«Штрафной полк» ГИБДД: строители-банкроты, исполком Елабуги и коллеги в погонах

Почти 4 тыс. коммерческих и государственных компаний и организаций в Татарстане задолжали по автоштрафам 33,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане в долгу перед ГИБДД находится почти четыре тысячи коммерческих предприятий, на которых выписали более 10 тысяч штрафов на 33,8 млн рублей. Чаще всего штрафуют, конечно, строительные компании и фирмы-грузоперевозчики, но среди штрафников газета «Реальное время» нашла также муниципалитеты и даже другие подразделения МВД. Среди компаний-должников есть нефтяники, экс-подрядчики Равиля Зиганшина и масляная компания, основанная экс-директором хоккейного клуба «Ак Барс». Впрочем, крупнейшие коммерческие должники по штрафам — либо уже банкроты, либо скоро ими станут.

Привычка строить и не платить

В 2019 году, по данным ГИБДД, в Татарстане только к маю уже 3 655 дел об административных нарушениях находились в стадии исполнительного производства. Напомним, год назад компании Татарстана задолжали ГИБДД штрафов на 23,5 млн рублей. К маю 2020 года, несмотря на карантин и многочисленные ограничения по передвижению, на прописанные в республике компании выписано более 10 тысяч штрафов на сумму 33,8 млн рублей, выяснила аналитическая служба «Реального времени».

Чаще всего штрафуют предприятия, чья деятельность так или иначе связана с регулярным использованием транспорта. Так, на первом месте по числу штрафов — отрасль строительства жилых и нежилых домов, на компаниях которой повисли почти 400 штрафов. В тройке лидеров также деятельность автомобильного грузового транспорта и деятельность, связанная с перевозками (вспомогательная), на компании которых выписали больше 100 штрафов.

Чаще всего штрафуют предприятия, чья деятельность так или иначе связана с регулярным использованием транспорта

Проштрафились перед ГИБДД и муниципалитеты, и больницы, и даже другие подразделения МВД

Но помимо понятно как попавших сюда отраслей и предприятий (вроде оптовой торговли лесоматериалами и оптовой торговли вообще, сельского хозяйства и т.д.) в списке особо проштрафившихся можно найти и далеко не очевидные организации. К примеру, на пятом месте по числу штрафов ГИБДД — организации, осуществляющие деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера, на восьмом — организации сельских муниципалитетов. По-прежнему часто нарушают ПДД больничные организации Татарстана — об этом мы писали и в прошлом году.

Любопытно, что учреждения Минздрава РТ набрали перед ГИБДД почти тысячу штрафов почти на миллион рублей (822,2 тыс. рублей). В списке можно найти почти любую районную центральную больницу — всего фигурирует 40 учреждений, в подавляющем большинстве случаев подведомственных Минздраву. Но есть и исключения, вроде ООО «Импульс-Ангио», частной клиники «Медцентр сосудистой хирургии», с 51 штрафом на 28 тыс. рублей.

Отметим, что среди проштрафившихся перед подразделением МВД ГИБДД — есть и другие подразделения МВД или так или иначе ему подведомственные организации. Так, «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РТ» получил 137 штрафов от своих коллег почти на 100 тыс. рублей. В списке штрафников можно найти и подведомственный МВД Казанский юридический институт (КЮИ), и Казанское линейное управление МВД России на транспорте (относится к МВД РФ по ПФО), и ДПО «ДЮАШ» («Детская юношеская автомобильная школа»), среди учредителей которого не только Минспорта РТ или Минтранспорта, но и… сама Государственная инспекция дорожного движения МВД РТ. Проштрафились перед ГИБДД сразу несколько подразделений УФСИН по РТ, в том числе исправительные колонии и СИЗО.

Среди организаций, осуществляющих деятельность органов самоуправления, больше прочих «наследил» исполком Большекачкинского сельпо — он должен ГИБДД сразу 100 тыс. рублей всего по одному штрафу. 36 штрафов выписано исполкому Елабужского муниципального района — на 26,5 тыс. рублей (еще пара штрафов висит на Совете Елабужского района). В списке можно встретить администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани, ГБУ МФЦ в РТ (подведомственна Минцифре РТ), Управление капитального строительства и реконструкции города Казани, региональное управление Росреестра. Всего же на данный момент не оплатили штрафы 144 госучреждения и организации, а также органов местного самоуправления — на сумму 582,3 тыс. рублей.

