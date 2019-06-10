«Врачебная карусель»: как кадровые перестановки ударили по зарплатам главврачей республиканских клиник
Экс-глава РКБ стал получать на 30% меньше, а новый глава ДРКБ — в два раза больше
40% главврачей республиканских клиник Татарстана (всего их 41) получают зарплату более 100 тыс. рублей. В результате в 2018 году средняя их зарплата составила 92,2 тыс. рублей, увеличившись с 2017 года на 9%. На зарплатный рейтинг повлияли и прошлогодние кадровые перестановки: так, например, новые главы онкодиспансера и офтальмологической больницы получают меньше своих предшественников, в результате «большой кадровой карусели» денежное вознаграждение экс-главы РКБ стало на 30% меньше, а нового главы ДРКБ — в два раза больше. Аналитическая служба «Реального времени», изучив зарплаты руководителей республиканских медучреждений, узнала, кроме того, что главе челнинского ПНД подняли зарплату на 60% — перед тем как его «уйти», и что при одинаковом улучшении показателей главврачу наркодиспансера зарплату повысили, а главе противотуберкулезного — нет.
Как кадровые перестановки ударили по зарплатам главврачей республиканских клиник
2018 год был отмечен приходом нового министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и сменой сразу восьми главврачей республиканских медучреждений, в том числе четырех, получавших шестизначные зарплаты. Но сначала о тех, кто получал меньше 100 тысяч.
Место главы Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Равиля Гарипова, получавшего 50,4 тыс. рублей, занял Альберт Гайнутдинов с зарплатой 37,8 тыс. рублей (на четверть меньше). Кресло руководителя РКПД — Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер, которое занимал Раушан Искандаров (получавший 92,1 тыс. рублей), досталось Олегу Сабаеву, экс-руководителю управления здравоохранения автограда, который будет получать 54,7 тыс. рублей, или на 41% меньше своего предшественника. Что интересно, Искандаров продолжит работать в ПТД врачом-рентгенологом. На место руководителя ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» Юлии Дрешер (зарплата 62,1 тыс. рублей) пришла Диляра Швецова (62,3 тыс. рублей). Зарплата главврача Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратовой станет на 24% больше, чем у ее предшественницы Наили Шаймиевой, и составит 78,6 тыс. рублей.
|Наименование больницы
|Руководитель
|Среднемесячная заработная плата за 2018 год за счет всех источников финансирования
|Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования
|Изменение
|Руководитель в 2017 году
|ГАУЗ МКДЦ
|Хайруллин Рустем Наилевич
|154067
|175.013,14
|-12%
|ГАУЗ РБСМЭ МЗ РТ
|Тимерзянов Марат Исмагилович
|150027,42
|116.216,67
|29%
|ГАУЗ РККВД
|Минуллин Искандэр Кагапович
|149953,79
|148.910,82
|1%
|ГАУЗ РКБ
|Шавалиев Рафаэль Фирнаялович
|149916,22
|121.256,84
|24%
|Гайфуллин Рустем Фаизович
|ГАУЗ ДРКБ
|Зиатдинов Айрат Ильгизарович
|136754,27
|154.185,00
|-11%
|Шавалиев Рафаэль Фирнаялович
|РКПБ им. В.М.Бехтерева -Набережно-Челнинский психоневрологический диспансер
|Беккер Исаак Михайлович
|131836,53
|82.403,83
|60%
|ГАУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер
|Алексеев Алексей Петрович
|128866,29
|129.661,38
|-1%
|ГАУЗ Республиканский наркологический диспансер
|Ахметзянов Ильгиз Ильдарович
|128551,8
|111.074,32
|16%
|ГАУЗ КЭД
|Зянгирова Светлана Талгатовна
|125595,06
|101.387,96
|24%
|ГАУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница им. Агафонова
|Гатауллин Марат Ринатович
|123137,78
|103.102,12
|19%
|ГАУЗ РКОБ
|Хусаинова Дина Камилевна
|121309,2
|132.280,73
|-8%
|Амиров Айдар Наилевич
|ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер
|Хидиятов Ильгиз Ринатович
|115616,07
|130.074,04
|-11%
|Хайруллин Ильдар Индусович
|ГАУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям
|Галиуллин Нияз Ильясович
|109731,48
|86.146,77
|27%
|ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн
|Кормачев Михаил Васильевич
|105841,49
|99.485,00
|6%
|ГАУЗ Республиканский центр крови
|Тураев Рамиль Габдельхакович
|102312,57
|102.755,70
|0%
|ГАУЗ РКПД - Бугульминский ПТД
|Закирова Рамзия Миннехановна
|102247
|81.329,94
|26%
|ГАУЗ Республиканский центр крови - Набережные Челны
|Куркин Петр Александрович
|96275,18
|71.587,30
|34%
|РКПБ им. В.М.Бехтерева -Альметьевский психоневрологический диспансер
|Лебедев Сергей Владимирович
|92297,11
|100.533,99
|-8%
|ГАУЗ РКНЦ
|Хабиров Фарит Ахатович
|92137,77
|77.409,00
|19%
|РКПБ им. В.М.Бехтерева -Нижнекамский психоневрологический диспансер
|Хайруллин Ильдар Нургалиевич
|90551,21
|71.057,56
|27%
|ГАУ РТ Диспетчерский центр МЗ РТ
|Туишев Ростислав Иванович
|85498,97
|86.605,45
|-1%
|ГАУЗ РКПД - Детский туберкулезный санаторий
|Валиев Наиль Равилевич
|81472,46
|57.798,35
|41%
|ГАУЗ Республиканский центр крови - Нижнекамск
|Нургаянов Фанис Файзрахманович
|79773,75
|61.566,60
|30%
|ГАУЗ Республиканский центр крови - Альметьевск
|Муртазин Асгат Камилович
|79067,56
|60.728,79
|30%
|ГАУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника
|Муратова Лейсан Дамировна
|78647,17
|63.287,29
|24%
|Шаймиева Наиля Ильгизовна
|РКПБ им. В.М.Бехтерева -Зеленодольский психоневрологический диспансер
|Залялетдинов Илья Станиславович
|77384,31
|66.540,30
|16%
|ГАУЗ Республиканский центр медицинской профилактики
|Садыкова Римма Саиповна
|74376
|64.140,00
|16%
|ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный
|Надршина Алсу Наилевна
|73780,07
|57.869,56
|27%
|ГКУЗ РМЦ МР Резерв
|Шарипов Ильдар Салимзянович
|71084,43
|62.921,57
|13%
|ГАУЗ РКПД - Казанская туберкулезная больница
|Ахметянов Линар Анасович
|68450,66
|57.773,15
|18%
|ГАУЗ РКПД - Нижнекамский ПТД
|Камалтдинов Ильдар Завидович
|68355,77
|73.099,74
|-6%
|ГАУЗ РКПД - Лениногорский ПТД
|Хамитов Булат Рамзиевич
|65901,65
|61.422,37
|7%
|ГАУЗ РКПД - Альметьевский ПТД
|Усманов Ринат Илгизарович
|64128,17
|83.399,07
|-23%
|ГАУ РМБИЦ
|Швецова Диляра Камилевна
|62928
|62.138,00
|1%
|Дрешер Юлия Николаевна
|ГАУЗ Республиканский детский психоневрологический санаторий
|Хабибуллин Мунир Узбекович
|60127,48
|36.529,10
|65%
|ГАУЗ РКПД - Зеленодольский ПТД
|Валиуллин Зуфяр Зиннатуллович
|56668,39
|52.860,02
|7%
|ГАУЗ РКПД - Набережночелнинский ПТД
|Сабаев Олег Вильевич
|54763,87
|92.113,96
|-41%
|Искандаров Раушан Габдельхакович
|ГАУЗ Республиканский детский санаторий с . Черки-Кильдуразы
|Шамгунова Жевиде Нагматзяновна
|48894,12
|46.348,00
|5%
|ГАУЗ РТ Актюбинский психоневрологический диспансер
|Шарапов Руслан Фандасович
|48026,63
|40.669,52
|18%
|ГАУЗ Реабилитация
|Хасанов Башир Хабирович
|38286,63
|34.913,00
|10%
|ГАУЗ Республиканский медицинский информационно-аналитический центр
|гайнутдинов Альберт Ренатович
|37834,88
|50.444,43
|-25%
|Гарипов Равиль Рашидович
