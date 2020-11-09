Итоги дня: Файзуллина — в министры, новая вакцина от COVID-19 и дата открытия KazanMall
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 9 ноября.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил новых кандидатов в министры. Новые кандидаты должны занять руководящие посты в Минэнерго, (действующий министр Александр Новак должен стать десятым вице-премьером), Минтрансе, Минприроды и Минстрое.
- Претендентом на пост федерального министра строительства стал Ирек Файзуллин. Кандидатуру Файзуллина уже одобрили Комитет Госдумы по транспорту и строительству, а также Комитет по жилищной политике. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что «это большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне».
- На фоне кадровых перестановок в правительстве также появился слух о грядущей отставке главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Как пишет Forbes, чиновник уходит из-за проблем со здоровьем. На его кресло претендуют три кандидата.
- Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом сообщается на его странице в Facebook. «У меня 37,5... между тем чувствую себя хорошо», — написал глава государства.
- В мире готова к регистрации еще одна вакцина от коронавируса. Корпорация Pfizer сообщила о завершении третьего этапа испытаний своего препарата — BNT162b2. В США вакцину планируют зарегистрировать уже в этом месяце.
- Техническое открытие самого большого торгового центра в Казани — KazanMall — назначено на 12 ноября. Официально он откроется 5—6 декабря. Кроме того, сегодня стало известно, что гипермаркет «Лента» больше не является якорным арендатором молла.
- В войсковой части под Воронежем рядовой зарубил топором офицера и застрелил двоих сослуживцев. Его задержали только через несколько часов.
- В России ускорилась убыль населения. С января по июль естественная убыль населения составила 316,3 тыс. человек. Рост составил 30% год к году.
- Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину ввести единую неделю школьных каникул на время голосования в сентябре.
- «Казгражданпроект» разработал 19 проектов транспортного моделирования. Эксперты бюро вынесли на обсуждение 25 предложений по реорганизации проблемных точек на улицах города. Реализовать их город сможет только при достаточном финансировании.
- В Минздраве Татарстана объяснили очередь из карет скорой помощи, выстроившихся у входа в казанскую горбольницу №7. В воскресенье пациентов в смотровой принимал только один врач. Дополнительных специалистов привлекают в случае наплыва больных.
- Два проблемных долгостроя в Куюках получили заключения о соответствии, а значит, в скором времени могут быть введены в эксплуатацию. Речь идет о домах №13 и №14 микрорайона «Яшьлек»
- Турецкий «Ишбанк» закроет офис в Казани для оптимизации сети. Последний день работы отделения — 25 декабря.
- Франция обогнала Россию по количеству заболевших коронавирусом. На сегодняшнее утро во Франции количество зафиксированных случаев превысило 1,8 млн. В России же на этот момент числилось 1,76 млн заразившихся.
- В Казани рабочие уже приступили к установке главной городской елки. Сегодня основание металлического остова появилось возле центра семьи «Казан».
- На птицефабрике в Зеленодольском районе Татарстана выявили птичий грипп. Президент Татарстана Рустам Минниханов уже ввел карантин на территории «Агрофирмы «Залесный».
- В то же время в Буинском районе карантин по птичьему гриппу был отменен. Он вводился в крестьянском хозяйстве «Хайруллов Мударис Мунирович».
- Организатор челнинской финансовой пирамиды Эрик Гафаров заявил, что все уголовные дела против него сфабрикованы. Сейчас он скрывается за рубежом. Предприниматель утверждает, что имеет гражданство Украины и Турции и не боится российских правоохранителей.
- Этой зимой в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект, большинство из которых простоит 2 года. В том числе появятся два новых экстремальных аттракциона на пляже озера Лебяжье.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанФайзуллин Ирек ЭнваровичХуснуллин Марат Шакирзянович
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