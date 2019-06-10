«Врачебная карусель»: как кадровые перестановки ударили по зарплатам главврачей республиканских клиник

Экс-глава РКБ стал получать на 30% меньше, а новый глава ДРКБ — в два раза больше

40% главврачей республиканских клиник Татарстана (всего их 41) получают зарплату более 100 тыс. рублей. В результате в 2018 году средняя их зарплата составила 92,2 тыс. рублей, увеличившись с 2017 года на 9%. На зарплатный рейтинг повлияли и прошлогодние кадровые перестановки: так, например, новые главы онкодиспансера и офтальмологической больницы получают меньше своих предшественников, в результате «большой кадровой карусели» денежное вознаграждение экс-главы РКБ стало на 30% меньше, а нового главы ДРКБ — в два раза больше. Аналитическая служба «Реального времени», изучив зарплаты руководителей республиканских медучреждений, узнала, кроме того, что главе челнинского ПНД подняли зарплату на 60% — перед тем как его «уйти», и что при одинаковом улучшении показателей главврачу наркодиспансера зарплату повысили, а главе противотуберкулезного — нет.

Как кадровые перестановки ударили по зарплатам главврачей республиканских клиник

2018 год был отмечен приходом нового министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и сменой сразу восьми главврачей республиканских медучреждений, в том числе четырех, получавших шестизначные зарплаты. Но сначала о тех, кто получал меньше 100 тысяч.



Место главы Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Равиля Гарипова, получавшего 50,4 тыс. рублей, занял Альберт Гайнутдинов с зарплатой 37,8 тыс. рублей (на четверть меньше). Кресло руководителя РКПД — Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер, которое занимал Раушан Искандаров (получавший 92,1 тыс. рублей), досталось Олегу Сабаеву, экс-руководителю управления здравоохранения автограда, который будет получать 54,7 тыс. рублей, или на 41% меньше своего предшественника. Что интересно, Искандаров продолжит работать в ПТД врачом-рентгенологом. На место руководителя ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» Юлии Дрешер (зарплата 62,1 тыс. рублей) пришла Диляра Швецова (62,3 тыс. рублей). Зарплата главврача Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратовой станет на 24% больше, чем у ее предшественницы Наили Шаймиевой, и составит 78,6 тыс. рублей.



Зарплаты главврачей республиканских больниц РТ, руб. (2018 год)

