«Мы прислушиваемся к мнению населения»: в Минздраве Татарстана обсудили «омикрон» и местные QR-порядки

Рабочим-мигрантам рекомендовали прикрепляться к поликлиникам, туристам — прививаться или сидеть дома, кормящим матерям — не бояться за младенцев, переболевшим — не считать у себя антитела

Фото: Максим Платонов

Сегодня власти РТ обсудили опасения по поводу появления нового штамма «омикрон», который якобы может успешно противостоять вакцинам. А замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков не исключил, что коронавирус окажется видом ОРВИ, который останется с нами навсегда, — и с ним всем придется как-то жить. В разговоре с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой он рассказал, чем сегодня отличаются республиканский и федеральный QR-коды и почему первый нельзя получить на «Госуслугах», что делать мигрантам, едущим в Татарстан на работу, и почему сегодня переболевшим беспокоиться о числе антител в организме — пустая затея.

«Мы стоим на очень серьезном распутье, как и весь мир»

Комментируя новости об омикрон-штамме, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева призналась, что все «уже очень устали» от такой ситуации с пандемией:

— И конечно, такие сообщения только омрачают настроение в преддверии Нового года, и мы вновь находимся в очень серьезном душевном неспокойствии в связи с появлением новых штаммов, — призналась она.

По ее словам, когда пандемия только начиналась — в марте 2020 года, в беседе с ней замминистра здравоохранения — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков «предсказал», что ситуация с коронавирусом пройдет далеко не быстро. В Минздраве, как отметила Фазлеева, сразу «рисовали достаточно долгую траекторию».

— Мы стоим на очень серьезном распутье, как и весь мир, — комментируя возможную четвертую волну, заявил замглавы Минздрава РТ. — И многие страны сами делают выбор, по какой дорожке идти. В чем распутье? Вспомните «испанку». Там три волны она продержалась и просто потом исчезла. Такой вариант и у нас возможен. Все зависит от того, как будут происходить мутации коронавируса. Второй путь: вероятно, коронавирус — это вирус, с которым нам придется свыкнуться и жить с ним. По такому пути пошел полтора месяца назад Сингапур, где власти признали, что коронавирус — это вид ОРВИ, который будет с нами теперь всегда, отличаясь лишь повышенной заразностью и смертностью. И начали к этой ситуации приспосабливаться.

Тем не менее, заверил Жаворонков, вакцинация пока будет играть важную роль в защите общества. Возможно, впоследствии появятся уже службы по борьбе с постковидными осложнениями. Именно поэтому представители Минздрава стараются убеждать население Татарстана вакцинироваться, не доводя себя до таких последствий, не говоря уже о летальных случаях.

— Вакцинация — единственный способ в настоящий момент снизить вероятность заболевания и, как следствие, постковидные осложнения на протяжении долгого времени, пока коронавирус будет существовать с нами, — уверенно заявил чиновник.

Чем отличаются сегодня республиканский и федеральный QR-коды

При этом, по словам Лейлы Фазлеевой, в правительстве понимают, что самое большое сопротивление вызывает ситуация с обязательными QR-кодами в общественном транспорте. Но их пока отменять, конечно, не собираются. Однако сегодня существуют два разных канала их получения.

Первый и самый очевидный — портал госуслуг, где выдается федеральный сертификат о полной вакцинации, действующий на всей территории РФ. Второй — получение республиканского QR-кода, необходимого в настоящий момент для тех татарстанцев, кто сделал только первую прививку, а добираться до работы общественным транспортом с 22 ноября не имеет возможности.

Первый и самый очевидный — портал госуслуг, где выдается федеральный сертификат о полной вакцинации, действующий на всей территории РФ. Фото: Максим Платонов

Особенность получения республиканского кода, отметил Жаворонков, в том, что он выдается только в поликлиниках по месту прикрепления. И получают его те, кто ранее прошел вакцинацию лишь первым компонентом. Получать его прошедшим полный курс вакцинации не имеет смысла — им должен прийти федеральный сертификат с общероссийским QR-кодом.

— Раньше такого порядка не было, но мы прислушиваемся к мнению населения, к обращениям, которые к нам поступают, — признался замглавы Минздрава РТ. — И в короткие сроки нами была разработана республиканская система QR-кодов. И те, кто прошел первый этап вакцинации, могут получить соответствующую справку [в поликлинике].

Срок действия временного QR-кода — 24 дня, из-за задержки с приходом сертификата на «Госуслуги»

В итоге татарстанцы сегодня делятся на тех, кто в общественном транспорте предъявляет уведомление о вакцинации с портала «Госуслуги» (полностью привитые, получившие федеральный код), и тех, кто предъявляет бумажную справку о первой прививке. Однако, предупреждают республиканские власти, эту справку можно получить только в поликлиниках. В мобильных пунктах вакцинации — в ТЦ и других общественных местах — могут выдать лишь справку для получения QR-кода в поликлинике. Срок действия такой республиканской справки — 24 дня с момента первой вакцинации. Так как полноценный иммунитет начинает формироваться лишь после второй прививки, власти РТ в итоге дают 21 день — период, после которого возможно сделать второй укол, и еще три дня.

— Три дня мы даем, своеобразный лаг по времени, чтобы сертификат о полной вакцинации пришел-таки на портал госуслуг. Не секрет, что периодически появляются сообщения, что информация о вакцинации приходит на этот портал с задержкой, — признался Владимир Жаворонков.