Если же говорить о «стотысячниках», то на 11% меньше своего предшественника будет получать Ильгиз Хидиятов (это 12-е место в рейтинге), сменивший на посту главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдара Хайруллина — 115,6 тыс. рублей, а не 130 тыс. Напомним, ранее Хидиятов возглавлял Зеленодольскую ЦРБ, получая 109,4 тыс. рублей, а Хайруллин стал в прошлом году замгендиректора Фонда Международного медицинского кластера в Сколково.
На 8% меньше получает новый главврач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Дина Хусаинова (121,3 тыс. рублей), пришедшая на место Айдара Амирова. До этого, с 2005 по 2018 год, дочь экс-министра здравоохранения РТ Камиля Зыятдинова работала замглавврача по клинико-экспертной работе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
Возможно, свое место Амиров потерял вследствие скандала. 2 марта 2018 года в больнице прошли обыски, затем было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РКОБ, которых подозревали в том, что они «оказывали платные услуги и за них же получали деньги в местном фонде ОМС», следствие оценило ущерб в 4 млн рублей. Три дня спустя в связи с расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве Амирова временно отстранили от работы — решение об отстранении принял министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
В интервью «Реальному времени» Амиров обвинения отверг, заявив о нехватке бюджетных средств и больших очередях на операции, и в целом указал на недостатки самой системы. Позднее стало известно, что у УЭБ МВД появился «ряд вопросов к ряду руководителей и других медучреждений республики».
Главврачу «инфекционки» в 2018 году подняли зарплату на 20%
Десятку самых высокооплачиваемых главврачей республиканских клиник замыкает руководитель ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. Агафонова» Марат Гатауллин, зарплата которого в 2018 году выросла почти на 20%, составив 123,1 тыс. рублей. Сама клиника открылась осенью прошлого года после капитального ремонта, реконструкция проходила поэтапно и обошлась в 40 млн рублей.
Сегодня через приемное отделение инфекционной больницы в среднем проходит 150—200 человек в сутки, до 25—30% из них ежедневно госпитализируется. Гатауллин возглавляет больницу с 2014 года. В 2006—2008 годах был главврачом Камско-Полянской городской больницы Нижнекамского района РТ. Затем три года проработал замначальника управления здравоохранения исполнительного комитета города Казани, следом два года — замруководителя управления здравоохранения по городу Казани министерства здравоохранения РТ.
У знаменитой «инфекционной», если верить отчету ФОМС РТ за 2018 год, неплохие показатели по количеству жалоб пациентов — больница находится лишь на 88 месте (из 124), из трех жалоб на нее лишь две оказались обоснованными — обе на качество медицинской помощи.
Наркодиспансер отметил уменьшение числа наркоманов и алкоголиков — зарплата главврача выросла на 16%
На девятом месте главврач Казанского эндокринологического диспансера Светлана Зянгирова, зарплату которой увеличили в прошлом году на 24% до 125,5 тыс. рублей. КЭД создан в 1961 году, а Зянгирова возглавляет его с 1985-го. С 1998 года она является главным внештатным экспертом — эндокринологом Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани, с 2009 года — аккредитованным экспертом-эндокринологом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В 2013 году аккредитована МЭР РФ в качестве эксперта по проведению мероприятий по контролю в медицинской сфере деятельности. Согласно данным ФОМС РТ, на КЭД в прошлом году пожаловались всего один раз — и то необоснованно.
