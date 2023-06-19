Врачом года в Татарстане стала Айнагуль Баялиева

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане победителем республиканского конкурса «Ак чәчәкләр» в номинации «Врач года» стала главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава республики, доктор медицинских наук Айнагуль Баялиева.

Айнагуль Баялиева — заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, медицины катастроф Казанского государственного медицинского университета, автор свыше 300 научных работ. Она входит в состав президиума правления Федерации анестезиологов-реаниматологов России.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Айнагуль Баялиева участвовала в первых операциях по пересадке сердца в Татарстане. Под ее началом в республике внедрены множество передовых медицинских технологий и методов.

Республиканский конкурс «Ак чәчәкләр» в Татарстане проводится ежегодно. В 2022 году врачом года стал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава региона, руководитель кардиохирургического направления Межрегионального клинико-диагностического центра, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии КГМУ Роин Джорджикия.



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Татьяна Демина