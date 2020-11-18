В Татарстане запускается бесплатная выдача лекарств от COVID-19: как это будет работать

Фото: Максим Платонов

132 млн уже «освоено» Минздравом

В Татарстане бесплатные препараты для лечения «ковидных» пациентов получат более 18 тыс. человек. С момента запуска программы (а, как выяснилось, в тестовом режиме она работает еще с прошлой недели) лекарства уже получили 200 человек. Об этом сегодня журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

— Заключены контракты по поставку лекарственных препаратов на 132 млн рублей из выделенных 146 млн. Из 12 лекарственных препаратов, на которые мы заключили контракты, пока поступили десять, — сообщила замглавы Минздрава республики.

Чиновница добавила, что уже есть договоренности по поставкам «Гриппферона» и «Левофлоксацина». Эти препараты применяются при обнаружении врачом коронавируса в легкой и среднетяжелой форме, в том числе в форме пневмонии.

Больного навещает лечащий врач, который каждый день получает информацию о поступлении препаратов в аптечные сети. Фото Рината Назметдинова

Как получить бесплатные лекарства?

Как сообщила Яркаева, бесплатные препараты доставляют на дом волонтеры, в числе которых студенты медицинских училищ. Процесс передачи они фиксируют на фото, чтоб засвидетельствовать лицо пациентов и факт приема.

— Препараты выдаются по клиническому диагнозу, — отметила Яркаева. — Поэтому подтверждение КТ не требуется.

Также она объяснила, как происходит выдача лекарств. Сначала местная поликлиника принимает вызов больного, передает его врачу, регистратура вносит пациента в свой регистр. После этого больного навещает лечащий врач, который каждый день получает информацию о поступлении препаратов в аптечные сети.

Яркаева отметила, что пациенты, ранее купившие лекарства от COVID-19 по рецепту врача (например, на основе «Фавипиравира» — «Коронавир», «Арепливир» и другие), не получат денежную компенсацию. Фото Маргариты Головатенко

Медик, ориентируясь на наличие лекарств, выписывает их пациенту. Эти сведения он передает в поликлинику. Для этого он заполняет электронный рецепт, информация поступает в «Таттехмедфарм», а организация уже готовит комплект необходимых лекарств. Эти препараты больной получает в течение 24 часов.

Те, кто лечится в стационарах, получают лекарства в больницах.

Отвечая на вопрос «Реального времени», Яркаева отметила, что пациенты, ранее купившие лекарства от COVID-19 по рецепту врача (например, на основе «Фавипиравира» — «Коронавир», «Арепливир» и другие), не получат денежную компенсацию.

1 / 12 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Тимур Рахматуллин