Восьмое место занимает главврач Республиканского наркологического диспансера Ильгиз Ахметзянов, зарплата которого выросла в прошлом году на 16%, составив 128,5 тыс. рублей. Республиканский наркологический диспансер имеет в своем составе филиалы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
В марте этого года было объявлено, что в прошлом году в Татарстане зарегистрировано на 12% меньше наркоманов и алкоголиков, впервые обратившихся в наркологические диспансеры РТ. В настоящий момент в РНД на учете с диагнозом «наркомания» состоят 9,2 тыс. человек. В профилактические группы попали более 8 тыс. употребляющих наркотики граждан, которым не был поставлен медицинский диагноз.
Ильгиз Ахметзянов возглавил РНД в 2014 году, в прошлом году был избран депутатом Казгордумы. До этого — с 1998 года — работал на разных должностях Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико-социальной экспертизы №3 г. Казани.
В противотуберкулезном диспансере снижают число заболевших, вводят детский стационар и по-прежнему ищут фтизиатров
Чуть уменьшилась (на 1%) зарплата у главы Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексея Алексеева — в прошлом году она составила 128,8 тыс. рублей.
Согласно данным самого РКПД, территориальная заболеваемость туберкулезом в 2018 году снизилась на 11,6% и составила 29,6 на 100 тыс. населения. В то же время заболеваемость в РТ на 30,6% ниже, чем в РФ, и на 29,6% ниже, чем в ПФО. Смертность от туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 27,5% и составила 2,9 на 100 тыс. населения (в 2,2 раза ниже, чем по РФ).
Кадровая проблема решалась в прошлом году пополнением 15 молодыми специалистами, еще двух привлекли по программе государственной поддержки врачей-специалистов по предоставлению гранта на улучшение жилищных условий. Но по-прежнему не хватает врачей-фтизиатров.
В конце 2018 года введены в строй и оснащены современным оборудованием детское диспансерное отделение и клинико-диагностическая лаборатория в Казани в рамках программы модернизации диспансерных отделений ГАУЗ «РКПД». На эти цели из республиканского бюджета было выделено 174,3 млн рублей. Задачей на 2019 год в клинике считают стабилизацию заболеваемости туберкулезом на уровне 30,0 на 100 тыс. населения и смертности на уровне 3,0 на 100 тыс. населения.
С другой стороны, у медиков вызывают озабоченность впервые выявленные больные: среди них растет доля ВИЧ-инфицированных, в 2018-м каждый четвертый вновь выявленный пациент был из таковых. Сегодня на учете по туберкулезу в Татарстане состоит более 2 тысяч жителей — притом что для больных туберкулезом заготовлен общий коечный фонд на 1 282 места. В феврале был открыт детский корпус РКПД на 450 посещений в смену стоимостью почти 180 млн рублей.
Алексей Алексеев — выходец из Зеленодольска, где проработал на разных должностях всю жизнь, в том числе и главврачом местного филиала РКПД. Возглавляет клинику с 2012 года.
Главе челнинского ПНД на 60% подняли зарплату — перед тем как его «уйти»
Сразу на 60% выросла зарплата главврача РКПБ им. Бехтерева — Набережно-Челнинский психоневрологический диспансер Исаака Беккера, еще год назад получавшего 82,4 тыс. рублей — до 131,8 тыс. Всего в РТ четыре таких филиала, помимо челнинского — Зеленодольский, Нижнекамский и Альметьевский.
