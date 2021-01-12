Альмир Абашев, Минздрав РТ: «Я очень надеюсь, что к маю мы сформируем коллективный иммунитет»

Темпы вакцинации от COVID-19 остаются невысокими, отмечают в министерстве

В Татарстане сейчас работают 57 пунктов, где можно будет на добровольной основе пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. В первую очередь привьют три специальные группы, куда войдут работники, активно контактирующие с населением, — медики, учителя, студенты, госслужащие и другие категории. Затем наступит время пенсионеров и всех остальных. Прививать татарстанцев будут отечественной вакциной, разработанной центром им. Гамалеи, — «Спутник V». А «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» отправится в те регионы страны, где население проживает в удаленных населенных пунктах. Об этом, а также о том, каких результатов ждут от вакцинации, насколько безопасна вакцина и верны ли слухи о коварных последствиях прививки, рассказали сегодня журналистам.

Всеобщая вакцинация уже избавила Татарстан от краснухи и дифтерии

Согласно историческим данным, первая вакцина человеку была поставлена еще 300 лет назад, когда в Англии был привит от оспы восьмилетний мальчик, рассказывала сегодня журналистам главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. По мнению врачей того времени, именно эта прививка позволила ребенку не заразиться смертельным заболеванием. С этого момента вакцинопрофилактика считается одним из эффективных способов борьбы с эпидемиями. Сегодня в российском календаре прививок 12 вакцин против различных инфекционных заболеваний.

Так, благодаря вакцинации с рождения, сказала спикер, на территории республики с 2009 года не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, с 2010 года среди детей не регистрируется острый вирусный гепатит В, а с 2011 года — краснуха, кроме того, уже более четверти века на территории республики нет новых случаев полиомиелита — заболевания, которое на всю жизнь делало человека инвалидом. Несомненным успехом вакцинопрофилактики Патяшина назвала и двенадцатикратное снижение уровня заболеваемости гриппом за последние 5 лет. Осенью прошлого года прививки против сезонного вирусного заболевания были поставлены 61% населения.

В условиях пандемии COVID-19 все надежды по избавлению от него связывают с очередной вакцинацией населения. Как известно, в России разработаны несколько вакцин против коронавируса, в частности «ЭпиВакКорона», созданная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и двухкомпонентная «Спутник V», разработанная учеными института им. Н. Гамалеи, которая уже вышла в гражданский оборот. Именно ею и будут прививать основное население России, в том числе и жителей Татарстана. А вакцина от «Вектора» направится в отдаленные регионы страны, поскольку условия ее хранения — +2—8 градусов Цельсия, и ее проще и безопаснее транспортировать в удаленные населенные пункты. Условия «Спутника» гораздо жестче — это -18 градусов Цельсия, а после разморозки эффективность вакцины составляет всего 2 часа.

Как считает Патяшина, носить маску даже после вакцинации все равно придется, поскольку вакцинация охватила небольшое число жителей республики и риск распространения ковида пока очевиден. Фото: tatarstan.ru

«Живой вирус для производства обеих вакцин не используется, поэтому заболеть новой коронавирусной инфекцией невозможно ни теоретически, ни практически… Любая вакцина эффективна, конечно, она не гарантирует 100%-ную защиту от заболевания, но вакцинированный человек переносит заболевание или в легкой форме, или бессимптомной форме, тяжелых форм точно не будет, не будет осложнений и не будет летальных исходов».

Кстати, как считает Патяшина, носить маску даже после вакцинации все равно придется, поскольку вакцинация охватила небольшое число жителей республики и риск распространения ковида пока очевиден.

«Мы понимаем, что безопасность вакцины — порядка 100%»

Производство «Спутника» поставлено на массовый поток, но спрос довольно высокий. По словам первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, на сегодняшний день в республику уже поступило 12,5 тысячи доз этой вакцины, последняя поставка была 11 января. Всего же до конца февраля Татарстан получит еще 190 500 доз препарата.

«К сожалению, темп вакцинации невысокий, хотя на территории Татарстана созданы 57 пунктов вакцинации», — констатировал Абашев. Базируются они в основном в городах, поэтому жителям сел и деревень за прививкой придется отправиться в райцентр. Желающие привиться от коронавируса могут обратиться к своему участковому врачу, который, по словам Абашева, «станет проводником между прививочным кабинетом и пациентом».