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2018 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Изменение Руководитель в 2017 году ГАУЗ МКДЦ Хайруллин Рустем Наилевич 154067 175.013,14 -12% ГАУЗ РБСМЭ МЗ РТ Тимерзянов Марат Исмагилович 150027,42 116.216,67 29% ГАУЗ РККВД Минуллин Искандэр Кагапович 149953,79 148.910,82 1% ГАУЗ РКБ Шавалиев Рафаэль Фирнаялович 149916,22 121.256,84 24% Гайфуллин Рустем Фаизович ГАУЗ ДРКБ Зиатдинов Айрат Ильгизарович 136754,27 154.185,00 -11% Шавалиев Рафаэль Фирнаялович РКПБ им. В.М.Бехтерева -Набережно-Челнинский психоневрологический диспансер Беккер Исаак Михайлович 131836,53 82.403,83 60% ГАУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер Алексеев Алексей Петрович 128866,29 129.661,38 -1% ГАУЗ Республиканский наркологический диспансер Ахметзянов Ильгиз Ильдарович 128551,8 111.074,32 16% ГАУЗ КЭД Зянгирова Светлана Талгатовна 125595,06 101.387,96 24% ГАУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница им. Агафонова Гатауллин Марат Ринатович 123137,78 103.102,12 19% ГАУЗ РКОБ Хусаинова Дина Камилевна 121309,2 132.280,73 -8% Амиров Айдар Наилевич ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Хидиятов Ильгиз Ринатович 115616,07 130.074,04 -11% Хайруллин Ильдар Индусович ГАУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям Галиуллин Нияз Ильясович 109731,48 86.146,77 27% ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн Кормачев Михаил Васильевич 105841,49 99.485,00 6% ГАУЗ Республиканский центр крови Тураев Рамиль Габдельхакович 102312,57 102.755,70 0% ГАУЗ РКПД - Бугульминский ПТД Закирова Рамзия Миннехановна 102247 81.329,94 26% ГАУЗ Республиканский центр крови - Набережные Челны Куркин Петр Александрович 96275,18 71.587,30 34% РКПБ им. В.М.Бехтерева -Альметьевский психоневрологический диспансер Лебедев Сергей Владимирович 92297,11 100.533,99 -8% ГАУЗ РКНЦ Хабиров Фарит Ахатович 92137,77 77.409,00 19% РКПБ им. В.М.Бехтерева -Нижнекамский психоневрологический диспансер Хайруллин Ильдар Нургалиевич 90551,21 71.057,56 27% ГАУ РТ Диспетчерский центр МЗ РТ Туишев Ростислав Иванович 85498,97 86.605,45 -1% ГАУЗ РКПД - Детский туберкулезный санаторий Валиев Наиль Равилевич 81472,46 57.798,35 41% ГАУЗ Республиканский центр крови - Нижнекамск Нургаянов Фанис Файзрахманович 79773,75 61.566,60 30% ГАУЗ Республиканский центр крови - Альметьевск Муртазин Асгат Камилович 79067,56 60.728,79 30% ГАУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника Муратова Лейсан Дамировна 78647,17 63.287,29 24% Шаймиева Наиля Ильгизовна РКПБ им. В.М.Бехтерева -Зеленодольский психоневрологический диспансер Залялетдинов Илья Станиславович 77384,31 66.540,30 16% ГАУЗ Республиканский центр медицинской профилактики Садыкова Римма Саиповна 74376 64.140,00 16% ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный Надршина Алсу Наилевна 73780,07 57.869,56 27% ГКУЗ РМЦ МР Резерв Шарипов Ильдар Салимзянович 71084,43 62.921,57 13% ГАУЗ РКПД - Казанская туберкулезная больница Ахметянов Линар Анасович 68450,66 57.773,15 18% ГАУЗ РКПД - Нижнекамский ПТД Камалтдинов Ильдар Завидович 68355,77 73.099,74 -6% ГАУЗ РКПД - Лениногорский ПТД Хамитов Булат Рамзиевич 65901,65 61.422,37 7% ГАУЗ РКПД - Альметьевский ПТД Усманов Ринат Илгизарович 64128,17 83.399,07 -23% ГАУ РМБИЦ Швецова Диляра Камилевна 62928 62.138,00 1% Дрешер Юлия Николаевна ГАУЗ Республиканский детский психоневрологический санаторий Хабибуллин Мунир Узбекович 60127,48 36.529,10 65% ГАУЗ РКПД - Зеленодольский ПТД Валиуллин Зуфяр Зиннатуллович 56668,39 52.860,02 7% ГАУЗ РКПД - Набережночелнинский ПТД Сабаев Олег Вильевич 54763,87 92.113,96 -41% Искандаров Раушан Габдельхакович ГАУЗ Республиканский детский санаторий с . Черки-Кильдуразы Шамгунова Жевиде Нагматзяновна 48894,12 46.348,00 5% ГАУЗ РТ Актюбинский психоневрологический диспансер Шарапов Руслан Фандасович 48026,63 40.669,52 18% ГАУЗ Реабилитация Хасанов Башир Хабирович 38286,63 34.913,00 10% ГАУЗ Республиканский медицинский информационно-аналитический центр гайнутдинов Альберт Ренатович 37834,88 50.444,43 -25% Гарипов Равиль Рашидович

Если же говорить о «стотысячниках», то на 11% меньше своего предшественника будет получать Ильгиз Хидиятов (это 12-е место в рейтинге), сменивший на посту главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдара Хайруллина — 115,6 тыс. рублей, а не 130 тыс. Напомним, ранее Хидиятов возглавлял Зеленодольскую ЦРБ, получая 109,4 тыс. рублей, а Хайруллин стал в прошлом году замгендиректора Фонда Международного медицинского кластера в Сколково.

