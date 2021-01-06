«Смертность от коронавируса не стала выше. Это накопительный эффект»

Заболеваемость упала, завозных случаев нет

За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 90 случаев заболевания COVID-19. С нарастанием за весь период на сегодня их 13,8 тыс., при этом показатель на 100 тыс. населения составляет 354,4, проинформировала сегодня во время брифинга замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. С 1 по 6 января заболело коронавирусом 534 татарстанца, показатель на 100 тыс. населения — 13,7. Уровень заболеваемости за первую неделю января почти на 18% ниже уровня декабря. А темп прироста на этой неделе составил 0,7%, за неделю до Нового года он сохранялся на отметке 0,8%, отметила Авдонина.

По ее словам, по-прежнему наибольшая доля заболевших приходится на Казань. Удельный вес выявленных больных новой коронавирусной инфекцией, в связи с обследованием по заболеванию, составил 95%. При обследовании контактных выявили 4% заболевших COVID-19, по результатам скрининга — 1%. Под наблюдением остаются 1 558 контактных жителей республики. За сутки было проведено 9,4 тыс. тестов, а всего с нарастанием на сегодня — почти 1,5 млн тестов.

«За эти дни объемы тестирования несколько снизились. Это и понятно — основная масса людей находилась на отдыхе», — заметила зам. главного санитарного врача республики.

Доля завозных случаев снизилась за первую неделю января почти на 75% и составила 2,4% в структуре заболеваемости — всего 13 случаев. Все эти случаи завозные из других регионов России, но не из-за рубежа.

Доля завозных случаев снизилась за первую неделю января почти на 75% и составила 2,4% в структуре заболеваемости — всего 13 случаев, сообщила Авдонина. Фото: tatar-inform.ru

Любовь Авдонина предположила, что в первую рабочую неделю заболеваемость не станет выше, просто после праздников больше людей будут обращаться за помощью к медикам.

«Кто-то находится сейчас дома с легкой формой ОРВИ, когда не нужны больничные, и при каком-либо ухудшении ситуации люди в начале рабочей недели будут обращаться к врачам», — сказала замруководителя Роспотребнадзора.

Она отметила также, что ситуация по ОРВИ и гриппу стабильная, случаи гриппа не зарегистрированы. Уровень ОРВИ ниже эпидпорога на 32% как по Казани, так и по Татарстану. С начала сентября за весь холодный сезон 2020—2021 годов обследовали порядка 4 тыс. человек. Выявлено 47 положительных «находок» — в основном это вирусы негриппозной этиологии.

Ограничения с Англией и Турцией

Любовь Авдонина напомнила, что в связи с ухудшением эпидситуации в Великобритании 21 декабря минувшего года главный санитарный врач РФ Анна Попова предписала лицам, прибывшим из Соединенного королевства и Северной Ирландии на территорию РФ, соблюдать режим изоляции по месту жительства в течение 14 дней. Они также должны сдать ПЦР-мазок на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, спикер рассказала о введенном с 30 декабря требовании Минздрава Турции о том, что пассажиры старше 6 лет, вылетающие в страну, при посадке на борт должны предоставить отрицательный ПЦР-результат на коронавирус. Тест нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до вылета.

— Обращаемся к нашим гражданам, кто планирует поездки в Турцию: нужно предусмотреть эти требования. Уже были факты, что люди с результатами, которые сданы более чем за 72 часа, на борт судна не допускались, — сказала Авдонина.

Авдонина рассказала о введенном с 30 декабря требовании Минздрава Турции о том, что пассажиры старше 6 лет, вылетающие в эту страну, при посадке на борт должны предоставить отрицательный ПЦР-результат на коронавирус. Фото: Максим Платонов

Она напомнила, что анализы можно сдать в медучреждениях, список которых имеется на сайте Роспотребнадзора. В аэропорту по-прежнему работает Центр гигиены и эпидемиологии РТ, там же можно сдать анализы на коронавирус, в том числе и тем гражданам, которые прибывают из-за рубежа, отметила замруководителя Роспотребнадзора по РТ.

«Катки не виноваты, люди сами кучкуются»

В целом надзорную ситуацию Любовь Авдонина назвала спокойной. На горячую линию Роспотребнадзора, которая работает с 21 декабря по 10 января, поступило семь телефонных звонков — татарстанцы сообщили о фактах нарушения антиковидных требований. Ведомство проверило эти сигналы, три из них подтвердились. Точки общепита на озере Лебяжье работали без средств индивидуальной зашиты и антисептиков. Там же на горке было замечено скопление людей, которые не соблюдали дистанцию, а местные кассиры не соблюдали меры профилактики. Кроме того, одно из альметьевских кафе работало в новогоднюю ночь до четырех утра, тогда как разрешено было только до трех.

