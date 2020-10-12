Итоги дня: гражданские откровения студентов КФУ, забытый ребенок в Челнах и санкции по делу Навального
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 октября:
- Накануне ночью жители Набережных Челнов обнаружили на улице ребенка в коляске. Выяснилось, что женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась домой и отвлеклась на телефонный звонок. Закончив разговор, женщина не обнаружила коляску. По делу начата прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело.
- В Татарстане на 100-м году жизни умерла легенда татарстанского здравоохранения, ветеран Великой Отечественной войны, военно-полевой хирург Татьяна Емелина. Причины ее смерти не уточняются.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ужесточать «коронавирусные» ограничения не планируется. Но в ведомстве все же предлагают локальное введение ограничительных мероприятий — те, что принимаются каждый год в сезон ОРВИ. Это ограничения в проведении массовых мероприятий.
- Главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- На выборах президента Таджикистана Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода. Явка на выборах составила 85,39%.
- Студенты института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ опубликовали ролик «Я не боюсь говорить...», в котором поделились своими опасениями по поводу общественных проблем. Сегодня университетский интернет-журнал «Ветер» сообщил о том, что авторов оппозиционного ролика вызвали на беседу к руководству вуза. «Реальному времени» эту информацию опровергли и заявили, что для отчисления принявших участие в съемках студентов оснований нет.
- Певец Данила Новиков из Мензелинска прошел в полуфинал шоу «Ты супер!». За мальчика проголосовал весь судейский состав — певицы Елка и Диана Арбенина, композитор Игорь Крутой и певец Алексей Воробьев. Данилу Новикова воспитывает бабушка. Отец ушел из семьи, а мама погибла в аварии, когда сыну было всего лишь несколько месяцев.
- Сегодня мировой суд Вахитовского района Казани признал виновным управлявшего электросамокатом Рустема Хайрутдинова за отказ от медосвидетельствования по части 1 статьи 12.26 КоАП. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. 30 августа Хайрутдинов, взяв напрокат электросамокат, упал на 5-летнего ребенка, при этом отказался от медосвидетельствования.
- Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю. По их данным, температура воздуха будет превышать многолетние значения на 5—6 градусов. Теплая погода простоит всю неделю, однако 16-17 октября на территории республики пройдут дожди и сильные ветра.
- Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.
- Вахитовский суд Казани приговорил сегодня к 3,5 годам колонии общего режима владелицу мебельных компаний «Заретта» и «Заретта Казань» Марину Морозову. Ее признали виновной в мошенническом хищении средств 22 клиентов, что еще в 2018 году остались без денег и заказанных в мебельном салоне кухонных гарнитуров.
- В последние месяцы из-за пандемии коронавируса количество обращений казанцев за трудоустройством заметно возросло. По состоянию на начало октября пособие по безработице получают 30 тыс. человек. Из них 19% потеряли работу после 1 марта и получали максимальное пособие, а более 62% — минимальное пособие. Все подробности — в материале «Реального времени».
- КНИТУ-КАИ им. Туполева не будет переходить на дистанционный формат обучения. Случаи заболевания COVID-19 в университете не подтвердились, уточнила администрация.
- В Нижегородской области неизвестный человек обстрелял автобус. По предварительным данным, жертвами стали четверо людей, еще несколько человек пострадали. Сообщается, что инцидент произошел на автобусной остановке возле поселка Большеорловское. Очевидцы рассказывают, что стрелок целенаправленно ждал автобус возле остановки. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья, а затем убежал в лес.
- В Татарстане подтвердились две смерти от коронавируса. Таким образом, в республике от COVID-19 скончалось 90 человек. Жертвами коронавируса стали 74-летняя жительница Казани и 75-летняя жительница Тукаевского района.
- Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали общую позицию Евросоюза по введению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. На это решение повлияла инаугурация белорусского лидера.
- Сегодня в СМИ и соцсетях появилась информация о смерти директора школы №2 Елены Егоровой в Васильево. В Минздраве республики не стали комментировать эту информацию, а в пресс-службе Зеленодольского района заявили, что среди учеников и педагогического состава в школе случаев COVID-19 с начала учебного года не зарегистрировано.
- В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что в сентябре в России зарегистрировали максимальное количество безработных — 3,7 млн человек. На данный момент в стране 3,6 млн россиян не имеют работы.
- Выстроенная в России система борьбы с коронавирусом дает возможность избежать полного локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Для российских властей «жизнь и здоровье людей — абсолютный приоритет, а все остальное следует далее». Сейчас сформирован «больший запас прочности» по сравнению с периодом первой волны эпидемии: разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, подготовлен коечный фонд, рассказал он.
- Кабмин Татарстана продлил финансирование выплат врачам, лечащим пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до сентября. Порядок финансового обеспечения расходных обязательств республики действует в апреле-сентябре 2020 года. До 30 сентября продлевается порядок предоставления субсидий частным медорганизациям, которые работают с пациентами, больными COVID-19.
комментарии