На 8% меньше получает новый главврач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Дина Хусаинова (121,3 тыс. рублей), пришедшая на место Айдара Амирова. До этого, с 2005 по 2018 год, дочь экс-министра здравоохранения РТ Камиля Зыятдинова работала замглавврача по клинико-экспертной работе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».

Возможно, свое место Амиров потерял вследствие скандала. 2 марта 2018 года в больнице прошли обыски, затем было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РКОБ, которых подозревали в том, что они «оказывали платные услуги и за них же получали деньги в местном фонде ОМС», следствие оценило ущерб в 4 млн рублей. Три дня спустя в связи с расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве Амирова временно отстранили от работы — решение об отстранении принял министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В интервью «Реальному времени» Амиров обвинения отверг, заявив о нехватке бюджетных средств и больших очередях на операции, и в целом указал на недостатки самой системы. Позднее стало известно, что у УЭБ МВД появился «ряд вопросов к ряду руководителей и других медучреждений республики».

Главврачу «инфекционки» в 2018 году подняли зарплату на 20%

Десятку самых высокооплачиваемых главврачей республиканских клиник замыкает руководитель ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. Агафонова» Марат Гатауллин, зарплата которого в 2018 году выросла почти на 20%, составив 123,1 тыс. рублей. Сама клиника открылась осенью прошлого года после капитального ремонта, реконструкция проходила поэтапно и обошлась в 40 млн рублей.

Марат Гатауллин возглавляет больницу с 2014 года. Фото rkib-tatar.ru

Сегодня через приемное отделение инфекционной больницы в среднем проходит 150—200 человек в сутки, до 25—30% из них ежедневно госпитализируется. Гатауллин возглавляет больницу с 2014 года. В 2006—2008 годах был главврачом Камско-Полянской городской больницы Нижнекамского района РТ. Затем три года проработал замначальника управления здравоохранения исполнительного комитета города Казани, следом два года — замруководителя управления здравоохранения по городу Казани министерства здравоохранения РТ.



У знаменитой «инфекционной», если верить отчету ФОМС РТ за 2018 год, неплохие показатели по количеству жалоб пациентов — больница находится лишь на 88 месте (из 124), из трех жалоб на нее лишь две оказались обоснованными — обе на качество медицинской помощи.

Наркодиспансер отметил уменьшение числа наркоманов и алкоголиков — зарплата главврача выросла на 16%

На девятом месте главврач Казанского эндокринологического диспансера Светлана Зянгирова, зарплату которой увеличили в прошлом году на 24% до 125,5 тыс. рублей. КЭД создан в 1961 году, а Зянгирова возглавляет его с 1985-го. С 1998 года она является главным внештатным экспертом — эндокринологом Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани, с 2009 года — аккредитованным экспертом-эндокринологом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В 2013 году аккредитована МЭР РФ в качестве эксперта по проведению мероприятий по контролю в медицинской сфере деятельности. Согласно данным ФОМС РТ, на КЭД в прошлом году пожаловались всего один раз — и то необоснованно.

Восьмое место занимает главврач Республиканского наркологического диспансера Ильгиз Ахметзянов, зарплата которого выросла в прошлом году на 16%, составив 128,5 тыс. рублей. Республиканский наркологический диспансер имеет в своем составе филиалы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.



Республиканский наркологический диспансер имеет в своем составе амбулаторные, стационарные и реабилитационные отделения, отделение интенсивной терапии с палатой реанимации, химико-токсикологическую лабораторию. Фото 2gis.ru

В марте этого года было объявлено, что в прошлом году в Татарстане зарегистрировано на 12% меньше наркоманов и алкоголиков, впервые обратившихся в наркологические диспансеры РТ. В настоящий момент в РНД на учете с диагнозом «наркомания» состоят 9,2 тыс. человек. В профилактические группы попали более 8 тыс. употребляющих наркотики граждан, которым не был поставлен медицинский диагноз.