Беккер, долгое время руководивший челнинским ПНД, в феврале 2019 года покинул свой пост — на его место пришел экс-замглавы по медчасти РКПБ им. Бехтерева Эльмир Гатин. Уходя, Беккер поставил себе в заслугу то, что «удалось изменить отношение горожан к психоневрологическому диспансеру, теперь его не воспринимают как сумасшедший дом и не боятся встреч с врачами-психиатрами»: «В нашем лечебном заведении с 1985 года нет решеток и камер для буйных пациентов, а в год их бывает около 190 человек».
Сейчас, по словам Беккера, на учете в челнинском ПНД состоит чуть более 10 тысяч человек, из них 3 800 — дети. В челнинском ПНД после его ухода завотделением осталась работать его младшая дочь.
В результате «кадровой карусели» экс-глава РКБ стал получать на 30% меньше, а новый глава ДРКБ — в два раза больше
Пятерку самых высокооплачиваемых врачей республиканских клиник Татарстана открывает еще один новичок — главврач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов, который тоже получает меньше (на 11%) своего предшественника — Рафаэля Шавалиева (получал 154,2 тыс. рублей — вторую по величине зарплату в 2017 году) — 136,7 тыс. рублей.
В рейтинге детских больниц России ДРКБ, основанная в 1977 году, признавалась одно время лучшей за десятилетие. Ежегодно медицинскую помощь в больнице получают более 150 тысяч детей, в том числе стационарную помощь — 35 тыс. С 2012 года в ДРКБ реализуется программа модернизации в объеме почти 2 млрд рублей. Сегодня здесь работает более 2 тыс. сотрудников (почти 500 из них — врачи) и госпитализируется более 70% детей с хирургической патологией.
Рафаэль Шавалиев в 1998 году начал работать врачом-хирургом в менделеевской центральной районной больнице, с 2000 по 2007 год был врачом-онкологом ГУЗ «Казанский онкологический диспансер», в 2007 году назначен на должность управляющего делами министерства здравоохранения РТ, с ноября 2009 года возглавлял госпиталь ветеранов войн Казани.
ДРКБ Шавалиев возглавил в 2010 году на фоне скандала: Счетная палата РТ провела тогда проверку клиники и обнаружила «факты неэффективного расходования бюджетных средств». Бессменный глава больницы Евгений Карпухин вынужден был написать заявление по собственному желанию, но заметил при этом, что «оборудование больнице минздрав передал, а денег на его установку не выделил…».
В сентябре 2015 года Шавалиев стал депутатом Казанской городской думы, где возглавил комиссию по охране здоровья горожан и окружающей среды. В январе 2018 года Шавалиев заявил, что никогда не будет прививаться зарубежной вакциной: «Потому что наша российская вакцина формируется в наших условиях из наших ресурсов». А в феврале в рамках проекта «Живой баттл» заявил, что «бесплатной медицины не бывает, она всегда затратная».
В результате кадровых перестановок прошлого года Шавалиев фактически пошел на повышение, возглавив РКБ, а прежний глава РКБ — пошел фактически на понижение (во всяком случае, если смотреть на величину зарплат), возглавив Городскую поликлинику №21, главврач которой Айрат Зиатдинов в свою очередь занял кресло главврача ДРКБ (где раньше работал Шавалиев). Вот такая «рокировочка».
Теперь Рустем Гайфуллин, экс-глава РКБ, получает в должности главы поликлиники №21 87,3 тыс. рублей (а не 121,2 тыс. рублей, как получал на прежнем месте). А Айдар Зиатдинов, получавший в 2017 году в должности главы поликлиники №21 61,8 тыс. рублей, в кресле главврача ДРКБ получает 136,7 тыс. рублей, или в 2 с лишним раза больше.
У нового главврача РКБ Рафаэля Шавалиева зарплата понизилась, но оказалась на четверть выше зарплаты предшественника
Зиатдинов же до того, как сделать в прошлом году такое головокружительное перемещение по карьерной лестнице, начинал карьеру не врачом, а чиновником, став в 2003 году замначальника по лечебной работе отдела здравоохранения Авиастроительного района Казани. Два года спустя он занял кресло начальника отдела здравоохранения Вахитовского района и только в 2008 году стал главврачом городской поликлиники №4. В городской поликлинике №21 в должности главврача Зиатдинов проработал меньше года, с сентября 2017 года по апрель 2018 года.