В списке можно встретить ГБУ МФЦ в РТ (подведомственно Минцифре РТ). Фото Гуландам Фатхуллиной

Крупнейшие должники по штрафам — либо уже банкроты, либо скоро могут ими стать

Из десяти самых проштрафившихся татарстанских компаний только три продолжают осуществлять свою деятельность. Остальные либо ликвидируются, либо находятся в состоянии банкротства, либо уже являются недействующими. Исключены из ЕГРЮЛ задолжавшая более 1 млн рублей ГИБДД компания ООО «Стройресурс» (оптовая лесоторговля), рекламная ООО «Яркий мир», по ООО «Транспортные услуги», задолжавшему 800 тыс. рублей, принято решение ФНС о приостановлении операций по счетам. ООО «МОСПРОМТРАНСГАЗ», на котором повисло более 20 штрафов, уже банкрот.

Не действует и челнинская компания, занимавшаяся ремонтом машин и оборудования, ООО «Зарма» — она задолжала ГИБДД более полумиллиона. Ликвидируется также таксомоторная компания ООО «Новые спортивные технологии «НСТ», задолжавшее 476,4 тыс. рублей — принадлежит она полному тезке занимавшему (до недавнего времени) должность заместителя военного комиссара РТ Дмитрию Гурылеву, имеет ли какое-либо отношение один Гурылев к другому, сказать трудно (напомним, 7 лет назад сына замвоенного комиссара арестовали по подозрению в мошенничестве).

Нефтесервис в должниках на полмиллиона

Из действующих компаний больше всего казне — полмиллиона рублей — задолжал «Лениногорскремсервис». Это одна из «дочек» нефтесервисного холдинга «ТаграС» (осблуживает «Татнефть»). «Лениногорскремсервис» — это одно из самых крупных подразделений «ТаграС-Холдинга», оборот которого неизменно рос на протяжении многих лет, хотя в 2018 году выручка лениногорской «дочки» впервые снизилась, составив 5,7 млрд рублей при чистой прибыли в 426 млн.

Некоторые компании, как, например, строительная «Стройтраст 2000», являются также должниками ФНС. При том, что у «Стройтраста» аж 83 штрафа ГИБДД на 456,3 тыс. рублей и компания эта формально действующая, взыскать что-либо с нее в настоящий момент проблема: ее выручка с 2014 года (134 млн) рухнула к 2018 году до нуля, в последние четыре года компания была убыточна. Похожая ситуация и у другого крупного проштрафившегося, формально действующего перевозчика ООО «ТК Движение»: в графе прибыль и оборот за 2018 год сплошные нули, хотя годом ранее выручка превышала 5 млн рублей.

Из действующих компаний больше всего казне задолжал «Лениногорскремсервис». Фото up-pro.ru

Как ТФБ подкосил топливный бизнес нижнекамских бизнесменов

В списке крупнейших штрафников (5 штрафов на 402 тыс. рублей) можно найти ООО «Крекинг-Проф», это нижнекамская топливная компания Игоря Васильева и Вадима Иванова с оборотом почти 4 млрд рублей. Дело о банкротстве Игоря Васильева было открыто в сентябре 2019 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсного управляющего «почившего» еще в марте 2019 года нижегородского «РадиоТехБанка». АСВ предъявило Васильеву иск на 89,56 млн руб. Чистая прибыль «Крекинг-Проф» в 2018 году составила 6,5 млн, чистые активы — 25 млн рублей.

Фирма Васильева и Иванова в числе других компаний-нарушителей упоминалась в 2015 году как фигурант скандала с продажей некачественного топлива на АЗС. В компании заявляли, что подкосили их деятельность банки, в частности крах ТФБ. В январе 2020 года в отношении «Крекинг-Проф» было введено наблюдение.