Ильгиз Ахметзянов возглавил РНД в 2014 году, в прошлом году был избран депутатом Казгордумы. До этого — с 1998 года — работал на разных должностях Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико-социальной экспертизы №3 г. Казани.

В противотуберкулезном диспансере снижают число заболевших, вводят детский стационар и по-прежнему ищут фтизиатров

Чуть уменьшилась (на 1%) зарплата у главы Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексея Алексеева — в прошлом году она составила 128,8 тыс. рублей.



Согласно данным самого РКПД, территориальная заболеваемость туберкулезом в 2018 году снизилась на 11,6% и составила 29,6 на 100 тыс. населения. В то же время заболеваемость в РТ на 30,6% ниже, чем в РФ, и на 29,6% ниже, чем в ПФО. Смертность от туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 27,5% и составила 2,9 на 100 тыс. населения (в 2,2 раза ниже, чем по РФ).

В конце 2018 года введены в строй и оснащены современным оборудованием детское диспансерное отделение и клинико-диагностическая лаборатория в Казани. Фото tatarstan.ru

Кадровая проблема решалась в прошлом году пополнением 15 молодыми специалистами, еще двух привлекли по программе государственной поддержки врачей-специалистов по предоставлению гранта на улучшение жилищных условий. Но по-прежнему не хватает врачей-фтизиатров.

В конце 2018 года введены в строй и оснащены современным оборудованием детское диспансерное отделение и клинико-диагностическая лаборатория в Казани в рамках программы модернизации диспансерных отделений ГАУЗ «РКПД». На эти цели из республиканского бюджета было выделено 174,3 млн рублей. Задачей на 2019 год в клинике считают стабилизацию заболеваемости туберкулезом на уровне 30,0 на 100 тыс. населения и смертности на уровне 3,0 на 100 тыс. населения.

С другой стороны, у медиков вызывают озабоченность впервые выявленные больные: среди них растет доля ВИЧ-инфицированных, в 2018-м каждый четвертый вновь выявленный пациент был из таковых. Сегодня на учете по туберкулезу в Татарстане состоит более 2 тысяч жителей — притом что для больных туберкулезом заготовлен общий коечный фонд на 1 282 места. В феврале был открыт детский корпус РКПД на 450 посещений в смену стоимостью почти 180 млн рублей.

Алексей Алексеев — выходец из Зеленодольска, где проработал на разных должностях всю жизнь, в том числе и главврачом местного филиала РКПД. Возглавляет клинику с 2012 года.

Алексей Алексеев — выходец из Зеленодольска, где проработал на разных должностях всю жизнь. Фото tatarstan.ru

Главе челнинского ПНД на 60% подняли зарплату — перед тем как его «уйти»



Сразу на 60% выросла зарплата главврача РКПБ им. Бехтерева — Набережно-Челнинский психоневрологический диспансер Исаака Беккера, еще год назад получавшего 82,4 тыс. рублей — до 131,8 тыс. Всего в РТ четыре таких филиала, помимо челнинского — Зеленодольский, Нижнекамский и Альметьевский.

Беккер, долгое время руководивший челнинским ПНД, в феврале 2019 года покинул свой пост — на его место пришел экс-замглавы по медчасти РКПБ им. Бехтерева Эльмир Гатин. Уходя, Беккер поставил себе в заслугу то, что «удалось изменить отношение горожан к психоневрологическому диспансеру, теперь его не воспринимают как сумасшедший дом и не боятся встреч с врачами-психиатрами»: «В нашем лечебном заведении с 1985 года нет решеток и камер для буйных пациентов, а в год их бывает около 190 человек».

Сейчас, по словам Беккера, на учете в челнинском ПНД состоит чуть более 10 тысяч человек, из них 3 800 — дети. В челнинском ПНД после его ухода завотделением осталась работать его младшая дочь.

