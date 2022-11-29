Министр здравоохранения Татарстана: «Чтобы не заболеть онкологией, надо правильно питаться»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Чтобы минимизировать риски развития онкологии, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков посоветовал правильно питаться. По его словам, число выявленных злокачественных новообразований растет.



— Чтобы не заболеть онкологией, надо правильно питаться. Это элементарно. На сегодняшний момент, к сожалению, к питанию относимся как-то несерьезно. Кишечник является основным иммунным органом, который влияет практически на все вопросы иммунитета, на вопросы, связанные с трансформацией той или иной клетки, а вы знаете, что онкология — это практически мутация собственной клетки, которая по тем или иным причинам, причин-то много, может привести к возникновению онкологического заболевания, — сказала глава Минздрава Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что смертность от онкологических заболеваний в 2021 году в стране уменьшилась на 3,8%. За последние два года почти в 4,5 раза увеличилось число курсов химиотерапии.



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Татьяна Демина