в четверг, — предположила собеседница «Реального времени». — В среду, четверг, пятницу пациентов больше, как правило. Это люди, которые собирались зайти. Мы их дозированно пускали. Допустим, кому приглашение на 8.30, к ним на первый этаж спускался доктор и в определенном кабинете их принимал.

Справедливости ради заметим, что когда корреспондент около полудня выходил из больницы, на крыльце уже никого не было. За полчаса толпа растворилась.

«Делаем все возможное для того, чтобы избежать подобных ситуаций»

За разъяснением ситуации «Реальное время» также обратилось в пресс-службу Минздрава Татарстана. На вопросы о том, что стало причиной наплыва пациентов, как решается проблема, соблюдается ли электронная очередь и почему не контролируется социальная дистанция — пришел следующий комментарий:

«Руководство поликлиник делает все возможное для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Пациентов записывают на прием к специалистам на определенное время. При этом обратившихся без записи принимают дежурные врачи в порядке живой очереди.

Частичную ответственность в ситуации менеджмент медучреждений перекладывает и на самих посетителей

Очереди в поликлиниках возникают преимущественно в утренние часы у входа. При этом внутри учреждений сотрудники стараются следить за соблюдением социальной дистанции и ношением масок.

Мы убедительно просим пациентов соблюдать меры предосторожности при посещении лечебных учреждений! Носите маску в местах скопления людей, старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Оставайтесь дома при возникновении признаков ОРВИ. Берегите себя и окружающих!».