Еще больше медиков получат выплаты до 1,5 миллиона при переезде в село

Акушерки и медсестры ФАПов получат компенсации при переезде

В республике расширили перечень медработников, претендующих на единовременные компенсационные выплаты от 750 тыс. до 1,5 млн рублей при переезде на работу в село или город с населением менее 50 тыс. человек. Согласно постановлению Кабмина РТ №319 от 22.04.2020г., до сих пор такие выплаты начисляли врачам и фельдшерам. Но в документ внесли поправки и теперь это право получили акушерки и медсестры ФАПов — соответствующее постановление правительство Татарстана опубликовало накануне. В нем говорится о ряде изменений:

«наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка финансового обеспечения расходных обязательств Республики Татарстан по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) и Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов);



«в абзаце втором слова «(врачам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов).

Фото: realnoevremya.ru

Каких медиков не хватает

Больше всего республика нуждается в анестезиологах-реаниматологах, врачах скорой помощи, фтизиатрах, патологоанатомах, кардиологах, неонатологах, офтальмологах и оториноларингологах. Также не хватает медработников среднего и младшего звена, особенно в фельдшерско-акушерских пунктах.

В прошлом году в Татарстане усилили меры социальной поддержки медиков — объемы финансирования одной из программ по материальной помощи врачей возросли. Ранее при переезде на работу в отдаленные населенные пункты врачи получали по 1 млн, а фельдшеры — по 500 тыс. рублей. Однако с 2020 года выплаты увеличили: до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.

1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа в соответствии с перечнем удаленных и труднодоступных территорий Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан;

1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, за исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта, либо города с населением до 50 тыс. человек, говорится в постановлении №319 КМ РТ.

Всего за время действия программы республика смогла привлечь около 700 врачей и полусотни фельдшеров (по данным Минздрава РТ на 2020 год).



Фото: realnoevremya.ru

Какие еще меры поддержки медиков появились

До начала прошлого года Татарстану удавалось сохранить естественный прирост по кадрам в учреждениях здравоохранения. По данным на январь 2020г., в республику прибыло 1565 врачей в систему здравоохранения, при этом 1285 убыло (вышли на пенсию или уволились, — прим. ред.). Минувший год планировалось закрыть с приростом +300 кадров — удалось это сделать или нет в условиях пандемии, где именно медики оказались на передовой борьбы с COVID-19, отчетных данных пока нет.



На сегодня в республике трудится около 14% врачей пенсионного возраста, в основном — в ЦРБ Спасского, Чистопольского, Менделеевского, Тетюшского, Мензелинского и Бавлинского районов. Для полного покрытия дефицита медицинских кадров Татарстану необходимо привлечь порядка 1,5 тысячи врачей.



Как уверяют в Минздраве РТ, благодаря мерам господдержки, врачи бюджетных учреждений стали реже уходить в частные клиники, а некоторые возвращаются. Например, в 2019 году, по данным министерства, была обратная тенденция, когда количество пришедших частников превысило число ушедших бюджетников. «Так, 153 врача от частников пришли в государственную сеть и 109 медиков ушли в частную сеть», — отмечал замминистра Ильдар Фатихов.

Всего в республике действует пять программ господдержки медработников:

единовременные компенсационные выплаты: 1,5 млн — врачам, 750 тыс. рублей — фельдшерам,

гранты правительства РТ — 800 тыс. рублей на улучшение жилищных условий,

надбавки молодым специалистам по 1794,5 рубля в месяц в течение первых трех лет непрерывной работы, а также единовременная выплата на хозяйственное обустройство — 21,5 тыс. рублей,

социальная ипотека по квоте Минздрава РТ для специалистов, работающих в госструктуре 2 года и более, а также возможность получить квартиру для врачей,

арендное жилье на время работы.

Василя Ширшова