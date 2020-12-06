Главное о коронавирусе на 6 декабря: новый формат вечеринок, «сверхраспространители» и тест по смартфону
Пикет против «ковидных» ограничений
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случаев коронавируса. Всего на 6 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 865 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 9 479 человек, в том числе 61 за минувшие сутки. Умерли 147 человек.
- Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 РКБ Рустам Ахундов рассказал, что у пациентов, переболевших коронавирусом, могут наблюдаться почечная недостаточность, потеря памяти, нервозность и шаткость походки.
- В Казани активисты «Левого фронта» провели пикет против ограничений, вводимых для борьбы с распространением коронавируса. Они выразили недовольство введением дистанционного образования и масочного режима.
- В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1946-го, 1949-го и 1969-го годов рождения.
- Казанское арт-пространство Werk в условиях «ковидных» ограничений ночной жизни в республике запустило новый формат вечеринок: там устроили мероприятие в 6 утра.
- Призывники из Татарстана перед отправлением на службу дважды сдали тест на COVID-19: в своем районе и по прибытии на сборный пункт. Всего за осенний период планируется отправка 3 тыс. юношей из республики.
- В Менделеевске на антитела к коронавирусу протестировали детей-инвалидов и их родителей.
Пандемия объединяет россиян
За последние сутки в России выявлено новых 29 039 случаев коронавируса, выздоровели 21 342 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 460 770 человек, а выздоровевших — до 1 937 738 человек.
Зафиксировано 457 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 43 141 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 79,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 545 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 533 862 человека.
- Президент России Владимир Путин отметил роль пандемии COVID-19 в сплочении населения страны: «Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране».
- Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V». Она составила 1 942 рубля за два компонента.
- Врачи могут отказать гражданам в прививке от COVID-19, если у них имеются острые респираторные заболевания (ОРЗ) или они старше 60 лет. Противопоказана прививка от коронавируса гражданам, которые недавно получили другую вакцину.
- В Москве от коронавируса планируют вакцинировать от шести до семи миллионов граждан. По словам мэра города Сергея Собянина, мощности прививочной кампании необходимо наращивать постепенно.
- Российский эксперт заявил, что наибольшую опасность как распространители COVID-19 представляют лица, в организме которых вирус активно размножается. Он назвал их «сверхраспространителями», внешне у таких людей может не быть признаков заболевания.
- В России запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19. В течение трех-четырех месяцев готовый образец могут отправить на медицинские испытания.
- На фоне пандемии коронавируса у людей со слабой психикой могут развиваться панические атаки. Для их предотвращения психологи рекомендуют дыхательные практики и медитацию.
- Академик РАН, депутат Госдумы РФ и бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал рост заболеваемости коронавирусом в России умеренным. По его словам, это «не катастрофическая цифра».
- Экс-президент СССР Михаил Горбачев находится на самоизоляции. Предстоящий в 2021 году юбилей он может отпраздновать в онлайн-формате.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лечение коронавируса антибиотиками с первых дней заболевания дает осложнения. Он призвал россиян следовать указаниям врачей.
- Путин заявил, что в России легко наладили дистанционный образовательный процесс в условиях пандемии COVID-19. По его словам, техника, оборудование и программное обеспечение в стране достигли такого уровня, что их можно достаточно быстро приспособить к онлайн-образованию.
- Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в четверг, пятницу и субботу фиксируют наибольшее количество случаев коронавируса, потому что в понедельник, вторник и среду люди сдают наибольшее количество тестов на COVID-19.
Новые мутации коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 66 561 569 человек, 1 529 134 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 583 566). На второй строчке — Индия (9 644 222), на третьей — Бразилия (6 577 177). Россия на четвертом месте (2 410 462), на пятом — Франция (2 334 626).
Больше всего смертей зафиксировано в США (281 199). За ними следуют Бразилия (176 628), Индия (140 182), Мексика (109 456) и Великобритания (61 111).
- Власти Аргентины ввели «налог на миллионеров», средства с которого направят на лекарства гражданам и помощь предприятиям в условиях распространения коронавируса.
- Ученые из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско разработали устройство, которое через камеру смартфона сможет в экспресс-режиме диагностировать коронавирус у человека.
- В США спрогнозировали увеличение количества летальных исходов от коронавируса среди американцев, несмотря на массовую вакцинацию. К началу апреля 2021 года число смертей может достичь полумиллиона.
- Ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона выявили мутацию SARS-CoV-2, устойчивую к антителам. Она обнаружена у жителей Нидерландов и Дании.
- Американская компания Pfizer сообщила, что выпустит лишь половину от запланированных доз вакцины от коронавируса. Это связано с трудностями в поставках сырья. К концу текущего года планировалось выпустить 100 млн доз препарата.
- Власти Ирландии сократят обязательный карантин для туристов с отрицательным результатом теста на коронавирус с двух недель до пяти дней.
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