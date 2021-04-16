Васильевских дачников напугал сибиреязвенный скотомогильник

По соседству с СНТ установили забор с предупреждением об опасной зоне

В поселке Васильево царит переполох. На пустыре у СНТ «Текстильщик» рядом с автобусной остановкой вырос новый объект. Площадку огородили высоким забором с колючей проволокой и повесили предупреждение об опасной зоне. Табличка гласит о сибиреязвенном скотомогильнике. Дачники перепуганы — от ограждения до их участков местами не больше 10 метров — неужели им жить так близко от трупов больных животных? Специалисты объясняют — как близко могут быть расположены подобные захоронения от жилья. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Вода размывает наши участки и это кладбище»



Казанская пенсионерка Татьяна Чернышева рассказала «Реальному времени», что ее семья владеет участком в садовом товариществе в Васильево более 28 лет. Но там, где сейчас выросла ограда скотомогильника, всегда был пустырь:

— Никакого ограждения там все эти годы не стояло. Только недавно с удивлением обнаружили красный забор и ахнули: оказывается, мы отдыхаем рядом со скотомогильником! А там кругом, буквально в пяти метрах от захоронения, — дачные участки, люди выращивают овощи и фрукты.

Чернышева и ее соседи были шокированы. Садоводы сняли скотомогильник на камеру и отправили снимок в Роспотребнадзор. В ведомстве пояснили, что полную информацию по захоронению могут предоставить лишь при указании кадастрового номера участка.

— Нынче мы в первый раз сюда приехали и обнаружили разлив талых вод, — вспоминает пенсионерка. — Такого давно не было! Испугались не на шутку: ведь вода размывает не только наши участки, но и это кладбище.

Садовод уверена, что скотомогильник представляет угрозу для окружающих и перестала приглашать в гости внуков, оберегая их здоровье.

В ведомстве пояснили, что полную информацию по захоронению могут предоставить лишь при указании кадастрового номера участка. Фото: d3.ru

Задумайтесь об экспертизе

Завкафедрой микробиологии КФУ, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Татарстана Ольга Ильинская предупреждает, что такое близкое соседство скотомогильника с жильем опасно. Споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами — до 80 лет и даже дольше.

— В начале 2000-х случилась история с биотерроризмом в США, — напомнила Ильинская, — Письма со спорами сибирской язвы были отправлены по почте в несколько офисов СМИ и двум сенаторам. Люди открывали конверты, вдыхали споры, заболевали и погибали.

В наши дни это серьезное заболевание считается побежденным — благодаря повсеместному соблюдению санитарных норм. Тем не менее никто не может утверждать с уверенностью, что скотомогильник у «Текстильщика» безопасен для людей.

— По идее, бактерии можно поискать — заказать экспертизу, — говорит биолог, — Но заниматься исследованиями дозволено лишь специальным лабораториям.

Например, лаборатории КФУ не имеют разрешения на работу с этими патогенами. Однако ученые казанского вуза могут провести генетический анализ.

— У нас в КФУ есть Центр геномики и протеомики. Отбираются пробы почвы или биоматериала, из которых и выделяют ДНК. ДНК анализируются, сравниваются с базой данных. Если найдены бактерии сибирской язвы, нужно проводить серьезные мероприятия по дезинфекции. При этом сами бактерии, конечно же, не культивируются, — рассказала ученый.

Ольга Ильинская напомнила, что страшная инфекция унесла десятки тысяч жизней в начале XX века. Сама микробиология как дисциплина в Казанском университете зародилась после изучения скота, зараженного сибирской язвой.

— Наши ученые доказали, что заболевание передается через кровь, через ранки у животных, — пояснила профессор. — И, кстати, лаборант, который работал в те годы в Казанском университете, заразился и умер от сибирской язвы.

Микробиолог рекомендует выяснить, когда именно было сделано захоронение больного скота в Васильево, кто и почему его организовал на землях рядом с дачами и жильем.

Болезнь излечима

Главный внештатный инфекционист Татарстана Халит Хаертынов рассказал, что прогноз и исход при заболевании сибирской язвой определяются клиническими формами. Наиболее часто регистрируется кожная форма, которая, как правило, хорошо поддается терапии. Летальность при ней не превышает трех процентов. Однако генерализованная форма инфекции, когда поражаются органы дыхания или пищеварительный тракт, часто сопровождается тяжелыми осложнениями и отличается высокой летальностью: при поражении легких — достигает 90 процентов.

— Если человек контактирует с инфицированными животными, то и сам вполне может заболеть, — пояснил врач. — Однако сейчас такой диагноз — большая редкость. В последние годы в Татарстане не было зафиксировано ни одного случая сибирской язвы.

Продолжительность инкубационного периода инфекции колеблется от нескольких часов до дней и, как правило, составляет 2-3 суток. При сибирской язве пациенту назначается антибактериальная терапия.

На каком расстоянии должны быть скотомогильники



Начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии при кабмине РТ Эмиль Шагимуллин пояснил, что согласно СанПиНу, санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника составляет 1 000 метров. Однако существует процедура сокращения этой зоны до 100—150 метров в населенных пунктах.

— Проводится бактериологическое исследование почвы на наличие возбудителя сибирской язвы, — рассказал Шагимуллин. — Если результат отрицательный, то санитарно-защитная зона сокращается.

При этом участок должен быть обнесен сплошным забором, высотой не менее двух метров. С внутренней стороны ограждения выкапывается траншея, через которую перекидывают мост. Обязательным считается размещение таблички, содержащей предупреждение об объекте.

— Попадания птиц на территорию скотомогильника можно не опасаться, — заявил собеседник «Реального времени». — Температура тела пернатых равняется в среднем 42,5 градуса. Это неблагоприятная среда для развития сибирской язвы.

Шагимуллин советует встревоженным дачникам обратиться со своей проблемой в органы местного самоуправления. Именно они наделены полномочиями по организации и содержанию скотомогильников.

Границы скотомогильника сократят



В исполкоме пгт Васильево «Реальному времени» подтвердили, что в районе СНТ «Текстильщик» по ул. Карла Маркса находится сибиреязвенный скотомогильник. По словам чиновников, сооружение имеет недействующий саркофаг. Последний раз им пользовались в начале 60-х годов прошлого века. Данный объект находится в республиканской собственности.

Местные власти также сообщили, что у скотомогильника установили новое ограждение и скоро его границы могут измениться: «Разработан проект сокращения санитарной зоны. Документ находится на согласовании у Роспотребнадзора в Москве».