Сотрудники РПН проверяют основные места, которые посещают татарстанцы в эти дни: театры, кинотеатры, катки, лыжные базы, торговые центры, лечебные учреждения, аптеки, кафе и рестораны. На 12 объектах из 238 обследованных были обнаружены нарушения — в Казани, Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске и Бугульме. По всем фактам приняты меры, лица, допустившие нарушения, приглашены в управление Роспотребнадзора, сообщила Авдонина.

Она надеется, что большого всплеска заболеваемости после праздников не будет, каникулы «не привели к какому-либо расслаблению».

— Проверяя объекты, видим, что хозяйствующие субъекты дисциплинированно подходят к соблюдению мер профилактики. При рейдовых проверках не видим массового пренебрежения к маскам. Люди все-таки ответственны в этой части, — отметила Авдонина.

Сотрудники РПН проверяют основные места, которые посещают татарстанцы в эти дни: театры, кинотеатры, катки, лыжные базы, торговые центры, лечебные учреждения, аптеки, кафе и рестораны. Фото: Илья Репин

По ее словам, Роспотребнадзор не требует носить маски на открытом воздухе. Авдонина подчеркнула, что катки в числе нарушителей не зафиксированы, по крайней мере, со стороны организаторов нарушений не было. Из-за соблюдения социальной дистанции в пунктах проката люди кучковались на улицах.

— Но если стоит очередь, как наблюдали на «Черном озере», — хотя организаторы катка подходят, разъясняют, поставили специально елочки с полутораметровой дистанцией вдоль дорожки, где стоит очередь, и все равно люди кучкуются, дистанция не соблюдается, — в этом случае нужно надеть маски, — сказала зам. главного санитарного врача.

«Сработал накопительный эффект»

— В новогодние праздники не фиксируем никаких эксцессов с эпидситуацией, все проходит в штатном режиме. За минувшие сутки 20 пациентов выздоровели, всего выздоровел с нарастанием 10 841 человек, — отчитался замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Журналистов заинтересовало, почему сводки умерших от коронавируса пополнили люди, рожденные в 1980-х годах. О том, что возраст летальности от ковида помолодел, говорить нельзя, утверждает Жаворонков.

— Надо смотреть возрастные когорты. Если их разбить на проценты, увидим, что соотношение возрастных категорий по смертности не изменилось, — ответил замминистра.

В последнее время в целом выросло количество смертей в коронавирусной хронике, однако Владимир Жаворонков считает, что смертность не стала выше.

— Есть случаи, когда пациенты находились в очень тяжелом состоянии несколько недель или месяцев, и в итоге это закончилось, к сожалению, летально. Дает о себе знать накопительный эффект. Говорить о том, что это более тяжелая волна — нет, мы этого не фиксируем. Вакантный коечный фонд существует, принимаем пациентов без каких-либо затруднений, реанимационные койки у нас тоже есть. Но, к сожалению, есть такие пациенты, которые находятся в отделении реанимации более продолжительное время, — пояснил замминистра, заранее извинившись за формулировки в этой чувствительной теме.

В Татарстане вакцинировались почти 2,5 тысячи человек

В настоящее время от коронавируса вакцинировались 2,4 тыс. человек, сообщил Жаворонков. Более того, в Татарстане начали второй этап вакцинации: по нему привиты уже более 50 человек.

В Татарстане начали второй этап вакцинации: по нему привиты уже более 50 человек. Фото: twitter.com/sputnikvaccine

— Наличие показаний или противопоказаний для вакцинации от коронавируса оценивает медработник на основании эпиданамнеза. Говорить, что мы жестко требуем анализы на антитела — нет, такого нет. Решение о том, что эпиданамнеза вполне достаточно, принято на уровне федерального центра, — прокомментировал ситуацию замминистра.

Вакцинация проводится во всех медорганизациях. В праздники она осуществляется медленнее. Делать прививки начали медработникам, затем такая возможность была предоставлена людям из других профессиональных групп риска, в настоящий момент предлагают вакцинироваться всем остальным.

— Поступило 5 900 комплектов доз вакцины. Мы понимаем, что сейчас объективно может не хватить вакцин всем желающим. Как только произойдет накопление вакцин, начнем полноценную кампанию по вакцинации против коронавируса. Обращаться нужно в поликлинику, в очереди стоять не нужно, в регистратуре объяснят, куда направляться, — рассказал замминистра.

По поводу жалоб на работу поликлиник он ответил:

— Поликлиники работают ежедневно, в какие-то дни выводится полный набор специалистов. Не останавливаем работу ковидных бригад… Практически каждый день к нам приходит очень много сообщений о скоплении людей не только в медучреждениях. Да, работа в новогодние праздники — это серьезное испытание, но тем не менее все поликлиники работают. Мы не видим значительных срывов в их работе. По каждому случаю готовы работать.

Екатерина Аблаева