Татарстанцы сегодня делятся на тех, кто в транспорте предъявляет уведомление о вакцинации с портала госуслуг, и тех, кто предъявляет справку о первой прививке. Фото: Максим Платонов

Он напомнил, что срок действия федеральных сертификатов о полной вакцинации — год. Срок действия сертификатов для переболевших коронавирусом — такой же (ранее он выдавался на полгода, но впоследствии срок продлили, — прим. ред.). Жаворонков уверяет, что в Минздраве стараются «разговаривать не только языком чиновников» и помогают получить сертификат тем татарстанцам, которым он до сих пор почему-либо еще не пришел.

Ситуации бывают разные: кто-то получает его, не успев доехать после второй прививки до дома, кому-то он приходит через один-два дня, а кому-то вообще не приходит… «Нормальной историей» в Минздраве считают срок получения такого сертификата в один-три дня, но каждую информацию о неполученном сертификате проверяют «ручным способом» в кратчайшие сроки, так как информация о вакцинации сначала вносится в федеральный регистр, оттуда— в единую систему ЕПГУ.

По словам Лейлы Фазлеевой, еще недавно чиновники и сотрудники МФЦ «вытерпели» очень много обращений, выслушивая жалобы и исполняя пожелания граждан, говоривших, что им, привитым, сертификат не пришел. Хотя причина главным образом была в том, что человек забыл про учетную запись или вообще не зарегистрирован на портале госуслуг. Наконец, есть еще одна проблема — с получением QR-кодов для имеющих медицинские противопоказания, не дающие вакцинироваться. Вопрос, признают в Минздраве РТ, непростой.

— Да, есть четкие противопоказания. Но когда мы глубоко погрузились в проблему, поняли, что нельзя стандартизировать каждый случай. Врачебные комиссии при каждой поликлинике были созданы «как ареопаг». Именно они решают, есть повод для медицинского отвода или нет. Республиканский медотвод выдает участковый терапевт, но решение о его выдаче принимается комиссией, она же определяет срок действия такого медотвода, — объяснил Владимир Жаворонков (ранее медотвод всем давался на полгода).

Мигрантам рекомендовали прикрепляться к поликлиникам, туристам — прививаться

В Минздраве также объяснили, с чем связаны отдельные республиканские QR-коды для военнослужащих: оказалось, их прививают в системе Минобороны, а не в системе здравоохранения. В результате и им придется, предъявив «военную» справку о вакцинации, получать такой код в поликлинике по месту жительства. Однако выдается QR-код на срок в 6 месяцев — со дня введения второго компонента прививки, а вовсе не с момента появления военнослужащего в поликлинике. Непривитым жителям других регионов, приезжающим в РТ работать, в Минздраве РТ рекомендуют прикрепиться к одной из татарстанских поликлиник — и, соответственно, сделав первую прививку, получить временный республиканский QR-код.

— Если гости едут из другой страны, тут мы можем сказать, что, к сожалению, общественным транспортом не получится воспользоваться. Что касается туристов из других регионов… Это же вопрос исключительно собственного здоровья! Мы когда едем в другую страну и регион — отвечаем сами за себя. Я не могу выехать в страны, например, где «Спутник V» не признают. Я же не говорю, что здесь что-то не так! Тут схожие ситуации. Сертификат о прохождении полной вакцинации с портала госуслуг действует по всей стране. Если вы передвигаетесь по стране, есть риск получить «напасть» в самолетах и поездах. Но вообще, очень странно, мы уже почти год вакцинируемся, а некоторые путешественники до сих пор этого не сделали! — удивился замминистра здравоохранения РТ.

Лейла Фазлеева заверила, что введение QR-кодов и вакцинация уже произвели нужный эффект на систему здравоохранения. Фото: Максим Платонов

«Я лично за все время ни разу не смотрел свои антитела»

Помимо путешественников, туристов, иностранных рабочих, «щепетильная тема» затрагивает кормящих матерей, часть из которых хотели бы получить медотвод, опасаясь за здоровье своего ребенка. Сделать это уже не получится: в октябре 2021 года кормление было исключено из списка противопоказаний, а ВОЗ советовала кормящим матерям вакцинироваться еще в июле этого года. Жаворонков даже заметил, что младенцы в таких случаях не только не подвергнутся риску, но даже могут получить защиту от коронавируса — от вакцины, которой привиты матери.

Стараться считать у себя антитела после того, как переболел коронавирусом, в Минздраве не рекомендуют. По ним до сих пор много вопросов — причина в разных тестах и диагностиках.

— Очень много неизвестных. У нас есть ряд производителей замечательных тестов на антитела. Проблема в том, что у разных производителей разные нормы. И в итоге наши жители посмотрят антитела посредством одного теста и получат число 20, а через какое-то время, пройдя другой тест, увидят цифру 300. Создается превратное впечатление, что антитела выросли! Это абсолютно не так. Я лично за все время ни разу не смотрел свои антитела (Жаворонков переболел COVID-19 в августе 2020 года, — прим. ред.). Я считаю, что это меня может только ввергнуть в определенные сомнения, — заявил чиновник.

Лейла Фазлеева под конец мероприятия заверила, что введение QR-кодов и вакцинация уже произвели нужный эффект на систему здравоохранения, который власти видят: и по числу обращений в больницы, и по числу занятых коек, и по числу смертей, и по числу тяжелых случаев заболеваний COVID-19.