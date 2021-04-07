Лейла Фазлеева: «Восстановление после коронавируса для меня было сложным процессом и длительным»

В каких санаториях помогут при осложнениях после ковида и почему баня при коронавирусе под строгим запретом

К каким специалистам обращаться, если после перенесенного ковида начались осложнения, ухудшилась память или пропало обоняние? Чем может обернуться путешествие в жаркие страны, чем чревато посещение бассейна и когда можно начать тренировки в спортзале переболевшим коронавирусом? Во Всемирный день здоровья, который отмечается с 1950 года, ответы на эти и другие вопросы прозвучали в прямом эфире в аккаунте татарстанского оперштаба по борьбе с коронавирусом. На вопросы руководителя оперштаба и вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, а также поступившие от жителей республики ответила Резеда Бодрова — главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА, доктор медицинских наук.

«Кто перенес ковид легко — хотели бы бежать по тому ритму жизни, который был до болезни»

Лейла Фазлеева: Скажу по своим собственным ощущениям, что восстановление после перенесенного коронавируса для меня было достаточно сложным процессом, длительным и непростым. Какой чек-лист мероприятий, если можно так сказать, должен быть для нас — тех, кто перенес ковид? И отличается ли он для тех, кто перенес легко, кто средне и кто очень тяжело болел коронавирусом? Есть какие-то четкие правила, которые характерны для всех категорий?

Резеда Бодрова: И чек-лист, и маршрутизация для перенесших ковид, безусловно, разные — все зависит от степени тяжести заболевания. У таких пациентов, кто перенес очень тяжело, был на ИВЛ, у них медреабилитация наиболее продолжительная, наиболее системная и последовательная. Такие пациенты у нас уже с прошлого года направляются на второй этап медреабилитации, которую в прошлом году развернули на базе санатория «Нехама», куда поступают пациенты с кислородной поддержкой.

Тем пациентам, кто перенес заболевание средней степени тяжести и имеет последствия со стороны органов дыхания, жалуется на общую слабость, переутомление, нарушения сна, аппетита, памяти, мы рекомендуем амбулаторный этап реабилитации. Она проводится на базе основных государственных поликлиник — в частности, №21, №7, №3 г. Иннополиса, на базе госпиталей Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Такие пациенты нуждаются в одном-двух курсах реабилитации, при этом в команду обязательно включается клинический психолог.

Те, кто перенес ковид легко, — такие пациенты, как правило, находились дома, они чаще всего жалуются на общее недомогание, общую слабость. Они хотели бы, как только температура прошла, бежать по тому ритму жизни, который был до болезни, и, к сожалению, это у них не получается — поскольку общее снижение тонуса организма не позволяет это сделать. Таким пациентам, у которых нет серьезных последствий, мы рекомендуем восстанавливаться постепенно в домашних условиях, начиная с правильного режима дня, питания и, конечно, физических нагрузок.

И здесь должна быть постепенность: если вы до болезни выполняли пробежки по 3—5 км или делали интенсивные упражнения по 40 минут, то мы рекомендуем начинать упражнения с 10—12 минут дыхательной гимнастики в день, а затем постепенно увеличивать нагрузку в течение трех-четырех недель до того уровня, который был до болезни.

Фото: tatar-inform.ru

Пациентам, у которых нет серьезных последствий, мы рекомендуем восстанавливаться постепенно в домашних условиях, начиная с правильного режима дня, питания и, конечно, физических нагрузок

Лейла Фазлеева: Существует ли какая-то парадигма действий для тех, кто переболел ковидом, но имеет как патологию проблемы с памятью? Что вы как реабилитолог посоветуете?

Резеда Бодрова: Это особенно важно для активных молодых людей, которые занимались профессиональной интеллектуальной деятельностью. Некоторые говорят, что помнят слово, но не могут его сейчас назвать. Таким пациентам мы рекомендуем начать самостоятельные тренинги, опираясь на те базовые функции, которые были до болезни. То есть если он артист, то у него есть заученная роль до болезни. Мы говорим: «Вспоминайте эту роль, повторяйте и будете постепенно возвращаться к тому уровню памяти, который был до болезни».

Если человек занимался математикой, то ему советуем пользоваться для начала какими-то подсказками. Но в любом случае занятия обязательно должны быть начаты. Если пациент не может справиться сам, у него возникает внутреннее беспокойство.