Прививочный пункт придется посетить два раза, второй — спустя 21 день после первой вакцинации. Все это время, пока организм будет проходить через начальный этап формирования иммунитета, лучше избегать общественных мест, не переохлаждаться и беречь себя, посоветовал Абашев. Иммунитет против ковида после прохождения двух этапов вакцинации должен сформироваться в течение двух-трех недель.

Пункты вакцинации базируются в основном в городах, поэтому жителям сел и деревень за прививкой придется отправиться в райцентр. Фото: tatarstan.ru

Противопоказаниями для введения вакцины являются беременность, кормление грудью, онкология, острое течение инфекционных заболеваний. Кроме того, прививку не будут делать и детям до 18 лет. Как пояснила глава Роспотребнадзора по РТ, дети не являются группой риска и доля заболевших коронавирусом ничтожно мала, в отличие от людей среднего и пожилого возраста.

Опровергла Марина Патяшина и слух о том, что вакцина опасна для тех, кто уже переболел ковидом, и делать прививку не стоит. По подсчетам ученых, сообщила она, иммунитет после перенесенного коронавируса сохраняется в течение 6—8 месяцев, поэтому вакцинация не повредит и усилит защитные функции организма. При массовой вакцинации отпадет и необходимость анализа количества антител, дополнила она:

— Когда вакцина поступает в большем количестве, то необходимость сортировку делать — у кого есть антитела, у кого нет, отпадает сама собой. Мы же против гриппа вакцинируемся и не исследуем иммунитет, и здесь такая же ситуация.

Еще один слух, витающий в обществе, связан с якобы негативным влиянием вакцины на репродуктивную функцию. По мнению представителя Минздрава, этот домысел является, «безусловно, заблуждением».

— Вакцина — совершенно другая субстанция, не как противовирусный препарат, которым лечили пациентов с коронавирусом, это всего лишь фрагменты РНК вируса, которые на «троянском коне» в виде аденовируса проникают в организм. Поэтому никакой связи между двумя субстанциями, противовирусным препаратом и «Спутником V», просто не существует. Состав, механизм их действия совершенно разные.

Много говорится в интернете и о различных случаях осложнений, якобы вплоть до летального исхода после вакцинации от коронавируса. Как подчеркнул Абашев, «на сегодняшний день не зарегистрировано никаких случаев осложнения и мы понимаем, что безопасность вакцины — порядка 100%».

По подсчетам ученых, иммунитет после перенесенного коронавируса сохраняется в течение 6—8 месяцев, поэтому вакцинация не повредит и усилит защитные функции организма. Фото: twitter.com/sputnikvaccine

«Я очень надеюсь, что к маю мы сформируем коллективный иммунитет»

Справиться с распространением коронавируса поможет 70%-ный уровень коллективного иммунитета, полагают в министерстве. Как известно, Татарстан в прошлом году стал пилотной площадкой по формированию коллективного иммунитета, участниками стали 3 тысячи человек. Согласно подсчетам ученых, в июне иммунитет сформировался лишь у трети участников эксперимента, а уже в декабре этот показатель превысил 50%.

— Исходя из темпов наращивания иммунитета, даже среди такой небольшой группы, можно предположить, что к весне коллективный иммунитет благодаря такой вакцинации — 196 500 человек (ранее Минздрав РТ говорил о 190 тысячах доз, то есть около 95 тысячах вакцинированных, — прим. ред.), если мы их вакцинируем в кратчайшие сроки, то я очень надеюсь, что к маю мы сформируем коллективный иммунитет, который позволит нам немножко вздохнуть от темпов распространения новой коронавирусной инфекции.

Кстати, всех, кто прошел вакцинацию против коронавируса, внесут в федеральный реестр Минздрава РФ, что затем позволит получить сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Как считается, его наличие позволит беспрепятственно перемещаться между странами мира. Такой документ пока еще готовится на федеральном уровне, заметил Альмир Абашев.

— Ваш покорный слуга уже привит, двумя компонентами, — ждем антител, будем исследоваться. Надеюсь, нашему примеру, примеру руководителей также последуют и в других трудовых коллективах.