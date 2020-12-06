Главное о коронавирусе на 6 декабря: новый формат вечеринок, «сверхраспространители» и тест по смартфону

Пикет против «ковидных» ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случаев коронавируса. Всего на 6 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 865 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 479 человек, в том числе 61 за минувшие сутки. Умерли 147 человек.



Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 РКБ Рустам Ахундов рассказал, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут наблюдаться почечная недостаточность, потеря памяти, нервозность и шаткость походки.



В Казани активисты «Левого фронта» провели пикет против ограничений, вводимых для борьбы с распространением коронавируса. Они выразили недовольство введением дистанционного образования и масочного режима.



Фото instagram.com/kniga_otzyvov_kazan

В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1946-го, 1949-го и 1969-го годов рождения.



Казанское арт-пространство Werk в условиях «ковидных» ограничений ночной жизни в республике запустило новый формат вечеринок: там устроили мероприятие в 6 утра.



Призывники из Татарстана перед отправлением на службу дважды сдали тест на COVID-19: в своем районе и по прибытии на сборный пункт. Всего за осенний период планируется отправка 3 тыс. юношей из республики.



В Менделеевске на антитела к коронавирусу протестировали детей-инвалидов и их родителей.

Фото mendeleevskyi.ru

Пандемия объединяет россиян

За последние сутки в России выявлено новых 29 039 случаев коронавируса, выздоровели 21 342 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 460 770 человек, а выздоровевших — до 1 937 738 человек.



Зафиксировано 457 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 43 141 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 79,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 545 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 533 862 человека.



Президент России Владимир Путин отметил роль пандемии COVID-19 в сплочении населения страны: «Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране».



Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V». Она составила 1 942 рубля за два компонента.

Фото mos.ru

Врачи могут отказать гражданам в прививке от COVID-19, если у них имеются острые респираторные заболевания (ОРЗ) или они старше 60 лет. Противопоказана прививка от коронавируса гражданам, которые недавно получили другую вакцину.



В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от шести до семи миллионов граждан. По словам мэра города Сергея Собянина, мощности прививочной кампании необходимо наращивать постепенно.



Российский эксперт заявил, что наибольшую опасность как распространители COVID-19 представляют лица, в организме которых вирус активно размножается. Он назвал их «сверхраспространителями», внешне у таких людей может не быть признаков заболевания.



В России запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19. В течение трех-четырех месяцев готовый образец могут отправить на медицинские испытания.

Фото mos.ru

На фоне пандемии коронавируса у людей со слабой психикой могут развиваться панические атаки. Для их предотвращения психологи рекомендуют дыхательные практики и медитацию.



Академик РАН, депутат Госдумы РФ и бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал рост заболеваемости коронавирусом в России умеренным. По его словам, это «не катастрофическая цифра».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев находится на самоизоляции. Предстоящий в 2021 году юбилей он может отпраздновать в онлайн-формате.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лечение коронавируса антибиотиками с первых дней заболевания дает осложнения. Он призвал россиян следовать указаниям врачей.

Фото kremlin.ru

Путин заявил, что в России легко наладили дистанционный образовательный процесс в условиях пандемии COVID-19. По его словам, техника, оборудование и программное обеспечение в стране достигли такого уровня, что их можно достаточно быстро приспособить к онлайн-образованию.

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в четверг, пятницу и субботу фиксируют наибольшее количество случаев коронавируса, потому что в понедельник, вторник и среду люди сдают наибольшее количество тестов на COVID-19.

Новые мутации коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 66 561 569 человек, 1 529 134 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 583 566). На второй строчке — Индия (9 644 222), на третьей — Бразилия (6 577 177). Россия на четвертом месте (2 410 462), на пятом — Франция (2 334 626).



Больше всего смертей зафиксировано в США (281 199). За ними следуют Бразилия (176 628), Индия (140 182), Мексика (109 456) и Великобритания (61 111).

Власти Аргентины ввели «налог на миллионеров», средства с которого направят на лекарства гражданам и помощь предприятиям в условиях распространения коронавируса.

Ученые из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско разработали устройство, которое через камеру смартфона сможет в экспресс-режиме диагностировать коронавирус у человека.

Фото Максима Платонова

В США спрогнозировали увеличение количества летальных исходов от коронавируса среди американцев, несмотря на массовую вакцинацию. К началу апреля 2021 года число смертей может достичь полумиллиона.

Ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона выявили мутацию SARS-CoV-2, устойчивую к антителам. Она обнаружена у жителей Нидерландов и Дании.

Американская компания Pfizer сообщила, что выпустит лишь половину от запланированных доз вакцины от коронавируса. Это связано с трудностями в поставках сырья. К концу текущего года планировалось выпустить 100 млн доз препарата.

Власти Ирландии сократят обязательный карантин для туристов с отрицательным результатом теста на коронавирус с двух недель до пяти дней.

Татьяна Демина