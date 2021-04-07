Как развивалась медицина Татарстана в XXI веке

Главы из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Татарстанский Минздрав издал книгу, посвященную истории развития системы здравоохранения республики. Издание, над которым трудились 14 месяцев, презентовали в канун нового года. Большой объемный труд «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы» не ограничивается указанным временным периодом, в него вошли материалы об истории развития медицины на территории современного Татарстана, начиная со средних веков. Автором проекта выступил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, составители-координаторы — Ильдар Фатихов, Диляра Швецова, Рафик Батыршин, Ростислав Туишев и Наиль Садыков. Сегодня «Реальное время» публикует седьмую главу книги о развитии медицины в республике в XXI веке.





Здравоохранение Татарстана в XXI веке

Процесс реформирования системы здравоохранения Татарстана в XXI веке. определен Концепцией развития здравоохранения Республики Татарстан на 2003—2006 годы, охватывающей основные направления деятельности отрасли. В экономической и общественной сферах в первое десятилетие нового века продолжались активные преобразования, диктовавшие необходимость внедрения инновационных управленческих решений и технологий, не имевших модельных прототипов. Планирование развития отрасли и ее финансирование осуществлялись на республиканском, территориальном и учрежденческом уровнях. Базой при этом служила Программа государственных гарантий оказания гражданам Республики Татарстан бесплатной медицинской помощи.

Министр здравоохранения и социального развития РФ М.Ю. Зурабов и президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев на открытии хирургического комплекса МКДЦ (2006)

Одним из важных звеньев республиканского здравоохранения является созданная в Татарстане система охраны здоровья матери и ребенка. Она реализует комплекс медико-социальных мер силами органов и учреждений здравоохранения всех уровней. Стратегическим направлением развития этой службы стала концентрация высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и детям.

В рамках «Республиканской комплексной программы профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2002—2006 годы» на базе Республиканского наркологического диспансера создан реабилитационный центр стационарного типа. В 2006 г. внедрена новая форма первичной профилактики наркомании — проведение на добровольной основе профилактических медицинских осмотров школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования и студентов с целью выявления потребления ими наркотиков.

Городская поликлиника №3 г. Альметьевска (2020)

В период реализации Концепции развития здравоохранения шел процесс активного внедрения в деятельность ведущих республиканских клиник высоких медицинских технологий. В Татарстане реализуется кластерная модель предоставления узкопрофильных медицинских услуг с концентрацией кадров и ресурсов в региональных центрах. Успешно решаются вопросы реабилитации сельских жителей после оказания им высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП), налажена маршрутизация пациентов между медицинскими организациями. Практически по всем направлениям действует трехуровневая модель — от центральных районных больниц I уровня — через межмуниципальные центры — к высокотехнологичным центрам III уровня.

В 2009—2019 гг. в республике удалось добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения на 32,8%, от инфаркта миокарда — на 49,8%. Ежегодно в 18 сосудистых центров республики госпитализируется примерно 17 тыс. человек, получающих своевременную помощь, в том числе высокотехнологичную.

Здание МКДЦ (2020)

ВТМП оказывают 15 учреждений здравоохранения по 21 профилю. Ежегодно такую помощь получают более 20 тыс. человек, в том числе около 500 человек из других регионов Российской Федерации.

Сегодня операции на открытом сердце, наряду с Казанью, проводятся в Набережных Челнах и Альметьевске. Успешно развивается такое направление, как трансплантология. Только в 2019 г. выполнено 57 трансплантаций органов (все они успешны), что позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов до 15—20 лет.

Знаковыми событиями в процессе внедрения ВТМП стали: открытие в Республиканской клинической больнице центра пренатальной диагностики внутриутробных инфекций, лаборатории экстракорпорального оплодотворения, отделения гемодиализа на восемь диализных мест и отделения трансплантации почки; освоение ультразвукового деструктора «КУЗА Эксель», хирургического электрокоагулятора Liga Sure. Внедрены следующие виды ВТМП: интратуморозное введение цитостатиков при опухолях; мини-инвазивная хирургия; пункционное дренирование под контролем сонографии; тотальное эндопротезирование суставов и др.