Интересно, что у Рафаэля Шавалиева, перешедшего из ДРКБ в РКБ, тоже понизилась зарплата, со 154 тыс. до 149,9 тыс. рублей — хотя она и оказалась на 24% больше зарплаты его предшественника Рустема Гайфуллина (последний получал в 2017 году 121,25 тыс. рублей). Теперь Шавалиев занимает в рейтинге не второе, как год назад, а четвертое место. РКБ побольше, чем ДРКБ — здесь работает почти 5 тыс. сотрудников (из них более 800 — врачей), проводят более 45 тыс. операций и принимают 10 тыс. родов в год. Как и ДРКБ, РКБ тоже реализовывала в 2011—2012 годах программу модернизации, но освоила почти 3 млрд рублей.
Казанская поликлиника №21, которую теперь возглавляет Гайфуллин, тоже не самая маленькая — в открывшемся осенью 2017 года здании 10 тыс. кв. м. В этом высокотехнологичном центре работают приемно-информационное отделение, инфекционное, рентгенологическое, терапевтическое, отделения неотложной помощи, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактической помощи и узких специалистов, женская консультация и центр мужского здоровья. На базе клиники был открыт и филиал Республиканского клинического онкологического диспансера. На момент прихода Гайфуллина она обслуживала 200 тыс. человек.
Напомним, ДРКБ занимает в рейтинге жалоб ФОМС РТ по итогам 2018 года 37-е место: половина из 16 жалоб оказались обоснованными, в том числе и на незаконное взимание средств и плохое качество медпомощи. У РКБ позиции хуже — 19-е место по жалобам: 20 из 35 оказались обоснованными, большей частью на плохое качество медпомощи и отказ в ней, а также на незаконное взимание средств.
Главврач кожно-венерологической клиники получает 150 тыс. рублей
Тройку самых высокооплачиваемых главврачей республиканских клиник РТ, как и в прошлом году, замыкает глава Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Искандэр Минуллин с почти не изменившейся в 2018 году зарплатой в 150 тыс. рублей (149 тыс. — было в 2017 году).
Собственно, никаких заметных изменений в клинике за год и не произошло. В структуру РККВД входят те же поликлинические, стационарные отделения и территориальные филиалы, в штате 238 врачей, в том числе 186 дерматовенерологов. В 2016 году в Казани открылась новая поликлиника диспансера (на ремонт и оснащение ее было потрачено 50 млн рублей). В конце 2017 года стало известно, что в историческом здании кожно-венерологического диспансера после реставрации в будущем разместятся только административная часть и учебные помещения медучреждения. Было принято решение существующие сегодня в Казани три маломощных стационара, поликлинику и лабораторию закрыть, вместо него построят новый шестиэтажный диспансер «на 80 коек и 120 мест дневного стационара». Известно, что здание будет шестиэтажное. Поликлиника, которая разместится внутри центра, должна будет принимать 200 человек в сутки.
В прошлом году в ФОМС РТ на клинику поступило семь жалоб, пять из них оказались обоснованными (64-е место антирейтинга) — в частности, на организацию работы заведения и на отказ в медпомощи.
На треть выросли доходы главы бюро судебно-медицинской экспертизы
Сразу на второе с восьмого места поднялся в зарплатном рейтинге руководитель ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» Марат Тимерзянов — его зарплата выросла на треть, составив в 2018 году 150 тыс. рублей.
Государственная судебно-медицинская служба ТАССР была организована в первые годы советской власти. Сегодня РБСМЭ считается медицинским учреждением особого типа, выполняющим судебные экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов, судебно-медицинские экспертизы и исследования трупов, судебно-медицинские экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других лиц, экспертизы по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях. В 2016 году бюро было признано «одним из лучших в России».