Таким пациентам мы всегда рекомендуем хотя бы одно-два занятия с клиническим психологом, чтобы специалист их успокоил, что идет восстановление после коронавируса, что оно может занять от нескольких недель до двух-трех месяцев. Но ни в коем случае не стоит паниковать, а продолжить занятия, возвращаться к чтению, тем основным видам деятельности, которые были до. Кроме того, еще необходимы полноценный сон, питание, прием витаминов.

Лейла Фазлеева: Обычно мы всегда говорим, что витамины назначает врач. Вы согласны с этим утверждением или существует какой-то набор витаминов, который мы можем сами купить и их нужно пропить после ковида?

Резеда Бодрова: Мы здесь подходим индивидуально. Если пациент находился на длительной медикаментозной терапии, то некоторые устают от большого приема медикаментов. Но в любом случае необходимо сбалансированное правильное питание: свежие овощи, квашеная капуста, обогащенная витамином С, свекла, богатая антиоксидантами, морковь — витамином А, зелень — укроп, петрушка и другие.

Когда уже есть последствия в виде выпадения волос, повышенной сухости кожи, то, бесспорно, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы прием витаминов был адекватным, в той дозировке, которая ему рекомендована.

Многие говорят об обязательном приеме витамина D3. Безусловно, наша средняя полоса и отсутствие инсоляции предполагают его дефицит. Но чтобы подобрать комплекс витаминов, лучше обратиться к врачу.

Фото: Ринат Назметдинов

Что делать, если запахи не вернулись

Лейла Фазлеева: Симптомов постковидных много, и они у всех разные, говорят о потери памяти, о том, что есть одышка, а еще, что долгое время не восстанавливается ощущение запахов, например, нам пишут, что у человека не возвращается ощущение запаха мяса. Это реабилитируемое состояние или просто нужно время? Что вы порекомендуете?

Резеда Бодрова: Да, к нам обращаются и с потерей обоняния, и вкусовых ощущений. Мы интересуемся, почему же ждали целых полгода, не обращались к врачам. Некоторые говорят: «Мы думали, и так все пройдет».

Но когда мы говорим о COVID-19, специфическое поражение центральной нервной системы обуславливается у некоторых пациентов потерей обоняния и вкуса, которые порой не возвращаются спустя 6 недель и более. Тогда следует обратиться к врачу. У нас есть опыт лечения такого состояния методами рефлексотерапии, есть методики применения физиотерапии, которые помогают восстановить обоняние и вкус.

Опять же индивидуальные занятия — пациенты должны тренировать эти сенситивные функции путем специальных упражнений: например, понюхать или попробовать с открытыми, потом с закрытыми глазами, методами ароматерапии. Помогает выполнение комплекса дыхательных упражнений ежедневно, упражнений на релакс, если есть психоэмоциональное напряжение, прогулки, ходьба. Если обоняние и вкус в результате этого всего не возвращаются, то тогда подключается рефлексотерапия, которая способствует восстановлению этих функций.

Лейла Фазлеева: Нам поступил вопрос: к каким специалистам обращаться, чтобы вернуться к привычному состоянию нормы?

Резеда Бодрова: У некоторых пациентов преобладают нарушения, связанные с ЦНС: нарушения памяти, психоэмоциональные состояния. Тогда наша мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая осматривает пациентов в отделениях реабилитации, ведущим специалистом выставляет медицинского психолога. В зависимости от того, какие проявления осложнений у пациента ведущие, в составе команды могут быть специалисты разного профиля.

Если у пациента жалобы на одышку после подъема на третий этаж и выше, невозможность полностью дышать грудью, то мы обязательно рекомендуем ЛФК, дыхательную гимнастику, занятия на дыхательных тренажерах, и ключевым в этом случае будет специалист по физкультуре. Осматривает пациента врач, а инструктор ЛФК работает с такими пациентами в группе.

Фото: Ринат Назметдинов

Если у пациента преобладают нарушения, связанные с патологией суставов, возникает их отечность, боли, мы подключаем физиотерапевта, назначается локальное лечение суставов, чтобы снять отек, воспаление.

Также нередко у пациентов возникает нарушение глотания, тогда ключевым специалистом назначается клинический логопед или специалист по глотанию.