Сразу два подрядчика Равиля Зиганшина покидают рынок с неоплаченными штрафами

Еще одна заметная компания, пока формально действующая, но вероятность взыскать с нее штраф на 400 тыс. рублей представляется небольшой. Это строительная компания Ильгиза Гилязетдинова ООО «ОСК «РЕСУРС», в отношение которой имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, а в феврале 2020 года было возбуждено производство по делу о банкротстве. Компания через своего владельца Ильгиза Гилязетдинова тесно связана с ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Директор ОСК Руслан Шакирзянов выступал учредителем «Гранд-Проекта», подрядчика Равиля Зиганшина и VIP-строителя спортивных арен в Самаре и Саранске, в отношении которого было возбуждено уголовное дело еще в конце 2018 года, был задержан исполнительный директор «Гранд-Проекта» Руслан Сагитзянов. В июне прошлого года ФНС подала иск о банкротстве казанского «Гранд-Проекта» почти на 240 млн рублей. Тогда же ФНС подала еще один иск о банкротстве в отношении ООО «Объединенная строительная компания «Ресурс» Ильгиза Гилязетдинова. Сумма требований составила 77,3 млн рублей. На Гилязетдинова также оформлено ООО «Современные строительные технологии», которое в 2014 году учредил Равиль Зиганшин. Сам «Гранд-Проект» Руслана Шакирзянова занимает 20-е место по объему долга перед ГИБДД — на 300 тыс. рублей.



ООО «ОСК «РЕСУРС» через своего владельца Ильгиза Гилязетдинова тесно связано с ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Фото Максима Платонова

27 штрафов на сумму 371,3 тыс. рублей висят на «Спецбурстрой» Арсена Юнусова, тоже находящегося в состоянии банкротства (оборот в 2018 году составил почти 200 млн рублей, прибыль — всего 233 тыс. рублей). В прошлом году, как писала газета «Реальное время», компания вошла в топ-50 компаний РТ, движение по счетам которых приостановила ФНС. Эта же компания в 2018 году входила в топ-50 строительных компаний республики. Тогда она частично также принадлежала Ирине Мухетдиновой и Андрею Мухетдинову, давнему партнеру замдиректора ФСИН Олега Коршунова (арестован за растрату). В 2016 году «Спецбурстрой» подал иск к «Татфондбанку», который списал с расчетного счета 84,5 млн рублей, но деньги до контрагентов не дошли. Весной 2018 года «Спецбурстрой» оскандалился на Ямале: местные СМИ писали о том, что полгода 300 рабочих предприятия «Спецбурстрой» в Новом Уренгое не получают зарплату, объем задолженности составил 14 млн рублей. Тогда проверку провела новоуренгойская прокуратура.



Еще одна компания со скандальным эхом, на этот раз из Крыма, набрала 320 штрафов на 334 млн рублей, в результате чего по ней уже есть решения ФНС о приостановлении операций по счетам, и возбуждено производство по делу о банкротстве от 30.03.2020. Это ООО «Стройкомтех» Азата Мухаметзянова. При обороте в 203,5 млн рублей и чистой прибыли в 575 тыс. на компании уже в 2018 году висел долг почти в 700 млн рублей.

Напомним, именно с этой компанией в феврале этого года крымские власти решили разорвать договор как с подрядчиком центра полиэтнической культуры в Симферополе и мемориала в поселке Сюрень. В Минстрое республики отметили, что работы на объектах не ведутся уже около года, теперь министерство ищет нового подрядчика строительства мемориала в память о высылке крымских татар, тогда как симферопольский культурный центр будет законсервирован. За строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете «Стройкомтех» взялась в 2016 году — на закладке объекта присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. Интересно, что в 2018-м компания «Стройкомтех» сменила место прописки на Симферополь, но сейчас вновь прописалась в Казани.

Катались как по маслу

В списках ГИБДД значится еще один не взлетевший проект, бугульминский маслоэкстракционный завод «Алекарт», одноименное ООО набрало четыре штрафа на 301,5 тыс. рублей. На 18.05.2020 уже имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, а сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве датируется еще 08.08.2016.

В списках ГИБДД значится еще один не взлетевший проект, бугульминский маслоэкстракционный завод «Алекарт». Фото vk.com

2015 год — последний год, когда можно было найти упоминания об этом амбициозном проекте, стартовавшем в 2010 году, а в 2013 наладившем выпуск подсолнечного масла первого холодного отжима Vivid. Он располагал производственной площадкой в Бугульме на 23 тыс. кв. метров. Совокупная сумма инвестиций в завод составляла 300 млн рублей.

Изначально запускал проект бывший исполнительный директор ХК «Ак Барс» Александр Корчагин, но сегодня завод принадлежит бизнесменам Игорю Романову и Артуру Сафину. Выручка предприятия сразу после 2015 года рухнула в 10 раз, с 805,6 до 80 млн рублей, к 2018 году упала до менее чем 13 млн. Компания уже несколько лет убыточна, в 2018 году она ушла в минус на 14 млн рублей. На нее давят и кредиты на 280 млн рублей, и немаленькая налоговая задолженность перед ФНС — более 6 млн рублей.