Визит президента РФ Д.А. Медведева и президента РТ М.Ш. Шаймиева в Образовательный центр высоких медицинских технологий (2008)

Модернизация Детской республиканской клинической больницы позволила увеличить количество прооперированных детей с врожденным пороком сердца от 0 до 17 лет (проведено 682 операции на сердце и сосудах, из них 266 — в условиях искусственного кровообращения). Освоен весь спектр оперативных вмешательств, которые проводятся детям в России.

В июле 2006 г. был открыт долгожданный хирургический корпус Межрегионального клинико-диагностического центра, в котором всего лишь за 5 месяцев госпитализированы 1 457 человек и прооперированы 783 пациента, а также выполнено 316 высокотехнологичных операций. Внедрен широкий перечень видов ВТМП: ангиография, эндоскопия, картирование сердца для выявления сложных нарушений его ритма, зондирование сердца; хирургическая коррекция врожденных и приобретенных пороков сердца, хирургическое лечение сосудистых стенозов и т. д. Продолжает развиваться телемедицина — проводятся теле- и видеоконференции, клинические разборы больных с участием ведущих специалистов России, сателлитные симпозиумы, телемосты.

В Клиническом онкологическом диспансере также активно внедряются различные виды ВТМП — органосохраняющие операции при новообразованиях молочных желез и опухолях органов грудной клетки; эвисцерация органов малого таза при распространенных опухолях прямой кишки и органов малого таза; имплантация голосообразующих протезов больным, прооперированным по поводу новообразований гортаноглотки; радиочастотная термоабляция метастатических опухолей паренхиматозных органов, позволяющая в семь раз сократить длительность госпитализации и др.

Встреча президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с хирургами ДРКБ



В течение 2011—2019 гг. в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» высокотехнологическую медицинскую помощь при злокачественных новообразованиях оказали более чем 25 тыс. пациентов.



Применение современных технологий в Республиканской офтальмологической больнице позволило начать внедрение витреоретинальной и эндолазерной хирургии при патологии стекловидного тела и сетчатки пациентам, которые ранее направлялись на лечение за пределы республики. Оснащение современным оборудованием дало возможность увеличить объем операций по факоэмульсификации катаракты; электростимуляции и лазеростимуляции зрительного анализатора; бесшовной хирургии незрелой катаракты.

Кардиохирург ГАУЗ МКДЦ И.В. Абдульянов выполняет операцию на открытом сердце — протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

Курс на модернизацию сети медучреждений

С принятием Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» потребовалась разработка законодательного и нормативного правового обеспечения разграничения специализированной медицинской помощи по уровням ответственности (местное самоуправление, республиканский уровень). В связи с этим была необходима поэтапная модернизация сети специализированных медицинских учреждений республики. Логичным ее вариантом, сохраняющим вертикаль управления, стало объединение специализированных медицинских учреждений по направлениям деятельности в соответствии с региональными полномочиями в формате «республиканское специализированное медицинское учреждение (головное) и его филиалы (специализированные медицинские учреждения муниципальных районов и городских округов республики)».

Была сформирована многоуровневая система оказания специализированной медицинской помощи. Объединение республиканских, городских и сельских специализированных учреждений в качестве одного юридического лица обеспечило высвобождение штатной численности управленческого персонала, экономию фонда оплаты труда. При объединении диспансеров за счет рационального перераспределения коечного фонда появилась возможность реабилитации больных, страдающих социально значимыми заболеваниями.

Большое внимание в начале 2000-х годов уделялось плановой работе по повышению качества деятельности учреждений здравоохранения. Принципиальным моментом при формировании соответствующей системы является переход от управления качеством оказания медицинской помощи к управлению качеством в здравоохранении. Республиканская система управления качеством в здравоохранении развивалась в двух направлениях — совершенствование ведомственных и вневедомственных технологий контроля и обеспечения качества на всех уровнях оказания медицинской помощи и поэтапное внедрение в медицинских учреждениях систем менеджмента качества Международной организации по стандартизации. Утверждена отраслевая программа «Управление качеством в здравоохранении Республики Татарстан на 2004—2007 годы». Разработаны программы управления качеством в территориях и в республиканских медицинских учреждениях.

