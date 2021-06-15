Марат Садыков: «Мы считали, что ковид закончится в 2020 году, но…»

От COVID-19 и его осложнений уже умерло более 2 тысяч татарстанцев — а на смену прежнему коронавирусу пришли более 30 мутаций

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с тревогой ждут новой волны заболеваемости коронавирусом, заявил сегодня министр здравоохранения республики Марат Садыков. Сейчас в регионе зафиксировано 38 штаммов COVID-19, которые уже привели к росту тяжести заболевания, причем представителей не только старого, но и молодого поколения. Дозы лекарств для лечения ковида, по сравнению с 2020 годом, приходится увеличивать в два раза: мутировавший вирус не так-то просто побороть. А вакцинироваться татарстанцы при этом отчего-то не спешат.

«Крен в молодое поколение пошел»

— 2020 год был крайне тяжелым. Коронавирусная инфекция оказала существенное воздействие на нашу систему здравоохранения, но мы удар выдержаили. Но враг не побежден, враг сильный, враг хитрый! Мы видим тенденцию к увеличению заболевания, в Москве, Санкт-Петербурге, ряде крупных городов. Угроза возникновения [новой волны коронавируса в РТ] сохраняется. Никому не хотелось бы вернуться в весну-лето-зиму 2020 года, когда мы получили две волны заболеваемости, что повлияло на общую смертность, — с сожалением констатировал Марат Садыков.

Сегодня, отметил он, у любого жителя Татарстана есть два пути: либо вакцинация, либо заболевание ковидом и попадание в госпиталь. В последнем случае — «кому как повезет».Тем более что вирус мутирует. В настоящий момент в регионе уже зарегистрировано более 38 штаммов коронавируса, часть из них уже повлияли на рост тяжести заболевания COVID-19, хотя все тесты для определения всех штаммов в РТ есть. В случае клинически непонятных симптомов врачи Татарстана перепроверяют на мутации коронавируса в Роспотребнадзоре.

В настоящий момент в регионе уже зарегистрировано более 38 штаммов коронавируса. Фото: Максим Платонов

— Крен в молодое поколение пошел. И молодые люди становятся очагами заболевания. Дело в том, что мутация повлияла на тяжесть болезни. Уже поступают пациенты с более тяжелыми степенями заболеваниями. Наконец, даже если люди переболели, у них появляются осложнения. Переболевшие получают эти осложнения порой со смертельным исходом. Ранее вирус поражал в основном легкие. Но он может в итоге повлиять на ЦНС, почки, сердце! Мутация повлияла и на то, что дозы препаратов для лечения больных ковидом, по сравнению с 2020 годом, пришлось увеличить! Прежние дозы для лечения не действуют, они увеличены в 2 раза! А эти препараты, между прочим, подавляют иммунитет, — не скрывая эмоций заявил министр здравоохранения Татарстана.

«Либо мы заболеваем, либо мы вакцинируемся»

Поэтому, говорит Садыков, единственный и правильный путь — вакцинация. Тем более, по его словам, весь мир сейчас вакцинируется: Израиль вакцинировал более 90% населения, 800 млн китайцев вакцинировались, в США вакцинировались уже очень многие. Тогда как в России вакцинация идет очень тяжело. Пока вакцинировалось от коронавируса более 30 млн россиян, и всего 428 тысяч человек в Татарстане (это всего 11% от общей численности жителей республики), несмотря на то, что в России уже три вида вакцин.

В настоящий момент, только в Татарстане в наличии 77,5 тысяч вакцин «Спутника», в ближайшие дни поступят еще 41,5 тысяча вакцин (не считая «ЭпиВакКорону» и «КовиВак»), «Спутник-лайт» зарегистрирован, но еще не вышел на промышленную выработку. В Минздраве одно время даже старались «приблизить вакцинацию к населению», открывали пункты вакцинации в торговых центрах, метро, пробовали и в садоводческих обществах: «но того результата, которого бы хотели — не получили», так удалось привить всего 6-7 тысяч тысяч человек, хотя могли бы в мобилизационных пунктах привить до 15 тысяч татарстанцев, и открыть до 250 прививочных пунктов.

Пока вакцинировалось от коронавируса более 30 млн россиян, и всего 428 тысяч человек в Татарстане. Фото: Максим Платонов

— Мы считали, что ковид закончится в 2020 году, но он, к сожалению, продолжается. Мы сегодня видим у себя определенный рост. Да, мы уже месяц назад видели небольшой подъем, и тогда спад был после него. Но уже несколько недель мы в Татарстане находимся на стадии, когда не увеличивается число заболевших, но и не уменьшается. Успокаиваться очень рано. Очень рано! Либо мы заболеваем, либо мы вакцинируемся, — заявил глава Минздрава РТ.

Как в Минздраве РТ объясняют рост убыли населения в 72 раза

Естественная убыль населения в Татарстане в прошлом году составила 12,9 тыс. человек. Годом ранее показатель составлял 180 человек, и СМИ обращали внимание — показатель вырос в 72 раза. Однако катастрофой это не является, заметил Садыков: 2019 год для Татарстана оказался одним из лучших по низкой смертности за последние 30 лет — последний раз такое было в 1990-1991 году.

