В Татарстане сформировали рабочую группу по внедрению программы «Сопровождение через всю жизнь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил состав межведомственной рабочей группы по внедрению программы «Сопровождение через всю жизнь» по направлению «Протокол сообщения диагноза в РТ». Ее возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Заместителем председателя рабочей группы назначен первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Ответственным секретарем утверждена начальник отдела организации медпомощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава региона Елена Игнашина.

Всего в состав рабочей группы включили десять человек. Среди них представители Минтруда и Минобрнауки Татарстана.

Состав рабочей группы утвержден в целях профилактики отказов от детей при подозрении или обнаружении у ребенка индивидуализирующей патологии или риска ее развития, в том числе внутриутробно, и внедрения в Татарстане программы «Сопровождение через всю жизнь». Контроль за исполнением постановления кабмина возложили на Минздрав Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рабочая группа в течение 30 дней должна утвердить «дорожную карту» по реализации программы «Сопровождение через всю жизнь» по направлению «Протокол сообщения диагноза в Республике Татарстан».

Напомним, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина рассказала, что доля отказов от абортов растет. Свыше 22% женщин, которые планировали его сделать, передумали.



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Татьяна Демина