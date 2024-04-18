Фельдшеры татарстанской скорой пошли за «путинскими» надбавками

Работники экстренной медицинской службы региона, вместо того, чтобы протестовать против несправедливости, уходят туда, где платят больше

Фото: Максим Платонов

Татарстанские медики отреагировали на избирательное мартовское повышение социальных выплат, которое не коснулось фельдшеров скорой помощи, сменой мест работы. Пока по всей России эта категория медработников возмущается тем, что очередным правительственным постановлением их «перевели» в сферу обслуживания, не учитывая напряженность их труда, и записывает протестные видеообращения к президенту Владимиру Путину. В районах республики, по данным источника «Реального времени», начался тихий отток фельдшеров скорой медицинской помощи в ФАПы и другие медучреждения. Подробности — в материале «Реального времени».



«Вакансии всегда есть»



— Если ситуация с выплатами не изменится, у нас скоро некому будет выезжать на вызовы, — рассказала «Реальному времени» на анонимных условиях сотрудница станции скорой помощи в одном из районов республики. — Медсестры и фельдшеры в ФАПах доплаты получают, вакансии там всегда есть, и люди со скорой идут туда.

«Ситуация» с выплатами возникла по всей России. С 1 марта 2024 года по поручению президента России правительственным постановлением были увеличены ежемесячные социальные выплаты медицинским работникам, которые трудятся в стационарах и в первичном звене здравоохранения. В апреле медики должны получить первую повышенную зарплату — все, кроме работников скорой.

За диспансеризацию доплатят, за интенсивность — нет

Врачи центральных районных, районных и участковых больниц, больниц и медико-санитарных частей, в зависимости от численности населения города или поселка, в котором они трудятся, должны получить дополнительно: 18,5 тыс. рублей в населенных пунктах с численностью от 100 тыс. человек и 50 тыс. рублей в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. человек, средний персонал — 30 тыс. рублей. Врачам поликлиник, соответственно, полагаются выплаты в 14,5 тыс., 29 тыс. и 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу 30 тысяч. Младший медперсонал медорганизаций получит социальные выплаты в размере 4,5 тыс. рублей.

А вот размер социальных пособий для «скоропомщников» остался на прежнем уровне — 11,5 тыс. рублей для врачей и 7 тыс. для фельдшеров.

Из списка получателей новых социальных выплат работники скорой помощи выпали потому, что это структурное подразделение не относится к первичному звену здравоохранения, а является экстренной службой. На местах, в российских регионах, скоропомощников утешают тем, что за ними сохраняются другие выплаты — региональные и от ФСС. Ну и тем, что они не будут за свой труд получать меньше, чем уже получают. Однако сами работники скорой считают это несправедливым, и объяснения, что повышение социальных выплат задействованным в оказании первичной медико-санитарной помощи работникам было мотивировано увеличением объема работы, в том числе связанной с профилактическими осмотрами и диспансеризацией, не принимают.

— Диспансеризация никак не отменяет высокой нагрузки на нас, — говорит фельдшер татарстанской скорой помощи. — Нас сегодня вызывают не только на экстренные и неотложные случаи, но и просто потому, что к врачу невозможно доехать из какого-нибудь села, где автобус давно не ходит, либо потому, что на прием в поликлинике невозможно записаться. В отдельные дни количество вызовов за смену зашкаливает — поесть, отдышаться некогда… Диспансеризация увеличила нагрузку на наших коллег из поликлиник, а у нас нагрузка как была огромной, так и остается. И растет, по мере того, как население районов стареет, автобусы в деревни отменяют, а в поликлиниках пациентов становится все больше, а врачей и медсестер все меньше.

«Работают в штатном режиме»

Во многих регионах России работники скорой записали и выложили в интернете видеообращения, где говорят, что их незаслуженно обошли и что их зарплата в реальности, без переработок составляет мизер по нынешним временам, например, 25 тысяч рублей при работе в дневную смену. Татарстанские «скоропомощники» пока молчат и коллективных заявлений не делают, а действуют хитрее — уходят туда, где за интенсивность труда доплачивают.

Однако, как убеждают в Минздраве республики, служба скорой помощи от этого пока никаких проблем не испытывает.

— Бригады скорой помощи в районах и городах Татарстана работают в штатном режиме, имеющиеся ставки заполнены, — сообщили в министерстве «Реальному времени», но добавили: — В здравоохранении в республике, как и в России в целом, наблюдается дефицит кадров. Решение этого вопроса — одно из приоритетных направлений работы.

Кроме того, в ведомстве привели пример успешного решения проблемы нехватки кадров собственными силами:

— В прошлом, 2023 году, была актуальна проблема с нехваткой водителей скорой помощи, обусловленная более низкими зарплатами, по сравнению с теми, что предлагали другие потенциальные работодатели. Министерство здравоохранения направило раису Татарстана обращение по вопросу увеличения заработной платы водителей скорой медицинской помощи. В результате водителям скорой помощи увеличили надбавки за вредные и опасные условия труда с 10 до 120 процентов, и в настоящее время средняя зарплата водителя скорой помощи составляет около 50 тысяч рублей.

«В Казани проблема не стоит»

— У нас в Казани проблема низкой оплаты труда сотрудников не стоит, все ставки заполнены, — заверил «Реальное время» главврач Казанской станции скорой медицинской помощи Фарид Галяутдинов. — В столице республики недостатка во врачебных и фельдшерских бригадах нет, укомплектованность составляет 90—95%.

Отсутствие кадрового голода он объяснил достаточно высокими даже по казанским меркам заработками сотрудников: фельдшеры в среднем получают 72 тыс. рублей, а врачи — 115.