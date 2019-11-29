Минздрав закрыл больницы для непривитых татарстанцев

В Татарстане объявлено осадное положение против угрозы эпидемии кори

Фото: Максим Платонов

Родственники пациентов казанских больниц возмущаются: без справок о прививке от кори медики не допускают их даже к «тяжелым» больным. А в поликлиниках участковые медсестры буквально затаскивают всех проходящих по коридорам на «экспресс-опрос» по поводу наличия прививок. О причинах введения в больницах «осадного положения», способах проникнуть за «кордон» с минимальными затратами времени и сроках ожидаемой отмены строгого пропускного режима — в материале «Реального времени».

В целях безопасности пациентов



Возмущение по поводу внезапно закрывшихся больниц для посещения непривитыми гражданами казанцы выплескивают в соцсетях. Пишут, что некогда бегать за справками, когда надо ухаживать за лежачими родственниками, и возмущаются «нарушением прав» пациентов и их близких. Но в Минздраве РТ «Реальному времени» пояснили, что ничьи права не нарушены, предпринятые меры законны и направлены как раз на защиту больных.

25 октября 2019 года вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан. На основании документа, подписанного Мариной Патяшиной, республиканский Минздрав издал приказ №2183, согласно которому пациенты на плановую госпитализацию, ухаживающие и посетители (до 55 лет включительно) допускаются в медицинскую организацию только при наличии сведений о вакцинации против кори (две прививки) или результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител. Таким образом медики исключают возможность заноса в стационары кори гражданами, которые заболели, но сами об этом еще не знают.

— Это вынужденная мера, мы не можем допустить заноса кори в стационары, — говорит главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. — В стационарах лежат люди, которые перенесли инсульт, операции, находятся в тяжелом состоянии, и для них заболеть корью смертельно опасно. Еще более тяжелые последствия могут возникнуть при заносе кори в стационары, где лежат дети с тяжелыми заболеваниями. Им прививки не сделаны по медицинским показаниям, так что можно спровоцировать внутрибольничную вспышку кори.

Дмитрий Лопушов напомнил, как в прошлые годы в связи со вспышкой кори в Екатеринбурге отменяли новогодние представления и пускали детей на елки только по предъявлении справок от прививок, а в Москве отменялись занятия в университетах:



— Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их!

Группа риска — вся республика

Приказ Минздрава вызвал слухи об «эпидемии кори» в Казани. Но медики уверяют, что кроме двух заболевших после поездки за границу, в городе пока больных корью нет. Но проблема в другом — круг контактировавших с больными очень широк и, что называется, мобилен, а непривитых и, следовательно, рискующих заболеть в республике много.

— В Казани зарегистрировано два случая кори, еще четыре — под вопросом, — сообщил Дмитрий Лопушов. — Но проблема в том, что очень много контактных, и они сейчас разъехались из очага, который находится в 11-подъездном казанском доме. Все, кто мог как-то пересечься с заболевшими в подъездах, магазинах, которые расположены на первом этаже этого дома, — это «группа риска», и они взяты медиками под наблюдение. Надо учитывать, что контактные разъехались по всей республике — кто-то к маме в Альметьевск на день рождения, кто-то еще куда-то. Люди снимали квартиры в этом доме, потом переехали… Всех контактных, кого мы смогли выявить, мы взяли под контроль.



Если по прошествии 21 дня с даты последнего контакта никто корью не заболеет, приказ о прививках будет отменен.Фото evening-kazan.ru

Вот эти-то люди, а также контактные, которых установить не удалось, например, те, с кем жители и посетители многоэтажки — очага кори — ехали в общественном транспорте, пересекались в кинотеатре или супермаркете, и представляют опасность. Они могут заболеть и, пока им не выставят диагноз, распространять заразу дальше.

Ну подумаешь, укол — привился и пошел

Как разъяснил главный внештатный специалист республиканского Минздрава по иммунопрофилактике, те, у кого в карточке в поликлинике отсутствует запись о прививке против кори, могут беспрепятственно посетить пациентов больниц, если немедленно сделают прививку у себя в поликлинике или в поликлинике при той больнице, где лежат их близкие:

— На все уйдет максимум 40 минут — 10 на прививку и еще полчаса на наблюдение за состоянием пациента в прививочном кабинете.

Если прививка уже когда-то была сделана, вреда здоровью от повторной не будет, заметил он. Но для особо недоверчивых указал способ проверить иммунитет. Надо сдать анализ — провести тот самый, указанный в приказе Главного санитарного врача серологический мониторинг на наличие защитных титров антител, и, если выяснится, что антитела в организме вырабатываются, можно не прививаться.

Можно не прививаться и тем, кому за 55, их в больницу пропустят без справок — по паспорту.

— Всеобщая вакцинация от кори в СССР началась с 1952 года, поэтому старшее поколение в основной своей массе ею переболело и имеет иммунитет, — объяснил Лопушов.

Медсестра одного из родильных домов вводит вакцину грудному ребенку. 1967 год. Фото из Главархива Москвы (mos.ru)

Десять дней до приказа

Приказ о прививках от кори будет действовать не всегда, говорит Дмитрий Лопушов. Если по прошествии 21 дня с даты последнего контакта никто корью не заболеет, он будет отменен.

Сегодня, 29 ноября, истекает 21-й день с момента выявления первых заболевших. Но блокпосты сниматься пока не будут. Под подозрением еще четыре человека — диагноз «корь» им не выставлен, за их состоянием врачи наблюдают. И есть широкий круг тех самых «контактных». С учетом этого и при условии, что корью в Татарстане больше никто не заболеет, день, когда инфекционисты смогут спокойно выдохнуть, наступит в конце первой декады декабря.