— Это был пиковый год, мы смогли сделать все, чтобы сохранить жизни татарстанцев. В основном, жизни старшего поколения, контингент выживших старше 80 лет увеличился. Продолжительность жизни достигла 75,3 года, стала самой высокой в ПФО. Убыль населения связана с двумя факторами — рождаемостью и смертностью. Но рождаемостью мы попали в демографическую яму: нет такого числа женщин фертильного возраста, которые могут и хотят рожать. Мероприятия Татарстана не привели к ожидаемым результатам, — с сожалением признал Марат Садыков.

Всего на 15 июня было зарегистрировано в РТ 21 938 случаев COVID-19. Фото: Илья Репин

В 2020 году — год пандемии, смертность, по его словам, выросла более чем на 12 тыс. человек. По словам Марата Садыкова, от самого коронавируса в РТ умерло 518 человек, а от ковид-ассоциированных осложнений умерло около 2,6 тыс. человек (последние перенесли COVID-19, и по клиническим симптомам татарстанские врачи понимают, что умерли они от осложнений: инфаркта, инсульта, тромбоэмболии). Всего на 15 июня было зарегистрировано в РТ 21 938 случаев COVID-19.

«Боязнь, страх, слухи про чипирование»: что мешает темпам вакцинации в Татарстане

Пока новую волну коронавируса, однако, нельзя сравнивать с прошлогодней: для сравнения, летом и осенью 2020 года в Татарстане для больных коронавирусом было развернуто более 5 тысячи коек — сегодня же развернуто 2,1 тысяча коек, и есть свободный резерв, «чтобы быстро среагировать на возможный рост заболеваемости». Какие-либо новые ограничения в Татарстане, на фоне роста числа туристов из Москвы и Питера в Казань, вводится тоже не планируют.

По мнению Садыкова, тормозят вакцинацию «боязнь, страх, слухи про чипирование, фейки различные». Министр отметил, что «Спутник» был сделан теми же специалистами, которые успешно противодействовали вирусы Эболы. С другой стороны, болеть гораздо тяжелее («Когда не хватает воздуха — это паника, страх перед неизвестностью. Люди могут быть не восприимчивы к лечению от ковида, какие бы препараты не применяли! Осложнения тоже нельзя предугадать»). Поэтому — лучше прививаться, считает он.

Это нужно даже тем, кто переболел коронавирусом. Марат Садыков отметил, что количество антител в организме переболевших рано или поздно начинает снижаться, и прививка дает возможность иммунитету «раздражиться на вирус и среагировать на ковид».

В Татарстане ждут от федералов общей российской методики по реабилитации переболевших. Фото: Ринат Назметдинов

Обязательную вакцинацию власти РТ вводить не планируют

При этом, как заверил глава Минздрава Татарстана, власти РТ не планируют вводить обязательную вакцинацию, и каких-то планов по числу вакцинированных от коронавируса в министерстве сегодня нет:

— У нас только одна задача — чтобы наши жители сохранили жизнь. Но вопрос с вакциной не должен навредить тем, кому она противопоказана по разным причинам.

Марат Садыков также заверил наше издание, что плановые операции проводятся в Татарстане в тех же объемах, что и до ковида. По диспансеризации при этом появился ряд изменений, что включает методы исследования для определения осложнений у переболевших COVID-19. Перенесшим коронавирус власти Татарстана, отметил Садыков, стали первыми, что ввели специальные пакеты санаторного лечения. Одновременно в Татарстане ждут от федералов общей российской методики по реабилитации переболевших.

Другие работы тоже не свернуты. В 2020 году в РТ открыли в Набережных Челнах и Альметьевске филиалы онкологического диспансера, чтобы население, не выезжая в Казань, могло получить нужное лечение. 18 июня должен открыться республиканский онко-гематологический центр. Продолжается реализация нацпроектов, связанная с модернизацией первичного звена системы здравоохранения Татарстана, в частности, детских поликлиник.

В этом году власти РТ введут дополнительно еще 44 ФАПа. Фото minzdrav.tatarstan.ru

На первичное звено медсистемы РТ потратят почти 10 млрд рублей

— В кратчайшие сроки мы открыли инфекционную больницу. Переформатировали приоритеты на восстановление всех инфекционных корпусов в муниципальных образованиях. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже продолжается. Мы успели модернизировать и республиканский онкодиспансер. А сельским районам более 150 машин подарим для ФАПов уже через несколько дней, и автобусы для перевозки людей из деревень и сел в районные. Всего мы на это первичное звено (включая строительство и капремонт всех поликлиник) потратим более 2,5 млрд рублей по федеральной целевой программе. Но напомню, наш регион был первым, который начал эту модернизацию в 2017-2018 годах, заложив в бюджет 7 млрд рублей. Эта республиканская программа тоже в 2021 году продолжит реализовываться, — пообещал Марат Садыков.

Тоже касается и фельдшерско-акушерских пунктов в районах РТ, их строительства и ремонта: в этом году власти РТ введут дополнительно еще 44 ФАПов. Продолжится реализация также президентской программы капремонта стационаров. В кратчайшие сроки власти Татарстана планируют и решить дефицита кадров, в Минздраве при этом приветствовали федеральную инициативу по целевому набору в медицинские вузы: теперь в РТ могут сделать целевой набор в КГМУ и КФУ преимущественно выпускников медучилищ, которые ранее планировали туда поступать и стать врачами — «чтобы они не ушли из профессии».