Исаак Беккер, долгое время руководивший челнинским ПНД, в феврале 2019 года покинул свой пост. Фото kazanfirst.ru

В результате «кадровой карусели» экс-глава РКБ стал получать на 30% меньше, а новый глава ДРКБ — в два раза больше



Пятерку самых высокооплачиваемых врачей республиканских клиник Татарстана открывает еще один новичок — главврач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов, который тоже получает меньше (на 11%) своего предшественника — Рафаэля Шавалиева (получал 154,2 тыс. рублей — вторую по величине зарплату в 2017 году) — 136,7 тыс. рублей.

В рейтинге детских больниц России ДРКБ, основанная в 1977 году, признавалась одно время лучшей за десятилетие. Ежегодно медицинскую помощь в больнице получают более 150 тысяч детей, в том числе стационарную помощь — 35 тыс. С 2012 года в ДРКБ реализуется программа модернизации в объеме почти 2 млрд рублей. Сегодня здесь работает более 2 тыс. сотрудников (почти 500 из них — врачи) и госпитализируется более 70% детей с хирургической патологией.

Рафаэль Шавалиев в 1998 году начал работать врачом-хирургом в менделеевской центральной районной больнице, с 2000 по 2007 год был врачом-онкологом ГУЗ «Казанский онкологический диспансер», в 2007 году назначен на должность управляющего делами министерства здравоохранения РТ, с ноября 2009 года возглавлял госпиталь ветеранов войн Казани.

ДРКБ Шавалиев возглавил в 2010 году на фоне скандала: Счетная палата РТ провела тогда проверку клиники и обнаружила «факты неэффективного расходования бюджетных средств». Бессменный глава больницы Евгений Карпухин вынужден был написать заявление по собственному желанию, но заметил при этом, что «оборудование больнице минздрав передал, а денег на его установку не выделил…».

В сентябре 2015 года Шавалиев стал депутатом Казанской городской думы, где возглавил комиссию по охране здоровья горожан и окружающей среды. В январе 2018 года Шавалиев заявил, что никогда не будет прививаться зарубежной вакциной: «Потому что наша российская вакцина формируется в наших условиях из наших ресурсов». А в феврале в рамках проекта «Живой баттл» заявил, что «бесплатной медицины не бывает, она всегда затратная».

В результате кадровых перестановок прошлого года Шавалиев фактически пошел на повышение, возглавив РКБ, а прежний глава РКБ — пошел фактически на понижение (во всяком случае, если смотреть на величину зарплат), возглавив Городскую поликлинику №21, главврач которой Айрат Зиатдинов в свою очередь занял кресло главврача ДРКБ (где раньше работал Шавалиев). Вот такая «рокировочка».

Теперь Рустем Гайфуллин, экс-глава РКБ, получает в должности главы поликлиники №21 87,3 тыс. рублей (а не 121,2 тыс. рублей, как получал на прежнем месте). А Айдар Зиатдинов, получавший в 2017 году в должности главы поликлиники №21 61,8 тыс. рублей, в кресле главврача ДРКБ получает 136,7 тыс. рублей, или в 2 с лишним раза больше.

Зиатдинов (на фото — слева) начинал карьеру не врачом, а чиновником, став в 2003 году замначальника по лечебной работе отдела здравоохранения Авиастроительного района Казани. Фото kazangmu.ru

У нового главврача РКБ Рафаэля Шавалиева зарплата понизилась, но оказалась на четверть выше зарплаты предшественника



Зиатдинов же до того, как сделать в прошлом году такое головокружительное перемещение по карьерной лестнице, начинал карьеру не врачом, а чиновником, став в 2003 году замначальника по лечебной работе отдела здравоохранения Авиастроительного района Казани. Два года спустя он занял кресло начальника отдела здравоохранения Вахитовского района и только в 2008 году стал главврачом городской поликлиники №4. В городской поликлинике №21 в должности главврача Зиатдинов проработал меньше года, с сентября 2017 года по апрель 2018 года.