В период реализации Концепции развития здравоохранения Республики Татарстан на 2003-2006 годы активно развивалась система медицинской профилактики. Проводилась ее реорганизация, укреплялась материально-техническая база, повышался кадровый потенциал, внедрялись информационные технологии. Организовано межсекторальное сотрудничество, в том числе с негосударственными общественными организациями, по вопросам пропаганды здорового образа жизни. Развитие профилактической деятельности здравоохранения республики осуществлялось по следующим направлениям: охрана здоровья здоровых; сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи; расширение мер профилактики социально обусловленных заболеваний. Разработаны и внедрены республиканские целевые программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2003—2006 годы», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003—2006 годы)», «Развитие медицинской помощи лицам старших возрастных групп», «Развитие принципа индивидуальной ответственности трудоспособных граждан за свое здоровье».

Отраслевая целевая программа «Совершенствование профилактической деятельности здравоохранения Республики Татарстан на 2004—2006 годы» объединила службы медицинской профилактики. При всех администрациях районов и городов республики были созданы территориальные межведомственные советы по гигиеническому образованию и воспитанию населения. В поликлиниках проводятся «дни диспансерного больного».

Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в пос. Нефтебаза Тукаевского района (2020)

Кардинальные реформы в здравоохранении

Вторая половина первого десятилетия 2000-х годов ознаменовалась началом кардинальных реформ здравоохранения. Приняты федеральные акты, изменившие взаимоотношения федерального центра, субъектов Федерации и муниципальных образований. В связи с этим Государственным советом Республики Татарстан приняты законы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями в области здравоохранения» и «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об охране здоровья граждан».

В целях повышения качества, доступности и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания деятельность органов и учреждений здравоохранения Татарстана в 2006 году была сконцентрирована на следующих приоритетных направлениях модернизации здравоохранения: развитие первичной медицинской помощи, развитие профилактического направления, обеспечение населения высокотехнологичной помощью. Даже с учетом предыдущих реформ год 2006-й можно признать судьбоносным для республиканского здравоохранения в связи с началом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». В Татарстане обеспечено значительное расширение его направлений. Региональным компонентом данного проекта стала Программа модернизации государственных специализированных учреждений здравоохранения, целью которой явилось создание условий для тиражирования высоких медицинских технологий. Программа реализовалась в учреждениях с общим фондом 5 750 коек, где в течение года лечатся свыше 110 тыс. больных и проводится свыше 50 тыс. операций. В ее рамках на сумму 1 470,7 млн рублей приобретено медицинское и технологическое оборудование, 175 санитарных автомобилей, 2 санитарных вертолета, полностью реконструирована 51 операционная.

В рамках проекта «Здоровье» организован Федеральный учебно-методический центр, где в 2008 г. было проведено 9 циклов для 110 курсантов из 20 регионов России с участием ведущих российских специалистов.

Организован Диспетчерский центр. Это — инновационный проект, осуществленный для оптимизации процесса предоставления жителям республики ВТМП. В 2009 г. к центру было подключено 23 медицинских учреждения и 69 цифровых диагностических аппаратов.

В 2007 г. утверждена республиканская целевая программа «Модернизация амбулаторно-поликлинической службы в Республике Татарстан на 2007—2009 годы». Концепция модернизации амбулаторно-поликлинической службы включает: трансформацию участковой терапевтической и педиатрической служб в различные формы общеврачебной практики; придание поликлиникам функций медико-социальных комплексов по укреплению здоровья семьи, развитие реабилитационных служб, выполнение геронтологических программ; создание при стационарах консультативно-диагностических центров.

В соответствии с поручением президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, начиная с 2012 года, осуществляется строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее — ФАП), врачебных амбулаторий (далее — ВА) и патолого-анатомических отделений (далее — ПАО).

Всего с 2012 по 2020 г. построено 557 модульных ФАПов, 45 ВА и 24 ПАО. Модульные объекты строятся в АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» и сдаются под ключ с медицинским оборудованием и мебелью.