Во всех отделениях полимедицинской реабилитации обязательное условие оказания помощи пациентам, перенесшим COVID-19, — это мультидисциплинарная команда. В каждом отделении республики — клинический психолог, терапевт, физиотерапевт, инструктор ЛФК, а в ряде случаев мы привлекаем пульмонолога, поскольку у некоторых пациентов появляются новые жалобы, обостряется бронхиальная астма.

Реабилитация — через 14 дней после выписки

Лейла Фазлеева: Существуют ли какие-то методики, правила дыхательной гимнастики, которую можно делать самим, в домашних условиях? Сегодня в интернете есть множество видов такой гимнастики, чему нам доверять, каким образом врачевать совместно с интернетом?

Резеда Бодрова: Действительно, сегодня крайне много методик: дыхательные упражнения по Стрельниковой, элементы йоги, очень много рекомендаций. С учетом этого мы еще полгода назад на сайте Минздрава РТ сделали вкладку «Реабилитация», где есть раздел «Помощь для населения». Там имеется комплекс упражнений и показана их последовательность в фотографиях, как выполнять.

Опираясь на рекомендации ВОЗ, мы комплексы упражнений добавили, стандартизировали, и в итоге создан комплекс упражнений, которые ни в коем случае не навредят пациенту. Если у пациента нет всех вышеперечисленных осложнений и он вполне может освоить эти упражнения, то мы их рекомендуем начинать с щадящей нагрузки в первые три-четыре дня, постепенно наращивая повторы.

Лейла Фазлеева: А когда можно начинать реабилитацию после ковида?

Резеда Бодрова: Если у пациента есть показания, остаточные явления, чаще это бывает при поражении легких на 10—15%, то мы рекомендуем начать через 14 дней после выписки из стационара. Здесь лечащий врач направляет пациента переводом в реабилитационное отделение. А при лечении на дому необходимо обратиться в поликлинику за направлением о прохождении амбулаторной реабилитации.

Фото: Ринат Назметдинов

Лейла Фазлеева: Когда можно начинать тренировки, через какое время можно пойти в тренажерный зал?

Резеда Бодрова: Это зависит от того, какой степени тяжести было заболевание коронавирусом. В среднем мы рекомендуем начинать заниматься в тренажерном зале хотя бы в низкой интенсивности не ранее, чем через две-три недели после завершения лечения. Пациент должен вернуться к привычному образу жизни в домашних условиях, должен быть адаптирован. Если привычный ритм жизни не вызывает одышки, последствий, то значит, человек уже может посещать тренажерный зал.

Лейла Фазлеева: После перенесенного ковида когда можно сделать вакцину от коронавируса?

Резеда Бодрова: В среднем, если мы говорим о тех, кто перенес ковид средней степени тяжести, то длительность восстановления у некоторых пациентов от 6—8 недель до 12 недель. Поэтому задуматься о прививке мы рекомендуем в среднем через 5—6 месяцев после того, как переболели. Нужно задуматься о наличии антител и о том, чтобы сделать прививку.

Пациент должен вернуться к привычному образу жизни в домашних условиях, должен быть адаптирован. Если привычный ритм жизни не вызывает одышки, последствий, то значит, человек уже может посещать тренажерный зал

Лейла Фазлеева: Вопрос от наших зрителей. Какой санаторий вы рекомендуете, если человек после ковида решил пройти санаторно-курортное лечение. Какой профиль брать, куда ехать?

Резеда Бодрова: В зависимости от того, какие последствия у пациента после коронавируса, мы рекомендуем тот или иной профиль санаторного учреждения. Если пациента больше беспокоят осложнения, связанные с органами дыхания, то ему предлагаются санатории, которые расположены в лесной зоне, в сосновом массиве. У нас в республике больше 20 санаторно-курортных учреждений такого типа, которые уже принимают таких пациентов на реабилитацию. Главное, чтобы человеку было легко до него доехать. Это и «Сосновый бор», «Нехама», «Васильевский», «Ливадия», «Иволга», «Радуга» и много других. Никого не хочу обидеть, но все не перечислить.

Если человека беспокоят суставы, то мы рекомендуем санатории грязевого профиля, где есть нативная, или, иначе говоря, природная грязь. А также бальнеологическое направление — это прием минеральной воды, что очень важно для переболевшего коронавирусной инфекцией. Например, «Бакирово» или «Ижминводы».

