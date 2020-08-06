Аврал в ковидных лабораториях создал новые проблемы тяжелобольным татарстанцам

В Минздраве Татарстана признают проблему и обещают возобновить плановую медпомощь

Фото: Павел Ворожцов / oblgazeta.ru

С непредвиденными «осложнениями» коронавируса столкнулась система здравоохранения в Татарстане. Помощь пациентам, которые нуждаются в плановой, но неотложной госпитализации, буксует из-за проблем с получением результатов анализов на COVID-19. Почему в Татарстане, во многом опередившем другие российские регионы в борьбе с коронавирусом, онкобольные, диабетики и другие тяжелые пациенты не могут своевременно получить заключения лабораторий, без которых не попасть на больничную койку, и какие меры принимает Минздрав, чтобы нормализовать ситуацию, выясняло «Реальное время».

«Ходим по замкнутому кругу»



— У моей мамы онкозаболевание в последней стадии, и нам предстояла плановая госпитализация, — рассказала «Реальному времени» Юлия Шарафиева. — Маму должны были положить на химиотерапию, для больницы мы сдавали анализы в поликлинике в Мирном, и к этому медучреждению у меня претензий нет. Они все сделали быстро, биоматериал для теста на COVID отослали, как мне сказали, в какую-то коммерческую лабораторию, с которой заключен госконтракт. И вот тут начались проблемы. Прошло семь дней, а анализ не готов, документа нет, маму отказываются принимать… Я с трудом тогда добилась, чтобы мне прислали результаты хотя бы на «Ватсап». Сейчас очередной курс, и история повторяется. Только уже и на «Ватсап» не присылают результат — говорят, он в работе. А нам что делать?



Онкопациенты, которым нельзя ждать, поставлены перед выбором: ходить по замкнутому кругу или искать деньги на платный тест на COVID. Фото kzn.ru

Самая большая беда в том, что онкопациенты, которым нельзя ждать, поставлены перед выбором: ходить по замкнутому кругу или искать деньги на платный тест на COVID:

— Пока мы ждем результата тестирования на коронавирус, устаревают результаты других анализов. И надо их снова сдавать. Пока ждешь их результатов, устаревает тест на коронавирус. Такое ощущение, что коммерческая лаборатория, куда, как я слышала, отправляют наш биоматериал, подталкивает нас к сдаче теста на платной основе. Но у меня просто нет на это денег: у меня больная мама требует ухода, сын тоже онкобольной, и есть еще трое детей. Я не могу работать, урывками подрабатываю — мою полы… Я не считаю это зазорным, не чураюсь никакого труда, но поймите: когда за уход за тяжелобольным инвалидом, как моя мама, государство платит 1 200 рублей, отдать почти две тысячи за анализ невозможно!



Юлия Шарафиева смогла обеспечить своевременную госпитализацию своей матери: по ее словам, «выбить» результаты теста ей удалось в конце назначенного дня:

— В 18.00, когда я всех подняла на ноги в поликлинике и онкодиспансере, результаты пришли.

«Направили — и никакого содействия»

— 30 июня моего шестилетнего сына направила на госпитализацию в эндокринологическое отделение РКБ врачебная комиссия, с целью определить количество тест-полосок, необходимое для нормального контроля за сахаром, — рассказала «Реальному времени» Юлия Войнич. — Я должна была лечь в больницу вместе с сыном. Значит, надо обоим сдать тест на коронавирус. Мы оба диабетики, для нас COVID в 12 раз опаснее, чем для здоровых людей. И вот мы уже месяц мотаемся по лечебным учреждениям, где бывают инфицированные и больные.

Результаты сданных повторно 21 июля тестов были готовы только 29-го. Но они были бесполезны: врач, которая должна была «вести» сына Юлии в ДРКБ, ушла в отпуск. Фото rkbrt.ru

Результаты первых тестов, которые Юлия с сыном сдали 2 июля, просто потеряли. Две недели спустя, не дождавшись от медиков обещанного в течение 10 дней звонка и информации о результатах тестирования, она пошла искать их сама. В поликлинике выяснила, что искать следует в лабораторном диагностическом центре инфекционной больницы на улице Ершова. По словам Войнич, там она в очереди встретила «пожилых людей, которым на следующее утро предстояла плановая операция»:

— Им, как и мне с сыном, посоветовали пересдать тест еще раз.

Результаты сданных повторно 21 июля тестов были готовы только 29-го. Но они были бесполезны: врач, которая должна была «вести» сына Юлии в ДРКБ, ушла в отпуск.

— А как же тест-полоски, которые выдают по одной на день вместо необходимых семи? — поинтересовалась корреспондент. — Покупать будете сами?

— Выясню, что написано в протоколе врачебной комиссии и буду жаловаться в прокуратуру и Роспотребнадзор. А вообще я считаю, что если врачебная комиссия для обоснования потребности в расходниках направляет пациента в больницу, она должна как-то поспособствовать тому, чтобы он в ускоренном режиме прошел все, что ему эта комиссия предписывает, включая анализы. У нас же вышло так, что нас направили и бросили — никакого содействия!

«Пандемия потребовала от нас незапланированного увеличения мощностей»

— Действительно, пандемия коронавируса потребовала от нас незапланированного увеличения мощностей лабораторий, — прокомментировал ситуацию главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Татарстана по информационным системам в здравоохранении Владимир Шерпутовский. — И когда возобновилась плановая госпитализация, резко выросший после самоизоляции поток этих пациентов наложился на поток инфицированных и контактных по COVID. Поэтому первоначально было всякое — не хватало реактивов, мощностей, возникала путаница с результатами анализов. Сейчас процесс практически уже отлажен и случаи, подобные описанным вами, единичны.

По словам Шерпутовского, сейчас налажена работа по приему биоматериала: на пробирки и бланки наклеиваются штрих-коды, которые должны в ближайшее время полностью исключить вероятность того, что результаты анализов пациентов с одинаковыми фамилиями, но из разных поликлиник перешлют не по тому адресу или какой-то анализ потеряют. Кроме того, в Минздраве создается единая база результатов тестирования на коронавирус, а к тестированию на COVID подключены 10 крупных лабораторий, в том числе лаборатории РКБ, 7-й горбольницы, кожвендиспансера, СПИД-центра, республиканской инфекционной больницы, а также крупных коммерческих лабораторий, например «Ситилаба».

— В течение последнего месяца ситуацию общими усилиями удалось упорядочить, но единичные случаи нарушения сроков выдачи результатов анализов имеют место, и мы просим пациентов отнестись к этому с пониманием, — подытожил Владимир Шерпутовский.

«Реальное время» также получило ответ от ООО «Ситилаб», которое наряду с другими лабораториями выполняет работы по обработке тестов на COVID, взятых в рамках ОМС — бесплатно для пациентов: «В данной ситуации ООО «Ситилаб» работает в рамках государственного контракта (ГК), прямых отношений с пациентами не имеет. Результаты выдавались в срок, указанный в ГК».

На проблему обратил внимание и министр здравоохранения на недавней коллегии Минздрава РТ. Марат Садыков высказал обеспокоенность последствиями коронавирусного перекоса в оказании медпомощи:

— Были временно приостановлены плановые госпитализации. Учитывая это, мы ожидаем отсроченные негативные результаты в состоянии здоровья пациентов с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной, нервной, пищеварительной системы.

Выслушав его доклад, премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил принять «незамедлительные меры» по возобновлению плановой медицинской помощи в республике.