Марат Тимерзянов в 2000-х годах был замглавврача госпиталя ветеранов войн, два года возглавлял ДРКБ, в 2013—2014 годах был начальником медицинского отдела УФСИН России по РТ.
Главе МКДЦ, несмотря на намек Акчурина, не повысили зарплату — но он все равно получает больше всех
Наконец первое место по величине зарплаты продолжает удерживать Рустем Хайруллин, руководитель Межрегионального клинико-диагностического центра — вот только зарплата его в 2018 году снизилась на 12%, составив 154 тыс. рублей (в 2017 году — 175 тыс.).
Первые блоки МКДЦ — диагностические отделения — были сданы в 1999 году, терапевтический корпус открыт в 2004 году. В том же году началась оптимизация проекта «с учетом современных требований и замкнутости технологического цикла», было получено заключение Главгосэкспертизы РФ на реконструкцию и перевооружение объектов МКДЦ (общая площадь помещений по обновленному проекту составила внушительные 60 тыс. кв. м).
В 2006 году ввели в эксплуатацию хирургический комплекс и административно-хозяйственные помещения (блоки «А», «Б», «К», парамедицинские службы). В 2010 году к МКДЦ присоединили «Казанский кардиологический диспансер». В 2012-м открыли головной сосудистый центр РТ на базе МКДЦ. В год амбулаторную и стационарную медицинскую помощь здесь получают более 95 тысяч пациентов, скорую неотложную помощь — более 4,5 тысячи. В стенах МКДЦ ежегодно совершается порядка 1,2 тысячи операций на сосудах, 1,1 тысячи кардиохирургических и около 900 нейрохирургических. На базе МКДЦ впервые в РТ были выполнены оперативные вмешательства по трансплантации сердца (2011 г.) и имплантации искусственного желудочка сердца (2014 г.). Сюда же в мае 2017 года был госпитализирован экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин.
Рустем Хайруллин в 1997—2001 годах прошел ординатуру и аспирантуру при московском НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова РК НПК. В 2003—2004 годах работал врачом кардиохирургического отделения МКДЦ, в 2004-м в возрасте 32 лет стал гендиректором МКДЦ.
Возглавил МКДЦ Хайруллин (к слову, сын Наиля Хайруллина, гендиректора КАПО в 1996—2007 гг.) в год, когда за амбициозный проект активно взялись республиканские власти — сменив на посту Ростислава Туишева, курировавшего МКДЦ в 1991—2004 годах (ныне — директор диспетчерского центра Минздрава РТ), когда центр влачил не бог весть какое существование.
Четыре года спустя произошла скандальная кадровая рокировка: министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов «сместил» с места Хайруллина, отправив его главврачом ГМУ РКБ-3 — а на его место в МКДЦ из того же РКБ-3 пересадили Альмира Абашева. Скандальной она стала потому, что всего четыре дня спустя собственные же приказы Минздрав РТ отменил «в связи с производственной необходимостью»: Рустем Хайруллин вновь стал директором МКДЦ, а Абашев вернулся в РКБ-3. В 2016—2019 гг. он возглавлял университетскую клинику «Казань», а с 22 апреля 2019 г. работает первым заместителем министра здравоохранения РТ.
Напомним, что приезжавший прошлой зимой в Казань известный кардиохирург Ренат Акчурин после посещения МКДЦ заявил, что «никаких отличий в лечении в Москве и в Татарстане нет», зато «есть небольшая разница между зарплатами врача в Москве и в Татарстане»: «Но, надеюсь, этот вопрос решат без нас». Зарплату, однако, Хайруллину в итоге понизили.
В антирейтинге ФОМС РТ МКДЦ занимает 44-е место: из 12 жалоб 8 были признаны обоснованными — большей частью на организацию работы медучреждения.
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