Фото: Ринат Назметдинов

Баня во время болезни — под строгим запретом

Лейла Фазлеева: Можно ли посещать бассейн?

Резеда Бодрова: Здесь рекомендации тоже носят индивидуальный характер. Но мы всегда предупреждали, что как только вы перенесли это заболевание, не надо спустя две-три недели бежать в бассейн. Ни в коем случае! Потому что ослаблена иммунная система, и любое переохлаждение, смена температур могут вызвать срыв адаптационных резервов, которые только-только восстанавливаются.

Из-за переохлаждения можно легко подцепить ОРЗ, так как иммунная система была подвержена чужеродному воздействию, ей нужно время на восстановление.

Но если прошло после заболевания больше трех-четырех месяцев и нет последствий, то уже можно начать постепенно входить в прежний ритм посещений бассейна. При легком течении ковида, пожалуйста — через два-три месяца.

Лейла Фазлеева: Многие прибегают как к средству лечения к бане или сауне — сначала «выгоняют из себя вирус», потом восстанавливают себя после ковида. Ваше мнение как реабилитолога — что делаем с посещением этих саун и бань?

Резеда Бодрова: Категорически, просто категорически в период заболевания мы не рекомендуем посещать их. Категорически нельзя! Также мы не рекомендуем путешествия в жаркие страны лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Жара, испарения, потеря жидкости, обезвоживание... а инфекция чревата гиперкоагуляцией и тромбозами. Поэтому в первые месяцы после заболевания мы категорически не рекомендуем посещать бани. Также ковид чреват инсультом и инфарктом. Поэтому для организма нужно время для восстановления. Мы не можем лечь спать вечером, а утром встать абсолютно здоровыми, теми, какими были до заболевания коронавирусной инфекцией.

После полного выздоровления мы рекомендуем все же не париться в бане, чтобы не было высокой температуры, нагрузки и влияния на сердечно-сосудистую систему. Если хорошо перенес первое посещение в нежарком помещении, то можно постепенно увеличивать температуру.

Для организма нужно время для восстановления. Мы не можем лечь спать вечером, а утром встать абсолютно здоровыми, теми, какими были до заболевания коронавирусной инфекцией

Лейла Фазлеева: Сколько пить жидкости, есть практика, какое количество рекомендуют пить ежедневно реабилитологи?

Резеда Бодрова: По всем рекомендациям объем жидкости должен составлять 1,5—2 литра в день. Это не купленные соки, нектары, а именно чистая, подчеркиваю, теплая питьевая вода. Можно также морсы из клюквы, других ягод, компоты из них.

Фото: Ринат Назметдинов

Лейла Фазлеева: В заключение нам в оперштаб пришло такое сообщение: «Не хочу вакцинироваться, лучше переболеть, приобрету иммунитет. Всю жизнь и гриппом, и простудами болели, и ничего. В коронавирус ваш не верю. Главное — отлежаться, пить больше жидкости, и через пару дней будешь как огурчик». Но что-то вот мои впечатления не совпадают с этим мнением. Каков ваш комментарий по этому поводу?

Резеда Бодрова. Я думаю, что это написал молодой человек. Но я хочу сказать, что, к сожалению, эта инфекция, как показала мировая практика, она опасна последствиями, которые возникают не только у пожилых, но и у молодых. Нередко поступают молодые люди, внешне благополучные по анамнезу, по образу жизни, но даже у них иногда возникает тяжелое течение с поражением легких до 80—95%.

Поэтому однозначно сейчас во всем мире во всех рекомендациях говорится, что только прививка может пациенту гарантировать хотя бы легкое течение. Есть, конечно, некий процент, около 10—15% риска заражения, то есть вакцина не дает стопроцентную гарантию, но наша прививка дает самую высокую гарантированность, что вы не заболеете.

Если привитые пациенты даже отреагируют на инвазию этим вирусом, у них будет легкое течение. Те люди, которые считают, что коронавирусная инфекция — это легкое заболевание, они не владеют всей статистикой и всей информацией, что имеется у врачей, когда к ним поступают пациенты с тяжелым течением, которое порой приводит и к летальному исходу. Я за прививку и всем также советую ее сделать.