Интересно, что у Рафаэля Шавалиева, перешедшего из ДРКБ в РКБ, тоже понизилась зарплата, со 154 тыс. до 149,9 тыс. рублей — хотя она и оказалась на 24% больше зарплаты его предшественника Рустема Гайфуллина (последний получал в 2017 году 121,25 тыс. рублей). Теперь Шавалиев занимает в рейтинге не второе, как год назад, а четвертое место. РКБ побольше, чем ДРКБ — здесь работает почти 5 тыс. сотрудников (из них более 800 — врачей), проводят более 45 тыс. операций и принимают 10 тыс. родов в год. Как и ДРКБ, РКБ тоже реализовывала в 2011—2012 годах программу модернизации, но освоила почти 3 млрд рублей.

Казанская поликлиника №21, которую теперь возглавляет Гайфуллин, тоже не самая маленькая — в открывшемся осенью 2017 года здании 10 тыс. кв. м. В этом высокотехнологичном центре работают приемно-информационное отделение, инфекционное, рентгенологическое, терапевтическое, отделения неотложной помощи, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактической помощи и узких специалистов, женская консультация и центр мужского здоровья. На базе клиники был открыт и филиал Республиканского клинического онкологического диспансера. На момент прихода Гайфуллина она обслуживала 200 тыс. человек.

Напомним, ДРКБ занимает в рейтинге жалоб ФОМС РТ по итогам 2018 года 37-е место: половина из 16 жалоб оказались обоснованными, в том числе и на незаконное взимание средств и плохое качество медпомощи. У РКБ позиции хуже — 19-е место по жалобам: 20 из 35 оказались обоснованными, большей частью на плохое качество медпомощи и отказ в ней, а также на незаконное взимание средств.

В сентября 2015 года Шавалиев стал депутатом Казанской городской думы, где возглавил комиссию по охране здоровья горожан и окружающей среды. Фото Олега Тихонова

Главврач кожно-венерологической клиники получает 150 тыс. рублей



Тройку самых высокооплачиваемых главврачей республиканских клиник РТ, как и в прошлом году, замыкает глава Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Искандэр Минуллин с почти не изменившейся в 2018 году зарплатой в 150 тыс. рублей (149 тыс. — было в 2017 году).

Собственно, никаких заметных изменений в клинике за год и не произошло. В структуру РККВД входят те же поликлинические, стационарные отделения и территориальные филиалы, в штате 238 врачей, в том числе 186 дерматовенерологов. В 2016 году в Казани открылась новая поликлиника диспансера (на ремонт и оснащение ее было потрачено 50 млн рублей). В конце 2017 года стало известно, что в историческом здании кожно-венерологического диспансера после реставрации в будущем разместятся только административная часть и учебные помещения медучреждения. Было принято решение существующие сегодня в Казани три маломощных стационара, поликлинику и лабораторию закрыть, вместо него построят новый шестиэтажный диспансер «на 80 коек и 120 мест дневного стационара». Известно, что здание будет шестиэтажное. Поликлиника, которая разместится внутри центра, должна будет принимать 200 человек в сутки.

В прошлом году в ФОМС РТ на клинику поступило семь жалоб, пять из них оказались обоснованными (64-е место антирейтинга) — в частности, на организацию работы заведения и на отказ в медпомощи.

На треть выросли доходы главы бюро судебно-медицинской экспертизы

Сразу на второе с восьмого места поднялся в зарплатном рейтинге руководитель ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» Марат Тимерзянов — его зарплата выросла на треть, составив в 2018 году 150 тыс. рублей.



В 2016 году РБСМЭ было признано «одним из лучших в России». Фото yandex.ru

Государственная судебно-медицинская служба ТАССР была организована в первые годы советской власти. Сегодня РБСМЭ считается медицинским учреждением особого типа, выполняющим судебные экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов, судебно-медицинские экспертизы и исследования трупов, судебно-медицинские экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других лиц, экспертизы по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях. В 2016 году бюро было признано «одним из лучших в России».