В рамках реализации проектов Минздрав Татарстана закупил шесть передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи в удаленных районах. Определены основные операторы процесса — Республиканская клиническая больница, Городская клиническая больница №7 города Казани, Больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах и Альметьевская центральная районная больница. Медицинские комплексы предназначены для проведения медицинских осмотров в удаленных районах республики.

Успешно реализуется проект «Бережливая поликлиника», что, несомненно, повышает удовлетворенность населения качеством предоставления медицинских услуг. Отличительными чертами новой модели стали открытая регистратура, сокращение времени ожидания пациента в очереди, упрощение записи на прием, комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также понятная навигация. Параллельно во многих медицинских организациях республики реализуется проект «Доброжелательная поликлиника».

Получили дальнейшее развитие «школы пациентов». В медицинских организациях республики в «школах» правилам самоконтроля и самопомощи обучаются больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, артериальной гипертонией, язвенной болезнью желудка, остеохондрозом, новообразованиями, глаукомой, железодефицитной анемией, аллергическими заболеваниями.

Идет работа по развитию кластера ядерной медицины в Татарстане. Власти республики рассчитывают на привлечение к развитию кластера ядерной медицины иностранного капитала. Работу предполагается разделить на этапы. Одним из них будет поставка оборудования в онкологические клиники Казани, Набережных Челнов и Альметьевска для проведения лучевой диагностики и лечения. Планируется также строительство многопрофильного медицинского центра, открытие дополнительных диагностических центров.

Программа «Регион заботы»

В 2019 г. в республике стартовала программа «Регион заботы». Проект направлен на совершенствование организационной помощи пациентам на дому, оценку доступности паллиативной помощи для семей.

Как отмечалось выше, в республике развивается такое перспективное направление медицины, как трансплантация органов. Так, в 2019 г. открылся второй центр трансплантологии печени в Казани на базе Городской клинической больницы №7.

Идет полным ходом реализация национального проекта «Здравоохранение». К 2021 г. планируется дооснастить медицинским оборудованием не менее 95% всех детских поликлиник. К 2024 г. будет создана и растиражирована во всех детских поликлиниках новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению. Речь идет о 50 детских поликлиниках, на модернизацию которых только в 2019 г. потрачено 330 млн рублей.

Ведется активная работа по выявлению у населения злокачественных новообразований на ранних стадиях. В восьми районах Татарстана в ближайшие 5 лет появятся девять онкодиагностических центров, что позволит коренным образом изменить ситуацию. Кроме того, планируется охватить профилактическими осмотрами 70% граждан старшего трудоспособного возраста и не менее 90% граждан старшего трудоспособного возраста, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с болезнью, а также развивать гериатрическую службу.

На сегодняшний день в республике для оказания амбулаторной гериатрической помощи функционируют 48 гериатрических кабинетов. До конца этого года в 19 муниципальных районах республики будет открыт еще 21 такой кабинет, и гериатрическая помощь станет доступной во всех 45 районах республики.

По национальному проекту «Демография» запланировано ежегодно проводить более 1,5 тыс. процедур ЭКО до 2024 г. В 2019 г. родились 856 детей с помощью современных технологий экстракорпорального оплодотворения.

Несмотря на сложную демографическую ситуацию, характеризующуюся снижением рождаемости и старением населения, благодаря принимаемым мерам, в Татарстане отмечается уменьшение смертности населения. Республика по-прежнему занимает первое место в Приволжском федеральном округе по естественному приросту, рождаемости и низким показателям общей смертности, смертности от внешних причин. В России республика входит в двадцатку лидеров по показателю естественного прироста и низкому показателю общей смертности, занимает 12-е место по низкому показателю смертности от внешних причин.

За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни населения республики увеличилась на 4,27 года и составила, по оперативным данным, по итогам 2019 г. 75,08 года (в 2009 г. — 70,81 года).

Смертность населения снизилась на 16% (2010 г. — 13,1 случая; 2019 г. — 11 случаев на 1000 населения), отсутствует убыль населения (2010 г. — (-)0,2; 2019 г. — 0 на 1000 населения).

Смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 23,3%, младенческая смертность уменьшилась на 5,9%, материнская — в 3,7 раза.

Повышение эффективности здравоохранения неразрывно связано с цифровизацией. Это — программы по выдаче электронных больничных листов, проекты «Единый кардиолог», «Единый рентгенолог», «Цифровой ФАП». Планируется создание «Личного кабинета пациента», с помощью которого каждый человек сможет записаться на прием к любому врачу в любом регионе, вызвать врача, выбрать консультанта, запросить выписки и справки и получить доступ к собственным медицинским документам.

Республика одна из первых в России внедрила электронную запись на прием к врачу (в 2008 г. в Казани). За 2019 г. в медицинских организациях Республики Татарстан зафиксировано более 18 млн электронных записей на прием к врачу (в 2018 г. — около 16 млн). Это 72% от общего количества электронных записей на прием в министерства и ведомства Татарстана. Сегодня реализована и система обратной связи: всем записавшимся на следующий после приема врача день приходит простая анкета, позволяющая оставить отзыв о приеме. Татарстан занимает 1-е место в российском рейтинге по внедрению проекта «Электронный листок нетрудоспособности». Ежегодно в республике выдается 1,5 млн электронных листов нетрудоспособности.

Вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения всегда были в разряде приоритетных. Для ликвидации дефицита кадров реализуются договоры о целевом обучении на уровне муниципальных районов, строится ипотечное жилье в районах с предоставлением грантов, а также продолжается действие региональных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

С 2012 по 2019 г. в Татарстане единовременные выплаты получили 629 врачей и 36 фельдшеров. Основанием для выплаты денежного пособия стала программа по предоставлению единовременных компенсационных выплат. В рамках программы каждому доктору полагается компенсация в размере от 1,0 до 1,5 млн рублей, фельдшеру — от 500 до 750 тыс. рублей. В 2020 г. запланировано привлечение 95 врачей и 12 фельдшеров.

Особое внимание в последние годы уделяется развитию медицинского туризма. Татарстанские медицинские центры имеют особенно высокие шансы на привлечение пациентов из стран бывшего СССР, поскольку с этими странами сохранились тесные культурно-исторические связи. Больницы и поликлиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, параллельно развивается медицинский сервис.

Роль медиков в проведении международных турниров



В Республике Татарстан накоплен богатый опыт медицинского обслуживания международных спортивных мероприятий.

В 2013 г. в Казани состоялась XXVII Всемирная летняя Универсиада. Впечатляющему успеху, с которым она прошла, наряду с другими факторами способствовало эффективное медицинское обеспечение, получившее высокую оценку руководства медицинского комитета FISU (Международная федерация университетского спорта). В Казани был построен Медицинский центр Деревни Универсиады. В обслуживании соревнований участвовали 1 500 медицинских работников, 55 бригад скорой медицинской помощи, около 600 волонтеров-медиков. На спортивных объектах функционировали 51 медицинский пункт для спортсменов и 33 медицинских пункта для зрителей. Всего за время Универсиады было зарегистрировано 12 940 обращений за медицинской помощью, из них 4 338 — иностранных граждан.

Службой скорой медицинской помощи обслужено 664 участника мероприятия.

В 2014 г. на территории России впервые прошли Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Татарстан направил на игры 222 медицинских работника (134 врача и 88 представителей среднего медицинского персонала) из 45 медицинских организаций. Татарстанские медики работали на четырех основных олимпийских объектах (Олимпийском стадионе открытия и закрытия игр «Фишт», комплексе трамплинов «Русские горки», в поликлинике дополнительной горной Олимпийской деревни и в горном медиацентре). Специалистами из Татарстана оказано 25% от общего объема медицинской помощи в Сочи.

Кроме того, медики республики успешно решили все задачи по медицинскому обеспечению XVI чемпионата мира по водным видам спорта (2015), матчей VIII Кубка конфедераций ФИФА в Казани (футбольный турнир среди национальных сборных, 2017), матчей XXI чемпионата мира по футболу ФИФА в Казани (2018), 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани (2019).

Использованы иллюстрации из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»