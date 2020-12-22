Коронавирус и самоизоляция увеличили число смертельных отравлений алкоголем в Татарстане

Фото: Eriko Ovčarenko / 15min.lt

Алкоголь от ковида не спасает



За девять месяцев 2020 года показатель заболеваемости алкогольными психозами (этот показатель в Минздраве считаю индикатором злоупотребления алкоголем), снизился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости алкоголизмом — на 31%. Число смертельных отравлений алкоголем за 10 месяцев 2020 года — 187 случаев. Это на 1 больше, чем в прошлом году. Да и вообще это очень много для нашего времени.

Но главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева во всем видит хорошее. Самоизоляция, введенная из-за распространения коронавируса, по ее мнению, не оказала пагубного влияния на татарстанцев в части алкоголизма. Она же назвала мифом утверждение о том, что алкоголь помогает обеззаразиться от коронавируса.

— Любой алкоголь в любом случае действует на иммунитет, и злоупотребление алкоголем вызывает снижение иммунитета. И организм становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Поэтому злоупотребление алкоголем приведет к тому, что, во-первых, присоединится вирусная инфекция, микробная инфекция на ослабленный организм, и конечно, эти заболевания будут протекать еще более тяжело. Поэтому никакого слова дезинфекция, никакого понятия о том, что происходит какое-то обеззараживание — такого нет. На самом деле только снижается иммунитет, и организм становится более восприимчивым к любым инфекционным заболеваниям», — отметила специалист.

Она же опровергла миф о том, что спиртное может согреть зимой:

«Горячий чай греет больше, чем алкоголь. Поэтому употребление горячего чая с лимоном, а сейчас можно и с другими витаминами, аскорбиновой кислотой, которая тоже является профилактическим средством, это будет более благотворным для организма», — говорит Хаева

Рвота, судороги и кома — последствия злоупотребления алкоголя

Новый год является рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Ситуацию также усугубляет продолжительность новогодних каникул, заявила главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева. В том числе, по ее словам, могут обостряться хронические заболевания, в том числе те, о которых человек даже не подозревал.



«Всем известно, что алкоголь крайне токсичен для организма, и если человек выпивает одну-две рюмки, наступает эйфория и легкое опьянение. Затем следует вторая стадия, гораздо менее приятная, которая сопровождается потерей самоконтроля, нарушением координации, неадекватным поведением, и уже на этом этапе можно прекратить употребление алкоголя. Но зачастую люди продолжают злоупотреблять, и наступает опасная для здоровья третья стадия, токсическая, которая характеризуется невозможностью передвигаться самостоятельно, потерей сознания, рвотой, судорогами. И если алкоголь в малых дозах действует эйфоризирующе, то уже с увеличением дозы наступает возбуждение, гиперактивность, а в больших дозах может наступить седативный эффект и может наступить кома. Человек на улице может уснуть, оказаться в неблагоприятных условиях и получить состояние обморожения», — отметила врач.

Самыми печальными исходами злоупотребления алкоголя являются инфаркт, инсульт, острый панкреатит, а иногда и скоропостижная смерть. Чаще всего это связано с тем, что люди употребляют некачественный алкоголь, пьют в больших количествах и длительное время.

«Насколько можно стереть головной мозг, вот настолько молекула алкоголя это может сделать»

В новогодние праздники число обращений с алкогольными отравлениями увеличивается раза в три-четыре, заявила Главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина. По ее словам, нет такого органа, на который алкоголь бы не действовал. Прежде всего это центральная нервная система: «Мы даже между собой, специалисты, говорим, «Ну вот насколько можно стереть головной мозг, вот настолько молекула алкоголя это может сделать».

Еще один один орган-мишень для алкоголя — печень. Длительное употребление спиртных напитков вызывает гепатопатию, а также ведет за собой нарушение работы желудочно-кишечного тракта. «Финальная стадия — цирроз печени», — отметила Насибуллина.

«При злоупотреблении алкоголем опасно еще то, что человек, скажем так в кавычках, не знает той дозы, на которой стоило бы остановиться. Ведь у употребления алкоголя причина какая — это расслабиться, наверное, большинство хочет получить удовольствие от времяпрепровождения с друзьями и близкими в кругу за столом. Возможно, какая-то минимальная доза и нужна, но многие почему-то обходятся без алкоголя, точно так же замечательно проводят время с близкими», — сказала эксперт.

Еще одна ошибка — несовершеннолетние, употребляя пиво и шампанское, не думают, что это приведет к какому-либо отравлению. Да и в целом употребление алкоголя даже в минимальных дозах также является риском для здоровья. Это обусловлено индивидуальными особенностями человека.

«Еще не стоит стоит забывать, что в игристых винах, пиве, достаточно большое количество углеводов и для тех, у кого есть нарушения углеводного обмена, по типу как сахарного диабета, любые эндокринные нарушения, это тоже может быть достаточно опасно с падением, либо повышением сахаров. И может довести до больничной койки, до комы , не только токсической», — заметила врач.

Она же назвала мифом то, что можно пить один бокал сухого красного вина каждый день для замедления старения, так как там есть антиоксидантные вещества. По словам Насибуллиной, их можно получить и с помощью продуктов питания, а вот влияние алкоголя на сосуды никто не отменял. Это может вызвать ишемию сердца н нарушение кровообращения головного мозга, отсюда вытекают «внезапные» инсульты и инфаркты.

Для медиков нет такого понятия. как щадящий вид алкоголя, отметила Насибуллина, причем вне зависимости от концентрации этилового спирта:

«У нас тоже вырабатывается свой эндогенный внутренний алкоголь, поэтому ферментная система у нас настроена так, что мы любой алкоголь в принципе способны переварить, но не в тех концентрациях, которые чаще всего потребляют в праздники. Это огромное количество алкоголя в одно лицо».

Она посоветовала не приобретать алкоголь в киосках, через знакомых, в местах несанкционированной торговли.

Дарья Пинегина