Марат Тимерзянов в 2000-х годах был замглавврача госпиталя ветеранов войн, два года возглавлял ДРКБ, в 2013—2014 годах был начальником медицинского отдела УФСИН России по РТ.

Главе МКДЦ, несмотря на намек Акчурина, не повысили зарплату — но он все равно получает больше всех

Наконец первое место по величине зарплаты продолжает удерживать Рустем Хайруллин, руководитель Межрегионального клинико-диагностического центра — вот только зарплата его в 2018 году снизилась на 12%, составив 154 тыс. рублей (в 2017 году — 175 тыс.).

Первые блоки МКДЦ — диагностические отделения — были сданы в 1999 году, терапевтический корпус открыт в 2004 году. В том же году началась оптимизация проекта «с учетом современных требований и замкнутости технологического цикла», было получено заключение Главгосэкспертизы РФ на реконструкцию и перевооружение объектов МКДЦ (общая площадь помещений по обновленному проекту составила внушительные 60 тыс. кв. м).

В 2006 году ввели в эксплуатацию хирургический комплекс и административно-хозяйственные помещения (блоки «А», «Б», «К», парамедицинские службы). В 2010 году к МКДЦ присоединили «Казанский кардиологический диспансер». В 2012-м открыли головной сосудистый центр РТ на базе МКДЦ. В год амбулаторную и стационарную медицинскую помощь здесь получают более 95 тысяч пациентов, скорую неотложную помощь — более 4,5 тысячи. В стенах МКДЦ ежегодно совершается порядка 1,2 тысячи операций на сосудах, 1,1 тысячи кардиохирургических и около 900 нейрохирургических. На базе МКДЦ впервые в РТ были выполнены оперативные вмешательства по трансплантации сердца (2011 г.) и имплантации искусственного желудочка сердца (2014 г.). Сюда же в мае 2017 года был госпитализирован экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин.

Рустем Хайруллин в 1997—2001 годах прошел ординатуру и аспирантуру при московском НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова РК НПК. В 2003—2004 годах работал врачом кардиохирургического отделения МКДЦ, в 2004-м в возрасте 32 лет стал гендиректором МКДЦ.

Кардиохирург Ренат Акчурин после посещения МКДЦ заявил, что «никаких отличий в лечении в Москве и в Татарстане нет», зато «есть небольшая разница между зарплатами врача в Москве и в Татарстане». Фото tatarstan.ru

Возглавил МКДЦ Хайруллин (к слову, сын Наиля Хайруллина, гендиректора КАПО в 1996—2007 гг.) в год, когда за амбициозный проект активно взялись республиканские власти — сменив на посту Ростислава Туишева, курировавшего МКДЦ в 1991—2004 годах (ныне — директор диспетчерского центра Минздрава РТ), когда центр влачил не бог весть какое существование.

Четыре года спустя произошла скандальная кадровая рокировка: министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов «сместил» с места Хайруллина, отправив его главврачом ГМУ РКБ-3 — а на его место в МКДЦ из того же РКБ-3 пересадили Альмира Абашева. Скандальной она стала потому, что всего четыре дня спустя собственные же приказы Минздрав РТ отменил «в связи с производственной необходимостью»: Рустем Хайруллин вновь стал директором МКДЦ, а Абашев вернулся в РКБ-3. В 2016—2019 гг. он возглавлял университетскую клинику «Казань», а с 22 апреля 2019 г. работает первым заместителем министра здравоохранения РТ.

Напомним, что приезжавший прошлой зимой в Казань известный кардиохирург Ренат Акчурин после посещения МКДЦ заявил, что «никаких отличий в лечении в Москве и в Татарстане нет», зато «есть небольшая разница между зарплатами врача в Москве и в Татарстане»: «Но, надеюсь, этот вопрос решат без нас». Зарплату, однако, Хайруллину в итоге понизили.

В антирейтинге ФОМС РТ МКДЦ занимает 44-е место: из 12 жалоб 8 были признаны обоснованными — большей частью на организацию работы медучреждения.

