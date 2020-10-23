Главное о коронавирусе на 23 октября: 1,5 миллиона официальных случаев в России, открытие Раифы

Фото: Ринат Назметдинов

Водители-нарушители



За последние сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай коронавируса. Всего на 23 октября в Татарстане зарегистрировано 8 042 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 840 человек, в том числе 12 за минувшие сутки. Умерли 105 человек.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане 40 «действующих» завозных случаев коронавируса. Инфекцию выявили у 39 взрослых и у одного ребенка. 15 случаев коронавируса были «привезены» из Краснодарского края, 10 — из Крыма, 1 — из Ставропольского края и 14 — из Турции.

В Казани появился еще один «ковидный» госпиталь — его организовали на базе Университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ). Уже накануне он принял первых пациентов с COVID-19, в том числе из преподавательского состава.

В двух казанских автобусах маршрута №90 выявили водителей, нарушающих масочный режим: отсутствовали перчатки и была неправильно надета маска. Нарушителей среди экипажа выявили и на маршруте №71. Среди пассажиров общественного транспорта выявили 134 нарушителя масочного режима. Двое из них покинули транспорт, остальные надели маски. Всего в ходе рейда проверили 1 727 автобусов, трамваев и троллейбусов Казани.

Фото: Илья Репин

После десятидневного перерыва Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана открылся для посещения.

Жаворонков сообщил, что ситуация с кислородом в больницах сейчас нормальная; круглосуточно работают службы, которые по первому звонку выезжают в медучреждения и поставляют его в нужном количестве.

Жаворонков рассказал, что заполненность ковид-госпиталя при КФУ не полная — туда доставляют людей в относительно стабильном состоянии, которые уже прошли через сеть медучреждений: «Это не то место, куда привозит людей скорая помощь».

Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов в целях предупреждения распространения COVID-19 с 19 октября перешел на режим самоизоляции.

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Заморозка интернет-тарифов

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 263 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 480 646 человек, а выздоровевших — до 1 119 251 человека.



Зафиксировано 283 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 25 525 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 56,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 546 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 338,7 тыс. человек.

В 2021 году правительство России продолжит выплаты медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, но изменит механизм их начисления. Ранее средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), теперь выплаты врачам будет напрямую осуществлять один из внебюджетных фондов — Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) — под совместным руководством Минздрава и Минтруда РФ.

Президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», рассказал о чувстве гордости за Россию — в первую очередь глава государства гордится медработниками.

Путин заявил, что влияние пандемии коронавируса еще только предстоит осмыслить. В своей речи Путин отметил, что коронавирус все еще представляет серьезную угрозу. При этом бороться с пандемией может только «дееспособное государство».

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что миру грозит вторая, более опасная волна коронавируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у члена его семьи.

В Госдуме предложили на время заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленку.

Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. Предполагалось, что дети переносят COVID-19 в бессимптомной форме или являются носителями вируса, поэтому от них заражаются взрослые. По словам Тотоляна, исследование, проведенное в одной из скандинавских стран, показало, что не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.



Фото: pasteurorg.ru

Через год, зато своя



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 41 705 699 человек, 1 137 333 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 408 340). На второй строчке — Индия (7 761 312), на третьей — Бразилия (5 323 630). Россия на четвертом месте (1 453 923), на пятом — Аргентина (1 053 650).



Больше всего смертей зафиксировано в США (223 042). За ними следуют Бразилия (155 900), Индия (117 306), Мексика (87 415) и Великобритания (44 437).

Поставленные в апреле российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» утилизировали в США в целях предосторожности, говорится в заявлении Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.

Японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили, что одно из последствий перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, — выпадение волос. Среди тех, кто лежал в больнице с COVID-19, через 4 месяца после выздоровления остаются симптомы одышки — 11%, слабости — 10%, нарушений обоняния — 10%, кашля — 4%, нарушений вкусовых ощущений — 2%. После появления симптомов коронавируса четверть выписавшихся пациентов жаловались на выпадение волос.

Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов сообщил, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9—12 месяцев.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении комендантского часа еще в 38 департаментах страны. Ранее комендантский час вводился в ряде городов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В странах Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки из-за пандемии коронавируса. В частности, от проведения ярмарки в этом году отказались в Страсбурге во Франции. Не состоится ярмарка и в Берлине, ее ежегодно посещают порядка 1 миллиона человек.

Маргарита Головатенко